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Новости
Сергей Исенеков

Роскомнадзор подтвердил: трафик твиттера в России снова замедляется — из-за войны с Украиной Статьи редакции

В ведомстве уточнили, что замедление снимут после удаления всей запрещённой в России информации.

17 17 комментариев
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Роскомнадзор вновь начал замедлять твиттер в России из-за распространения недостоверной информации на фоне военных на территории Украины. Об этом пишет РБК.

Условием снятия ограничения доступа на мобильных устройствах является полное удаление в твиттере запрещённых материалов, выявленных Роскомнадзором, а также прекращение участия в информационном противостоянии, распространении фейков и призывов к экстремизму.

Роскомнадзор

В ведомстве отметили, что сейчас в твиттере остаются неудалёнными более 800 материалов по которым, Роскомнадзор направил около 1,7 тысяч уведомлений о необходимости удаления запрещённой на территории России информации. Материалы содержат детскую порнографию прямые ссылки на онлайн-магазины, продающие наркотики, а также материалы, носящие суицидальный характер и призывающие совершить самоубийство.

В марте 2021 года Роскомнадзор замедлял трафик твиттера из-за неудаления запрещённого контента. Тогда ограничения коснулись всех мобильных устройств и половины компьютеров. После 15 мая ограничения частично сняли, но ведомство сохранило замедление трафика на мобильных устройствах.

25 февраля Роскомнадзор начал ограничивать доступ к фейсбуку и замедлять трафик соцсети на фоне военных действий на территории Украины. Регулятор обвинил соцсеть в нарушении прав и свобод россиян из-за ограничения аккаунтов российских СМИ.

#новости #twitter #роскомнадзор #войнасукраиной

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17 комментариев
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Женщина, я не танцую

Тебе не страшно замедление твиттера, если он до этого у тебя итак не открывался.

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9
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FOX

снова? а не все еще?

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7
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Минувший франт

снова. Ничего давно уже не замедлялось.

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0
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16

неправда. на йоте без впна ниче не грузилось все это время

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1
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Минувший франт

у нас видимо разные йоты

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0
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Углук ¯\_(ツ)_/¯

Подтверждаю. Либо это Йота пидарасы, которые лишний раз готовы проявить инициативу и продолжать блокировать все добровольно.

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Gre Li

«Замедляется» — это теперь эвфемизм «заблокирован»? С четверга не открывается почти на всех провайдерах.

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5
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Иван Шушленов

Замедляется до 1 бита в секунду

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0
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Андрей Апанасик
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3
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John Brain

блин у меня с впном открываются все порносайты, но твитер и лицокнига даже с ним не работають, шо ето за совершэнная блокировка???

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1
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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Ваши ставки когда ляжет YouTube?

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0
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Женщина, я не танцую

Давно пора закрывать лавочку тытрубную, в которой наши так называемые западные партнеры любят распространять так называемые фейки. Знают взрослые и дети, что правда есть только на Первом Канале и у Оли Скабеевой. Хорошо, что платформа Рутьюб, которая скоро вытеснет Тытуб будет заполнена эфирами этих замечательных программ.

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1
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Кирилл Запоржин

Надо было назвать OurTube

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2
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Кирилл Запоржин

замедление снимут после удаления всей запрещённой в России информации.
 Ctrl + H "война" => "спецоперация"

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Добро и позитив

Правда - запрещенная в РФ информация

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1
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Hooligan

Заевшая пластинка в проигрывателе

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испанский смех

на каком основании?

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Комментарий удален

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