Роскомнадзор подтвердил: трафик твиттера в России снова замедляется — из-за войны с Украиной Статьи редакции
В ведомстве уточнили, что замедление снимут после удаления всей запрещённой в России информации.
Роскомнадзор вновь начал замедлять твиттер в России из-за распространения недостоверной информации на фоне военных на территории Украины. Об этом пишет РБК.
В ведомстве отметили, что сейчас в твиттере остаются неудалёнными более 800 материалов по которым, Роскомнадзор направил около 1,7 тысяч уведомлений о необходимости удаления запрещённой на территории России информации. Материалы содержат детскую порнографию прямые ссылки на онлайн-магазины, продающие наркотики, а также материалы, носящие суицидальный характер и призывающие совершить самоубийство.
В марте 2021 года Роскомнадзор замедлял трафик твиттера из-за неудаления запрещённого контента. Тогда ограничения коснулись всех мобильных устройств и половины компьютеров. После 15 мая ограничения частично сняли, но ведомство сохранило замедление трафика на мобильных устройствах.
25 февраля Роскомнадзор начал ограничивать доступ к фейсбуку и замедлять трафик соцсети на фоне военных действий на территории Украины. Регулятор обвинил соцсеть в нарушении прав и свобод россиян из-за ограничения аккаунтов российских СМИ.
Тебе не страшно замедление твиттера, если он до этого у тебя итак не открывался.
снова? а не все еще?
неправда. на йоте без впна ниче не грузилось все это время
Подтверждаю. Либо это Йота пидарасы, которые лишний раз готовы проявить инициативу и продолжать блокировать все добровольно.
«Замедляется» — это теперь эвфемизм «заблокирован»? С четверга не открывается почти на всех провайдерах.
Замедляется до 1 бита в секунду
блин у меня с впном открываются все порносайты, но твитер и лицокнига даже с ним не работають, шо ето за совершэнная блокировка???
Ваши ставки когда ляжет YouTube?
Давно пора закрывать лавочку тытрубную, в которой наши так называемые западные партнеры любят распространять так называемые фейки. Знают взрослые и дети, что правда есть только на Первом Канале и у Оли Скабеевой. Хорошо, что платформа Рутьюб, которая скоро вытеснет Тытуб будет заполнена эфирами этих замечательных программ.
Надо было назвать OurTube
замедление снимут после удаления всей запрещённой в России информации.
Ctrl + H "война" => "спецоперация"
Правда - запрещенная в РФ информация
Заевшая пластинка в проигрывателе
на каком основании?
Комментарий удален
Главный прокурор сообщил о намерении начать «как можно скорее».
После выступления в этом материале появится полная расшифровка речи.
Твиттер-бот следит за самолётами Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, Владимира Потанина и других российских бизнесменов и чиновников.
Совершенно случайно попал на Вашу платформу и был ОООЧЕНЬ удивлён наличием тут, на русскоязычном сайте видеть такое количество здравомыслящих людей. Очень приятно осознавать что в России есть люди который видят все события в Украине не через сито российской пропаганды. К сожалению таких очень мало. Вижу очень много мнений о том что украинцы…
Шойгу настаивает, что российская армия не атакует мирные цели, но подчёркивает, что «операция» продолжится до «достижения поставленных целей».
Неудавшийся блицкриг, ошибочная ставка на мобильные группы без поддержки, недооценка украинской армии и первые выводы: Россия уже меняет тактику, и боевые действия могут стать жёстче.
Накануне Маск прислал в страну обещанные терминалы.