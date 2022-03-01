Трансляция: Зеленский выступает в Европарламенте Статьи редакции
После выступления в этом материале появится полная расшифровка речи.
1 марта в Европейском парламенте, который расположен в Страсбурге, проходит внеочередная пленарная сессия. О том, что на ней выступит президент Украины Владимир Зеленский, председатель Европарламента и мальтийский политик Роберта Метсола сообщила утром.
Заседание открыла Метсола. Она напомнила об уже введённых санкциях против России и заявила, что будет добиваться того, чтобы какие-либо представители Кремля не могли участвовать в работе Европарламента, поскольку «агрессорам нет места в доме демократии». «Президент Зеленский, мы с вами, мы будем с вами в будущем, потому что мы с Украиной», — такими словами Метсола завершила своё выступление.
Зеленский вышел в прямом эфире из Киева. В своём выступлении президент Украины призвал удовлетворить поданную накануне заявку страны на вступление в Евросоюз. После завершения речи депутаты встали и начали аплодировать.
На русском языке — с переводчиком
На украинском
В эти дни я не знаю, как приветствовать людей. Я не могу просто сказать «добрый день» или «добрый вечер». Я не могу так обращаться, поскольку каждый день для нас — это плохой день. Для некоторых это их последний день. Сегодня я говорю от имени граждан Украины, которые защищают свою страну и приносят жертву во имя свободы.
То, что я вижу здесь сегодня и слышу, радует меня до глубины души. Я чувствую эту атмосферу и единение среди европейских стран. Я не знал, что цена за всё это будет такой высокой. То, что мы переживаем, это трагедия для Украины. Тысячи людей потеряли свои жизни и во время революции, и во время войны — за эти пять дней российского вторжения.
У меня нет заранее написанной речи, потому что сейчас мне не до этого. Наша реальность сегодня — это погибающие каждый день люди. Эти жизни отдаются за свободу и права человека, за права, которыми вы сегодня пользуетесь. Наши лучшие граждане погибают сегодня.
Украинцы — это фантастические люди. Часто мы любим говорить, что всех победим и всё преодолеем. Я рад, что вы можете видеть это своими глазами. Я уверен, что европейский выбор Украины — это наш путь. Я хотел бы сегодня услышать об этом и из ваших собственных уст. Я хотел бы знать, что европейский выбор Украины — это и ваш выбор.
Иногда наша связь может нарушаться, поскольку здесь падают
Зе! ✊
Бест
а ЛДНРия вообще с радаров пропала. как будто и не была виновницей торжества. даже с точки зрения пиара и пропаганды иногда стоило бы демонстрировать Пушилина и Пасечника, а то как-то совсем уж совсем криво выходит
а я тебе говорил, лол.
Да там все отличились. Много публичных личностей в руки окружение взяли. Журналисты, парламентарии, бывшие кандидаты в президенты, ютуберы, боксеры и многое другое
Уверен, что примут и окажут помощь! Украина мы с тобой!
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Владимир Зеленский
страшный сон Путина
На картинке он будто на диване сидит)
Кто это говно усатое спрашивать будет
Серёга, ты жив???? Кто падает
Неудавшийся блицкриг, ошибочная ставка на мобильные группы без поддержки, недооценка украинской армии и первые выводы: Россия уже меняет тактику, и боевые действия могут стать жёстче.
Накануне Маск прислал в страну обещанные терминалы.
Шойгу настаивает, что российская армия не атакует мирные цели, но подчёркивает, что «операция» продолжится до «достижения поставленных целей».
Ощущение блять, будто я среди зомби живу
Я тут вчера зашла на один узкоаудиторный ресурс, в котором вряд ли есть боты. И там на посты граждан Украины дикие минуса и пропаганда про 8 лет. И тут я вывалилась из информационного пузыря. Блять, это не боты, это реальное население России. Надо не доллары покупать, надо потратиться на курсы самообороны
Главный прокурор сообщил о намерении начать «как можно скорее».
Совершенно случайно попал на Вашу платформу и был ОООЧЕНЬ удивлён наличием тут, на русскоязычном сайте видеть такое количество здравомыслящих людей. Очень приятно осознавать что в России есть люди который видят все события в Украине не через сито российской пропаганды. К сожалению таких очень мало. Вижу очень много мнений о том что украинцы…
Твиттер-бот следит за самолётами Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, Владимира Потанина и других российских бизнесменов и чиновников.