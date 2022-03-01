После выступления в этом материале появится полная расшифровка речи.

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1 марта в Европейском парламенте, который расположен в Страсбурге, проходит внеочередная пленарная сессия. О том, что на ней выступит президент Украины Владимир Зеленский, председатель Европарламента и мальтийский политик Роберта Метсола сообщила утром.

Заседание открыла Метсола. Она напомнила об уже введённых санкциях против России и заявила, что будет добиваться того, чтобы какие-либо представители Кремля не могли участвовать в работе Европарламента, поскольку «агрессорам нет места в доме демократии». «Президент Зеленский, мы с вами, мы будем с вами в будущем, потому что мы с Украиной», — такими словами Метсола завершила своё выступление.

Зеленский вышел в прямом эфире из Киева. В своём выступлении президент Украины призвал удовлетворить поданную накануне заявку страны на вступление в Евросоюз. После завершения речи депутаты встали и начали аплодировать.

На русском языке — с переводчиком

На украинском

Владимир Зеленский президент Украины

В эти дни я не знаю, как приветствовать людей. Я не могу просто сказать «добрый день» или «добрый вечер». Я не могу так обращаться, поскольку каждый день для нас — это плохой день. Для некоторых это их последний день. Сегодня я говорю от имени граждан Украины, которые защищают свою страну и приносят жертву во имя свободы.

То, что я вижу здесь сегодня и слышу, радует меня до глубины души. Я чувствую эту атмосферу и единение среди европейских стран. Я не знал, что цена за всё это будет такой высокой. То, что мы переживаем, это трагедия для Украины. Тысячи людей потеряли свои жизни и во время революции, и во время войны — за эти пять дней российского вторжения.

У меня нет заранее написанной речи, потому что сейчас мне не до этого. Наша реальность сегодня — это погибающие каждый день люди. Эти жизни отдаются за свободу и права человека, за права, которыми вы сегодня пользуетесь. Наши лучшие граждане погибают сегодня.

Украинцы — это фантастические люди. Часто мы любим говорить, что всех победим и всё преодолеем. Я рад, что вы можете видеть это своими глазами. Я уверен, что европейский выбор Украины — это наш путь. Я хотел бы сегодня услышать об этом и из ваших собственных уст. Я хотел бы знать, что европейский выбор Украины — это и ваш выбор.

Иногда наша связь может нарушаться, поскольку здесь падают