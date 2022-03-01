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Новости
Сергей Звезда

Трансляция: Зеленский выступает в Европарламенте Статьи редакции

После выступления в этом материале появится полная расшифровка речи.

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1 марта в Европейском парламенте, который расположен в Страсбурге, проходит внеочередная пленарная сессия. О том, что на ней выступит президент Украины Владимир Зеленский, председатель Европарламента и мальтийский политик Роберта Метсола сообщила утром.

Заседание открыла Метсола. Она напомнила об уже введённых санкциях против России и заявила, что будет добиваться того, чтобы какие-либо представители Кремля не могли участвовать в работе Европарламента, поскольку «агрессорам нет места в доме демократии». «Президент Зеленский, мы с вами, мы будем с вами в будущем, потому что мы с Украиной», — такими словами Метсола завершила своё выступление.

Зеленский вышел в прямом эфире из Киева. В своём выступлении президент Украины призвал удовлетворить поданную накануне заявку страны на вступление в Евросоюз. После завершения речи депутаты встали и начали аплодировать.

На русском языке — с переводчиком

На украинском

Владимир Зеленский
президент Украины

В эти дни я не знаю, как приветствовать людей. Я не могу просто сказать «добрый день» или «добрый вечер». Я не могу так обращаться, поскольку каждый день для нас — это плохой день. Для некоторых это их последний день. Сегодня я говорю от имени граждан Украины, которые защищают свою страну и приносят жертву во имя свободы.

То, что я вижу здесь сегодня и слышу, радует меня до глубины души. Я чувствую эту атмосферу и единение среди европейских стран. Я не знал, что цена за всё это будет такой высокой. То, что мы переживаем, это трагедия для Украины. Тысячи людей потеряли свои жизни и во время революции, и во время войны — за эти пять дней российского вторжения.

У меня нет заранее написанной речи, потому что сейчас мне не до этого. Наша реальность сегодня — это погибающие каждый день люди. Эти жизни отдаются за свободу и права человека, за права, которыми вы сегодня пользуетесь. Наши лучшие граждане погибают сегодня.

Украинцы — это фантастические люди. Часто мы любим говорить, что всех победим и всё преодолеем. Я рад, что вы можете видеть это своими глазами. Я уверен, что европейский выбор Украины — это наш путь. Я хотел бы сегодня услышать об этом и из ваших собственных уст. Я хотел бы знать, что европейский выбор Украины — это и ваш выбор.

Иногда наша связь может нарушаться, поскольку здесь падают

#новости #войнасукраиной

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Эдик

Зе! ✊

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Одинокий ящик

🥚Зе🥚

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Иван Шушленов

Бест

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Аккуратный Слава

Зеленский во всей этой истории не перестаёт удивлять. Показал себя сильным лидером. Такое не каждому дано.
Путин вон из своих же людей боится, а Зеленский путинской армии не испугался.

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Пожарный кот

В обоих местах!

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Аккуратный Слава

Да что такое. Отсыпался после 2 дней бессонницы, наверно в этом дело.

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Alexander

а ЛДНРия вообще с радаров пропала. как будто и не была виновницей торжества. даже с точки зрения пиара и пропаганды иногда стоило бы демонстрировать Пушилина и Пасечника, а то как-то совсем уж совсем криво выходит

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Аккуратный Слава

Да там уже и не скрывается, что нафиг им лднр не нужны. Они не их защищать пошли, а с территории Белоруссии выдвинулись к Киеву. Просто напиздели и всё, им не привыкать.

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Пожарный кот

Исправь фамилию немедленно

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Аккуратный Слава

Блин, каюсь.
Смотрю ты Z на Ze сменил. Чтобы ошибочно не прилетало за поддержку?

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Пожарный кот

Мою иронию пару раз неправильно поняли, видимо, из-за буквы

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Max Z

а я тебе говорил, лол.

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Пожарный кот

Я долго терпел, но в конце концов решил не нервировать людей

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Dan

Да там все отличились. Много публичных личностей в руки окружение взяли. Журналисты, парламентарии, бывшие кандидаты в президенты, ютуберы, боксеры и многое другое

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Аккуратный Слава

Зеленский тут отличается тем, что он президент. Дело же не только в его выступлениях, в первую очередь в его действиях на этом посту в это время.

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Уверен, что примут и окажут помощь! Украина мы с тобой!

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Dan
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Эдик

Владимир Зеленский
страшный сон Путина

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knight_killer

На картинке он будто на диване сидит)

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Сумасшедший кубок

Будет интересно если их сейчас примут, буду очень рад.

Тем более что Песков намекнул что Россия не против

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Эдик

Кто это говно усатое спрашивать будет

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флутер погромист

Серёга, ты жив???? Кто падает

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Читать все 22 комментария
Интернет
Женя Кузьмин
Почему первые дни войны складываются не так, как хотела Россия — детальный тред-разбор от военного эксперта Статьи редакции

Неудавшийся блицкриг, ошибочная ставка на мобильные группы без поддержки, недооценка украинской армии и первые выводы: Россия уже меняет тактику, и боевые действия могут стать жёстче.

Фото Константина Михальчевского, РИА «Новости»
105 105 комментариев
129
Новости
Артём Мазанов
Спутниковый интернет Starlink​ от Илона Маска начал работу на Украине Статьи редакции

Накануне Маск прислал в страну обещанные терминалы.

Oleg Kutkov @olegkutkov
Success!
SpaceX Starlink is working in Kyiv, Ukraine!
The Dishy was placed just outside my window, even without adjustments.

Thanks, @SpaceX team, for your support :)

cc @FedorovMykhailo
54 54 комментария
104
Новости
Sasha Shambilova
У администрации Харькова разорвался снаряд. После атаки Зеленский призвал исключить Россию из Совбеза ООН. Главное Статьи редакции

Шойгу настаивает, что российская армия не атакует мирные цели, но подчёркивает, что «операция» продолжится до «достижения поставленных целей».

Фото УНИАН
81 81 комментарий
85
Однако здравствуйте

Ощущение блять, будто я среди зомби живу

Я тут вчера зашла на один узкоаудиторный ресурс, в котором вряд ли есть боты. И там на посты граждан Украины дикие минуса и пропаганда про 8 лет. И тут я вывалилась из информационного пузыря. Блять, это не боты, это реальное население России. Надо не доллары покупать, надо потратиться на курсы самообороны

136 136 комментариев
158
Новости
Sasha Shambilova
Международный уголовный суд в Гааге анонсировал расследование военных действий на Украине Статьи редакции

Главный прокурор сообщил о намерении начать «как можно скорее».

107 107 комментариев
228
Диспут
Валерий Зинченко
Приятно удивлён!

Совершенно случайно попал на Вашу платформу и был ОООЧЕНЬ удивлён наличием тут, на русскоязычном сайте видеть такое количество здравомыслящих людей. Очень приятно осознавать что в России есть люди который видят все события в Украине не через сито российской пропаганды. К сожалению таких очень мало. Вижу очень много мнений о том что украинцы…

177 177 комментариев
448
Интернет
Сергей Исенеков
Следивший за джетом Илона Маска 19-летний студент создал бота, отслеживающего перелёты богатейших людей России Статьи редакции

Твиттер-бот следит за самолётами Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, Владимира Потанина и других российских бизнесменов и чиновников.

Russian Oligarch Jets @RUOligarchJets
Tracking all of the following.
Список, за кем следит бот Джека Суини
6 6 комментариев
82
Радикальный Демократ

Сегодня общался с дедом в автобусе. Оказывается США внедряют в России вышки 5g для облучения и зомбирования населения против Путина и против "освобождения" Украины от нацистов. У нас вообще, что за психиатрический апокалипсис происходит в стране? Все с ума посходили? 🤦‍♂

14 14 комментариев
54
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