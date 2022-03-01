«У меня нет речи, мне не до этого»: Зеленский выступил в Европарламенте и призвал принять заявку на присоединение к ЕС Статьи редакции
Полная расшифровка выступления.
1 марта в Европейском парламенте, который расположен в Страсбурге, проходит внеочередная пленарная сессия. О том, что на ней выступит президент Украины Владимир Зеленский, председатель Европарламента и мальтийский политик Роберта Метсола сообщила утром.
Заседание открыла Метсола. Она напомнила об уже введённых санкциях против России и заявила, что будет добиваться того, чтобы какие-либо представители Кремля не могли участвовать в работе Европарламента, поскольку «агрессорам нет места в доме демократии». «Президент Зеленский, мы с вами, мы будем с вами в будущем, потому что мы с Украиной», — такими словами Метсола завершила своё выступление.
Зеленский вышел в прямом эфире из Киева. В своём выступлении президент Украины призвал удовлетворить поданную накануне заявку страны на вступление в Евросоюз. После завершения речи депутаты встали и начали аплодировать.
В эти дни я не знаю, как приветствовать людей. Я не могу просто сказать «добрый день» или «добрый вечер». Я не могу так обращаться, поскольку каждый день для нас — это плохой день. Для некоторых это их последний день. Сегодня я говорю от имени граждан Украины, которые защищают свою страну и приносят жертву во имя свободы.
То, что я вижу здесь сегодня и слышу, радует меня до глубины души. Я чувствую эту атмосферу и единение среди европейских стран. Я не знал, что цена за всё это будет такой высокой. То, что мы переживаем, это трагедия для Украины. Тысячи людей потеряли свои жизни и во время революции, и во время войны — за эти пять дней российского вторжения.
Украинцы — это фантастические люди. Часто мы любим говорить, что всех победим и всё преодолеем. Я рад, что вы можете видеть это своими глазами. Я уверен, что европейский выбор Украины — это наш путь. Я хотел бы сегодня услышать об этом и из ваших собственных уст. Я хотел бы знать, что европейский выбор Украины — это и ваш выбор.
Иногда наша связь может нарушаться, поскольку здесь падают снаряды. В том числе на город Харьков недалеко от границы с Россией — там много российских граждан и всегда было очень хорошее отношение к ним. В этом городе больше университетов, чем где-либо ещё на Украине. Площадь Свободы — это самая большая площадь в Европе, и представьте себе, что сегодня утром там взорвались две ракеты. Десятки людей погибли. Вот какую цену мы платим за свою свободу и свою землю.
Граждане наши страны заблокированы. Никто не может въехать на Украину, чтобы бороться за нашу свободу. Каждый квадратный метр нашей земли становится Площадью Свободы. Никто не может этого отнять у нас.
Мы хотим видеть своих детей живыми. Но сегодня семь детей были убиты. Вновь и вновь президент Путин повторяет, что ведёт «военную операцию», целью которой являются лишь военные мишени, но нет. Во время этой так называемой операции погибают мирные люди. Вчера были убиты шестнадцать детей.
Мы будем продолжаться бороться за наши права и жизни. Сегодня мы боремся за выживание, но мы вдохновлены и хотим быть равными вам, хотим быть членами Евросоюза. И сегодня мы показываем всему миру, что мы равны вам. Евросоюз будет гораздо сильнее с нами. Без вас Украина будет одинока.
а ЛДНРия вообще с радаров пропала. как будто и не была виновницей торжества. даже с точки зрения пиара и пропаганды иногда стоило бы демонстрировать Пушилина и Пасечника, а то как-то совсем уж совсем криво выходит
Сильный лидер не стал бы раздавать оружие всем подряд - это поступок испугавшегося человека, который не думает о последствиях - у меня родственники в Киеве теперь не столько ракет боятся, сколько вооруженных людей на улицах, которые могут застрелить человека просто потому что он им не понравился. То есть я, конечно, понимаю, что отчаянные времена требуют отчаянных мер, но ведь все нормальные уже и так вооружены и защищают свою страну - остались только больные (в том числе на голову), которым и выдают оружие без каких-либо справок и вопросов. Причем нет никакой ясности в том, что станет с этим оружием в будущем, но безопасности уж точно не прибавится.
Кому надо скрысить оружие - подберут его с трупов. Ты предлагаешь сдаться? Мог бы не давать, вот тогда бы мы зажили. Так хорошо, как в России.
Когда надо бороться за выживание не смотрят на "потом". Этого "потом" может и не быть.
Чтобы "скрысить" оружие, необходимо хотя бы из города вылезти на передовую, но гопники и прочие ссыкуны на это не способны, а вот получить его просто так ничем не рискуя они всегда рады.
P.S. Зачем сдаваться? Если верить украинским новостям, то их армия успешно со всем справляется - еще и поэтому нет смысла в раздаче оружия левым людям. Или они врут?
Вот-вот, представь, если бы и тебе, и мне, и соседу-наркоману оружие выдали, вот бы зажили сразу, правда?
Комментарий удален
Судя по минусам, тут очень много сторонников раздачи оружия белобилетникам и откосникам, однако.
а я тебе говорил, лол.
Да там все отличились. Много публичных личностей в руки окружение взяли. Журналисты, парламентарии, бывшие кандидаты в президенты, ютуберы, боксеры и многое другое
норм фармишь одними и теми же сообщениями. грац.
Зе! ✊
Бест
Кто это говно усатое спрашивать будет
Не приняли их вроде в итоге?
Заявку на ускоренное рассмотрение приняли
Уверен, что примут и окажут помощь! Украина мы с тобой!
Помощь и так оказываеэют , самая большая проблема это закрыть небо. А вот тут типа не - потому что надо сбивать самолёты а это война
Владимир Зеленский
страшный сон Путина
На картинке он будто на диване сидит)
Ему тяжело стоять из-за титановых яиц
Он в кресле сидит
Серёга, ты жив???? Кто падает
обнял олдфа
Печеньки
Интересный факт, г-н Зеленский воют рядом с армией, в то время как г-да Шойгу, Путин и прочее командование РФ совсем даже не возглавляет эту «спецоперацию вооруженных сил рф для окончательного решения украинского вопроса».
для окончательного решения украинского вопроса».
Последний раз такое выражение использовали во времена Второй мировой, к евреям...
Не поймите неправильно, это было взято в ковычки. Я извиняюсь за эту формулировку.Это не приемлемо.
Это было мной сделано в контексте сообщений официальных сми в РФ, была заметка на тасс, вроде. Я хотел подчеркнуть, как приближенные к власти «журналисты» называют, эту прямо скажу, войну против Украины, пользуясь страшными аналогиями из прошлого, на которую Вы мне указали.
Я считаю это бесчеловечно, и в сторону фашизма.
Извините еще раз, как могу, стараюсь донести свою позицию о страшных событиях на Украине, которые для меня видятся катастрофой.
Я уже пять дней в этом информационном аду, возможно я уже не адекватен.
Украине нужна военна помощь срочно. Иначе Путин просто задавит Украину массовостью своих войск.
Ага, дед еще раз забудет таблетку выпить - ебанет вообще все мясо, что в стране осталось, ему то что, терять нечего.
В каждом селе по гарнизону не оставить. Будет партизанщина.
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Заявку приняли
Поздравляю украинский народ, выстрадали.
Теперь у пыньки нет вариантов.
Очередная победа мудрейшего геополитического стратега.
Пусть всё у него получится :)
Жопа то пригорает. Вот и хочет побыстрее примкнуть к 5вропе чтобы защитили и никто не смог претензию сказать за убитых военных с двух сторон.
Еврозона даёт единое экономическое пространство, а не военную защиту.
одна из самых больших в Европе. Так лучше стало?
ничего не меняет. Там ракетой ударили, были жертвы. Есть масса видео уже. И тут упор на то, что это обычная большая городская площадь, а не военная база для "неонацистов".
нервы на пределе тут.
Граждане наши страны
Нашей
Даже если не примут - украинская власть максимально эффективно и быстро использовала момент.
Площадь Свободы — это самая большая площадь в Европе, и представьте себе, что сегодня утром там взорвались две ракеты. Десятки людей погибли.
Зачем он врет? Там нет погибших.
а они не могут иначе.
визжат, что все ВС РФ уничтожили, но просят денег, оружия и солдат.
С островом этим, Змеиным, уже и песенку записали-зафорсили, а солдатики ВСУ, оказывается, не героически погибли, не отступая ни на дюйм, а сдались. Хероям сала!
И будут продолжать пиздеть, пока их не накормят ошмётками бойцов "Азова" и остальными карателями.
Пиздаболы и говноеды, как, впрочем, и всегда.
Шойгу настаивает, что российская армия не атакует мирные цели, но подчёркивает, что «операция» продолжится до «достижения поставленных целей».
Лев Гершензон назвал «Яндекс» ключевым элементом «в сокрытии информации о войне». Он призвал сотрудников «перестать быть соучастниками ужасного преступления».
Твиттер-бот следит за самолётами Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, Владимира Потанина и других российских бизнесменов и чиновников.
Неудавшийся блицкриг, ошибочная ставка на мобильные группы без поддержки, недооценка украинской армии и первые выводы: Россия уже меняет тактику, и боевые действия могут стать жёстче.
Главный прокурор сообщил о намерении начать «как можно скорее».
Совершенно случайно попал на Вашу платформу и был ОООЧЕНЬ удивлён наличием тут, на русскоязычном сайте видеть такое количество здравомыслящих людей. Очень приятно осознавать что в России есть люди который видят все события в Украине не через сито российской пропаганды. К сожалению таких очень мало. Вижу очень много мнений о том что украинцы…