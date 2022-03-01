Полная расшифровка выступления.

{"id":549423,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":549423,"gtm":null} 14 829 просмотров Слушать

1 марта в Европейском парламенте, который расположен в Страсбурге, проходит внеочередная пленарная сессия. О том, что на ней выступит президент Украины Владимир Зеленский, председатель Европарламента и мальтийский политик Роберта Метсола сообщила утром.

Заседание открыла Метсола. Она напомнила об уже введённых санкциях против России и заявила, что будет добиваться того, чтобы какие-либо представители Кремля не могли участвовать в работе Европарламента, поскольку «агрессорам нет места в доме демократии». «Президент Зеленский, мы с вами, мы будем с вами в будущем, потому что мы с Украиной», — такими словами Метсола завершила своё выступление.

Зеленский вышел в прямом эфире из Киева. В своём выступлении президент Украины призвал удовлетворить поданную накануне заявку страны на вступление в Евросоюз. После завершения речи депутаты встали и начали аплодировать.

речь Зеленского на украинском языке

Владимир Зеленский президент Украины

В эти дни я не знаю, как приветствовать людей. Я не могу просто сказать «добрый день» или «добрый вечер». Я не могу так обращаться, поскольку каждый день для нас — это плохой день. Для некоторых это их последний день. Сегодня я говорю от имени граждан Украины, которые защищают свою страну и приносят жертву во имя свободы.

То, что я вижу здесь сегодня и слышу, радует меня до глубины души. Я чувствую эту атмосферу и единение среди европейских стран. Я не знал, что цена за всё это будет такой высокой. То, что мы переживаем, это трагедия для Украины. Тысячи людей потеряли свои жизни и во время революции, и во время войны — за эти пять дней российского вторжения.

У меня нет заранее написанной речи, потому что сейчас мне не до этого. Наша реальность сегодня — это погибающие каждый день люди. Эти жизни отдаются за свободу и права человека, за права, которыми вы сегодня пользуетесь. Наши лучшие граждане погибают сегодня.

Украинцы — это фантастические люди. Часто мы любим говорить, что всех победим и всё преодолеем. Я рад, что вы можете видеть это своими глазами. Я уверен, что европейский выбор Украины — это наш путь. Я хотел бы сегодня услышать об этом и из ваших собственных уст. Я хотел бы знать, что европейский выбор Украины — это и ваш выбор.

Иногда наша связь может нарушаться, поскольку здесь падают снаряды. В том числе на город Харьков недалеко от границы с Россией — там много российских граждан и всегда было очень хорошее отношение к ним. В этом городе больше университетов, чем где-либо ещё на Украине. Площадь Свободы — это самая большая площадь в Европе, и представьте себе, что сегодня утром там взорвались две ракеты. Десятки людей погибли. Вот какую цену мы платим за свою свободу и свою землю.

Граждане наши страны заблокированы. Никто не может въехать на Украину, чтобы бороться за нашу свободу. Каждый квадратный метр нашей земли становится Площадью Свободы. Никто не может этого отнять у нас.

Мы хотим видеть своих детей живыми. Но сегодня семь детей были убиты. Вновь и вновь президент Путин повторяет, что ведёт «военную операцию», целью которой являются лишь военные мишени, но нет. Во время этой так называемой операции погибают мирные люди. Вчера были убиты шестнадцать детей.

Мы будем продолжаться бороться за наши права и жизни. Сегодня мы боремся за выживание, но мы вдохновлены и хотим быть равными вам, хотим быть членами Евросоюза. И сегодня мы показываем всему миру, что мы равны вам. Евросоюз будет гораздо сильнее с нами. Без вас Украина будет одинока.