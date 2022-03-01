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Новости
Сергей Звезда

«У меня нет речи, мне не до этого»: Зеленский выступил в Европарламенте и призвал принять заявку на присоединение к ЕС Статьи редакции

Полная расшифровка выступления.

65 65 комментариев
14 829 просмотров

1 марта в Европейском парламенте, который расположен в Страсбурге, проходит внеочередная пленарная сессия. О том, что на ней выступит президент Украины Владимир Зеленский, председатель Европарламента и мальтийский политик Роберта Метсола сообщила утром.

Заседание открыла Метсола. Она напомнила об уже введённых санкциях против России и заявила, что будет добиваться того, чтобы какие-либо представители Кремля не могли участвовать в работе Европарламента, поскольку «агрессорам нет места в доме демократии». «Президент Зеленский, мы с вами, мы будем с вами в будущем, потому что мы с Украиной», — такими словами Метсола завершила своё выступление.

Зеленский вышел в прямом эфире из Киева. В своём выступлении президент Украины призвал удовлетворить поданную накануне заявку страны на вступление в Евросоюз. После завершения речи депутаты встали и начали аплодировать.

речь Зеленского на украинском языке
Владимир Зеленский
президент Украины

В эти дни я не знаю, как приветствовать людей. Я не могу просто сказать «добрый день» или «добрый вечер». Я не могу так обращаться, поскольку каждый день для нас — это плохой день. Для некоторых это их последний день. Сегодня я говорю от имени граждан Украины, которые защищают свою страну и приносят жертву во имя свободы.

То, что я вижу здесь сегодня и слышу, радует меня до глубины души. Я чувствую эту атмосферу и единение среди европейских стран. Я не знал, что цена за всё это будет такой высокой. То, что мы переживаем, это трагедия для Украины. Тысячи людей потеряли свои жизни и во время революции, и во время войны — за эти пять дней российского вторжения.

У меня нет заранее написанной речи, потому что сейчас мне не до этого. Наша реальность сегодня — это погибающие каждый день люди. Эти жизни отдаются за свободу и права человека, за права, которыми вы сегодня пользуетесь. Наши лучшие граждане погибают сегодня.

Украинцы — это фантастические люди. Часто мы любим говорить, что всех победим и всё преодолеем. Я рад, что вы можете видеть это своими глазами. Я уверен, что европейский выбор Украины — это наш путь. Я хотел бы сегодня услышать об этом и из ваших собственных уст. Я хотел бы знать, что европейский выбор Украины — это и ваш выбор.

Иногда наша связь может нарушаться, поскольку здесь падают снаряды. В том числе на город Харьков недалеко от границы с Россией — там много российских граждан и всегда было очень хорошее отношение к ним. В этом городе больше университетов, чем где-либо ещё на Украине. Площадь Свободы — это самая большая площадь в Европе, и представьте себе, что сегодня утром там взорвались две ракеты. Десятки людей погибли. Вот какую цену мы платим за свою свободу и свою землю.

Граждане наши страны заблокированы. Никто не может въехать на Украину, чтобы бороться за нашу свободу. Каждый квадратный метр нашей земли становится Площадью Свободы. Никто не может этого отнять у нас.

Мы хотим видеть своих детей живыми. Но сегодня семь детей были убиты. Вновь и вновь президент Путин повторяет, что ведёт «военную операцию», целью которой являются лишь военные мишени, но нет. Во время этой так называемой операции погибают мирные люди. Вчера были убиты шестнадцать детей.

Мы будем продолжаться бороться за наши права и жизни. Сегодня мы боремся за выживание, но мы вдохновлены и хотим быть равными вам, хотим быть членами Евросоюза. И сегодня мы показываем всему миру, что мы равны вам. Евросоюз будет гораздо сильнее с нами. Без вас Украина будет одинока.

Мы доказали нашу силу и показали, что мы одни из вас и стоим рядом. Покажите, что вы стоите рядом с нами и не оставите нас. Докажите, что на самом деле вы европейцы и тогда жизнь одержит победу над смертью, и свет одержит победу над мраком.

#новости #войнасукраиной

65 65 комментариев
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Металлический глобус

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13
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Аккуратный Слава

Зеленский во всей этой истории не перестаёт удивлять. Показал себя сильным лидером. Такое не каждому дано.
Путин вон из своих же людей боится, а Зеленский путинской армии не испугался.

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113
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Alexander

а ЛДНРия вообще с радаров пропала. как будто и не была виновницей торжества. даже с точки зрения пиара и пропаганды иногда стоило бы демонстрировать Пушилина и Пасечника, а то как-то совсем уж совсем криво выходит

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47
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Аккуратный Слава

Да там уже и не скрывается, что нафиг им лднр не нужны. Они не их защищать пошли, а с территории Белоруссии выдвинулись к Киеву. Просто напиздели и всё, им не привыкать.

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32
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Оригинальный цвет

Пениса Душилина, у вас в имени его опечатка.

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2
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Недоперепил
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18
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Terence Powell

Сильный лидер не стал бы раздавать оружие всем подряд - это поступок испугавшегося человека, который не думает о последствиях - у меня родственники в Киеве теперь не столько ракет боятся, сколько вооруженных людей на улицах, которые могут застрелить человека просто потому что он им не понравился. То есть я, конечно, понимаю, что отчаянные времена требуют отчаянных мер, но ведь все нормальные уже и так вооружены и защищают свою страну - остались только больные (в том числе на голову), которым и выдают оружие без каких-либо справок и вопросов. Причем нет никакой ясности в том, что станет с этим оружием в будущем, но безопасности уж точно не прибавится.

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–55
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Лично в бункере отхуярю

Кому надо скрысить оружие - подберут его с трупов. Ты предлагаешь сдаться? Мог бы не давать, вот тогда бы мы зажили. Так хорошо, как в России.

Когда надо бороться за выживание не смотрят на "потом". Этого "потом" может и не быть.

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5
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Terence Powell

Чтобы "скрысить" оружие, необходимо хотя бы из города вылезти на передовую, но гопники и прочие ссыкуны на это не способны, а вот получить его просто так ничем не рискуя они всегда рады.
P.S. Зачем сдаваться? Если верить украинским новостям, то их армия успешно со всем справляется - еще и поэтому нет смысла в раздаче оружия левым людям. Или они врут?

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–9
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Оригинальный цвет

Гопники и прочие ссыкуны сейчас подсирают кремлёвской геббельсовщине.
Ну ты понял, я тебя имею ввиду.

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2
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Оригинальный цвет

Испугавшийся... не человек, а говно мочи - сидит в бункере, а от своих же людей садится за много метров и никогда вообще не раздаст оружия своим гражданам. Потому что знает, что именно в его жопе это оружие окажется в следующую же минуту.

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2
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Terence Powell

Вот-вот, представь, если бы и тебе, и мне, и соседу-наркоману оружие выдали, вот бы зажили сразу, правда?

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0
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Terence Powell

Судя по минусам, тут очень много сторонников раздачи оружия белобилетникам и откосникам, однако.

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–1
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Пожарный кот

В обоих местах!

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0
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Аккуратный Слава

Да что такое. Отсыпался после 2 дней бессонницы, наверно в этом дело.

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1
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Пожарный кот

Исправь фамилию немедленно

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Аккуратный Слава

Блин, каюсь.
Смотрю ты Z на Ze сменил. Чтобы ошибочно не прилетало за поддержку?

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1
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Пожарный кот

Мою иронию пару раз неправильно поняли, видимо, из-за буквы

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3
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Max Z

а я тебе говорил, лол.

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4
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Пожарный кот

Я долго терпел, но в конце концов решил не нервировать людей

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2
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Dan

Да там все отличились. Много публичных личностей в руки окружение взяли. Журналисты, парламентарии, бывшие кандидаты в президенты, ютуберы, боксеры и многое другое

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0
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Аккуратный Слава

Зеленский тут отличается тем, что он президент. Дело же не только в его выступлениях, в первую очередь в его действиях на этом посту в это время.

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0
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Max Z

норм фармишь одними и теми же сообщениями. грац.

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0
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МИД Болгарии
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41
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Эдик

Зе! ✊

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36
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Одинокий ящик

🥚Зе🥚

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13
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Иван Шушленов

Бест

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12
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Сумасшедший кубок

Будет интересно если их сейчас примут, буду очень рад.

Тем более что Песков намекнул что Россия не против

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18
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Эдик

Кто это говно усатое спрашивать будет

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53
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Alex Sarus

Не приняли их вроде в итоге?

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1
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Матвей Нилов

Заявку на ускоренное рассмотрение приняли

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0
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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Уверен, что примут и окажут помощь! Украина мы с тобой!

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22
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Odhr

Помощь и так оказываеэют , самая большая проблема это закрыть небо. А вот тут типа не - потому что надо сбивать самолёты а это война

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0
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Dan
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15
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Эдик

Владимир Зеленский
страшный сон Путина

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12
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knight_killer

На картинке он будто на диване сидит)

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–2
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Эдик

Ему тяжело стоять из-за титановых яиц

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4
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Александр Чекета

Он в кресле сидит

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1
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Звезда спас TJ
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0
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флутер погромист

Серёга, ты жив???? Кто падает

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15
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Зеленый Абдужаббор

В треде работает сна

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10
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Абстрактный пиджак

обнял олдфа

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0
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Кирилл Воеводин

Печеньки

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0
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Maksim Florov

Интересный факт, г-н Зеленский воют рядом с армией, в то время как г-да Шойгу, Путин и прочее командование РФ совсем даже не возглавляет эту «спецоперацию вооруженных сил рф для окончательного решения украинского вопроса».

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8
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Dmitry Sursin

для окончательного решения украинского вопроса».
 Последний раз такое выражение использовали во времена Второй мировой, к евреям...

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7
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Maksim Florov

Не поймите неправильно, это было взято в ковычки. Я извиняюсь за эту формулировку.Это не приемлемо.
Это было мной сделано в контексте сообщений официальных сми в РФ, была заметка на тасс, вроде. Я хотел подчеркнуть, как приближенные к власти «журналисты» называют, эту прямо скажу, войну против Украины, пользуясь страшными аналогиями из прошлого, на которую Вы мне указали.
Я считаю это бесчеловечно, и в сторону фашизма.
Извините еще раз, как могу, стараюсь донести свою позицию о страшных событиях на Украине, которые для меня видятся катастрофой.
Я уже пять дней в этом информационном аду, возможно я уже не адекватен.

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2
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Pedro Julio

Украине нужна военна помощь срочно. Иначе Путин просто задавит Украину массовостью своих войск.

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9
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Лично в бункере отхуярю

Ага, дед еще раз забудет таблетку выпить - ебанет вообще все мясо, что в стране осталось, ему то что, терять нечего.

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2
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Андрей Крамарь

В каждом селе по гарнизону не оставить. Будет партизанщина.

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0
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Zhanna Sinelli

Заявку приняли

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3
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Андрей Крамарь

Поздравляю украинский народ, выстрадали.

Теперь у пыньки нет вариантов.

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1
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Oldfag TV

Очередная победа мудрейшего геополитического стратега.

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2
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di muar

Пусть всё у него получится :)

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3
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Антон Лисин

Жопа то пригорает. Вот и хочет побыстрее примкнуть к 5вропе чтобы защитили и никто не смог претензию сказать за убитых военных с двух сторон.

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–11
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Sergei Timofeyev

Еврозона даёт единое экономическое пространство, а не военную защиту.

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3
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Исторический цвет

Площадь Свободы — это самая большая площадь в Европе
 Я конечно сейчас доебываюсь, но с чего он взял?

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–3
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Andrii Reznik

одна из самых больших в Европе. Так лучше стало?

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1
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Исторический цвет

да.

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Andrii Reznik

ничего не меняет. Там ракетой ударили, были жертвы. Есть масса видео уже. И тут упор на то, что это обычная большая городская площадь, а не военная база для "неонацистов".

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0
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Исторический цвет

Зачем рваться то сразу?

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0
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Andrii Reznik

нервы на пределе тут.

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BTopHuk

Граждане наши страны
 Нашей

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Ігор Лазарук

Даже если не примут - украинская власть максимально эффективно и быстро использовала момент.

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Владимир Керенский

Площадь Свободы — это самая большая площадь в Европе, и представьте себе, что сегодня утром там взорвались две ракеты. Десятки людей погибли.
Зачем он врет? Там нет погибших.

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Ivan

а они не могут иначе.
визжат, что все ВС РФ уничтожили, но просят денег, оружия и солдат.
С островом этим, Змеиным, уже и песенку записали-зафорсили, а солдатики ВСУ, оказывается, не героически погибли, не отступая ни на дюйм, а сдались. Хероям сала!
И будут продолжать пиздеть, пока их не накормят ошмётками бойцов "Азова" и остальными карателями.
Пиздаболы и говноеды, как, впрочем, и всегда.

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–19
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