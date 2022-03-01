Представители Евросоюза и США вышли из зала во время выступления Сергея Лаврова на конференции ООН по разоружению Статьи редакции
Послушать речь министра иностранных дел остались лишь представители Йемена, Алжира, Венесуэлы, Сирии и Туниса.
Дипломаты десятка европейских стран покинули зал Совета ООН по правам человека во время трансляции выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова в рамках конференции по разоружению. Трансляцию из зала вёл телеканал Sky News.
Как отмечает Reuters, дипломаты приветствовали бойкот аплодисментами за пределами зала. Представители ЕС, США и Великобритании также добавили, что они сделали это в знак протеста против вторжения России на территорию Украины.
Ни дня без геополитических побед. Возродили величие, блет
Да они просто от страха убежали, ничего ты не понимаешь
И здесь одни нацисты, да что такое!
Всё равно известно, что он там будет пистеть. "Это не мы", "весь мир против нас, таких правильных и справедливых", "имеем право", "фошизды/биндеровцы", "8 лет"...
Надеюсь, одним лишь выходом в буфет такая солидарность не ограничится.
На самом деле это очень эффективный психологический трюк. Игнор это самое худшее. Иногда лучше, когда тебя ненавидят, чем игнорируют.
говной воняет
Могли бы ещё отключить трансляцию и микрофон Лаврову, для пущего рофла
пустить гимн Украины в синхрон
Тоже задался вопросом, нахуй его там показывали вообще
очевидно, чтобы иметь возможность выйти
Пять дней назад Путин напал на Украину. В результате спецоперации была парализована экономическая система, уничтожены социальные и культурные взаимосвязи. В упадке общественные институты. Взяты в плен и лишены свободы все живущие на территории жители. Война вычеркивает огромную страну и ее народ из жизни планеты. Абсолютная победа. Историческая трагедия для людей. Зло победило. Настоящее зло здесь.
Да-да, очень интересная информация. Деньги собрал уже чтобы валить отсюда?
ща они с машей калинку танцевать начнут
Все таки сменил ник?
Что ж, справедливо, хотелось бы, чтобы как можно больше людей заботились о других в мелочах. Мир стал бы куда лучше.
Зато ватники наоборот так и липнут к экранам, когда им власть вещает с зомбоящиков об очередной победе.
Сами вышли. Сами себе похлопали. Где-то в бункере Путин ехидно похихикал от такой отваги.
Путин>в бункере>отвага
?????
Чел...
Жесть.
Либерахи настолько тупые, что не могут понять к кому относится слово отвага в предложение.
Не удивительно что на митинги никто не выходит, тут штаны надеть с рубахой уже праздник.
отважный бункерный петух
Ватник, ясно - понятно
Ну разумеется.
Фонариком в окно посветил уже?
Фоточку эйфелевой башни в цветах флага полайкал?
А ты, наверное, с русско-украинского фронта пишешь? Надеюсь, паек не просроченный у тебя?
ИА "Панорама": Участник Comedy club попал под санкции Запада
Ждём заголовка в наших СМИ:
"Зал встал во время выступления Лаврова в ООН 💪"
Нет более жалких существ сейчас на земле, чем русские "дипломаты". Гляньте интервью посла в Ирландии - я в детстве после двоек дома увереннее приходил отвечать, чем вот этот бормочащий профессионал.
https://youtu.be/xqx0m29WHIU
3:00 "it's not our choice, the war... hmm, I mean the.. the.. uh.. the military option is not our choice..."
Дядька явно раздумывает, правильно ли он выбрал карьеру.
Ему походу просто не сказали, что будет война.
да ему, походу, даже не сказали, что говорить. Чего там, Ирландия какая-то, зачем объяснять.
блядь, великолепно. Какой язык-то, как подвешен.
Как от прокажённого все свалили
не захотели зашквариться через русскую опущенку
надо было на экран нассать😳
можно вытащить человека с дтф...
дтф пал, завален ватными экспертами, я отступил
Посмотрели?
Кто-нибудь добавьте песню "All my friends are toxic" и черно-белую картинку, когда Лавров попадает в кадр)))
Вата наверняка подаст это, как трусливый побег от серьёзного разговора. Опять права русских ущемляют 😡
Демарш - это всего-лишь толстый намёк на то, что в решении вопроса не заинтересованы. К сожалению, но это именно так. Всех всё устраивает, а санкции - да правительства на другом заработают. Увы и ах.
Ахаха пздц детский сад, ебать обиженки. И это дипломаты высого уровня, мда.
Где новые эффективные сдерживающие санкции? Почему Запад затух?
Так нельзя вводить санкции когда уже всё запрещено, ебанутый запад не понимает, что рано или поздно он не сможет уже вообще никаких санкции вводить против РФ и тогда либо надо будет решиться на ядерную войну и пожертвовать собой чтобы убить и противника, либо мириться с РФ и молча смотреть как она захватывает мир.
👍👍👍
Лаврова ни во что не ставят уже
Сидит обосраный
информационная гигиена
Как-то так в ООН стало на один официальный язык меньше
Лавров — пидорас и хуесос.
Слава Україні!
Трусливые пидарасы, нет чтобы украину поддержать, так они кота сосиской пугают, ну всё пиздец, теперь то уже точно войска РФ будут выведены из украины и самоликвидируются, РФ самоуничтожится, а её территория войдёт в состав украины.Долбаёбы блять, лишний раз показывают что с такими трусливыми пидарасами как евросоюз и США лучше НИКОГДА не связываться.
Натовские подстилки вышли, это им унижение, свободной европы больше нет есть только блоковый диктат, им же хуже, так как не имея суверенности их рано или поздно втянут в большую войну
Лев Гершензон назвал «Яндекс» ключевым элементом «в сокрытии информации о войне». Он призвал сотрудников «перестать быть соучастниками ужасного преступления».
Совершенно случайно попал на Вашу платформу и был ОООЧЕНЬ удивлён наличием тут, на русскоязычном сайте видеть такое количество здравомыслящих людей. Очень приятно осознавать что в России есть люди который видят все события в Украине не через сито российской пропаганды. К сожалению таких очень мало. Вижу очень много мнений о том что украинцы…
Полная расшифровка выступления.
Неудавшийся блицкриг, ошибочная ставка на мобильные группы без поддержки, недооценка украинской армии и первые выводы: Россия уже меняет тактику, и боевые действия могут стать жёстче.
Твиттер-бот следит за самолётами Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, Владимира Потанина и других российских бизнесменов и чиновников.