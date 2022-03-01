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Новости
Сергей Исенеков

Представители Евросоюза и США вышли из зала во время выступления Сергея Лаврова на конференции ООН по разоружению Статьи редакции

Послушать речь министра иностранных дел остались лишь представители Йемена, Алжира, Венесуэлы, Сирии и Туниса.

58 58 комментариев
7768 просмотров

Дипломаты десятка европейских стран покинули зал Совета ООН по правам человека во время трансляции выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова в рамках конференции по разоружению. Трансляцию из зала вёл телеканал Sky News.

Как отмечает Reuters, дипломаты приветствовали бойкот аплодисментами за пределами зала. Представители ЕС, США и Великобритании также добавили, что они сделали это в знак протеста против вторжения России на территорию Украины.

Reuters @Reuters
The moment dozens of diplomats from the European Union and United States walked out of a speech by Russian Foreign Minister Sergei Lavrov during the annual U.N. Human Rights Council session, nearly a week since Moscow unleashed its war on Ukraine https://reut.rs/3MephCK
Момент, когда десятки дипломатов из ЕС и США покинули выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на ежегодной сессии Совета ООН по правам человека спустя почти неделю после того, как Россия развязала войну с Украиной
Elisabeth Tichy-Fisslberger @tichy_e
This morning in the UN Human Rights Council more than 140 diplomats refused to listen to Russian Foreign Minister Lavrov’s futile attempt to justify unacceptable military aggression. Watch them leave the Council Chamber.
Сегодня утром в Совете ООН по правам человека больше 140 дипломатов отказались выслушивать тщетную попытку министра иностранных дел России Лаврова оправдать неприемлемую военную агрессию. Смотрите, как они покидают зал Совета.
Aurore Bourdin @aurorebourdin
Au Conseil des droits de l’homme à Genève, les diplomates occidentaux quittent la salle en signe de protestation lors de la prise de parole de Sergei Lavrov, ministre des affaires étrangères russe.

#Ukraine
Jamil Chade @JamilChade
Neste momento, governos de várias partes do mundo boicotam discurso de Lavrov na ONU e deixam sala enquanto russo fala sobre direitos humanos.

Brasil opta por não boicotar e permanece na sala.
Franak Viačorka @franakviacorka
Representatives of the EU, the US, and the UK are leaving the UN hall in protest of the Russian invasion of Ukraine when Russian Minister Lavrov starts to speak.
Video source: @Reuters
Представитель ЕС, США и Великобритании покидают зал ООН в знак протеста против российского вторжения на Украину во время выступления Сергея Лаврова
Rita French 🇬🇧 @RitaFrenchFCDO
Powerful scenes at UN Human Rights Council this morning as delegations, including 🇬🇧 UK, marched out as Sergei Lavrov, Russian foreign minister, delivers his address.

We #StandWithUkraine 🇺🇳🇺🇦
olexander scherba🇺🇦 @olex_scherba
Diplomats leaving as Lavrov/Ribbentrop holding his speech.
#StandWithUkraine
Firas Alsaid @FirasAlsaid
The future of #Russia is summed up in this picture..
Diplomats walk out as Russian Foreign Minister #Lavrov addresses #UN
#StandingWithUkraine

#новости #оон #войнасукраиной

58 58 комментариев
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58 комментариев
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Saneka

Ни дня без геополитических побед. Возродили величие, блет

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115
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the hard of леопард

Да они просто от страха убежали, ничего ты не понимаешь

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30
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Печенег

И здесь одни нацисты, да что такое!

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93
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Ігор Лазарук

Всё равно известно, что он там будет пистеть. "Это не мы", "весь мир против нас, таких правильных и справедливых", "имеем право", "фошизды/биндеровцы", "8 лет"...

Надеюсь, одним лишь выходом в буфет такая солидарность не ограничится.

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34
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Печенег

На самом деле это очень эффективный психологический трюк. Игнор это самое худшее. Иногда лучше, когда тебя ненавидят, чем игнорируют.

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26
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мне нужен бесконечный магазин

говной воняет

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47
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Минувший франт

А как вообще этот бандит оказался на экране?

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30
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Genesi5 ­

Могли бы ещё отключить трансляцию и микрофон Лаврову, для пущего рофла

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4
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Nickolay Savchenko

пустить гимн Украины в синхрон

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3
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Бункер пистолет патрон

Тоже задался вопросом, нахуй его там показывали вообще

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4
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Pavel Klimov

очевидно, чтобы иметь возможность выйти

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1
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пирог же

Пять дней назад Путин напал на Украину. В результате спецоперации была парализована экономическая система, уничтожены социальные и культурные взаимосвязи. В упадке общественные институты. Взяты в плен и лишены свободы все живущие на территории жители. Война вычеркивает огромную страну и ее народ из жизни планеты. Абсолютная победа. Историческая трагедия для людей. Зло победило. Настоящее зло здесь.

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27
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GarryNC

Да-да, очень интересная информация. Деньги собрал уже чтобы валить отсюда?

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–22
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Крутой бокал

Поводили солоноватым по губам гопнику и быдлу Лаврову

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14
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fallout.warrior

ща они с машей калинку танцевать начнут

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0
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Пожарный кот

Уверен, дипломаты рады, что наконец-то можно не слушать нескончаемую ахинею, которую много лет несет этот мерзкий тип, а просто уйти.

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11
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Skomorokh

Все таки сменил ник?

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0
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Пожарный кот

Решил не нервировать людей понапрасну

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2
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Skomorokh

Что ж, справедливо, хотелось бы, чтобы как можно больше людей заботились о других в мелочах. Мир стал бы куда лучше.

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1
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Ігор Лазарук

Зато ватники наоборот так и липнут к экранам, когда им власть вещает с зомбоящиков об очередной победе.

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8
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Aklai

Сами вышли. Сами себе похлопали. Где-то в бункере Путин ехидно похихикал от такой отваги.

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–42
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Pavel Zaets

Путин>в бункере>отвага

?????

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25
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Aklai

Чел...

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–16
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Aklai

Жесть.
Либерахи настолько тупые, что не могут понять к кому относится слово отвага в предложение.
Не удивительно что на митинги никто не выходит, тут штаны надеть с рубахой уже праздник.

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–8
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александр александр

отважный бункерный петух

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0
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Hooligan

Ватник, ясно - понятно

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1
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Aklai

Ну разумеется.
Фонариком в окно посветил уже?
Фоточку эйфелевой башни в цветах флага полайкал?

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–20
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Vasya Ivasya

А ты, наверное, с русско-украинского фронта пишешь? Надеюсь, паек не просроченный у тебя?

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0
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fyjybv

ИА "Панорама": Участник Comedy club попал под санкции Запада

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7
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Electrik Laserland

Ждём заголовка в наших СМИ:
"Зал встал во время выступления Лаврова в ООН 💪"

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7
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Никита Рогожин

Нет более жалких существ сейчас на земле, чем русские "дипломаты". Гляньте интервью посла в Ирландии - я в детстве после двоек дома увереннее приходил отвечать, чем вот этот бормочащий профессионал.
https://youtu.be/xqx0m29WHIU

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5
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IvanDurov

3:00 "it's not our choice, the war... hmm, I mean the.. the.. uh.. the military option is not our choice..."

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3
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постмодерновый синдром

Дядька явно раздумывает, правильно ли он выбрал карьеру.

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1
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Dmitry Smirnoff

Ему походу просто не сказали, что будет война.

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0
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Pavel Klimov

да ему, походу, даже не сказали, что говорить. Чего там, Ирландия какая-то, зачем объяснять.

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0
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Pavel Klimov

блядь, великолепно. Какой язык-то, как подвешен.

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Мокрый украинец

Надеюсь он видел это все))

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3
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Genesi5 ­

Как от прокажённого все свалили

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2
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александр александр

не захотели зашквариться через русскую опущенку

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–1
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Какой то чел из интернета

надо было на экран нассать😳

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1
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Гражданин кантона Ури

можно вытащить человека с дтф...

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1
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Какой то чел из интернета

дтф пал, завален ватными экспертами, я отступил

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0
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xbutteff

Посмотрели?

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1
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Пыльный Глаз

Кто-нибудь добавьте песню "All my friends are toxic" и черно-белую картинку, когда Лавров попадает в кадр)))

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1
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Артур Донской

Вата наверняка подаст это, как трусливый побег от серьёзного разговора. Опять права русских ущемляют 😡

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1
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Chikk

Демарш - это всего-лишь толстый намёк на то, что в решении вопроса не заинтересованы. К сожалению, но это именно так. Всех всё устраивает, а санкции - да правительства на другом заработают. Увы и ах.

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–1
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Дратути

Ахаха пздц детский сад, ебать обиженки. И это дипломаты высого уровня, мда.

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–28
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Alex Blake

Где новые эффективные сдерживающие санкции? Почему Запад затух?

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0
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Александр Белов

Так нельзя вводить санкции когда уже всё запрещено, ебанутый запад не понимает, что рано или поздно он не сможет уже вообще никаких санкции вводить против РФ и тогда либо надо будет решиться на ядерную войну и пожертвовать собой чтобы убить и противника, либо мириться с РФ и молча смотреть как она захватывает мир.

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0
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Александр Лазарев

👍👍👍

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Антон Лисин

Лаврова ни во что не ставят уже

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Рыбный вентилятор

Акция хорошая, но и отличная кормёжка для пропаганды.

С другой стороны, пропаганда всегда найдёт что скормить электорату

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Alexander Pavlov

https://youtu.be/u8gQeFYlTqI

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Миша Сергеев

Сидит обосраный

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Предварительный Пук

информационная гигиена

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Роман Горячкин

Как-то так в ООН стало на один официальный язык меньше

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Denis Yefimov

Лавров — пидорас и хуесос.

Слава Україні!

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Александр Белов

Трусливые пидарасы, нет чтобы украину поддержать, так они кота сосиской пугают, ну всё пиздец, теперь то уже точно войска РФ будут выведены из украины и самоликвидируются, РФ самоуничтожится, а её территория войдёт в состав украины.Долбаёбы блять, лишний раз показывают что с такими трусливыми пидарасами как евросоюз и США лучше НИКОГДА не связываться.

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0
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Александр

Натовские подстилки вышли, это им унижение, свободной европы больше нет есть только блоковый диктат, им же хуже, так как не имея суверенности их рано или поздно втянут в большую войну

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–1
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НикакойвойнысУкраиной
Мои дорогие КАЛлеги начинают рваться

Сегодня уже отписалась одна

12 12 комментариев
22
Мнения
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То, что значительная часть населения России может считать, что войны нет, является основой и движущей силой этой войны. «Яндекс» сегодня — ключевой элемент в сокрытии информации о войне. Каждый день и час таких «новостей» — это человеческие жизни. И вы, мои бывшие коллеги, за это тоже отвечаете.

64 64 комментария
243
Диспут
Валерий Зинченко
Приятно удивлён!

Совершенно случайно попал на Вашу платформу и был ОООЧЕНЬ удивлён наличием тут, на русскоязычном сайте видеть такое количество здравомыслящих людей. Очень приятно осознавать что в России есть люди который видят все события в Украине не через сито российской пропаганды. К сожалению таких очень мало. Вижу очень много мнений о том что украинцы…

200 200 комментариев
554
Новости
Сергей Звезда
«У меня нет речи, мне не до этого»: Зеленский выступил в Европарламенте и призвал принять заявку на присоединение к ЕС Статьи редакции

Полная расшифровка выступления.

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103
Marvo Delapierre
Послание Правительству РФ и президенту В.В. Путину

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А те, кто поддерживает их, тоже идите нахуй.

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