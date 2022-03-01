В районе телебашни Киева раздались взрывы. Украинские телеканалы сообщили о прекращении трансляций Статьи редакции
За несколько часов до этого Минобороны РФ анонсировало удары по объектам СБУ в Киеве для «пресечения информационных атак».
Около 18:00 очевидцы и СМИ начали выкладывать видео, на которых видны несколько взрывов у телевышки. О жертвах Киев пока не сообщал.
Взрывы подтвердила Верховная рада. Там рассказали, что снаряды попали «в аппаратную вещателя на телевышке», из-за чего наблюдаются проблемы с трансляцией. Место удара подтверждается кадрами очевидцев.
После взрывов ведущие телеканалов «Украина-24» и «1+1» сообщили о проблемах с телесигналом и попросили зрителей переходить на трансляции в ютубе. Издание Kyiv Independent подтвердило, что украинские телеканалы прекратили вещание. По данным МВД, они «какое-то время не будут работать».
За несколько часов до взрывов Минобороны России предупредило об ударах для «пресечения информационных атак». Ведомство попросило проживающих рядом с ретрансляционными узлами «покинуть свои дома».
Щас ещё телеграф будут брать
Пиздец крылатым
Интересно только особей мужского пола будут посылать? И сажать за откос
Они до сих пор сидят у радиоприемников и ищут Голос Америки из Вашингтона.
не подсказывай
Главный враг одной из сторон интернет. Поэтому россияне его лишатся
100%. Вопрос нескольких дней
Ну может тогда все пойдут узнавать новости прямо к кремлю. В 90х тоже не было интернета кстати.
Будут получать информацию в доме культуре на общих собраниях
Кто бы нам телик уничтожил. Для предотвращения информационных атак
Ну очевидно снайперов бомбят, военный же объект/
Там бабий яр в 100 метрах. Чую, оттуда сейчас зомби армия восстанет, второго Гитлера свергать.
Операция "Мертвый снег" 2
Может евреи сильно обидятся на такое надругательство и железный купол нам отгрузят
Хлопки для поддержки украинцев/
Они бы ещё типографию сломали или или глашатая на площади отравили....
Методички 30- ых годов не обновили.
Какие уж Пу привез из Германии, других нет. Последнее издание - 1945 год.
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Вот же твари
Ну, а куда еще могут стрелять борцы с фашизмом, если не по Бабьему Яру?
Русская армия — армия нищих пидорасов, которые могут только прикрываться женщинами.
Это сброд биомусора и он будет утилизирован.
Кто удалил фото обгоревший семьи??
Модет неприятно смотреть?
Русским приятно думать, что они несут добро в этот мир
Не понятно ёлку уже можно убирать?
Ну тогда ок.
Будет считать что башенку ебнули, все ок, посмеемся что смысла 0, ибо все в инете сидят.
5 человек погибли, семья судя по всему, и 5 человек ранены. Спасибо, что предупредили...
Россияне, вы собираетесь хоть что-то сделать, а?
Происходит геноцид Украины как нации, а вы можете только писать "хуй войне" и прочую хуйню бесполезную.
Выходите на улицу, идиоты, вы же сами землю жрать будете потом.
Хм, тоже военный объект?🤔
UPD:
Как-то не верится, что снарядом из далека можно попасть в нее. Скорее что-то обмотали вокруг
Изолентой
Возможно.
Синей?
Украина бомбит свои объекты, убивает своих людей. И приплетаю нам.
Совершенно случайно попал на Вашу платформу и был ОООЧЕНЬ удивлён наличием тут, на русскоязычном сайте видеть такое количество здравомыслящих людей. Очень приятно осознавать что в России есть люди который видят все события в Украине не через сито российской пропаганды. К сожалению таких очень мало. Вижу очень много мнений о том что украинцы…
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