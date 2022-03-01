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Артём Мазанов

В районе телебашни Киева раздались взрывы. Украинские телеканалы сообщили о прекращении трансляций Статьи редакции

За несколько часов до этого Минобороны РФ анонсировало удары по объектам СБУ в Киеве для «пресечения информационных атак».

Около 18:00 очевидцы и СМИ начали выкладывать видео, на которых видны несколько взрывов у телевышки. О жертвах Киев пока не сообщал.

Взрывы подтвердила Верховная рада. Там рассказали, что снаряды попали «в аппаратную вещателя на телевышке», из-за чего наблюдаются проблемы с трансляцией. Место удара подтверждается кадрами очевидцев.

После взрывов ведущие телеканалов «Украина-24» и «1+1» сообщили о проблемах с телесигналом и попросили зрителей переходить на трансляции в ютубе. Издание Kyiv Independent подтвердило, что украинские телеканалы прекратили вещание. По данным МВД, они «какое-то время не будут работать».

За несколько часов до взрывов Минобороны России предупредило об ударах для «пресечения информационных атак». Ведомство попросило проживающих рядом с ретрансляционными узлами «покинуть свои дома».

#новости #войнасукраиной

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Одинокий ящик

Деды придумывающие атаки на телебашни не знают ничего про интернет все еще?

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46
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Эдик

Щас ещё телеграф будут брать

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40
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Крутой бокал

Хоть бы до голубей не дошло

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17
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Сменю ка имя на всякий случай

Пиздец крылатым

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5
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Одинокий ящик

Злые голуби 💪💪💪

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1
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ktrn 1

Интересно только особей мужского пола будут посылать? И сажать за откос

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0
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АстонМартэн

Они до сих пор сидят у радиоприемников и ищут Голос Америки из Вашингтона.

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БЕ3HOГNM

не подсказывай

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3
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Навальнята спасают Фермана

Главный враг одной из сторон интернет. Поэтому россияне его лишатся

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27
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Эдик

100%. Вопрос нескольких дней

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4
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Матвей Нилов

Ну может тогда все пойдут узнавать новости прямо к кремлю. В 90х тоже не было интернета кстати.

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Навальнята спасают Фермана

Будут получать информацию в доме культуре на общих собраниях

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0
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эт самое

Кто бы нам телик уничтожил. Для предотвращения информационных атак

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23
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Лысина Арика

Ну очевидно снайперов бомбят, военный же объект/

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6
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Ivan Gaiko

Там бабий яр в 100 метрах. Чую, оттуда сейчас зомби армия восстанет, второго Гитлера свергать.

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9
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Cyberdog

Операция "Мертвый снег" 2

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2
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Ivan Gaiko

Может евреи сильно обидятся на такое надругательство и железный купол нам отгрузят

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1
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Крутой бокал

Не бомбят, а производят демонтажные действия ☝️

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Лысина Арика

Хлопки для поддержки украинцев/

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TOMYMM

Они бы ещё типографию сломали или или глашатая на площади отравили....
Методички 30- ых годов не обновили.

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Цкуро Бесцветный

Какие уж Пу привез из Германии, других нет. Последнее издание - 1945 год.

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Игорь Зимин
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Dan
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ＫＩＢØＵＮＥ

Вот же твари

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4
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Sprue Screw
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3
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Plan 🇧&🇨

Ну, а куда еще могут стрелять борцы с фашизмом, если не по Бабьему Яру?

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3
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Denis Yefimov

Русская армия — армия нищих пидорасов, которые могут только прикрываться женщинами.

Это сброд биомусора и он будет утилизирован.

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Вадім Головейчук

Кто удалил фото обгоревший семьи??
Модет неприятно смотреть?

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Крутой бокал

Правилами запрещен жесткач

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6
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Андрей Андреев

Русским приятно думать, что они несут добро в этот мир

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Женёк муженёк

Не понятно ёлку уже можно убирать?

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Вадім Головейчук

Ну тогда ок.
Будет считать что башенку ебнули, все ок, посмеемся что смысла 0, ибо все в инете сидят.

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Крутой бокал

Да нихуя не смешно

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Gleb Berezovskyi

5 человек погибли, семья судя по всему, и 5 человек ранены. Спасибо, что предупредили...

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Denis Yefimov

Россияне, вы собираетесь хоть что-то сделать, а?

Происходит геноцид Украины как нации, а вы можете только писать "хуй войне" и прочую хуйню бесполезную.

Выходите на улицу, идиоты, вы же сами землю жрать будете потом.

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Дратути

Хм, тоже военный объект?🤔

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Андрей Васильев

UPD:

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Антон Лисин

Как-то не верится, что снарядом из далека можно попасть в нее. Скорее что-то обмотали вокруг

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Sergei Timofeyev

Изолентой

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Антон Лисин

Возможно.

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Sergei Timofeyev

Синей?

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Женёк муженёк
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Ема ваши минусы

Украина бомбит свои объекты, убивает своих людей. И приплетаю нам.

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