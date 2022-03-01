В состав МЭА входит 31 страна, список которых доступен на сайте организации. Среди них — большинство членов ЕС (например, Германия и Франция), Норвегия, Великобритания, США, Канада, Япония, Австралия и другие государства. Сама МЭА — это орган Организации экономического сотрудничества и развития, чья штаб-квартира расположена в Париже.

Россия вела переговоры о вступлении в ОЭСР, но после присоединения Крыма их отложили на неопределённый срок. А 25 февраля ОЭСР окончательно разорвала переговорный процесс из-за войны России с Украиной.