Более 30 стран продадут 60 млн баррелей нефти, чтобы снизить цены и избежать дефицита на фоне войны России с Украиной Статьи редакции
Реакция рынка понятна: Россия — третий по величине экспортёр нефти в мире, а война с Украиной привела к росту цен.
Страны в составе Международного энергетического агентства договорились высвободить, то есть условились продать из мировых запасов 60 миллионов баррелей нефти. Главная цель — снизить цены и «послать рынкам сигнал, что в результате вторжения России на Украину дефицита в поставках не возникнет». Сначала об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, а затем подтвердило само МЭА.
В сообщении МЭА подчёркивается, что страны-члены обладают резервными запасами в размере 1,5 миллиарда баррелей. То есть 60 миллионов — это 4%. «Высвобождать» планируют по два миллиона баррелей ежедневно в течение ближайших 30 суток. Эта ситуация — это всего лишь четвёртый случай в истории организации, созданной в 1974 году.
После начала войны на Украине цены на нефть основных марок Brent и WTI превысили 100 долларов за баррель, поднявшись до рекордных отметок с 2014 года.
Жду, что скажут по гос каналам по такому поводу. Они и так изъебываются как могут. Как будут убеждать население, что все нормально, "с вами пока ничего не произошло, будем решать проблемы по мере поступления" (писькин)
Мне нравится это "пока" от Пескова, который раза 4 его повторил за 10 секунд.
Хочу, чтобы вот этого гада ебали особенно изощрённо в Гааге.
Лучше в Харькове. Бы.
Согласен, но его там слишком быстро переработают в протоплазму. А надо, чтобы все видели.
Та что озвучат… «потерь нет»
Так как нефти много, есть договоренности о том, как её поставлять, чтобы не ронять цену и заработать побольше денях (см ОПЕК и всё такое), а тут договоренности немного отпустят
Штаты: продаём
Нефть: дорожает
Штаты: блядь
Другое дело, что у них есть своя нефть и вообще неясно, нахуя им ронять цены
Может потому что страны этого содружества, добывают в разы меньше от того что потребляют.
как Джанго
А то
Выставят на продажу, чтобы сбить цены
Вернуть в родную гавань
сук что кушать
Нефть
я макароны с фаршем ем
скоро сезон откроет
шутка для избранных
А фарш что ест?
Камни
Даешь бензин по цене минералки!
Минералка тоже нихуя не дешевая
К сожалению, да((
на пару месяцев хватит
80 622 000 баррелей в день - столько добывается нефти в ДЕНЬ. А теперь можно ужасаться новости.
Типа одна снежинка ещё не снег? Ну ждите, ждите, оптимисты. Россия не единственная страна с нефтью.
Нет, я совершенно не об этом. И я точно не оптимист. И да, я знаю, что Россия не единственная страна с нефтью. Но из этой новости не следует АБСОЛЮТНО НИЧЕГО, но комментов будет дохера....
"послать сигнал"
Вы действительно все еще верите в "послать сигнал" после того, как Путин уничтожает людей в Украине?
послать рынкам сигнал, что в результате вторжения России на Украину дефицита в поставках не возникнет».
Рынки это и так знают.
продадут и снизят цены
.
Совершенно случайно попал на Вашу платформу и был ОООЧЕНЬ удивлён наличием тут, на русскоязычном сайте видеть такое количество здравомыслящих людей. Очень приятно осознавать что в России есть люди который видят все события в Украине не через сито российской пропаганды. К сожалению таких очень мало. Вижу очень много мнений о том что украинцы…
Послушать речь министра иностранных дел остались лишь представители Йемена, Алжира, Венесуэлы, Сирии и Туниса.
Неудавшийся блицкриг, ошибочная ставка на мобильные группы без поддержки, недооценка украинской армии и первые выводы: Россия уже меняет тактику, и боевые действия могут стать жёстче.
Лев Гершензон назвал «Яндекс» ключевым элементом «в сокрытии информации о войне». Он призвал сотрудников «перестать быть соучастниками ужасного преступления».
Их сайты начали блокировать.
80 лет назад Адольф Гитлер выступил на съезде НСДАП в Нюрнберге с резким посланием для иностранных держав. В своей речи фюрер подтвердил дружеские намерения в отношениях с Францией, Англией и Польшей, однако пообещал защитить судетских немцев, если «не прекратятся их притеснения» со стороны чехословацких властей. Претензии предназначались…