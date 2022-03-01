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Сергей Звезда

Более 30 стран продадут 60 млн баррелей нефти, чтобы снизить цены и избежать дефицита на фоне войны России с Украиной Статьи редакции

Реакция рынка понятна: Россия — третий по величине экспортёр нефти в мире, а война с Украиной привела к росту цен.

Страны в составе Международного энергетического агентства договорились высвободить, то есть условились продать из мировых запасов 60 миллионов баррелей нефти. Главная цель — снизить цены и «послать рынкам сигнал, что в результате вторжения России на Украину дефицита в поставках не возникнет». Сначала об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, а затем подтвердило само МЭА.

Я рад видеть, как объединилось мировое сообщество с целью осудить действия России и дать решительный ответ. Ситуация на энергетических рынках очень серьёзная и требует полного внимания. Глобальная энергетическая безопасность находится под угрозой, что ставит под угрозу мировую экономику во время хрупкого этапа её восстановления.

Фатих Бироль
исполнительный директор МЭА

В сообщении МЭА подчёркивается, что страны-члены обладают резервными запасами в размере 1,5 миллиарда баррелей. То есть 60 миллионов — это 4%. «Высвобождать» планируют по два миллиона баррелей ежедневно в течение ближайших 30 суток. Эта ситуация — это всего лишь четвёртый случай в истории организации, созданной в 1974 году.

В состав МЭА входит 31 страна, список которых доступен на сайте организации. Среди них — большинство членов ЕС (например, Германия и Франция), Норвегия, Великобритания, США, Канада, Япония, Австралия и другие государства. Сама МЭА — это орган Организации экономического сотрудничества и развития, чья штаб-квартира расположена в Париже.

Россия вела переговоры о вступлении в ОЭСР, но после присоединения Крыма их отложили на неопределённый срок. А 25 февраля ОЭСР окончательно разорвала переговорный процесс из-за войны России с Украиной.

После начала войны на Украине цены на нефть основных марок Brent и WTI превысили 100 долларов за баррель, поднявшись до рекордных отметок с 2014 года.

#новости #экономика #войнасукраиной

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43 43 комментария
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43 комментария
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Depeche Mode

Жду, что скажут по гос каналам по такому поводу. Они и так изъебываются как могут. Как будут убеждать население, что все нормально, "с вами пока ничего не произошло, будем решать проблемы по мере поступления" (писькин)

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35
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Stepan Morozov

Мне нравится это "пока" от Пескова, который раза 4 его повторил за 10 секунд.

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18
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Yagget Proof

Хочу, чтобы вот этого гада ебали особенно изощрённо в Гааге.

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14
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Depeche Mode

Лучше в Харькове. Бы.

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9
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Yagget Proof

Согласен, но его там слишком быстро переработают в протоплазму. А надо, чтобы все видели.

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3
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Принудительный вентилятор

И медленно. Уверен этот пазл можно разобрать на 144 кусочка.

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1
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Сменю ка имя на всякий случай

Та что озвучат… «потерь нет»

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0
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Указанный чайник

высвободить из мировых запасов 60 миллионов баррелей нефти
 Я, кажется, тупой - что значит "высовободить"? Вылить? Раздать бесплатно? Забить на добычу?

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3
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Великолепный фонарь

Отпустить обратно в дикую природу

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Указанный чайник

Наконец-то нефтята вернутся к папе-нефти и маме-нефти

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42
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флутер погромист

Так как нефти много, есть договоренности о том, как её поставлять, чтобы не ронять цену и заработать побольше денях (см ОПЕК и всё такое), а тут договоренности немного отпустят

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7
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Указанный чайник

Я залез в первоисточник и там написано
The U.S. and its allies are discussing a coordinated release of about 60 million barrels of oil from their emergency stockpiles
 Т.е. будут нефть из резервных запасов продавать

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Вольдемаръ Дурбовскiй

Штаты: продаём
Нефть: дорожает
Штаты: блядь

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Вольдемаръ Дурбовскiй

Другое дело, что у них есть своя нефть и вообще неясно, нахуя им ронять цены

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0
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Максим Овчарик

Может потому что страны этого содружества, добывают в разы меньше от того что потребляют.

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вача

как Джанго

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Указанный чайник

Расстрелять бочки с нефтью из оружия 19 века?

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вача

А то

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Сергей Звезда

Выставят на продажу, чтобы сбить цены

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2
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MadRat96

Вернуть в родную гавань

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Навальнята спасают Фермана

сук что кушать

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Dmitry Ryleev

Нефть

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37
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Bad Mother Fucker
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7
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Какой то чел из интернета

я макароны с фаршем ем

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7
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Навальнята спасают Фермана

скоро сезон откроет

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Навальнята спасают Фермана

шутка для избранных

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2
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Dmitry Ryleev

А фарш что ест?

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Dan

Камни

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Неопределенный Илья

Хороший вариант и ндс платить не надо

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вача

Даешь бензин по цене минералки!

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Сергей Владимирович

Минералка тоже нихуя не дешевая

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вача

К сожалению, да((

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Дмитрий Че

на пару месяцев хватит

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Иван Гаврилин

80 622 000 баррелей в день - столько добывается нефти в ДЕНЬ. А теперь можно ужасаться новости.

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Depeche Mode

Типа одна снежинка ещё не снег? Ну ждите, ждите, оптимисты. Россия не единственная страна с нефтью.

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Иван Гаврилин

Нет, я совершенно не об этом. И я точно не оптимист. И да, я знаю, что Россия не единственная страна с нефтью. Но из этой новости не следует АБСОЛЮТНО НИЧЕГО, но комментов будет дохера....

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Depeche Mode

"послать сигнал"

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Иван Гаврилин

Вы действительно все еще верите в "послать сигнал" после того, как Путин уничтожает людей в Украине?

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1
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Depeche Mode

послать рынкам сигнал, что в результате вторжения России на Украину дефицита в поставках не возникнет».

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Иван Гаврилин

Рынки это и так знают.

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Почтовый Женя

И что это значит?

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Сергей Звезда

продадут и снизят цены

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Ваня Погост против войны

.

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Читать все 43 комментария
НикакойвойнысУкраиной
Мои дорогие КАЛлеги начинают рваться

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33 33 комментария
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