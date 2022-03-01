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Новости
Сергей Исенеков

РБК: федеральные телеканалы отказались от рекламы банка «Уралсиб» с Максимом Галкиным из-за критики войны на Украине Статьи редакции

Возможной причиной исключения рекламы из эфира стало высказывание телеведущего о боевых действиях на Украине, рассказали источники РБК.

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Пост Максима Галкина в инстаграме

Российские телеканалы убрали из эфира рекламу банка «Уралсиб», в которой принимал участие. Об этом пишет РБК со ссылкой на двух собеседников на рекламном рынке, информацию также подтвердил источник, близкий к банку.

24 февраля, в день начала военных действий на территории Украины, Галкин выложил в инстаграме пост с чёрным квадратом. В публикации телеведущий написал: «С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это всё возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!».

На момент публикации заметки в пресс-службе «Уралсиба» не ответили на вопросы TJ. РБК также не удалось связаться с самим Галкиным, в пресс-службе «Первого канала» тоже не ответили на вопросы издания.

Редактор TJ заметил, что на сайте банка «Уралсиб» рекламный баннер с Галкиным до сих пор на месте.

Скриншот TJ

РБК также отмечает, что рекламную компанию с Галкиным «Уралсиб» запустил в августе 2021 года. В качестве приоритетных площадок, по заявлению банка, были выбраны несколько федеральных, кабельных и спутниковых каналов. Ролики с участием Галкина появлялись и на интернет-площадках.

Один из рекламных роликов банка «Уралсиб» с участием Максима Галкина

#новости #реклама #войнасукраиной

38 38 комментариев
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38 комментариев
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Sergei Timofeyev

Если честно, то не удивлён. Макс уже давно на своих концертах обозначал свою гражданскую позицию и не боялся её высказывать, поэтому он постепенно сошёл на "нет" практически всюду.
https://www.youtube.com/watch?v=IwknBjKastY

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Max Z

Стендапер моего детства.

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Одинокий ящик

Да никуда он не сошел

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Неопределенный Илья

Галкина запишу в список хороших у себя в блокнотике

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Иван Шушленов

https://www.youtube.com/watch?v=Z2kykUTtSrc

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Sergei Timofeyev

Во-во. В забавное время живём. У народных больше отваги говорить о серьёзных вещах.

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Al

Неожиданно

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Alexander Muravyov

Пока что карандашиком

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Неопределенный Илья

Только карандашиком и пишу! Никто не знает, что будет завтра! Резиночка на готове

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Партийный кофе

Ты соломинка?

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Неопределенный Илья

Нет, я утюг

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Партийный кофе

Понял

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Одинокий ящик

Ждем выступления Пугачевой…

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Антон Лисин

Кто это

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Пожарный кот

Эпоха

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Антон Лисин

Та которая в шалаше Ленина ждала?

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Коровка спасла Россию

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9
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Самарский Илья

И никого не смутило, что это четное число

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3
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Одинокий ящик

А ты попробуй посчитай точно

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4
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Sergei Timofeyev

С прощальной гастролей?

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Zhanna Sinelli

Она уже зафрендила Навального ж

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Знатный Залипший

В этой ситуации важно помнить, что культура отмены только у загнивающих! Здесь другое, надо понимать.

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Влад

А что там с рекламой альфа банка?https://youtu.be/P5akl3ezzMA

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4
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Арсений Зябликов

Так там мэтч: и Ургант, и Фридман уже высказались

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2
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Илья

Крутится

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Dmitry Ryleev

Зачеркнули галочку

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3
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Dmitry Ryleev

Поставили крестик

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4
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thispersondoesntexist

Он же Алиэкспресс, вроде, ещё рекламировал, этот ролик крутят?

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Одинокий ящик

Да

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Александр Павлович

Похоже пора переходить на УРАЛСИБ

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Крутой бокал

Кто хочет стать отменённым.

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Sergei Timofeyev

да он уже два года как.

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Илья

Ведущий субботнего прайма на Первом. Всем бы быть такими отмененными

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Катя против войны

Я, но я вроде как уже

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Dmitry Ryleev

Теперь обратно пойдёт задаваться вопросом кто хочет стать миллионером

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fuh

Алка отмажет

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Depeche Mode

Скоро в телевизоре останутся только карлик тупин и клоун писькин

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савен

ну и ладно, зато хотя бы реклама алика осталась (и с великой песней)

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