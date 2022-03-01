РБК: федеральные телеканалы отказались от рекламы банка «Уралсиб» с Максимом Галкиным из-за критики войны на Украине Статьи редакции
Возможной причиной исключения рекламы из эфира стало высказывание телеведущего о боевых действиях на Украине, рассказали источники РБК.
Российские телеканалы убрали из эфира рекламу банка «Уралсиб», в которой принимал участие. Об этом пишет РБК со ссылкой на двух собеседников на рекламном рынке, информацию также подтвердил источник, близкий к банку.
24 февраля, в день начала военных действий на территории Украины, Галкин выложил в инстаграме пост с чёрным квадратом. В публикации телеведущий написал: «С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это всё возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!».
На момент публикации заметки в пресс-службе «Уралсиба» не ответили на вопросы TJ. РБК также не удалось связаться с самим Галкиным, в пресс-службе «Первого канала» тоже не ответили на вопросы издания.
Редактор TJ заметил, что на сайте банка «Уралсиб» рекламный баннер с Галкиным до сих пор на месте.
РБК также отмечает, что рекламную компанию с Галкиным «Уралсиб» запустил в августе 2021 года. В качестве приоритетных площадок, по заявлению банка, были выбраны несколько федеральных, кабельных и спутниковых каналов. Ролики с участием Галкина появлялись и на интернет-площадках.
Если честно, то не удивлён. Макс уже давно на своих концертах обозначал свою гражданскую позицию и не боялся её высказывать, поэтому он постепенно сошёл на "нет" практически всюду.
https://www.youtube.com/watch?v=IwknBjKastY
Стендапер моего детства.
Во-во. В забавное время живём. У народных больше отваги говорить о серьёзных вещах.
Неожиданно
Пока что карандашиком
Кто это
Та которая в шалаше Ленина ждала?
1 000 000 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹
С прощальной гастролей?
Она уже зафрендила Навального ж
В этой ситуации важно помнить, что культура отмены только у загнивающих! Здесь другое, надо понимать.
А что там с рекламой альфа банка?https://youtu.be/P5akl3ezzMA
Так там мэтч: и Ургант, и Фридман уже высказались
Крутится
Зачеркнули галочку
Поставили крестик
Он же Алиэкспресс, вроде, ещё рекламировал, этот ролик крутят?
Похоже пора переходить на УРАЛСИБ
да он уже два года как.
Ведущий субботнего прайма на Первом. Всем бы быть такими отмененными
Я, но я вроде как уже
Теперь обратно пойдёт задаваться вопросом кто хочет стать миллионером
Алка отмажет
Скоро в телевизоре останутся только карлик тупин и клоун писькин
ну и ладно, зато хотя бы реклама алика осталась (и с великой песней)
Твиттер-бот следит за самолётами Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, Владимира Потанина и других российских бизнесменов и чиновников.
Неудавшийся блицкриг, ошибочная ставка на мобильные группы без поддержки, недооценка украинской армии и первые выводы: Россия уже меняет тактику, и боевые действия могут стать жёстче.
Лев Гершензон назвал «Яндекс» ключевым элементом «в сокрытии информации о войне». Он призвал сотрудников «перестать быть соучастниками ужасного преступления».
Послушать речь министра иностранных дел остались лишь представители Йемена, Алжира, Венесуэлы, Сирии и Туниса.
Реакция рынка понятна: Россия — третий по величине экспортёр нефти в мире, а война с Украиной привела к росту цен.
Совершенно случайно попал на Вашу платформу и был ОООЧЕНЬ удивлён наличием тут, на русскоязычном сайте видеть такое количество здравомыслящих людей. Очень приятно осознавать что в России есть люди который видят все события в Украине не через сито российской пропаганды. К сожалению таких очень мало. Вижу очень много мнений о том что украинцы…
Их сайты начали блокировать.