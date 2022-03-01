Возможной причиной исключения рекламы из эфира стало высказывание телеведущего о боевых действиях на Украине, рассказали источники РБК.

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Пост Максима Галкина в инстаграме



Российские телеканалы убрали из эфира рекламу банка «Уралсиб», в которой принимал участие. Об этом пишет РБК со ссылкой на двух собеседников на рекламном рынке, информацию также подтвердил источник, близкий к банку.

24 февраля, в день начала военных действий на территории Украины, Галкин выложил в инстаграме пост с чёрным квадратом. В публикации телеведущий написал: «С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это всё возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!».

На момент публикации заметки в пресс-службе «Уралсиба» не ответили на вопросы TJ. РБК также не удалось связаться с самим Галкиным, в пресс-службе «Первого канала» тоже не ответили на вопросы издания.

Редактор TJ заметил, что на сайте банка «Уралсиб» рекламный баннер с Галкиным до сих пор на месте.

Скриншот TJ



РБК также отмечает, что рекламную компанию с Галкиным «Уралсиб» запустил в августе 2021 года. В качестве приоритетных площадок, по заявлению банка, были выбраны несколько федеральных, кабельных и спутниковых каналов. Ролики с участием Галкина появлялись и на интернет-площадках.