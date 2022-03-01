Новости
Артём Мазанов

Журналист CNN Метью Ченс рассказал, что поговорил с Зеленским «в его бункере» Статьи редакции

В твиттере начали переживать, что Зеленского отследят по этому снимку.

Matthew Chance @mchancecnn
As #russia is poised to attack #kyiv, i spoke with #ukraine president #Zelenskyy in his bunker. Watch #cnn for more

После публикации снимка пользователи твиттера заявила, что из-за фотографии Зеленского могут отследить.

Bill O'Connor 🪴 Content Strategist & Copywriter @MountainCopy
@mchancecnn They can track this photo. Why would you post this
Rêveuse 🇪🇺 @real_berlinoise
@mchancecnn I hope they won't track the geo data of your pic..
Vlastimil Ferko @fer0
@real_berlinoise @mchancecnn Don't need geotracking, just someone who knows government buildings from inside and Google photo! Hopefully they know that and are making it as a bluff

#войнасукраиной #зеленский

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part

Это же кулуары ВР, лол....

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Nike RossXP

т.е. всё-таки брехал, что в Киеве. Неоправданное позёрство.

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–81
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still better than you

Бункер в кавычках, клоун

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27
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Nike RossXP

Как и все победы ВСУ?

Что за отмазы-то?

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–65
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Leo Galina
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29
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Nike RossXP

Я делаю это бесплатно ;)

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Отличный чувак

Сосешь хуи?

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Игорь Царев

Бесплатно работаешь долбаебом?

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Frank Ferd

Ха, лох. Мы тут все на зарплате в долларах, завтра пойду по 130 менять.

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1
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Андрей Стаховский

А ты не видишь, что он не в бункере? Или глаза проело кислотой?

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Роман против войны

Ну бункер тоже может быть в Киеве

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Андрей Стаховский

С окнами? Бункер с окнами, блять?

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29
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Роман против войны

Не важно, с окнами или нет. Тут нигде не сказано, что это не в Киеве

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Максим Иващенко

https://youtu.be/5FkIfRWw3gM

Ну да это круче

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1
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Nike RossXP

Фига вы беситесь на мегаочевидный троллинг. Уж на костях я плясать точно не стану, звиняйте - до вашего уровня мне падать и падать.

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Роман против войны

О, стадия "я не долбоеб, я тролил".
Удивительно, но каждый раз работает

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Какой то чел из интернета

Чел, ну ты сам же тролишь точно так же как и боты пишут ,кто виноват то? хоть бы юмора по больше добавил.

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1
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Dan

Странная претензия. Они делали снимки от туда при подписании документов о вступлении в ЕС(или типо этого)

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Sil Ant

Из этого бункера вроде были уже фото до интервью.

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3
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Роман против войны

Видео даже было вроде

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2
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Йож Бойовый

CNN потерял 90% своей аудитории с начала срока Бидона. По большей части в связи с нагнетанием вокруг пандемия, икволити, и расследований против Трамп - в то время, как охуенно выскочил цены, ипотека и вообще. Зачем этому зашкварному медиа вообще давать интервью?

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Йож Бойовый

Ребята, я серьёзно. Лучше рейтерс давать интервью, чем CNN. И да, CNN карманный канал демпартии. Которая ща не очень популярна, как бы.

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Пук Среньков

А FOX карманный канал республиканцев, и хули теперь

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Йож Бойовый

А охват аудитории, хули. CNN в США ща как красная тряпка.

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IvanDurov

У меня к CNN пропало уважение после пропаганды против Кайла Риттенхауза.

Но в данном случае нужно давать всем интервью.

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Denis D

Если это "бункер", то что тогда у пыни? Эребор как у гномов?

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1
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Рыжий Барнс

.

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0
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Nike RossXP

Дел

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–18
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