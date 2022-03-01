Журналист CNN Метью Ченс рассказал, что поговорил с Зеленским «в его бункере» Статьи редакции
В твиттере начали переживать, что Зеленского отследят по этому снимку.
После публикации снимка пользователи твиттера заявила, что из-за фотографии Зеленского могут отследить.
Это же кулуары ВР, лол....
т.е. всё-таки брехал, что в Киеве. Неоправданное позёрство.
Бункер в кавычках, клоун
Как и все победы ВСУ?
Что за отмазы-то?
Я делаю это бесплатно ;)
Бесплатно работаешь долбаебом?
Ха, лох. Мы тут все на зарплате в долларах, завтра пойду по 130 менять.
А ты не видишь, что он не в бункере? Или глаза проело кислотой?
Ну бункер тоже может быть в Киеве
С окнами? Бункер с окнами, блять?
Не важно, с окнами или нет. Тут нигде не сказано, что это не в Киеве
Ну да это круче
Фига вы беситесь на мегаочевидный троллинг. Уж на костях я плясать точно не стану, звиняйте - до вашего уровня мне падать и падать.
О, стадия "я не долбоеб, я тролил".
Удивительно, но каждый раз работает
Чел, ну ты сам же тролишь точно так же как и боты пишут ,кто виноват то? хоть бы юмора по больше добавил.
Странная претензия. Они делали снимки от туда при подписании документов о вступлении в ЕС(или типо этого)
Из этого бункера вроде были уже фото до интервью.
Видео даже было вроде
CNN потерял 90% своей аудитории с начала срока Бидона. По большей части в связи с нагнетанием вокруг пандемия, икволити, и расследований против Трамп - в то время, как охуенно выскочил цены, ипотека и вообще. Зачем этому зашкварному медиа вообще давать интервью?
Ребята, я серьёзно. Лучше рейтерс давать интервью, чем CNN. И да, CNN карманный канал демпартии. Которая ща не очень популярна, как бы.
А FOX карманный канал республиканцев, и хули теперь
А охват аудитории, хули. CNN в США ща как красная тряпка.
У меня к CNN пропало уважение после пропаганды против Кайла Риттенхауза.
Но в данном случае нужно давать всем интервью.
Если это "бункер", то что тогда у пыни? Эребор как у гномов?
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Дел
Реакция рынка понятна: Россия — третий по величине экспортёр нефти в мире, а война с Украиной привела к росту цен.
Послушать речь министра иностранных дел остались лишь представители Йемена, Алжира, Венесуэлы, Сирии и Туниса.
Твиттер-бот следит за самолётами Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, Владимира Потанина и других российских бизнесменов и чиновников.
Их сайты начали блокировать.
Лев Гершензон назвал «Яндекс» ключевым элементом «в сокрытии информации о войне». Он призвал сотрудников «перестать быть соучастниками ужасного преступления».
Неудавшийся блицкриг, ошибочная ставка на мобильные группы без поддержки, недооценка украинской армии и первые выводы: Россия уже меняет тактику, и боевые действия могут стать жёстче.
Совершенно случайно попал на Вашу платформу и был ОООЧЕНЬ удивлён наличием тут, на русскоязычном сайте видеть такое количество здравомыслящих людей. Очень приятно осознавать что в России есть люди который видят все события в Украине не через сито российской пропаганды. К сожалению таких очень мало. Вижу очень много мнений о том что украинцы…