Свой фейк про 11 тысяч рублей они создали на основе повышенных пособий по уходу за ребенком, которые выделяются для семей российских призывников в течение всего периода службы. Именно в этих выплатах фигурирует такая сумма.



Мы своих героев никогда не забываем и не оставляем их семьи наедине с бедой. Не слушайте провокаторов. Таких подлецов и смутьянов раньше расстреливали. И правильно делали.

