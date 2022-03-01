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Новости
Сергей Исенеков

Кадыров и глава Краснодарского края: семьи погибших на Украине российских военных получат по два миллиона рублей Статьи редакции

В украинских медиа распространяли сообщения об 11 тысячах за каждого погибшего.

66 66 комментариев
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Семьи погибших военных на Украине получат по два миллиона рублей от Министерства обороны России и из федерального бюджета. Об этом сообщили глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В сообщении Кадыров отметил, что «украинские националисты распространили дезинформацию о том, что якобы семьям погибших российских военнослужащих выплатят по 11 тысяч рублей».

Свой фейк про 11 тысяч рублей они создали на основе повышенных пособий по уходу за ребенком, которые выделяются для семей российских призывников в течение всего периода службы. Именно в этих выплатах фигурирует такая сумма.

Мы своих героев никогда не забываем и не оставляем их семьи наедине с бедой. Не слушайте провокаторов. Таких подлецов и смутьянов раньше расстреливали. И правильно делали.

Рамзан Кадыров

1 марта украинское издание «Новина» сообщило о том, что Министерство обороны России выплатят 11 тысяч всем семьям погибших российских военных, погибших на Украине. Новость также репостнул официальный телеграм-канал Верховной рады.

27 февраля Минобороны впервые сообщило о погибших и раненых российских солдатах на Украине. При этом ведомство не уточнило точное количество потерь. По версии Украины, с начала войны погибли около 4300 российских военных

Главы российских регионов сообщили о 12 погибших на территории Украины военнослужащих: четверо из Кабардино-Балкарии, по двое — из Чечни и Ульяновской области, по одному — из Калмыкии, Дагестана, Курской и Пензенской областей.

#новости #войнасукраиной

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66 комментариев
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Никита Смирнов

Как хорошо, что потерь нет и платить никому не надо.

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Неопределенный Илья

Л - логика

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3
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Неопределенный Илья

Ф - факт

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Аккуратный Слава

А можно было никого не слать на войну. Настоящей радостью для семей погибших были бы их живые дети, мужья и мир.

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25
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Долгий меч

"Здесь должна была быть шутка про 8 лет, но я не хочу даже над мертвыми военными шутить, ибо это не их вина, а деда"

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Аккуратный Слава

Да, уже как-то не до шуток. Столько людей и у Украины, и у России погибло из-за прихоти тяжелобольного на голову человека.

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Долгий меч

Мишустин прийди, порядок наведи

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Speechless

Украина оценила бойцов в 15 миллионов гривен, а кадырка с хуйлом в 2 миллиона туалетной бумаги

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17
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Denis Yefimov

В 50 долларов, ахаха.

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5
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Daroof

1.5

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0
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Яночка

всех?

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Speechless

Украина каждого, за шваль с другой стороны не ручаюсь

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TJaba

два миллиона рублей
 Зарабатываю меньше чем за полгода, такая себе сумма чтоб умирать

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7
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Пук Среньков

Блять, и тут прогромисты

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9
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TJaba

Не, я инженер

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Рыжий

Уважаемо

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TJaba

сетевой безопасности

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Пук Среньков

И как там твоя сетевая безопасность?

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TJaba

В безопасности

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Dmitry

Ну любой нормальный программист заработает столько меньше чем за 7 секунд

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TJaba

меньше чем за 7 секунд
 Только если спит или болен

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Saneka

@Вахтерс травля :(

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Cat Bug

Т.е. 1 доллар.

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Болезненный вентилятор

Смогут внести первый взнос за ипотеку на квартиру-студию в 7 квадратных метров в залупе у коня

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Рыжий

К тому времени, как выплаты дойдут - на эти деньги пару пакетов молока можно будет только купить

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Навальнята спасают Фермана

картинку сделайте "этот заплатит"

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Denis Yefimov

Алло, блять, Рамзанка, погибших-то нет!

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2
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Катя против войны

Нет, он официально заявлял — штук семь есть

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Denis Yefimov

Тысяч наверное.

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Катя против войны

Официально штук, неофициально плюс три ноля

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Denis Yefimov

Неофициально они все были уволены ещё 2 недели назад, так что потерь как не было — так и нет.

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Долгий меч

Ладно, урбанизацию Краснодара я увижу в следующей жизни

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Law Kriq

В этой жизни зато увидишь кубанизацию России

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Долгий меч

Она уже давно, еще с 2000 года

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Law Kriq

Ну как раз нужно еще лет 30, чтобы вся РФ была кубаноидная)

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Долгий меч

Любэ, Нашествие, можем повторить - это все не кубанизация?

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Рыжий

э бля

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Никита Смирнов

Есть прекрасная возможность увидеть ядерный удар по Воронежу.

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Anna Yakovleva

🤏🏻 приглашаем в гости в таком случае, чтоб ты не пропустил такое событие

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Denis Yefimov

Когда курс ещё более проебётся, то надо деньги взымать с семей погибших.

Деды бесплатно воевали и эти пускай тоже воют.

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Холодный завод

Деды не бесплатно воевали. Они получали зарплату. Потому что по советскому закону надо было платить зарплату, если работягу сняли с работы на заводе из-за войны. Он же типа не уволился и место за ним сохранялось.

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Виталий Чухнов

Мы своих героев никогда не забываем и не оставляем их семьи наедине с бедой.
Ветераны да да идем мы нахер

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Холодный завод

А ещё можно написать, что "пропал без вести" . А по законам РФ погибшим с таким статусом может считаться только через семь лет после подачи заявления на розыск в полицию.
С учётом мобильных крематориев государство может неплохо так сэкономить.

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2
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Ыныкчанский

Кажется, банк "Аллах" ждёт скорый банкрот..

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1
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Ыныкчанский

Ах, рублей.. *Аллах снова повеселел*

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Холодный завод

Банк "Аллах"
пошлет их нах

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Depeche Mode

5300×2000000=10600000000

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Nick No

Два миллиона рублей, с огромной инфляцией, стоит для родителей: жизнь, счастье, улыбка, радость, собственная семья, их сына. Круто чё, на что их можно потратить, машину-то хоть купить сейчас можно, или прожрать только?
Какая разница 11 тыс. или 2 млн. если это загубленная жизнь на чужой территории? Очищал, блять, другую страну от нацистов и наркоманов, за 2 млн. и бесконечное горе родной матери. Искренне жаль всех погибших и их семьи

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Ігор Лазарук

А семье Тушаева сколько выделил, Рамзан?

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Европейский месяц

Плата за молчание, ясно🤝

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Artorias

по два миллиона рублей
 Пять тысяч евро или сколько там, я перестал следить уже?

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Владислав Косинов

И правда, зачем выделять деньги на современную экипировку и оснащение солдата, если потом можно кинуть подачку родственникам.

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Годовой украинец

Купят себе по Жигули за 2 ляма.

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Serhii Osmolenko

То есть в Украине им дают 5 мультов чтоб они сдались и жили дальше, а в рашке дают 2 мульта за труп... Я же ничего не пропустил?

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Евгений Кочин

Таких подлецов и смутьянов раньше расстреливали.
 А мы будем резать головы

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Виталий Чухнов

Почему в будущем времени?

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FOX

гуляют все!

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Катя против войны

Ничего страшного, мы оплатим

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Dima Son
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Старорег

Русские платят за мёртвых, украинцы платят за живых.

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сат чит ананда

Нихуя, солярис можно будет купить даже

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Европейский месяц

Ну только если барабан, максималка под три ляма

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эксперт по китайскому

По 200 баксов выплачивают

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Llaren Hlaalo

Сумма которая скоро будет эквивалента тарелке Борща.

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Городской сумасшедший

Смешно))
Это меньше 20 000$)

А сколько там семейка наркомана Флойда получила? 20 000 000$? Один российский солдат стоит в 1000 раз дешевле американского наркомана))

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Рома Александрович

получат по два миллиона рублей от Министерства обороны России и из федерального бюджета.
 После того как смогут доказать факт участия в боевой операции и гибели военного на территории Украины. Проходили уже с ковидными.

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