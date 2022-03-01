Кадыров и глава Краснодарского края: семьи погибших на Украине российских военных получат по два миллиона рублей Статьи редакции
В украинских медиа распространяли сообщения об 11 тысячах за каждого погибшего.
Семьи погибших военных на Украине получат по два миллиона рублей от Министерства обороны России и из федерального бюджета. Об этом сообщили глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В сообщении Кадыров отметил, что «украинские националисты распространили дезинформацию о том, что якобы семьям погибших российских военнослужащих выплатят по 11 тысяч рублей».
1 марта украинское издание «Новина» сообщило о том, что Министерство обороны России выплатят 11 тысяч всем семьям погибших российских военных, погибших на Украине. Новость также репостнул официальный телеграм-канал Верховной рады.
27 февраля Минобороны впервые сообщило о погибших и раненых российских солдатах на Украине. При этом ведомство не уточнило точное количество потерь. По версии Украины, с начала войны погибли около 4300 российских военных
Главы российских регионов сообщили о 12 погибших на территории Украины военнослужащих: четверо из Кабардино-Балкарии, по двое — из Чечни и Ульяновской области, по одному — из Калмыкии, Дагестана, Курской и Пензенской областей.
Как хорошо, что потерь нет и платить никому не надо.
Украина оценила бойцов в 15 миллионов гривен, а кадырка с хуйлом в 2 миллиона туалетной бумаги
В 50 долларов, ахаха.
1.5
всех?
Украина каждого, за шваль с другой стороны не ручаюсь
два миллиона рублей
Зарабатываю меньше чем за полгода, такая себе сумма чтоб умирать
Блять, и тут прогромисты
Не, я инженер
Уважаемо
сетевой безопасности
И как там твоя сетевая безопасность?
В безопасности
Ну любой нормальный программист заработает столько меньше чем за 7 секунд
меньше чем за 7 секунд
Только если спит или болен
@Вахтерс травля :(
Т.е. 1 доллар.
К тому времени, как выплаты дойдут - на эти деньги пару пакетов молока можно будет только купить
картинку сделайте "этот заплатит"
Алло, блять, Рамзанка, погибших-то нет!
Нет, он официально заявлял — штук семь есть
Тысяч наверное.
Официально штук, неофициально плюс три ноля
Неофициально они все были уволены ещё 2 недели назад, так что потерь как не было — так и нет.
В этой жизни зато увидишь кубанизацию России
Ну как раз нужно еще лет 30, чтобы вся РФ была кубаноидная)
э бля
Есть прекрасная возможность увидеть ядерный удар по Воронежу.
🤏🏻 приглашаем в гости в таком случае, чтоб ты не пропустил такое событие
Когда курс ещё более проебётся, то надо деньги взымать с семей погибших.
Деды бесплатно воевали и эти пускай тоже воют.
Мы своих героев никогда не забываем и не оставляем их семьи наедине с бедой.
Ветераны да да идем мы нахер
Кажется, банк "Аллах" ждёт скорый банкрот..
Ах, рублей.. *Аллах снова повеселел*
5300×2000000=10600000000
Два миллиона рублей, с огромной инфляцией, стоит для родителей: жизнь, счастье, улыбка, радость, собственная семья, их сына. Круто чё, на что их можно потратить, машину-то хоть купить сейчас можно, или прожрать только?
Какая разница 11 тыс. или 2 млн. если это загубленная жизнь на чужой территории? Очищал, блять, другую страну от нацистов и наркоманов, за 2 млн. и бесконечное горе родной матери. Искренне жаль всех погибших и их семьи
А семье Тушаева сколько выделил, Рамзан?
по два миллиона рублей
Пять тысяч евро или сколько там, я перестал следить уже?
И правда, зачем выделять деньги на современную экипировку и оснащение солдата, если потом можно кинуть подачку родственникам.
То есть в Украине им дают 5 мультов чтоб они сдались и жили дальше, а в рашке дают 2 мульта за труп... Я же ничего не пропустил?
Таких подлецов и смутьянов раньше расстреливали.
А мы будем резать головы
Почему в будущем времени?
гуляют все!
Ничего страшного, мы оплатим
Русские платят за мёртвых, украинцы платят за живых.
Нихуя, солярис можно будет купить даже
По 200 баксов выплачивают
Сумма которая скоро будет эквивалента тарелке Борща.
Смешно))
Это меньше 20 000$)
А сколько там семейка наркомана Флойда получила? 20 000 000$? Один российский солдат стоит в 1000 раз дешевле американского наркомана))
получат по два миллиона рублей от Министерства обороны России и из федерального бюджета.
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