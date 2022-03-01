{"id":1085,"title":"\u041a\u0430\u043a \u0432\u044b\u0433\u043b\u044f\u0434\u044f\u0442 \u0432\u0430\u0448\u0438 \u043b\u044e\u0431\u0438\u043c\u044b\u0435 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e\u043c\u0435\u043c\u044b \u0432 4K","url":"\/redirect?component=advertising&id=1085&url=https:\/\/vc.ru\/vk\/355139-sem-vidov-razresheniya-avtomaticheskie-subtitry-i-monetizaciya-kak-pomenyalos-vk-video-v-2021-godu&placeBit=1&hash=af42f63d0c2732faeb5744a8cbafe0eaa24b915007d1458cf79606264b0c5041","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Артём Мазанов

Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к «Эхо Москвы» и «Дождю». Там нашли «фейки» о войне с Украиной Статьи редакции

Их сайты начали блокировать.

89 89 комментариев
5811 просмотров

Причиной, по которой требуется ограничить доступ к радиостанции «Эхо Москвы» и телеканалу «Дождь», Генпрокуратура называет фейки о войне России с Украиной и призывы к экстремистским действиям. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Ведомство нашло «целенаправленное и систематическое размещение»:

  • информации с призывами к экстремистской деятельности и насилию;
  • информации с призывами к массовым нарушениям общественного порядка и участию в протестах;
  • ложных сведений о действиях российских военных в «рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР».

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов отказался прокомментировать «Медузе» блокировку. В его приёмной сообщили, что об этом сможет рассказать только редактор сайта утром 2 марта.

Обычно такие уведомления получает главный редактор сайта «Эхо Москвы», но он мне ничего не говорил по этому поводу. Мы ничего не получали. Будем разбираться по мере [поступления]. Мы считаем, что ничего не нарушали, не видим никаких следов нарушений.

Алексей Венедиктов
главред «Эха Москвы» в разговоре с «Интерфаксом»

GlobalCheck пишет, что доступ к «Эхо Москвы» и «Дождю» уже начали блокировать.

Венедиктов также сообщил, что «Эхо Москвы» отключили от эфира.

#новости

Статья дополняется
89 89 комментариев
59
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
89 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Timur Badretdinov

нет войне

Ответить
11
Развернуть ветку
Рыжий

Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к «Эхо Москвы»
 Опять friendly fire епт

Ответить
58
Развернуть ветку
Dmitry

Ну можно как угодно относиться, но это последние площадки с альтернативным мнением

Ответить
51
Развернуть ветку
ktrn 1

«Настоящее время» эфир на ютубе еще не блокнули

Ответить
1
Развернуть ветку
флутер погромист

Вот так топишь за электронное голосование, а потом тебя обоссут свои же

Ответить
42
Развернуть ветку
Вечерние чтения

Надо разделять Веника - главреда и Веника топящего за электронное голосование.

Ответить
7
Развернуть ветку
Рыжий

Мы же не в Питере, чтобы разделять целого Венедиктова на пару частей

Ответить
43
Развернуть ветку
Вечерние чтения

Кто как

Ответить
1
Развернуть ветку
John D

В электронном голосовании нет ничего плохого, но только если бы оно было бы проведено на независимой площадке.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Украинский шар

Ничего плохого в идеальном мире где нет жуликов. Пока человечество не доросло до такого

Ответить
1
Развернуть ветку
John D

Они из простой прозрачной системы сделали мутиво и паутину

Ответить
0
Развернуть ветку
part

Очень удобно.

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон Лисин

А потом и в зад дряблый, дряблым присунут

Ответить
1
Развернуть ветку
Рыбный вентилятор

Я вчера слушал эхо около 9 вечера, и там ведущая просто разносила депутатов которые что-то мычали про 8 лет на донбассе и прочую хуйню.

Я ещё подумал в чём же их тактика, они же просто унижают свою же идеологию если это провластный ресурс.

Так что это вполне закономерное решение и поставлю тебе минус, извини

Ответить
12
Развернуть ветку
Роман против войны

это провластный ресурс.
 Там есть разные люди, есть провластные спикеры и провластный главред, есть нормальные журналисты

Ответить
6
Развернуть ветку
Рыжий

так что это вполне закономерно и поставлю тебе минус, извини
 Ничего страшного, я сам со своей шутки порофлил, мне нормально, а количество плюсов уже перебило количество минусов, полученных за день

Ответить
0
Развернуть ветку
Рыбный вентилятор

день прошёл продуктивно, получается

Ответить
3
Развернуть ветку
Zakhar Zakharov

Там нашли «фейки» о войне с Украиной
о какой ВОЙНЕ ? Генпрокуратура? там война??!

Ответить
54
Развернуть ветку
флутер погромист

Не, это позиция тж, в канале "в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР"

Ответить
2
Развернуть ветку
Zakhar Zakharov

лаадно.
РЕДАКЦИЯ ТЖ, какая ВОЙНА?!)

Ответить
–2
Развернуть ветку
флутер погромист

с соседями

Ответить
0
Развернуть ветку
Zakhar Zakharov

@anatoly anatoly @Дмитрий у меня к вам разговор.
почему минус поставили?

Ответить
0
Развернуть ветку
Clear

тж такой:

Ответить
44
Развернуть ветку
Zakhar Zakharov

@Сергей Звезда вы бы слово свое написали как к этому относитесь? что делаете, чтобы избежать закрытия. можете попросить и пользователей что-то не выкладывать, чтобы нас не закрыли.
инструкция и объяснительная нужна.
а то мы потерянные и тупо ожидаем когда нас закроют

Ответить
4
Развернуть ветку
Указанный парфюмер

Пуш с рекламой VPN каждый час делать. Единственный варик.

Ответить
4
Развернуть ветку
Указанный парфюмер

@Сергей Звезда начинайте уже сейчас

Ответить
0
Развернуть ветку
Артём Мазанов

Мы напишем

Ответить
0
Развернуть ветку
УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Все говорили, что Эхо существует как прикроватное либеральное СМИ для показа, что в стране «демократия» для наблюдателя с Запада, типа и разные СМИ доступны в стране.

Путин уже от этого решил отказаться! Это окончательная диктатура!!!!

Ответить
22
Развернуть ветку
Минувший франт

Подпольную радиоволну, как в Гарри Поттере можно будет сделать?

Ответить
9
Развернуть ветку
Kolyann Tigin

Сразу после отправишься в квиддич играть.

Ответить
23
Развернуть ветку
Старая бабка против войны

Требую выручай-комнату с ручным гиппогрифом прицельного действия

Ответить
4
Развернуть ветку
ibor.vni

А мне одну Гермиону, пожалуйста.

Ответить
1
Развернуть ветку
Никого не спас

Есть только Джинни

Ответить
0
Развернуть ветку
ＫＩＢØＵＮＥ

Теперь и на TJ сравнения ситуации с Гарри Поттером...

Ответить
0
Развернуть ветку
флутер погромист

Ладно, редакция, признавайтесь, куда вы занесли?????

Ответить
4
Развернуть ветку
Минувший франт

Гей лобби прикрывает тыл

Ответить
23
Развернуть ветку
the hard of леопард

С такими тылами враги не нужны

Ответить
3
Развернуть ветку
Dmitri Ov

🤔 у меня с Ростелекома в лучшем случае через раз тж открывается, а по впн всегда

Ответить
1
Развернуть ветку
Крутой бокал

Тж напрягся.

Ответить
3
Развернуть ветку
Сергей Ахрем

да похуй пусть блочат лишь бы не читали наши комменты

Ответить
25
Развернуть ветку
Минувший франт

Пусть читать научатся уёбки.

Ответить
3
Развернуть ветку
the hard of леопард

Нахуя им читать уметь? Они экспертов привлекут на батаниколингвестическую экспертизу

Ответить
1
Развернуть ветку
Новенький Макс

а можно генпрокуратуру заблочить?

Ответить
8
Развернуть ветку
Law Kriq

Для избежания санкций предлагаю переименовать Дождь в Дощщь

Ответить
6
Развернуть ветку
Долгий меч

Дрожжь

Ответить
1
Развернуть ветку
Pavel Kalugin

Земли

Ответить
0
Развернуть ветку
Могучий Артем

8 лет генпрокуратура терпела.

Ответить
5
Развернуть ветку
Speechless

Последних добивают, северная корея уже здесь

Ответить
4
Развернуть ветку
Dmitri Ov

*Севернее Кореи*
😕

Ответить
3
Развернуть ветку
Денис Онищенко

Дальше последует создание Министерства правды

Ответить
2
Развернуть ветку
benny

РосКомНадзор уже создан ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить
3
Развернуть ветку
Depeche Mode

"Милая Аннушка! Нам здесь очень хорошо, и все мы здоровы. У соседки по койке сыпной *** есть и черная ***. В остальном все в порядке. Еды у нас достаточно, и мы собираем на суп картофельную ***. Слышала я, что пан Швейк уже ***, так ты как-нибудь разузнай, где он лежит, чтобы после войны мы могли украсить его могилу. Забыла тебе сказать, что на чердаке в темном углу в ящике остался щеночек фокстерьер. Вот уже сколько недель, как он ничего не ел,- с той поры как пришли меня ***. Я думаю, что уже поздно и песик уже отдал *** душу".
Я. Гашек

Ответить
2
Развернуть ветку
Аккуратный Слава

А на сайте рт или первого канала нет фейков о войне? Ах да, там же официальная информация! Пошли они на хуй.

Ответить
2
Развернуть ветку
Романтический месяц

Россиянин не должен знать правду
Россиянин должен радоваться 11 тысячам за труп сына или мужа
Россиянин должен голосовать за царя

Ответить
2
Развернуть ветку
Утренний единорожек88

Зато сейчас 2 часа с Шульман в прямом эфире

Ответить
2
Развернуть ветку
Минувший франт

Почему 2 часа?

Ответить
0
Развернуть ветку
Vyacheslav Gorin

Россияне! Нужно действовать немедленно!

Ответить
–24
Развернуть ветку
Официальная кодировка

с каждым разом эта картинка все шире

Ответить
1
Развернуть ветку
Vyacheslav Gorin

а смысл всё неприятнее

Ответить
–1
Развернуть ветку
websnap-

Войну могут остановить две ракеты: одна в останкино, вторая в ркн

Ответить
1
Развернуть ветку
Эдик

Войну может остановить одна пуля

Ответить
2
Развернуть ветку
Невидимый динозавр

https://t.me/globalcheck/57

GlobalCheck
Сайты tvrain.ru и echo.msk.ru начали блокироваться в России.
Ответить
1
Развернуть ветку
Эдик
Ответить
1
Развернуть ветку
Dan

Жаль

Ответить
0
Развернуть ветку
Нейроорлов

Спасибо люблю целую

Ответить
0
Развернуть ветку
fuh

газпрЁм медиа напряглась...

Ответить
0
Развернуть ветку
Вечерние чтения

"Tjournal напрягся"

Ответить
0
Развернуть ветку
Mezzo Deesa

TJournal: *и сразу такой нетаблоид*

Ответить
0
Развернуть ветку
red blue

Даю две недели

Ответить
0
Развернуть ветку
Рыбный вентилятор

Уже не открываются, потрясающе быстрая работа

Ответить
0
Развернуть ветку
Bad Mother Fucker

у меня сайт эха работает пока

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Чураев

ОМОН кончается или места в камерах

Ответить
0
Развернуть ветку
Mik Petrov

Ура, следующий комитет

Ответить
0
Развернуть ветку
Минувший франт

Тж, сносите всё про войну. Толку от этих новостей всё равно нет.

Ответить
0
Развернуть ветку
John D

Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к «Эхо Москвы» За правду

Ответить
0
Развернуть ветку
Старая бабка против войны

А это тоже компенсация, как у пу с длинными столами?
Типа, если нейронные связи заблокированы, заблокируем всё!

Ответить
0
Развернуть ветку
Независимый кран

Прощайте, славяне.

Ответить
0
Развернуть ветку
likesimulator

Панорама

Ответить
0
Развернуть ветку
FeHiKc

Если ТЖ следующий, они могут сделать сайт зеркало (или как оно там называется), чтобы у всех доступ всё равно был, или им атата сделают?

Ответить
0
Развернуть ветку
Синдром зашторанца

Так, а кто у нас из СМИ остался ещё незаблокированным и им хватает Смелости назвать войну Войной?

Ответить
0
Развернуть ветку
Mikhail

На кинозале можно скачать программы Дождя.
Тот случай когда пиратство это хорошо.

Ответить
0
Развернуть ветку
Swan X1

Да и насрать. Давно пора было.

Ответить
0
Развернуть ветку
fuh

ладно похуй. Если закроют дождик и эхо Вени накрайняк буду смотреть DW CNN France 24 и Euronews

Ответить
0
Развернуть ветку
лала лало

Фух тж не блокируют

Ответить
0
Развернуть ветку
Виталий Лановой

ЭХО Москвы отключили от радиоэфира!!

Ответить
0
Развернуть ветку
O-90

У меня оба сайта открываются пока. Даже не тормозит. Жаль ребят, конечно. И нас жаль. Плохо, что Эхо от радиоэфира отключили, так хоть был шанс, что кто-то услышит и проникнется.

Ответить
0
Развернуть ветку
Олег Крылов

так хоть был шанс, что кто-то услышит и проникнется
 нет, сломать маня мирок одним эфиром не реально, даже посеять зерно сомнения нельзя

Ответить
0
Развернуть ветку
DaiBi

Дальше твиттер и ютуб.

Ответить
0
Развернуть ветку
DpaHuk

Зачем людей злить?

Ответить
–1
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 89 комментариев
Новости
Сергей Звезда
Более 30 стран продадут 60 млн баррелей нефти, чтобы снизить цены и избежать дефицита на фоне войны России с Украиной Статьи редакции

Реакция рынка понятна: Россия — третий по величине экспортёр нефти в мире, а война с Украиной привела к росту цен.

43 43 комментария
66
Максим Иващенко
Почему , из за плешивого шизофреника наши дети должны рождаться , в таких условиях
5 5 комментариев
17
Интернет
Женя Кузьмин
Почему первые дни войны складываются не так, как хотела Россия — детальный тред-разбор от военного эксперта Статьи редакции

Неудавшийся блицкриг, ошибочная ставка на мобильные группы без поддержки, недооценка украинской армии и первые выводы: Россия уже меняет тактику, и боевые действия могут стать жёстче.

Фото Константина Михальчевского, РИА «Новости»
245 245 комментариев
321
Новости
Сергей Исенеков
Представители Евросоюза и США вышли из зала во время выступления Сергея Лаврова на конференции ООН по разоружению Статьи редакции

Послушать речь министра иностранных дел остались лишь представители Йемена, Алжира, Венесуэлы, Сирии и Туниса.

142 142 комментария
270
Интернет
Сергей Исенеков
Следивший за джетом Илона Маска 19-летний студент создал бота, отслеживающего перелёты богатейших людей России Статьи редакции

Твиттер-бот следит за самолётами Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, Владимира Потанина и других российских бизнесменов и чиновников.

Russian Oligarch Jets @RUOligarchJets
Tracking all of the following.
Список, за кем следит бот Джека Суини
37 37 комментариев
312
Мнения
Артём Мазанов
«Минимум 30 млн пользователей видят, что никакой войны нет»: экс-глава «Яндекс.Новостей» обратился к бывшим коллегам Статьи редакции

Лев Гершензон назвал «Яндекс» ключевым элементом «в сокрытии информации о войне». Он призвал сотрудников «перестать быть соучастниками ужасного преступления».

То, что значительная часть населения России может считать, что войны нет, является основой и движущей силой этой войны. «Яндекс» сегодня — ключевой элемент в сокрытии информации о войне. Каждый день и час таких «новостей» — это человеческие жизни. И вы, мои бывшие коллеги, за это тоже отвечаете.

83 83 комментария
403
Диспут
Валерий Зинченко
Приятно удивлён!

Совершенно случайно попал на Вашу платформу и был ОООЧЕНЬ удивлён наличием тут, на русскоязычном сайте видеть такое количество здравомыслящих людей. Очень приятно осознавать что в России есть люди который видят все события в Украине не через сито российской пропаганды. К сожалению таких очень мало. Вижу очень много мнений о том что украинцы…

206 206 комментариев
606
Marvo Delapierre
Послание Правительству РФ и президенту В.В. Путину

Пошел ты нахуй, старый маразматик и все твои друзья.

А те, кто поддерживает их, тоже идите нахуй.

19 19 комментариев
126
Больше статей
null