Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к «Эхо Москвы» и «Дождю». Там нашли «фейки» о войне с Украиной Статьи редакции
Их сайты начали блокировать.
Причиной, по которой требуется ограничить доступ к радиостанции «Эхо Москвы» и телеканалу «Дождь», Генпрокуратура называет фейки о войне России с Украиной и призывы к экстремистским действиям. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.
Ведомство нашло «целенаправленное и систематическое размещение»:
- информации с призывами к экстремистской деятельности и насилию;
- информации с призывами к массовым нарушениям общественного порядка и участию в протестах;
- ложных сведений о действиях российских военных в «рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР».
Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов отказался прокомментировать «Медузе» блокировку. В его приёмной сообщили, что об этом сможет рассказать только редактор сайта утром 2 марта.
GlobalCheck пишет, что доступ к «Эхо Москвы» и «Дождю» уже начали блокировать.
Венедиктов также сообщил, что «Эхо Москвы» отключили от эфира.
нет войне
Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к «Эхо Москвы»
Опять friendly fire епт
Ну можно как угодно относиться, но это последние площадки с альтернативным мнением
«Настоящее время» эфир на ютубе еще не блокнули
Вот так топишь за электронное голосование, а потом тебя обоссут свои же
Надо разделять Веника - главреда и Веника топящего за электронное голосование.
Мы же не в Питере, чтобы разделять целого Венедиктова на пару частей
Кто как
В электронном голосовании нет ничего плохого, но только если бы оно было бы проведено на независимой площадке.
Они из простой прозрачной системы сделали мутиво и паутину
Очень удобно.
А потом и в зад дряблый, дряблым присунут
Я вчера слушал эхо около 9 вечера, и там ведущая просто разносила депутатов которые что-то мычали про 8 лет на донбассе и прочую хуйню.
Я ещё подумал в чём же их тактика, они же просто унижают свою же идеологию если это провластный ресурс.
Так что это вполне закономерное решение и поставлю тебе минус, извини
это провластный ресурс.
Там есть разные люди, есть провластные спикеры и провластный главред, есть нормальные журналисты
так что это вполне закономерно и поставлю тебе минус, извини
Ничего страшного, я сам со своей шутки порофлил, мне нормально, а количество плюсов уже перебило количество минусов, полученных за день
Там нашли «фейки» о войне с Украиной
о какой ВОЙНЕ ? Генпрокуратура? там война??!
Не, это позиция тж, в канале "в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР"
лаадно.
РЕДАКЦИЯ ТЖ, какая ВОЙНА?!)
с соседями
@anatoly anatoly @Дмитрий у меня к вам разговор.
почему минус поставили?
тж такой:
@Сергей Звезда вы бы слово свое написали как к этому относитесь? что делаете, чтобы избежать закрытия. можете попросить и пользователей что-то не выкладывать, чтобы нас не закрыли.
инструкция и объяснительная нужна.
а то мы потерянные и тупо ожидаем когда нас закроют
@Сергей Звезда начинайте уже сейчас
Мы напишем
Все говорили, что Эхо существует как прикроватное либеральное СМИ для показа, что в стране «демократия» для наблюдателя с Запада, типа и разные СМИ доступны в стране.
Путин уже от этого решил отказаться! Это окончательная диктатура!!!!
Сразу после отправишься в квиддич играть.
Требую выручай-комнату с ручным гиппогрифом прицельного действия
А мне одну Гермиону, пожалуйста.
Есть только Джинни
Теперь и на TJ сравнения ситуации с Гарри Поттером...
Ладно, редакция, признавайтесь, куда вы занесли?????
С такими тылами враги не нужны
🤔 у меня с Ростелекома в лучшем случае через раз тж открывается, а по впн всегда
да похуй пусть блочат лишь бы не читали наши комменты
Нахуя им читать уметь? Они экспертов привлекут на батаниколингвестическую экспертизу
Для избежания санкций предлагаю переименовать Дождь в Дощщь
Земли
Последних добивают, северная корея уже здесь
*Севернее Кореи*
😕
Дальше последует создание Министерства правды
РосКомНадзор уже создан ( ͡° ͜ʖ ͡°)
"Милая Аннушка! Нам здесь очень хорошо, и все мы здоровы. У соседки по койке сыпной *** есть и черная ***. В остальном все в порядке. Еды у нас достаточно, и мы собираем на суп картофельную ***. Слышала я, что пан Швейк уже ***, так ты как-нибудь разузнай, где он лежит, чтобы после войны мы могли украсить его могилу. Забыла тебе сказать, что на чердаке в темном углу в ящике остался щеночек фокстерьер. Вот уже сколько недель, как он ничего не ел,- с той поры как пришли меня ***. Я думаю, что уже поздно и песик уже отдал *** душу".
Я. Гашек
Россияне! Нужно действовать немедленно!
с каждым разом эта картинка все шире
а смысл всё неприятнее
Войну могут остановить две ракеты: одна в останкино, вторая в ркн
Войну может остановить одна пуля
Жаль
Спасибо люблю целую
газпрЁм медиа напряглась...
"Tjournal напрягся"
TJournal: *и сразу такой нетаблоид*
Даю две недели
у меня сайт эха работает пока
ОМОН кончается или места в камерах
Ура, следующий комитет
Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к «Эхо Москвы» За правду
А это тоже компенсация, как у пу с длинными столами?
Типа, если нейронные связи заблокированы, заблокируем всё!
Панорама
Если ТЖ следующий, они могут сделать сайт зеркало (или как оно там называется), чтобы у всех доступ всё равно был, или им атата сделают?
Так, а кто у нас из СМИ остался ещё незаблокированным и им хватает Смелости назвать войну Войной?
На кинозале можно скачать программы Дождя.
Тот случай когда пиратство это хорошо.
Да и насрать. Давно пора было.
ладно похуй. Если закроют дождик и эхо Вени накрайняк буду смотреть DW CNN France 24 и Euronews
Фух тж не блокируют
ЭХО Москвы отключили от радиоэфира!!
У меня оба сайта открываются пока. Даже не тормозит. Жаль ребят, конечно. И нас жаль. Плохо, что Эхо от радиоэфира отключили, так хоть был шанс, что кто-то услышит и проникнется.
так хоть был шанс, что кто-то услышит и проникнется
нет, сломать маня мирок одним эфиром не реально, даже посеять зерно сомнения нельзя
Дальше твиттер и ютуб.
Зачем людей злить?
Реакция рынка понятна: Россия — третий по величине экспортёр нефти в мире, а война с Украиной привела к росту цен.
Неудавшийся блицкриг, ошибочная ставка на мобильные группы без поддержки, недооценка украинской армии и первые выводы: Россия уже меняет тактику, и боевые действия могут стать жёстче.
Послушать речь министра иностранных дел остались лишь представители Йемена, Алжира, Венесуэлы, Сирии и Туниса.
Твиттер-бот следит за самолётами Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, Владимира Потанина и других российских бизнесменов и чиновников.
Лев Гершензон назвал «Яндекс» ключевым элементом «в сокрытии информации о войне». Он призвал сотрудников «перестать быть соучастниками ужасного преступления».
Совершенно случайно попал на Вашу платформу и был ОООЧЕНЬ удивлён наличием тут, на русскоязычном сайте видеть такое количество здравомыслящих людей. Очень приятно осознавать что в России есть люди который видят все события в Украине не через сито российской пропаганды. К сожалению таких очень мало. Вижу очень много мнений о том что украинцы…