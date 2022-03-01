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Путин запретил вывозить из России больше 10 тысяч долларов наличными Статьи редакции

Ограничение вступит в силу со 2 марта.

  • Президент России подписал указ «О дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности страны». Указ опубликован на сайте Кремля.
  • Полная формулировка: «запретить со 2 марта 2022 г. вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза».
  • Также со 2 марта установят особый порядок сделок, которые касаются акций и недвижимости, «с иностранными лицами из недружественных стран».
  • Путин поручил не распространять эти ограничения на ЦБ. Перевести деньги резиденты России на зарубежные счета смогут только с разрешения правительственной комиссии по контролю иностранных инвестиций в России.
Интернет
Максим Друковский
«Чёрный понедельник-2022»: реакция рунета на рекордное падение рубля и перспективы российской экономики Статьи редакции

Пока одни «фиксируют прибыль» с купленных в спешке долларов и пытаются обналичить валюту, другие смирились с ситуацией и теперь ищут хоть какие-то «поводы для радости».

Слева — фото Medialeaks, справа — фото @taxfreelt

#новости #экономика

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143 комментария
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Дмитрий Шубкин

Все предусмотрели, ага

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sergjjj

крысы бегут с дурдома

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9
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Внутренний нос

ну до признания и войны он также стоил

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1
6 комментариев
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Россию не спасти

Корабль тонет

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49
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Тайлер Лысогон

Он нахуй идет, русский корабль, а не тонет.

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71
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Fedor Andreev

Не троллинг, интереса ради. А откуда взялся именно корабль?

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1
1 комментарий
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Александр Павлович

То что уже на дне, утонуть не может

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1
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Жы Dogolonoga

тонет нахуй, быстро, решительно

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0
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Gong

ну, большинство, пидорахенов это не коснется, у них нет денег, и никуда уезжать они не планируют

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51
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Разнообразный крюк

У 70% россиян нет Загранпаспорта, вот это по факту электорат власти, плюс ещё 10-15% тех для кого загран нужен исключительно для Египта с Турцией

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26
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Эдгар Клубника

а есть реальная стата? если всего 30% имеют загран - это конечно жутковатая статистика.

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4
2 комментария
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Андрей Лузин

Скоро может и загранпаспорта запретят

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3
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Демократический теркин30см

У меня тоже его не было, к сожалению. :(
Делается.

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0
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Al

Скорее всех на фронт, контрактное мясо првратилось в фарш

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8
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Айрат Султан

А другим пидорам больше некуда, их там не ждут (я про алигархов и пропагандонов)

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Llaren Hlaalo

Ебать, ведь у многих по >10k$ наличными тут есть. Наличными блять.

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24
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Россию не спасти

Средний класс попытается сбежать

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25
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Россию не спасти

Сарказм

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Британский файл

Переводы уже запрещены.

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9
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Силовой паук например

странный коммент. а как же новости о том, что валюта наличная закончилась в обменниках, потому что народ побежал всё снимать?

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6
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Llaren Hlaalo

Ну типо всё равно. 10к баксов. Как думаешь, сколько людей имеют хотябы 10к на депозитах, дебетовых картах итп ? Умножь это кол-во людей на снятую сумму и можно понять, что даже если они сбегут, ущерба это уже не нанесёт. Разве что на день агонию спасёт.
Т.е. закон ни о чём.

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4
9 комментариев
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Силовой паук например

занимательный факт. брат улетает в сша на неделе. продал квартиру, купил баксы. пока не обсудил с ним, чё как планирует теперь делать)

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1
7 комментариев
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Николай Николаевич

В России валюту только наличными держать.

Следующим шагом явно вклады либо "заморозят" либо принудительно конвертируют.

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3
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Максим Ложков

Всегда смешно было читать эти заявления, что храните деньги в рублях, запад вот-вот загнётся, обменники это зло и т.д., хотя последние 30 лет совет "если не знаешь что делать со сбережениями, храни в баксах" работал железно и безотказно.

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3
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Ivar Ragnarsson

А в очке вариант пронести? Или просвечивают в аэропорте?

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0
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Плотный

Приседать заставят.

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5
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Сумасшедший кубок

Пару раз туда назад слетать)

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1
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Политический инструмент

deleted

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Областной крюк

Продать квартиру и уехать заграницу — это пока ещё >10k$. Переводы, напомню, сейчас вообще полностью запрещены.

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Навальнята спасают Фермана

Сегодня мне гражданин объяснял, что долларов никогда не видел, а «ноги вытирать об нас не надо!»

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28
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Slartibartfast

Чужим об них ноги вытирать не надо, видимо. Они сами решат, кому об них ноги вытирать!

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3
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Стас Фарбер

От создателя, они ещё долго наши слюни будут вытирать со своего члена.

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Василий Алибабаевич

Какая же жопа должна быть в экономике, что у частников начали отжимать баксы? А ведь даже тупо квартира в Мухосранске пока (!) стоит больше 10к

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24
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Al

Каждому 20 летнему вытирану квартира в москве за чет расеян!

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12
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Ваша Закладко

живому

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3
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Василий Алибабаевич

Или 2 миллиона рублей детям и жинке. На выбор.

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0
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Папуша

Ничего у тебя нет, ты голодранец

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22
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Воинский пёс_анон

- Когда это все уже закончится?!
- Никогда! А что ты имеешь в виду?

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5
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Ваша Закладко

по пауэр оф атторней живёт

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0
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Избирательный Денис

Пропагандоны сейчас

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21
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Мокрый украинец

Очко себе запрети

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20
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Куратор от Госдепа

Если вдруг везёте 2 миллиона и вас не выпускают, то просто подождите пока рубль ещё больше рухнет

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20
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ДЯДЯ БОГДАН

Воронеж, ты готов? 🤡

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17
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Сумасшедший кубок

Всегда готов!

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1
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Моральный динозавр

Почему так много? Патриоты должны использовать рубли!!

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14
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Россию не спасти

Отдаю рубли за вражеские доллары

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1
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Моральный динозавр
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15
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Ракетный спрей

Нужна транспортная развязка и логистические склады, что бы 10 тысяч долларов в эквиваленте грузить в фуры.

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2
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Россию не спасти

Пока ещё нет

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0
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Имя Фамилия

Пыня хотел создать Советский союз, походу у него это получается.

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11
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Великолепный фонарь

Немного перестарался. Получается уже Северная Корея

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13
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Имя Фамилия

Северная Корея с советским колоритом

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6
3 комментария
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Редкий Натр

а что ещё умеют чекисты?
причём, насколько я знаю, в других странах после прихода к власти тела из спецслужб, получается ровно та же ху*ня

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0
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Веня Пупкин

За этими сухими поручениями - паника.
Ну и конец свободы в России.

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11
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Ivan

Пиздатая поддержка, охуенная экономика.

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10
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Долгий меч

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2
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Трансгендолет

Блаженны верующие

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Пожарный кот

Ибо их есть Прекрасная Россия Будущего

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1
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Официальная кодировка

кек

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0
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Долгий меч

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Colonial Waster

Это роженические муки

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Andre Macareno

А м-м-м-может всё-таки на улицы, а, пока он нас не убил?

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5
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Инвестор

да не давай подождем посмотрим может сам передумает

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5
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Rafiki Zhirafiki
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Mark Black

Закон вступает в силу через час? Это агония

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5
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Oswald Zeis

Правильно, этот указ Царя, направлен только супротив меркантильных тварей)) Те кто Царя любит, срали на доллары)) И санкции им тоже похуй, душу свою не продадут там за какието мириканские бумажки)) Ну держитесь твари, кто пытается у Родины кусок с горла вырвать, можно и 20 лет вьебать, а то кто знает, может вы твари вывозите доллары, что бы их на войнуху отдать, супротив нацистов по всей Гейропе)))

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5
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Великолепный фонарь

Разве до этого было можно?
До 3 тыс можно было провозить не декларируя,
От 3 до 10 - с декларацией
Больше 10 нельзя

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2
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Никита против войны

Больше 10 с декларацией, меньше 10 можно было не декларировать

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9
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Andre Macareno

Из того что нагуглил я – до 10 по воздуху можно было, с 10 – через красный коридор, а с 100 ещё надо было пояснить

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1
1 комментарий
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Paul

Во 1) хуле ты мне сделаешь 2) вовторых пошел нахуй в тетьих 3) что ты мне сделаешь, у меня крипта.

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4
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Нурсултан из Нур-Султана

За мат извенись

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0
1 комментарий
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Артем Адамов

Не только наличные

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4
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Александр Турчин

Раз такой указ вышел, значит - те, у кого есть $, вывозят их чемоданами?

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4
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Plan 🇧&🇨
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4
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Maksim Florov

Какие доллары?
Ребят, сходите купите гречки на все кредитки.

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4
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Andrey Roland

Карты за границей постепенно отключат, нал не вывезти, перевод в валюте не сделать.
Не удивлюсь, если и валюту на вкладах людей принудительно конвертнут по патриотическому курсу

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3
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Martinx ~(‾⌣‾~)

У меня одного сайт Сбера не открывается?

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2
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Александр Турчин

Уже открывается. Видать новый вклад загружали https://www.sberbank.ru/ru/person/contributions/deposits/sbervklad_a#

Нельзя войти на сайт Сбербанка в этом браузере.
Нельзя войти на сайт Сбербанка в этом браузере.
www.sberbank.ru
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2
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Автоматический якорь

Последняя ссылка работает

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0
1 комментарий
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Anton Kuchumov

У меня тоже

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0
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new_comment

А есть какие-нибудь стейблкоины, привязанные к доллару или евро?

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1
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Andre Macareno

USDT же

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4
3 комментария
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Василий Алибабаевич

Не в ожидании ли этого пиздеца они так боролись с криптой последние недели?

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2
2 комментария
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Sanobi

О росии думает царь

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2
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Миржан Досымбаев

17 тысяч рублей :D вспомнили ?

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2
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Stan Majors
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2
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Минувший франт

Хорошо, не буду.

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1
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Однако здравствуйте

Пиздец ребята

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1
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Evil Prime

а если устроить челночный бег и по 10тыщ за заход вывозить?

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Вова Фролов

Надо очистить страну от доллара..переходить на золото..В России золото много ..Заключить АОЭ.договор о нефти...посадить Америку в лужу.задовить ее економику.Китай рядом .Нефть Сирия Венесуэла

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–5
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Сумасшедший кубок

Не понимаю это жир течет или ты серьёзно

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2
3 комментария
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Shitizen

посадить Америку в лужу.
Как? Вот как, объясни мне, ботяра? Оторвись от методички.

Нищающая по часам N-ная экономика мира, полностью изолированная от мира на данный момент, кого-то там сможет посадить в лужу? Тут скоро ЖРАТЬ будет нечего, сука, о какой конкуренции с первой экономикой мира вообще идёт речь?

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2
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archer

Я не слежу за курсом, это уже считается ударом по олигархам или ещё нет?

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0
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псина

Люди говорят, что они не против

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1
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Андрей Лузин

Я уже хз, Никарагуа то еще дружественная страна?

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0
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Nagibator RusPro

Вроде бы Сербия ещё держится.

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1 комментарий
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unnamed

одна новость, лучше другой

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0
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Pavel Takoito

Да это пиздец же какой-то...что делать-то теперь?

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Dizzy Dizz

Простите а 9 999$ можно не декларировать все так же?

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Пинкертон

Эй алло. Всегда так было

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1 комментарий
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Мнения
Артём Мазанов
«Минимум 30 млн пользователей видят, что никакой войны нет»: экс-глава «Яндекс.Новостей» обратился к бывшим коллегам Статьи редакции

Лев Гершензон назвал «Яндекс» ключевым элементом «в сокрытии информации о войне». Он призвал сотрудников «перестать быть соучастниками ужасного преступления».

То, что значительная часть населения России может считать, что войны нет, является основой и движущей силой этой войны. «Яндекс» сегодня — ключевой элемент в сокрытии информации о войне. Каждый день и час таких «новостей» — это человеческие жизни. И вы, мои бывшие коллеги, за это тоже отвечаете.

91 91 комментарий
490
Сергей Звезда
Отставить страх

Вижу ряд постов с просьбой удалить аккаунты. Считаю, что сегодняшняя паника ничем не подтверждена.

81 81 комментарий
74
Новости
Артём Мазанов
Apple прекратила продавать технику в российском онлайн-магазине Статьи редакции

Пока неизвестно, временная ли это мера для изменения курса или окончательное решение.

124 124 комментария
57
Артур Донской

Если не читали "Гарри Поттера", то вот вам фрагмент про Тёмного лорда

10 10 комментариев
28
Мнения
Anatol Maj
Обыкновенный фашизм
10 10 комментариев
105
Новости
Сергей Исенеков
Представители Евросоюза и США вышли из зала во время выступления Сергея Лаврова на конференции ООН по разоружению Статьи редакции

Послушать речь министра иностранных дел остались лишь представители Йемена, Алжира, Венесуэлы, Сирии и Туниса.

154 154 комментария
370
Новости
Сергей Звезда
Более 30 стран продадут 60 млн баррелей нефти, чтобы снизить цены и избежать дефицита на фоне войны России с Украиной Статьи редакции

Реакция рынка понятна: Россия — третий по величине экспортёр нефти в мире, а война с Украиной привела к росту цен.

48 48 комментариев
108
Максим Иващенко
Почему , из за плешивого шизофреника наши дети должны рождаться , в таких условиях
18 18 комментариев
52
Новости
Артём Мазанов
Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к «Эхо Москвы» и «Дождю». Там нашли «фейки» о войне с Украиной Статьи редакции

Их сайты начали блокировать.

169 169 комментариев
176
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