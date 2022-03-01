Путин запретил вывозить из России больше 10 тысяч долларов наличными Статьи редакции
Ограничение вступит в силу со 2 марта.
- Президент России подписал указ «О дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности страны». Указ опубликован на сайте Кремля.
- Полная формулировка: «запретить со 2 марта 2022 г. вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза».
- Также со 2 марта установят особый порядок сделок, которые касаются акций и недвижимости, «с иностранными лицами из недружественных стран».
- Путин поручил не распространять эти ограничения на ЦБ. Перевести деньги резиденты России на зарубежные счета смогут только с разрешения правительственной комиссии по контролю иностранных инвестиций в России.
Все предусмотрели, ага
крысы бегут с дурдома
Корабль тонет
Он нахуй идет, русский корабль, а не тонет.
Не троллинг, интереса ради. А откуда взялся именно корабль?
То что уже на дне, утонуть не может
тонет нахуй, быстро, решительно
ну, большинство, пидорахенов это не коснется, у них нет денег, и никуда уезжать они не планируют
а есть реальная стата? если всего 30% имеют загран - это конечно жутковатая статистика.
Скоро может и загранпаспорта запретят
Скорее всех на фронт, контрактное мясо првратилось в фарш
А другим пидорам больше некуда, их там не ждут (я про алигархов и пропагандонов)
Ебать, ведь у многих по >10k$ наличными тут есть. Наличными блять.
Средний класс попытается сбежать
Сарказм
Ну типо всё равно. 10к баксов. Как думаешь, сколько людей имеют хотябы 10к на депозитах, дебетовых картах итп ? Умножь это кол-во людей на снятую сумму и можно понять, что даже если они сбегут, ущерба это уже не нанесёт. Разве что на день агонию спасёт.
Т.е. закон ни о чём.
В России валюту только наличными держать.
Следующим шагом явно вклады либо "заморозят" либо принудительно конвертируют.
Всегда смешно было читать эти заявления, что храните деньги в рублях, запад вот-вот загнётся, обменники это зло и т.д., хотя последние 30 лет совет "если не знаешь что делать со сбережениями, храни в баксах" работал железно и безотказно.
А в очке вариант пронести? Или просвечивают в аэропорте?
Приседать заставят.
Сегодня мне гражданин объяснял, что долларов никогда не видел, а «ноги вытирать об нас не надо!»
Чужим об них ноги вытирать не надо, видимо. Они сами решат, кому об них ноги вытирать!
От создателя, они ещё долго наши слюни будут вытирать со своего члена.
Какая же жопа должна быть в экономике, что у частников начали отжимать баксы? А ведь даже тупо квартира в Мухосранске пока (!) стоит больше 10к
Каждому 20 летнему вытирану квартира в москве за чет расеян!
живому
Или 2 миллиона рублей детям и жинке. На выбор.
Ничего у тебя нет, ты голодранец
по пауэр оф атторней живёт
Если вдруг везёте 2 миллиона и вас не выпускают, то просто подождите пока рубль ещё больше рухнет
Воронеж, ты готов? 🤡
Отдаю рубли за вражеские доллары
Пока ещё нет
Пыня хотел создать Советский союз, походу у него это получается.
Северная Корея с советским колоритом
а что ещё умеют чекисты?
причём, насколько я знаю, в других странах после прихода к власти тела из спецслужб, получается ровно та же ху*ня
За этими сухими поручениями - паника.
Ну и конец свободы в России.
Пиздатая поддержка, охуенная экономика.
Блаженны верующие
кек
Это роженические муки
А м-м-м-может всё-таки на улицы, а, пока он нас не убил?
да не давай подождем посмотрим может сам передумает
Закон вступает в силу через час? Это агония
Правильно, этот указ Царя, направлен только супротив меркантильных тварей)) Те кто Царя любит, срали на доллары)) И санкции им тоже похуй, душу свою не продадут там за какието мириканские бумажки)) Ну держитесь твари, кто пытается у Родины кусок с горла вырвать, можно и 20 лет вьебать, а то кто знает, может вы твари вывозите доллары, что бы их на войнуху отдать, супротив нацистов по всей Гейропе)))
Больше 10 с декларацией, меньше 10 можно было не декларировать
Из того что нагуглил я – до 10 по воздуху можно было, с 10 – через красный коридор, а с 100 ещё надо было пояснить
Во 1) хуле ты мне сделаешь 2) вовторых пошел нахуй в тетьих 3) что ты мне сделаешь, у меня крипта.
За мат извенись
Не только наличные
Раз такой указ вышел, значит - те, у кого есть $, вывозят их чемоданами?
Какие доллары?
Ребят, сходите купите гречки на все кредитки.
Карты за границей постепенно отключат, нал не вывезти, перевод в валюте не сделать.
Не удивлюсь, если и валюту на вкладах людей принудительно конвертнут по патриотическому курсу
У меня одного сайт Сбера не открывается?
Уже открывается. Видать новый вклад загружали https://www.sberbank.ru/ru/person/contributions/deposits/sbervklad_a#
У меня тоже
А есть какие-нибудь стейблкоины, привязанные к доллару или евро?
USDT же
Не в ожидании ли этого пиздеца они так боролись с криптой последние недели?
О росии думает царь
17 тысяч рублей :D вспомнили ?
Пиздец ребята
а если устроить челночный бег и по 10тыщ за заход вывозить?
Надо очистить страну от доллара..переходить на золото..В России золото много ..Заключить АОЭ.договор о нефти...посадить Америку в лужу.задовить ее економику.Китай рядом .Нефть Сирия Венесуэла
посадить Америку в лужу.
Как? Вот как, объясни мне, ботяра? Оторвись от методички.
Нищающая по часам N-ная экономика мира, полностью изолированная от мира на данный момент, кого-то там сможет посадить в лужу? Тут скоро ЖРАТЬ будет нечего, сука, о какой конкуренции с первой экономикой мира вообще идёт речь?
Я не слежу за курсом, это уже считается ударом по олигархам или ещё нет?
Люди говорят, что они не против
Я уже хз, Никарагуа то еще дружественная страна?
Вроде бы Сербия ещё держится.
одна новость, лучше другой
Да это пиздец же какой-то...что делать-то теперь?
Простите а 9 999$ можно не декларировать все так же?
Эй алло. Всегда так было
Лев Гершензон назвал «Яндекс» ключевым элементом «в сокрытии информации о войне». Он призвал сотрудников «перестать быть соучастниками ужасного преступления».
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Послушать речь министра иностранных дел остались лишь представители Йемена, Алжира, Венесуэлы, Сирии и Туниса.
Реакция рынка понятна: Россия — третий по величине экспортёр нефти в мире, а война с Украиной привела к росту цен.
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