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Новости
Артём Мазанов

Apple прекратила продавать технику в российском онлайн-магазине Статьи редакции

Пока неизвестно, временная ли это мера для изменения курса или окончательное решение.

124 124 комментария
8217 просмотров

Около 23:00 по московскому времени пользователи российского сайта Apple заметили, что компания прекратила продавать технику через сайт. На всех товарах в графе «Доставка» теперь указано «в настоящее время недоступно».

Компания не объявляла о закрытии продаж. TJ обратился к представителям Apple за комментарием, но пока не получил ответа.

Nike тоже 1 марта временно закрыл онлайн-продажи в России. Компания заявила, что не может гарантировать доставку товаров в страну.

#новости #apple

124 124 комментария
57
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124 комментария
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new_comment

Кто там ностальгировал по СССР в котором них не было, но "хорошо жили"?

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104
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Мокрый украинец

Ты не поверишь, но я сегодня дважды слышал этот аргумент в пользу запрета всего в рф

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34
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Стас Фарбер

А мне сказали, что без этого переживем, больше будем общаться и гулять.

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18
10 комментариев
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Навальнята спасают Фермана

Бля я тоже разок

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5
5 комментариев
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Добровольный файл

совки головного мозга не вымерли же

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3
1 комментарий
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Какой то чел из интернета

я не заметил, но когда у нас запретили мозг в стране? и почему часть людей его смогли получить?

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4
2 комментария
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new_comment

Я маме просто показываю на новый пылесос, холодильник, телевизор и грожу забрать айпад, чтобы окунуться в те чудесные времена.

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3
2 комментария
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Пожарный кот

путин живет в СССР семидесятых и нас туда затянул

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8
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Kin Den

Ну вот, ссср возвращается. Скоро джинсы в 10 раз дороже из под прилавка будут продавать.

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3
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Odhr

Зато мороженое по 10 копеек

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1
4 комментария
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Александр Королёв

Так у них основной аргумент - продались за айфоны.

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0
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new_comment

Мой аргумент: патриотизм - это гордость за свою страну и свой народ, а не страдания и лишения ради непонятных целей.

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2
4 комментария
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Моральный динозавр

Теперь то москвичи выйдут на протест?

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39
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Плотный

БАЙДЕН, ВЕРНИ АЙФОНЫ

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38
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Dan

Никогда ещё россияне не жили так плохо как при Байдене

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35
2 комментария
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Задумчивой Кот

Повторю вопрос в соты раз. А силовики готовые моячить родных матерей за великого Пу, которым насрать на безоружную толпу куда то испарились?

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3
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new_comment

По идее они должны выполнять свой долг по демилитаризации и денацификации Украины.

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Эдик

Готовы

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кожица суфлёра

Да москва выходит, ты сам то чьих будете?

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Pavel Zamyatin

Получается, не шутили, когда писали, что текущий айфон на руках теперь всегда последний.

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22
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Александр Турчин

И не факт что он работать будет, через некоторое время. Вот так в Крыму было в 2014

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9
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Вольдемаръ Дурбовскiй

А с впном тоже не поддерживаются?

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2
7 комментариев
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Автоматический якорь

Иран отключили от эпл стора совсем в 19 году, кажется

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1
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флутер погромист

Блят, только бы заказанный доехал((

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5
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флутер погромист

извините мою меркантильность

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9
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Кирилл Сосновский

У тебя было 8 лет купить айфон

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154
3 комментария
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Крутой бокал

отдай мне старый

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2
2 комментария
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Gre Li

Надо было в магазинах брать лично. Заказы сейчас срываются.

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0
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Виталий Витальевич

Жене сегодня привезли-таки. Вчера в 9 утра успела оформить заказ на мак за 116, ближе к обеду вижу его уже за 140 и нет в наличии. Тоже переживали, но, получается, вдвойне повезло.

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Равиль Зарипов

вам на сайте за сутки привезли?

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1 комментарий
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Равиль Зарипов

тоже заказал... сегодня днем

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Grey Worm
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17
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Пожарный кот

Теперь iPhone 13 Pro просто нереально купить

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8
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испанский смех

престижный аксессуар

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Depeche Mode

Скоро шөп түры в казахстан

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Нурсултан из Нур-Султана

Покупай, заебал.

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12
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Depeche Mode

Попроще общайся, әкең, жақсы сайт ғой

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8
2 комментария
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asthenia

Я заржу, если это последняя капля для Россиян.

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14
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ktrn 1

Да ты шо, ватников только подорожание водки поднимет

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4
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испанский смех

с колен?

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1
2 комментария
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StrangerSpb

как стоил айфон 1000 долл, так и стоит на Яндекс.Маркете. Нефиг нагнетать.
Ну будем через Китай/Индию/Бразилию возить, какая разница? Кто платил 1000, найдет и 1200 баксов

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–37
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Алексей Алексеев

Это в рублях миллиона 1,5 по новому курсу? 😁

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Упоротый Голубь

Товарищ, приветствую. Понимаете, времена тяжелые, пояса затянуть надо, в общем с сегодняшнего дня налог платите не 13% ндфл, а 20%. Нужно войти в положение и не бухтеть

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8
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Алексей Алексеев

Не беда, чебурфоном будете пользоваться, отечественной разработки

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8
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Jjjj Jjjj

Или ёпта фоном

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0
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Пожарный кот

И Nike

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6
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Пожарный кот

Новость дополнили

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0
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Мокрый украинец

@испанский смех УВЕДОМЛЕНИЕ

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3
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испанский смех
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Llaren Hlaalo

Не жаль. Смузи-хлёбы пусть страдают.

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Ион Электрик

як ти сука.., когда придут за боярышником - мы тебя тоже жалеть не будем

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8
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Llaren Hlaalo

Меня и не надо жалеть. Я сам себя не жалею. А смузи-хлёбы продолжают это делать.

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0
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Nikita Frontend Developer

Apple все, включая Apple Pay

https://www.reuters.com/technology/apple-says-it-halted-all-product-sales-russia-2022-03-01/

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3
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Я из Одессы🇺🇦 Здрасьте!

Вот это расшевелит аполитичный средний класс

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Dan

Все равно никто из позволить себе не сможет

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Nike RossXP

отрубайте чинушам ифоны и жизнь деда пойдет на минуты

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Blessed
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Здорово, отец

ПРОДАМ ГАРАЖ

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Denis Rodivilin

Теперь вся Москва обязана выйти на митинги

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Сергей Я

В данном случае всё упирается не в запрет из Купертино на продажи, а в курс. Будет понимание курса, по которому отгружать - будут айфоны. Более того, они даже сейчас есть а наличии (запасы), но заморожены чтоб при понимации цен (опять же курс), продавать по выгодной цене, пока едет свежак.

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Цент спас Доллар

У Apple товары были по курсу $100, когда на рынках он был $75 😆

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Valery Kirichenko

НДС из цены вычти

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Свинский Кишлак

Вообще похуй, лишь бы войны не было. Все отошло на второй план.

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Василий Дробовский

Да какая им разница - привезут им эти Iphone из ОАЭ девушки из Instagram.
В каждом городе станет больше магазинов c намёком на Apple.

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Пожарный кот

Интересно, сервис еще работает? Мне надо порт починить :(

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Пожарный кот

Хотя, наверное, уже не за чем

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Олег Максимов

Он сторы закрылись.

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Artyom Dorosh

Жалко что это не произошло в Сентрябре, тогда может люди бы и вышли на улицы при невозможности купить 14ый iPhone.

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A Z

А если я сегодня успела сделать заказ, мне получается его не доставят?! Эх жаль, если нет

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anton platonov

увы нет. еще и деньги вернут по кросс курсу..((

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Андрей Лузин

Вчера у них было так

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Тимка Шаймарданов

Щщс омир не болып кетти деп енди орыстар айтат

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Тимка Шаймарданов

Хорошо, я понял что щас весь мир против России. И каждый будет выёживаться санкциями. Но какова вероятность что все вернётся ? При том что война прекратится. Извините мне 15 лет и я незнаю кого об этом спросить. Спасибо

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Равиль Зарипов

очень не скоро всё вернется точно. как было с теми санкциями - будет тоже самое как минимум

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0
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Я из Одессы🇺🇦 Здрасьте!

Будет зависеть от желания слушать. Если перестанут бряцать оружием и выплатят репарации - лайтовые снимут быстро. Но пыня уже унижен, ещё больше в глазах своей шоблы не захочет падать.

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Равиль Зарипов

интересно, они мне привезут, то что я сегодня заказал?

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0
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Валера спас Россию

Пошли нахуй отовот.

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–1
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