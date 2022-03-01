Apple прекратила продавать технику в российском онлайн-магазине Статьи редакции
Пока неизвестно, временная ли это мера для изменения курса или окончательное решение.
Около 23:00 по московскому времени пользователи российского сайта Apple заметили, что компания прекратила продавать технику через сайт. На всех товарах в графе «Доставка» теперь указано «в настоящее время недоступно».
Компания не объявляла о закрытии продаж. TJ обратился к представителям Apple за комментарием, но пока не получил ответа.
Nike тоже 1 марта временно закрыл онлайн-продажи в России. Компания заявила, что не может гарантировать доставку товаров в страну.
Кто там ностальгировал по СССР в котором них не было, но "хорошо жили"?
А мне сказали, что без этого переживем, больше будем общаться и гулять.
Бля я тоже разок
я не заметил, но когда у нас запретили мозг в стране? и почему часть людей его смогли получить?
Я маме просто показываю на новый пылесос, холодильник, телевизор и грожу забрать айпад, чтобы окунуться в те чудесные времена.
Ну вот, ссср возвращается. Скоро джинсы в 10 раз дороже из под прилавка будут продавать.
Зато мороженое по 10 копеек
Так у них основной аргумент - продались за айфоны.
Мой аргумент: патриотизм - это гордость за свою страну и свой народ, а не страдания и лишения ради непонятных целей.
БАЙДЕН, ВЕРНИ АЙФОНЫ
Никогда ещё россияне не жили так плохо как при Байдене
Повторю вопрос в соты раз. А силовики готовые моячить родных матерей за великого Пу, которым насрать на безоружную толпу куда то испарились?
По идее они должны выполнять свой долг по демилитаризации и денацификации Украины.
Готовы
Да москва выходит, ты сам то чьих будете?
Получается, не шутили, когда писали, что текущий айфон на руках теперь всегда последний.
И не факт что он работать будет, через некоторое время. Вот так в Крыму было в 2014
А с впном тоже не поддерживаются?
Блят, только бы заказанный доехал((
извините мою меркантильность
У тебя было 8 лет купить айфон
Надо было в магазинах брать лично. Заказы сейчас срываются.
Жене сегодня привезли-таки. Вчера в 9 утра успела оформить заказ на мак за 116, ближе к обеду вижу его уже за 140 и нет в наличии. Тоже переживали, но, получается, вдвойне повезло.
вам на сайте за сутки привезли?
тоже заказал... сегодня днем
престижный аксессуар
Скоро шөп түры в казахстан
Покупай, заебал.
Попроще общайся, әкең, жақсы сайт ғой
Я заржу, если это последняя капля для Россиян.
Да ты шо, ватников только подорожание водки поднимет
с колен?
как стоил айфон 1000 долл, так и стоит на Яндекс.Маркете. Нефиг нагнетать.
Ну будем через Китай/Индию/Бразилию возить, какая разница? Кто платил 1000, найдет и 1200 баксов
Это в рублях миллиона 1,5 по новому курсу? 😁
Товарищ, приветствую. Понимаете, времена тяжелые, пояса затянуть надо, в общем с сегодняшнего дня налог платите не 13% ндфл, а 20%. Нужно войти в положение и не бухтеть
Не беда, чебурфоном будете пользоваться, отечественной разработки
Или ёпта фоном
@испанский смех УВЕДОМЛЕНИЕ
Не жаль. Смузи-хлёбы пусть страдают.
як ти сука.., когда придут за боярышником - мы тебя тоже жалеть не будем
Меня и не надо жалеть. Я сам себя не жалею. А смузи-хлёбы продолжают это делать.
Apple все, включая Apple Pay
https://www.reuters.com/technology/apple-says-it-halted-all-product-sales-russia-2022-03-01/
Вот это расшевелит аполитичный средний класс
Все равно никто из позволить себе не сможет
отрубайте чинушам ифоны и жизнь деда пойдет на минуты
ПРОДАМ ГАРАЖ
Теперь вся Москва обязана выйти на митинги
В данном случае всё упирается не в запрет из Купертино на продажи, а в курс. Будет понимание курса, по которому отгружать - будут айфоны. Более того, они даже сейчас есть а наличии (запасы), но заморожены чтоб при понимации цен (опять же курс), продавать по выгодной цене, пока едет свежак.
У Apple товары были по курсу $100, когда на рынках он был $75 😆
НДС из цены вычти
Вообще похуй, лишь бы войны не было. Все отошло на второй план.
Да какая им разница - привезут им эти Iphone из ОАЭ девушки из Instagram.
В каждом городе станет больше магазинов c намёком на Apple.
Он сторы закрылись.
Жалко что это не произошло в Сентрябре, тогда может люди бы и вышли на улицы при невозможности купить 14ый iPhone.
А если я сегодня успела сделать заказ, мне получается его не доставят?! Эх жаль, если нет
увы нет. еще и деньги вернут по кросс курсу..((
Вчера у них было так
Щщс омир не болып кетти деп енди орыстар айтат
Хорошо, я понял что щас весь мир против России. И каждый будет выёживаться санкциями. Но какова вероятность что все вернётся ? При том что война прекратится. Извините мне 15 лет и я незнаю кого об этом спросить. Спасибо
очень не скоро всё вернется точно. как было с теми санкциями - будет тоже самое как минимум
Будет зависеть от желания слушать. Если перестанут бряцать оружием и выплатят репарации - лайтовые снимут быстро. Но пыня уже унижен, ещё больше в глазах своей шоблы не захочет падать.
интересно, они мне привезут, то что я сегодня заказал?
Пошли нахуй отовот.
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