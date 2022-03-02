Apple остановила поставки техники в Россию, «ограничила» Apple Pay и убрала RT из App Store в других странах Статьи редакции
Компания подтвердила — устройства в России больше не продают.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.
Согласно заявлению:
- Продажа всей техники приостановлена;
- Экспорт техники в Россию приоставлен «на прошлой неделе»;
- Работа Apple Pay и другие сервисов ограничена;
- Приложения RT и Sputnik недоступны в App Store за пределами России;
- В приложении Apple Maps для украинцев приняты меры для их защиты.
После этой новости в московской смузийной начался сущий кошмар
это правда. сегодня ни у кого не работало, очереди в метро на кассу за нал
если кто-то понял, то можете плз объяснить как это кому-то должно помочь? ну помимо того что корпорация прикроет жеппу
Кому они должны помогать?
Это чтобы лучше чувствовалась горящая жопа у тех, кто был вне политики все это время и думал, что никакой ответственности за молчание не будет.
Наверно должно кому-то помочь понять, что руководство страны делает что-то не то
Россия накроется пиздой
А вы думаете, что корпорацию Эппл когда-либо заботила помощь кому-либо?
Корпорация деньги должна приносить своим акционерам, а не заботиться о фиг пойми ком.
Пока просто непонятно какие санкции дальше будут наваливать, плюс курс рубля туда-сюда скачет. Проще придержать всё у себя и продолжить как закончится острая фаза конфликта.
Куча людей продажников/ремонтников станут безработны. Налоги от продажи не пойдут в бюджет. Это все удар по экономике - который они могут сделать
Ну так сейчас бизнес, построенный на импорте, начнёт откидывать лапки.
Потом будет помирать уже бизнес, обслуживающий импорт, включая этих ваших модных SMM-щиков, которые постили фоточки в инстаграммы своих магазинов.
Волны будут расходиться по экономике еще долго.
Все уже заказанные и предоплаченные в России айфоны безвозмездно пожертвуют ВСУ
Ну что, Xiaomi - топ за свои деньги?
Даже он ушёл с тж
ЖАЛЬ
Осталось ещё закрыть доступ к Steam. И режиму конец в тот же день.
Гейба в президенты и каждому по бесплатному Стим Деку
Так я уже за элден ринг и закрытую биржу выходил, теперь вот ещё за эппл пей и валютные переводы походу придется
Всем спокойной ночи, с нетерпением ждём завтрашних вестей)
Где там ватники, которые орали, что американские компании на это не пойдут, так как им важен рынок сбыта в России
https://tjournal.ru/news/550120-apple-otklyuchila-apple-pay-i-drugie-servisy-na-territorii-rossii
Война меня с редакцией на скорость третий раз за день
Ты молодец, без шуток. Но ты же понимаешь, что им чаще всего некогда ленту смотреть?
И тут бы пошутить что-нибудь смешное и оригинальное про Андроид. Но шутить не хочется. ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ ПОЧЕМУ
устройства в России больше не продают
Настоящая причина исхода пользователей. Нежные адепты марки не выдержали. Жаль. :)
Хотел обновить телефониям блин
Как быстро начнут писать что "ну и правильно нафиг нам не нужны эти гейские смартфоны"?
Да детка, ещё, требую ещё!!!
лучше бы все с таким упорством на улицы выходили, как последние дни пытаются картой ВТБ через apple pay расплатиться
должны
Теперь почувствуете что такое "саоми - топ за свои деньги"
Вилсаком теперь не будет швырять Сяоми
Сейчас идут разговоры, чтобы вообще залочат iOs для рус устройств.
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