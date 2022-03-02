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Артём Мазанов

Apple остановила поставки техники в Россию, «ограничила» Apple Pay и убрала RT из App Store в других странах Статьи редакции

Компания подтвердила — устройства в России больше не продают.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

Согласно заявлению:

  • Продажа всей техники приостановлена;
  • Экспорт техники в Россию приоставлен «на прошлой неделе»;
  • Работа Apple Pay и другие сервисов ограничена;
  • Приложения RT и Sputnik недоступны в App Store за пределами России;
  • В приложении Apple Maps для украинцев приняты меры для их защиты.

Мы глубоко переживаем из-за вторжения России на Украину и поддерживаем всех людей, которые пострадали в результате насилия. Мы также поддерживаем гуманитарные начинания, предоставляя помощь во время разворачивающегося кризиса с беженцами, и делаем всё для поддержки наших сотрудников в этом регионе

Apple

#новости #apple

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42 42 комментария
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42 комментария
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Blessed
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20
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зимнее безмолвие

После этой новости в московской смузийной начался сущий кошмар

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17
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Аккуратный Слава

ограничила работу Apple Pay
АХАХАХАХАХХАХАХА
Ну сейчас все и выйдут.

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7
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Аккуратный Слава

Но хотелось бы пруф. Выглядит как сильный шаг.

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0
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Катя Лукаверова

это правда. сегодня ни у кого не работало, очереди в метро на кассу за нал

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0
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Официальная кодировка

если кто-то понял, то можете плз объяснить как это кому-то должно помочь? ну помимо того что корпорация прикроет жеппу

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–1
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Slartibartfast

Кому они должны помогать?

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13
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Nnnnmm

Это чтобы лучше чувствовалась горящая жопа у тех, кто был вне политики все это время и думал, что никакой ответственности за молчание не будет.

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6
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Крутой бокал

Они это делают для своей репутации, а не для того, чтобы кого-то побудить.

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3
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Andrey Kurkov

Наверно должно кому-то помочь понять, что руководство страны делает что-то не то

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0
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Dan

Россия накроется пиздой

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0
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Дмитрий Зосенко

А вы думаете, что корпорацию Эппл когда-либо заботила помощь кому-либо?

Корпорация деньги должна приносить своим акционерам, а не заботиться о фиг пойми ком.

Пока просто непонятно какие санкции дальше будут наваливать, плюс курс рубля туда-сюда скачет. Проще придержать всё у себя и продолжить как закончится острая фаза конфликта.

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0
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Катюшка Фролова

Куча людей продажников/ремонтников станут безработны. Налоги от продажи не пойдут в бюджет. Это все удар по экономике - который они могут сделать

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Дмитрий Зосенко

Ну так сейчас бизнес, построенный на импорте, начнёт откидывать лапки.

Потом будет помирать уже бизнес, обслуживающий импорт, включая этих ваших модных SMM-щиков, которые постили фоточки в инстаграммы своих магазинов.

Волны будут расходиться по экономике еще долго.

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Ыныкчанский

Все уже заказанные и предоплаченные в России айфоны безвозмездно пожертвуют ВСУ

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Нейромедиатор

Ну что, Xiaomi - топ за свои деньги?

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3
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Dmitry Ryleev

@Кхалиси Бот

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Dmitry Ryleev

Даже он ушёл с тж
ЖАЛЬ

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1
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Уральский Денис

ТЖ сейчас очень тяжело, дай время

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Крутой бокал

Я сейчас

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3
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Rodion

Осталось ещё закрыть доступ к Steam. И режиму конец в тот же день.

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3
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Oldfag TV

Гейба в президенты и каждому по бесплатному Стим Деку

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Andre Macareno

Так я уже за элден ринг и закрытую биржу выходил, теперь вот ещё за эппл пей и валютные переводы походу придется

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still better than you

Всем спокойной ночи, с нетерпением ждём завтрашних вестей)

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2
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Даниил Баздырев

Где там ватники, которые орали, что американские компании на это не пойдут, так как им важен рынок сбыта в России

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2
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флутер погромист

https://tjournal.ru/news/550120-apple-otklyuchila-apple-pay-i-drugie-servisy-na-territorii-rossii

Война меня с редакцией на скорость третий раз за день

Apple отключила Apple Pay и другие сервисы на…
Компания также заявила, что прекращает весь экспорт в страну и ограничивает использование других…
tjournal.ru
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1
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Oldfag TV

Ты молодец, без шуток. Но ты же понимаешь, что им чаще всего некогда ленту смотреть?

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Oldfag TV

И тут бы пошутить что-нибудь смешное и оригинальное про Андроид. Но шутить не хочется. ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ ПОЧЕМУ

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Chikk

устройства в России больше не продают
 Настоящая причина исхода пользователей. Нежные адепты марки не выдержали. Жаль. :)

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Nick No

Хотел обновить телефониям блин

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Andrey Kurkov
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Xi Jinping

Как быстро начнут писать что "ну и правильно нафиг нам не нужны эти гейские смартфоны"?

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Mark Miheev

Да детка, ещё, требую ещё!!!

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коренной нарниец

лучше бы все с таким упорством на улицы выходили, как последние дни пытаются картой ВТБ через apple pay расплатиться

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Минувший франт

Гугл сервисы могут тоже порезать для России.

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Dan

должны

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Mark Miheev

Теперь почувствуете что такое "саоми - топ за свои деньги"

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Тимка Шаймарданов

Вилсаком теперь не будет швырять Сяоми

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Патриотический Данила

Некоторая женская часть населения сильно напряглась открыв рты )

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–1
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Алексей Гришко

Сейчас идут разговоры, чтобы вообще залочат iOs для рус устройств.

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Нервный хичхакер

Где идут?

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Участковый бокал

Шлюхи

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71 71 комментарий
60
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