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Артём Мазанов

Apple «приостановила» продажи в России и поставки техники, а также убрала RT из App Store в других странах Статьи редакции

Компания заявила об ограничениях работы Apple Pay, но, судя по всему, речь идёт о санкционных банках.

Apple ввела ограничения из-за военных действий России на территории Украины. Заявление компании опубликовали TechCrunch, Reuters и Bloomberg.

Согласно заявлению:

  • Продажа всей техники в России приостановлена;
  • Экспорт техники приостановлен «на прошлой неделе»;
  • Работа Apple Pay и других сервисов «ограничена»;
  • Приложения RT и Sputnik недоступны в App Store за пределами России;
  • В приложении Apple Maps для украинцев приняты меры для их защиты.

Компания не уточнила, как именно ограничила работу Apple Pay и других сервисов.

Мы глубоко переживаем из-за вторжения России на Украину и поддерживаем всех людей, которые пострадали в результате насилия. Мы также поддерживаем гуманитарные начинания, предоставляя помощь во время разворачивающегося кризиса с беженцами, и делаем всё для поддержки наших сотрудников в этом регионе.

Apple

#новости #apple

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248 комментариев
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зимнее безмолвие

После этой новости в московской смузийной начался сущий кошмар

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149
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Тимка Шаймарданов

Что такое смузийний?

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4
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Ферман спас Россию

Там где собираются бородатые люди с макбуками в руках

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11
2 комментария
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зимнее безмолвие

Я не знаю - в мск не был

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0
2 комментария
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Сергей Мамаев

Новый элемент

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0
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кожица суфлёра

Это анальная смазка для пидаров

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робот-бёрдвотчер

Смузишной.

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испанский смех

я был в ярости, когда узнал!

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сергей с

Поправлю - В московском смузинарии🤣

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Andrii

Ало ребята
У жителей Донбасса вообще-то уже 8 лет эпл пей не работает!

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73
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Ыныкчанский

Русский мир объединяется

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68
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испанский смех

донбасс нас захватил(

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4
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Oldfag TV

Как и говорилось, Россию присоединяют к Донбассу.

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26
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Даниил Баздырев

Где там ватники, которые орали, что американские компании на это не пойдут, так как им важен рынок сбыта в России

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80
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I S

Их рыночек порешал)))

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14
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Сержант Волков

Я такое писал. Я ватник?

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0
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Даниил Баздырев

Сразу было очевидно, что большинство западных брендов так или иначе уйдут из России. Apple и Disney - это только начало

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2
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Добровольный паук например

Им Apple Pay не нужен будет

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0
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Blessed
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63
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Аккуратный Слава

ограничила работу Apple Pay
АХАХАХАХАХХАХАХА
Ну сейчас все и выйдут.

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30
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Пожарный кот

Что там говорила свинья с чипом?

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66
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Крутой бокал

Теперь эппл пэй пропал. А разруха нет.

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61
3 комментария
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Аккуратный Слава

Всё что нужно про неё знать.

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43
3 комментария
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Аккуратный Слава

Но хотелось бы пруф. Выглядит как сильный шаг.

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0
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Катя Лукаверова

это правда. сегодня ни у кого не работало, очереди в метро на кассу за нал

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4
6 комментариев
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A Z

В ПЭКе не смогла оплатить, пришлось карту использовать. карта была тинька, а в других норм, работает с переменным успехом

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1
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Rodion

Осталось ещё закрыть доступ к Steam. И режиму конец в тот же день.

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47
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Oldfag TV

Гейба в президенты и каждому по бесплатному Стим Деку

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8
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Чмоня

А кошко-девочки???

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1
1 комментарий
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Earl Cadogan

Дотеры пешком дойдут до Урала чтобы штурмовать бункер хуйла.

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6
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Rodion

За час

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2
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Константин

Вот и рак на горе свистнет

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Строительный цветок

Осталось ещё закрыть доступ к Steam.
Кому интересно, в-теории должен сработать следующий способ:

1. Открыть магазин через VPN (но не через сервер в Германии) сменить в настройках язык с русского не любой другой, закинуть любую дешевую игру в корзину, в корзине выбрать нужную валюту (доллар или евро).
2. В качестве способа оплаты выбрать VISA или MasterCard (в долларах или евро) банка не под санкциями.
3. В качестве billing address указать адрес склада Shipito (в США или Австрии) или Бандерольки.

Впредь не забывать подключаться к VPN перед запуском Steam. От цен правда охуеете, сразу предупреждаю, так что перед сменой региона имеет смысл закупиться тем, что лежит в списке желаемого.

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3
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Jabas

Раньше работал абуз через Аргентину, потом лавочку прикрыли и теперь при смене региона карта деклайнится стимом в момент оплаты. Но щас может что-то поменялось. Вероятно из-за неверного биллинг адреса

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0
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Aleh Prntv

Теория разбивается о практику: привязать можно будет либо карту, эмитированную страной что вы указали как новую в apple id, либо некий сильно локальный платежный инструмент (что ещё сложнее). Это косвенное подтверждение резидентва в этой стране.

Чтобы это обойти - нужно купить на каком-нибудь сером цифровом маркетплейсе (аля плати.ру) дешевую виртуальную иностранную карту желаемой страны на 1$, активировать (сменить страну). А далее уже пополнять apple id через коды пополнения itunes, которые тоже продаются на различных цифровых площадках. Я так сделал ещё года 3 назад, асе работает, US store.

Плюс надо ещё понимать что при переходе на иностранный appstore цены на подписки и продукты значительно увеличатся. Уже приобретённые продукты возможно и вовсе исчезнут, не уверен. А ещё возможно перед будет невозможен пока есть активные платные незавершенные подписки в текущей стране. Тут не уверен

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0
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Andre Macareno

Так я уже за элден ринг и закрытую биржу выходил, теперь вот ещё за эппл пей и валютные переводы походу придется

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1
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Крутой бокал

Я сейчас

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37
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Официальная кодировка

если кто-то понял, то можете плз объяснить как это кому-то должно помочь? ну помимо того что корпорация прикроет жеппу

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–35
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Nnnnmm

Это чтобы лучше чувствовалась горящая жопа у тех, кто был вне политики все это время и думал, что никакой ответственности за молчание не будет.

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72
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Твой Полиомелит

Жопа горит у других. Наивные чурбаны - это только молодое поколение ноет, а те кто прошел 80е-90е (те кто у руля принимают решения) знают и что такое голод и холод. А яблоки будут и неофф продавать. сейчас китай настроит канал...

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–52
6 комментариев
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Slartibartfast

Кому они должны помогать?

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48
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испанский смех

росииянам!

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0
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Крутой бокал

Они это делают для своей репутации, а не для того, чтобы кого-то побудить.

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21
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испанский смех

их репутация немного упала в наших глазах!

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1
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Катюшка Фролова

Куча людей продажников/ремонтников станут безработны. Налоги от продажи не пойдут в бюджет. Это все удар по экономике - который они могут сделать

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7
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Дмитрий Зосенко

Ну так сейчас бизнес, построенный на импорте, начнёт откидывать лапки.

Потом будет помирать уже бизнес, обслуживающий импорт, включая этих ваших модных SMM-щиков, которые постили фоточки в инстаграммы своих магазинов.

Волны будут расходиться по экономике еще долго.

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19
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Герой рунета 2009

Лооол, у нас заводы встанут без деталей, тупо сломается техника сельскохозяйственная, не будет машин для вывоза мусора и уборки снега.
Или вы думаете, что все на КамАЗ пересядут?
А в во каких то ремнотниках, это капля в море пиздеца

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7
34 комментария
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Dan

Россия накроется пиздой

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4
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Andrey Kurkov

Наверно должно кому-то помочь понять, что руководство страны делает что-то не то

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3
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Ыныкчанский

Все уже заказанные и предоплаченные в России айфоны безвозмездно пожертвуют ВСУ

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3
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Дмитрий Зосенко

А вы думаете, что корпорацию Эппл когда-либо заботила помощь кому-либо?

Корпорация деньги должна приносить своим акционерам, а не заботиться о фиг пойми ком.

Пока просто непонятно какие санкции дальше будут наваливать, плюс курс рубля туда-сюда скачет. Проще придержать всё у себя и продолжить как закончится острая фаза конфликта.

Впрочем, отключение ApplePay выглядит странной мерой. Это электронный сервис, который приносит деньги компании и его отключать нет смысла.

Предполагаю, что тут проблемы с переводом или "журналист" додумал, а компания же заявляла об ограничении ApplePay для санкционных банков.

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–5
11 комментариев
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кожица суфлёра

Ты неправильно написал слово жёппа

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0
1 комментарий
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Глеб Ворончихин

извне вряд ли удастся диктатора пошатнуть
поэтому цивилизованный мир делает жизнь людей сложнее, чтобы они немного посмотрели на политику своего государства под другим углом

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0
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Нейромедиатор

Ну что, Xiaomi - топ за свои деньги?

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23
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Кхалиси Бот

Ну чтё, Xiaomi - тёп за свои деньги?

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3
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Dmitry Ryleev

@Кхалиси Бот

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0
11 комментариев
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Тимка Шаймарданов

Вилсаком теперь не будет швырять Сяоми

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10
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Oldfag TV
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26
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Минувший франт

Словно айфоны не швырял.

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0
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флутер погромист

https://tjournal.ru/news/550120-apple-otklyuchila-apple-pay-i-drugie-servisy-na-territorii-rossii

Война меня с редакцией на скорость третий раз за день

Apple отключила Apple Pay и другие сервисы на…
Компания также заявила, что прекращает весь экспорт в страну и ограничивает использование других…
tjournal.ru
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7
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Oldfag TV

Ты молодец, без шуток. Но ты же понимаешь, что им чаще всего некогда ленту смотреть?

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10
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Патриотический Данила

Некоторая женская часть населения сильно напряглась открыв рты )

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2
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Патриотический Данила

Да чтож вы минусуете то звери пошлянские ) Я то имел ввиду что теперь подарки будут не такие яркие. А рты от шока открыли. А не о том, о чем вы подумали. Негодяи )

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4
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Andrey Kurkov
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9
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still better than you

Всем спокойной ночи, с нетерпением ждём завтрашних вестей)

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8
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Никита Королёв

Апдейт методички:

8 лет было чтобы айфонами своими обмазываться, вот и хватит, на Донбассе вот 8 лет никто и подумать об айфоне не мог!!!
8 ЛЕТ!

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8
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Slartibartfast

Какой кошмар сейчас, наверное, праздновать восьмилетие. Гости ржут и плачут, а ребенок в охуе.

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0
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Утконос

Я простой рабочий Иван, покупать у партия Сяоми, совсем не жаловаться. Ходить довольный как слон, сразу появиться пышный волос и крепкий стержень. Смотреть в экран - никаких уйгур, уйгур пойти в санаторий.

Спасибо Великий лидер Xi. Удар!

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6
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ХохлоУкропоФашистоЖидоБандера

+1 миска риса +1 кошко жена

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0
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Минувший франт

Елистратов там ещё не выпрыгнул из окна?

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5
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коренной нарниец

лучше бы все с таким упорством на улицы выходили, как последние дни пытаются картой ВТБ через apple pay расплатиться

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4
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Алексей Гришко

Сейчас идут разговоры, чтобы вообще залочат iOs для рус устройств.

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0
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Нервный хичхакер

Где идут?

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1
3 комментария
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Патриотический Данила

Ты давай тут не раскачивай лодку ) Я ток месяц назад купил 13 про макс )

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1
28 комментариев
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Себастиан Перейра

Ios девелоперам пезда?

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3
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Алексей Кондратов

так с апп-стором все вроде без изменений - нет?

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0
8 комментариев
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Ярослав Фролов

Хоть кто-нибудь по этой новости напишет, что за "ДРУГИЕ СЕРВИСЫ"? Что ещё, кроме Apple pay, не будет работать?

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3
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Минувший франт

Гугл сервисы могут тоже порезать для России.

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2
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Dan

должны

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3
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decayingbody

Скорее всего будет как в крыму

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0
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Xi Jinping

Как быстро начнут писать что "ну и правильно нафиг нам не нужны эти гейские смартфоны"?

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2
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K P

боты в ВК уже пишут

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0
1 комментарий
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Mark Miheev

Да детка, ещё, требую ещё!!!

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2
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Твой Полиомелит

дык подожди, они их хоронить будут. купят деревянные гробики для хранения, брать только по выходным и на светские мероприятия...

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0
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Сосиска Не Баварская

Теперь дамы сосут за сяоми и хуавей 😁😁😁 Помянем эппловодов.

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2
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Oldfag TV

Экспорт техники приостановлен «на прошлой неделе»;
 Издёвка раз (см. «уволен две недели назад»)
Приложения RT и Sputnik недоступны в App Store за пределами России;
 Издёвка два.
Очень хорошо. Прям вот очень.

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2
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anvarich

Очень хохотал вчера

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2
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Сергей Я

По ходу я скоро безработным стану. Опять.

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2
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Драматический утюг

Москва теперь выходит на улицы?
Была же новость что в Москве больше чем в питере пользователей Apple

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1
2 комментария
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Чапаев и Пустота

Получается Samsung Pay сейчас спасение.

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1
1 комментарий
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Участковый бокал

Шлюхи

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–20
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испанский смех

Экспорт техники приостановлен «на прошлой неделе»;
 не знал, что у нас эппл собирают

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1
1 комментарий
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Огурцы

Идиоты с запада сами бросают народ на противостояние с ними
Тупа топ удар по населению, которое ничего не может решать и не решает. Ну окей, получат обратную реакцию

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–9
2 комментария
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Oldfag TV

И тут бы пошутить что-нибудь смешное и оригинальное про Андроид. Но не до шуток.

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0
3 комментария
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Nikita Chesnov

Пока работает

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0
3 комментария
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Алексей Кондратов

серый рынок потирает ручки

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0
6 комментариев
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Chikk

устройства в России больше не продают
 Настоящая причина исхода пользователей. Нежные адепты марки не выдержали. Жаль. :)

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0
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Nick No

Хотел обновить телефониям блин

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0
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Mark Miheev

Теперь почувствуете что такое "саоми - топ за свои деньги"

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0
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Пожарный кот

А помните, как Роскомнадзор отчитывался о том, что Apple выполнила "закон о приземлении"?

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0
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Ещё 10 комментариев
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