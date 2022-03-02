Apple «приостановила» продажи в России и поставки техники, а также убрала RT из App Store в других странах Статьи редакции
Компания заявила об ограничениях работы Apple Pay, но, судя по всему, речь идёт о санкционных банках.
Apple ввела ограничения из-за военных действий России на территории Украины. Заявление компании опубликовали TechCrunch, Reuters и Bloomberg.
Согласно заявлению:
- Продажа всей техники в России приостановлена;
- Экспорт техники приостановлен «на прошлой неделе»;
- Работа Apple Pay и других сервисов «ограничена»;
- Приложения RT и Sputnik недоступны в App Store за пределами России;
- В приложении Apple Maps для украинцев приняты меры для их защиты.
Компания не уточнила, как именно ограничила работу Apple Pay и других сервисов.
После этой новости в московской смузийной начался сущий кошмар
Что такое смузийний?
Там где собираются бородатые люди с макбуками в руках
Я не знаю - в мск не был
Новый элемент
Это анальная смазка для пидаров
Смузишной.
я был в ярости, когда узнал!
Поправлю - В московском смузинарии🤣
Ало ребята
У жителей Донбасса вообще-то уже 8 лет эпл пей не работает!
Русский мир объединяется
донбасс нас захватил(
Как и говорилось, Россию присоединяют к Донбассу.
Где там ватники, которые орали, что американские компании на это не пойдут, так как им важен рынок сбыта в России
Их рыночек порешал)))
Я такое писал. Я ватник?
Сразу было очевидно, что большинство западных брендов так или иначе уйдут из России. Apple и Disney - это только начало
это правда. сегодня ни у кого не работало, очереди в метро на кассу за нал
В ПЭКе не смогла оплатить, пришлось карту использовать. карта была тинька, а в других норм, работает с переменным успехом
Осталось ещё закрыть доступ к Steam. И режиму конец в тот же день.
Гейба в президенты и каждому по бесплатному Стим Деку
А кошко-девочки???
Дотеры пешком дойдут до Урала чтобы штурмовать бункер хуйла.
За час
Вот и рак на горе свистнет
Осталось ещё закрыть доступ к Steam.
Кому интересно, в-теории должен сработать следующий способ:
1. Открыть магазин через VPN (но не через сервер в Германии) сменить в настройках язык с русского не любой другой, закинуть любую дешевую игру в корзину, в корзине выбрать нужную валюту (доллар или евро).
2. В качестве способа оплаты выбрать VISA или MasterCard (в долларах или евро) банка не под санкциями.
3. В качестве billing address указать адрес склада Shipito (в США или Австрии) или Бандерольки.
Впредь не забывать подключаться к VPN перед запуском Steam. От цен правда охуеете, сразу предупреждаю, так что перед сменой региона имеет смысл закупиться тем, что лежит в списке желаемого.
Раньше работал абуз через Аргентину, потом лавочку прикрыли и теперь при смене региона карта деклайнится стимом в момент оплаты. Но щас может что-то поменялось. Вероятно из-за неверного биллинг адреса
Теория разбивается о практику: привязать можно будет либо карту, эмитированную страной что вы указали как новую в apple id, либо некий сильно локальный платежный инструмент (что ещё сложнее). Это косвенное подтверждение резидентва в этой стране.
Чтобы это обойти - нужно купить на каком-нибудь сером цифровом маркетплейсе (аля плати.ру) дешевую виртуальную иностранную карту желаемой страны на 1$, активировать (сменить страну). А далее уже пополнять apple id через коды пополнения itunes, которые тоже продаются на различных цифровых площадках. Я так сделал ещё года 3 назад, асе работает, US store.
Плюс надо ещё понимать что при переходе на иностранный appstore цены на подписки и продукты значительно увеличатся. Уже приобретённые продукты возможно и вовсе исчезнут, не уверен. А ещё возможно перед будет невозможен пока есть активные платные незавершенные подписки в текущей стране. Тут не уверен
Так я уже за элден ринг и закрытую биржу выходил, теперь вот ещё за эппл пей и валютные переводы походу придется
если кто-то понял, то можете плз объяснить как это кому-то должно помочь? ну помимо того что корпорация прикроет жеппу
Это чтобы лучше чувствовалась горящая жопа у тех, кто был вне политики все это время и думал, что никакой ответственности за молчание не будет.
Жопа горит у других. Наивные чурбаны - это только молодое поколение ноет, а те кто прошел 80е-90е (те кто у руля принимают решения) знают и что такое голод и холод. А яблоки будут и неофф продавать. сейчас китай настроит канал...
Кому они должны помогать?
росииянам!
их репутация немного упала в наших глазах!
Куча людей продажников/ремонтников станут безработны. Налоги от продажи не пойдут в бюджет. Это все удар по экономике - который они могут сделать
Ну так сейчас бизнес, построенный на импорте, начнёт откидывать лапки.
Потом будет помирать уже бизнес, обслуживающий импорт, включая этих ваших модных SMM-щиков, которые постили фоточки в инстаграммы своих магазинов.
Волны будут расходиться по экономике еще долго.
Лооол, у нас заводы встанут без деталей, тупо сломается техника сельскохозяйственная, не будет машин для вывоза мусора и уборки снега.
Или вы думаете, что все на КамАЗ пересядут?
А в во каких то ремнотниках, это капля в море пиздеца
Россия накроется пиздой
Наверно должно кому-то помочь понять, что руководство страны делает что-то не то
Все уже заказанные и предоплаченные в России айфоны безвозмездно пожертвуют ВСУ
А вы думаете, что корпорацию Эппл когда-либо заботила помощь кому-либо?
Корпорация деньги должна приносить своим акционерам, а не заботиться о фиг пойми ком.
Пока просто непонятно какие санкции дальше будут наваливать, плюс курс рубля туда-сюда скачет. Проще придержать всё у себя и продолжить как закончится острая фаза конфликта.
Впрочем, отключение ApplePay выглядит странной мерой. Это электронный сервис, который приносит деньги компании и его отключать нет смысла.
Предполагаю, что тут проблемы с переводом или "журналист" додумал, а компания же заявляла об ограничении ApplePay для санкционных банков.
Ты неправильно написал слово жёппа
извне вряд ли удастся диктатора пошатнуть
поэтому цивилизованный мир делает жизнь людей сложнее, чтобы они немного посмотрели на политику своего государства под другим углом
Ну что, Xiaomi - топ за свои деньги?
Ну чтё, Xiaomi - тёп за свои деньги?
Вилсаком теперь не будет швырять Сяоми
https://tjournal.ru/news/550120-apple-otklyuchila-apple-pay-i-drugie-servisy-na-territorii-rossii
Война меня с редакцией на скорость третий раз за день
Ты молодец, без шуток. Но ты же понимаешь, что им чаще всего некогда ленту смотреть?
Всем спокойной ночи, с нетерпением ждём завтрашних вестей)
Апдейт методички:
8 лет было чтобы айфонами своими обмазываться, вот и хватит, на Донбассе вот 8 лет никто и подумать об айфоне не мог!!!
8 ЛЕТ!
Какой кошмар сейчас, наверное, праздновать восьмилетие. Гости ржут и плачут, а ребенок в охуе.
Я простой рабочий Иван, покупать у партия Сяоми, совсем не жаловаться. Ходить довольный как слон, сразу появиться пышный волос и крепкий стержень. Смотреть в экран - никаких уйгур, уйгур пойти в санаторий.
Спасибо Великий лидер Xi. Удар!
+1 миска риса +1 кошко жена
лучше бы все с таким упорством на улицы выходили, как последние дни пытаются картой ВТБ через apple pay расплатиться
Сейчас идут разговоры, чтобы вообще залочат iOs для рус устройств.
Ios девелоперам пезда?
так с апп-стором все вроде без изменений - нет?
Хоть кто-нибудь по этой новости напишет, что за "ДРУГИЕ СЕРВИСЫ"? Что ещё, кроме Apple pay, не будет работать?
должны
Скорее всего будет как в крыму
Как быстро начнут писать что "ну и правильно нафиг нам не нужны эти гейские смартфоны"?
боты в ВК уже пишут
Да детка, ещё, требую ещё!!!
дык подожди, они их хоронить будут. купят деревянные гробики для хранения, брать только по выходным и на светские мероприятия...
Теперь дамы сосут за сяоми и хуавей 😁😁😁 Помянем эппловодов.
Экспорт техники приостановлен «на прошлой неделе»;
Издёвка раз (см. «уволен две недели назад»)
Приложения RT и Sputnik недоступны в App Store за пределами России;
Издёвка два.
Очень хорошо. Прям вот очень.
Очень хохотал вчера
По ходу я скоро безработным стану. Опять.
Получается Samsung Pay сейчас спасение.
Экспорт техники приостановлен «на прошлой неделе»;
не знал, что у нас эппл собирают
Идиоты с запада сами бросают народ на противостояние с ними
Тупа топ удар по населению, которое ничего не может решать и не решает. Ну окей, получат обратную реакцию
И тут бы пошутить что-нибудь смешное и оригинальное про Андроид. Но не до шуток.
Пока работает
серый рынок потирает ручки
устройства в России больше не продают
Настоящая причина исхода пользователей. Нежные адепты марки не выдержали. Жаль. :)
Хотел обновить телефониям блин
Теперь почувствуете что такое "саоми - топ за свои деньги"
Их сайты начали блокировать.
Материал с заголовком о «вторжении» содержит информацию о жертвах и «необходимости снятия» денег со счетов в банках, указывает Роскомнадзор.
Послушать речь министра иностранных дел остались лишь представители Йемена, Алжира, Венесуэлы, Сирии и Туниса.
Пока неизвестно, временная ли это мера для изменения курса или окончательное решение.