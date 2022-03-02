Мы глубоко переживаем из-за вторжения России на Украину и поддерживаем всех людей, которые пострадали в результате насилия. Мы также поддерживаем гуманитарные начинания, предоставляя помощь во время разворачивающегося кризиса с беженцами, и делаем всё для поддержки наших сотрудников в этом регионе.