Разбудите меня

Я в ахуе шесть дней, в моей голове не помещается то что творится сейчас и у меня только одно желание - проснуться из этого кошмара.

Нет никого рядом кто бы понимал меня.

Моя мать украинка из села Краснополь под Бердичевом с 19 лет живет в Ленинграде и сейчас говорит что Россия освобождает её родину от нацистов которые 8 лет убивали детей.

Мой отец…