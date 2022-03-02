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Новости
Яна Ломакина

Байден объявил о закрытии неба США для самолётов из России и пообещал расследовать «преступления российских олигархов» Статьи редакции

«Российская экономика шатается, и виноват в этом только Путин».

36 36 комментариев
5867 просмотров

Президент США выступил перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса с ежегодным посланием «О положении страны». Значительную часть речи Джо Байден посвятил войне России с Украиной.

Главные заявления американского президента:

  • США не будут участвовать в конфликте между Россией и Украиной, однако продолжат «защищать каждый дюйм территории НАТО» и поддерживать Украину. Американские власти и союзники выделят стране более миллиарда долларов помощи;

Мы поддерживаем Украину в её борьбе за свободу. Экономическая помощь, гуманитарная, военная — мы делаем всё, чтобы облегчить страдания украинского народа. [...] Мы подвергаемся испытаниям, но железная воля украинского народа поможет нам справиться. Пусть Путин окружил Киев при помощи своих танков, но он не может победить сердца и души украинского народа, их любовь к свободе. Ему никогда не удастся подорвать решимость свободного мира.

Джо Байден
  • Рубль потерял 30%, а российский фондовый рынок упал на 40% из-за санкций США и их союзников;

Российская экономика шатается, и виноват в этом только Путин.

Джо Байден
  • Чтобы снизить потери от ответных санкций России и снизить цены на топливо, США готовы продавать нефть из американского стратегического резерва;

Путин изолирован от мира, как никогда раньше в истории. Вместе с нашими союзниками мы прибегаем к мощным экономическим санкциям, делая совершенно бессмысленным военный фонд Путина.

Джо Байден
  • США закроют воздушное пространство для российских самолётов. Официально об этом объявят 2 марта;
  • Минюст США создаст специальную рабочую группу для «расследования
    преступлений российских олигархов».

Я заявляю российским олигархам, похитившим миллиарды долларов в результате правления этого режима — хватит. Ваши роскошные апартаменты, яхты, самолёты и счета — мы всё арестуем. Мы идём за вашими нечестно нажитыми богатствами.

Джо Бпйден

#новости #войнасукраиной #санкции

Спасибо за наводку Бункер пистолет патрон
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36 комментариев
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Глобальный ихтиандр

переживаю за табличку на лавочке от аскервзаде больше, чем за все остальное

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19
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Castle Made Of Sand

Бля, тоже кстати, забыл совсем, неужели не оторвали ещё?)

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5
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Глобальный ихтиандр

если да, то это разобьёт мне сердце. она же одной крови с Андреем… бля…

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9
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HardCandy

После расследования Навального её сняли :(

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4
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Глобальный ихтиандр

ну не удивительно, её снимают все богатые папики с толстым кошельком.

а, блин, ты про табличку…

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6
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Грядущий хичхакер

Не прошло и 8 лет.

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14
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Я из Одессы🇺🇦 Здрасьте!

Ну вот наконец хорошие новости для россиян. Искренне вас поздравляю. Нам ещё своих олигархов предстоит отделять от политики чтобы в ЕС попасть.

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Richard Lewis

То есть Коломойский за просто так помогал Зеленскому стать президентом? Он не рассчитывал получить что-то взамен?

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6
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Системный самолет

Коломойский святой и тратил тонны денег во имя демократии и народа!!!

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Я из Одессы🇺🇦 Здрасьте!

В мавзолей его положим.

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7
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Системный самолет

в мавзолей не надо, это плагиат.
лучше мумифицировать и в музее бандеры поставить на входе
собирать за вход

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Я из Одессы🇺🇦 Здрасьте!

Нужно новый музей строить, там список длинный. Музей на много павильонов.

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4
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Системный самолет

Ну а его на вход, никто без билета не пройдет, даже в виде мумии соберет на всех)

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1
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Я из Одессы🇺🇦 Здрасьте!

На обилечивание дорого. Заплатишь и ещё должен останешься. В титановую коробку и под током. Оградить забором, чтобы наверняка.

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Системный самолет

он и оттуда за проезд попросит передать)
еще и за электричество возьмет

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Я из Одессы🇺🇦 Здрасьте!

За энергию Ахметов будет требовать. Но с этим вроде у всех получалось договориться. Дипломат от бога. В карты говорят хорошо играет. Талантливый человек одним словом.

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Я из Одессы🇺🇦 Здрасьте!

Конечно рассчитывал. Поэтому их и нужно вытравливать.

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Richard Lewis

Так он взял и ушел.

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Я из Одессы🇺🇦 Здрасьте!

Вот Беня то сам взял и ушел. Человек высоких моральных ценностей.

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Алексей Stekov

ну вы их с 2004 все чего то отделить не можете

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Я из Одессы🇺🇦 Здрасьте!

С 90х. Мы в процессе. Но это клещи которых легко не вытянешь.

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2
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Алексей Stekov

Деду абсолютно похеру что вы там где арестуете. От слова вообще, между чьими-то яхтами дворцами и экономикой страны, он выберет нанять себе больше охраны.

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3
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Матвей Нилов

Зато его окружению совсем не пох. Думали что будет как в 2014, а уже все гораздо посерьезней

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19
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Dead in

Не, только не с олигархами. В отличие от многих диктаторов наш не не привёл их к деньгам, а наоборот они согласились поставить его, чтобы он не мешал делать кэш. Так что по идее это должно дать им знак. А это люди, победившие в мясорубке элит 90х, могут на что угодно пойти

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6
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Системный самолет

ты его внук чтоли? откуда инфа?

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1
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Дратути

В Байдену похер на комментаторов ТЖ. Смекаешь?

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0
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Игорь Павлов

Как жаль, что так поздно. Сколько бед можно было бы избежать. Интересно, активов родственников олигархов коснётся?

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5
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iollk

Я заявляю российским олигархам, похитившим миллиарды долларов в результате правления этого режима — хватит. Ваши роскошные апартаменты, яхты, самолёты и счета — мы всё арестуем. Мы идём за вашими нечестно нажитыми богатствами.
 Вот бы 8 лет назад так…

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4
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Сладкий Бубалех

Хера вы так долго ждали

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2
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Вредный Женя

Ебать спасибо.
Эти нужно было ещё в 2010 заняться, а не закрывать глаза, выдавая им ВНЖ и паспорта

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2
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Алексей Stekov

очень рекомендую - хороший пост. https://tjournal.ru/opinions/549592-mnenie-s-divana-situaciya-stanet-ponyatney-esli-smenit-tochku-zreniya-ili-net

Мнение с дивана: Ситуация станет понятней, если…
На самом деле, большинство событий укладываются в четкую программу, просто надо посмотреть под…
tjournal.ru
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1
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Castle Made Of Sand

God no.

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ＫＩＢØＵＮＥ

Ну лучше поздно, чем никогда.

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Richard Lewis

Джо Бпйден
 Еб вашу мать

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Глеб Ворончихин

Круто конечно, но не ебнет ли он в ответ по красной кнопке?
Боюсь ожидать чего-либо от этого уже....

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0
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urEnemy

Идиоты эти американцы, сами себе «гадят в тапки». Скорее их экономика шатается, нежели наша. Россия- великая держава, различными бумагами и пустословием нас не запугать!

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–2
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Мнения
Явный клуб
Мнение с дивана: Ситуация станет понятней, если сменить точку зрения. Или нет

На самом деле, большинство событий укладываются в четкую программу, просто надо посмотреть под другим углом. Текст, который должен был выйти тут месяц назад, и который, увы, ничего не изменит.

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