Байден объявил о закрытии неба США для самолётов из России и пообещал расследовать «преступления российских олигархов» Статьи редакции
«Российская экономика шатается, и виноват в этом только Путин».
Президент США выступил перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса с ежегодным посланием «О положении страны». Значительную часть речи Джо Байден посвятил войне России с Украиной.
Главные заявления американского президента:
- США не будут участвовать в конфликте между Россией и Украиной, однако продолжат «защищать каждый дюйм территории НАТО» и поддерживать Украину. Американские власти и союзники выделят стране более миллиарда долларов помощи;
- Рубль потерял 30%, а российский фондовый рынок упал на 40% из-за санкций США и их союзников;
- Чтобы снизить потери от ответных санкций России и снизить цены на топливо, США готовы продавать нефть из американского стратегического резерва;
- США закроют воздушное пространство для российских самолётов. Официально об этом объявят 2 марта;
- Минюст США создаст специальную рабочую группу для «расследования
преступлений российских олигархов».
Бля, тоже кстати, забыл совсем, неужели не оторвали ещё?)
После расследования Навального её сняли :(
Ну вот наконец хорошие новости для россиян. Искренне вас поздравляю. Нам ещё своих олигархов предстоит отделять от политики чтобы в ЕС попасть.
То есть Коломойский за просто так помогал Зеленскому стать президентом? Он не рассчитывал получить что-то взамен?
В мавзолей его положим.
Нужно новый музей строить, там список длинный. Музей на много павильонов.
На обилечивание дорого. Заплатишь и ещё должен останешься. В титановую коробку и под током. Оградить забором, чтобы наверняка.
За энергию Ахметов будет требовать. Но с этим вроде у всех получалось договориться. Дипломат от бога. В карты говорят хорошо играет. Талантливый человек одним словом.
Конечно рассчитывал. Поэтому их и нужно вытравливать.
Так он взял и ушел.
Вот Беня то сам взял и ушел. Человек высоких моральных ценностей.
ну вы их с 2004 все чего то отделить не можете
С 90х. Мы в процессе. Но это клещи которых легко не вытянешь.
Деду абсолютно похеру что вы там где арестуете. От слова вообще, между чьими-то яхтами дворцами и экономикой страны, он выберет нанять себе больше охраны.
Зато его окружению совсем не пох. Думали что будет как в 2014, а уже все гораздо посерьезней
Не, только не с олигархами. В отличие от многих диктаторов наш не не привёл их к деньгам, а наоборот они согласились поставить его, чтобы он не мешал делать кэш. Так что по идее это должно дать им знак. А это люди, победившие в мясорубке элит 90х, могут на что угодно пойти
В Байдену похер на комментаторов ТЖ. Смекаешь?
Как жаль, что так поздно. Сколько бед можно было бы избежать. Интересно, активов родственников олигархов коснётся?
Я заявляю российским олигархам, похитившим миллиарды долларов в результате правления этого режима — хватит. Ваши роскошные апартаменты, яхты, самолёты и счета — мы всё арестуем. Мы идём за вашими нечестно нажитыми богатствами.
Вот бы 8 лет назад так…
Хера вы так долго ждали
очень рекомендую - хороший пост. https://tjournal.ru/opinions/549592-mnenie-s-divana-situaciya-stanet-ponyatney-esli-smenit-tochku-zreniya-ili-net
God no.
Ну лучше поздно, чем никогда.
Джо Бпйден
Еб вашу мать
Круто конечно, но не ебнет ли он в ответ по красной кнопке?
Боюсь ожидать чего-либо от этого уже....
Идиоты эти американцы, сами себе «гадят в тапки». Скорее их экономика шатается, нежели наша. Россия- великая держава, различными бумагами и пустословием нас не запугать!
Их хотели оставить в ОВД на ночь, но отпустили после прибытия адвоката.
Вы извините, конечно, но вы заебали. Реально заебали. Давайте додумывать за людей, как бы они поступили и по своим додумкам ставить на них крест. Охуенная идея, блять. Я понимаю, что вы нихуя не понимаете почему здесь весь народ не идёт устраивать революцию, но пытаться понять вы даже не пытаетесь. Хотя на этом же сайте уже вышло несколько…
Я в ахуе шесть дней, в моей голове не помещается то что творится сейчас и у меня только одно желание - проснуться из этого кошмара.
Нет никого рядом кто бы понимал меня.
Моя мать украинка из села Краснополь под Бердичевом с 19 лет живет в Ленинграде и сейчас говорит что Россия освобождает её родину от нацистов которые 8 лет убивали детей.
Мой отец…