Сбер уйдёт с европейского рынка из-за санкций Статьи редакции
Банк больше не сможет осуществлять поставку ликвидности в свои европейские «дочки» из-за предписания ЦБ.
Сбер решил уйти с европейского рынка. Об этом сообщила TJ пресс-служба банка.
Из-за предписания Центробанка РФ Сбер не сможет осуществлять поставку ликвидности в европейские дочерние банки, уточнили в пресс-службе. «Вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством. Активов банка достаточно для осуществления выплат всем вкладчикам», — заявили в Сбере.
Говорится в заявлении Сбера
и угрозой безопасности сотрудников
А сотрудники пробовали объяснять этой "угрозе" про 8 лет?
Все так помешались на политоте, что пропустили действительно важную и шокирующую новость:
Об этом сообщила TJ пресс-служба банка.
Хоть кто-то заметил.
Все настолько плохо?
Русский Сбербанк, ...!
Сбер сам все понял, даже не пришлось санкции вводить.
Надеюсь ставки по кредитам в 2 процента они с собой заберут.
А пока доедут в Россию там ноль добавится
Тут ещё доехать надо, как бы пешком идти не пришлось
Вы извините, конечно, но вы заебали. Реально заебали. Давайте додумывать за людей, как бы они поступили и по своим додумкам ставить на них крест. Охуенная идея, блять. Я понимаю, что вы нихуя не понимаете почему здесь весь народ не идёт устраивать революцию, но пытаться понять вы даже не пытаетесь. Хотя на этом же сайте уже вышло несколько…
Компания заявила об ограничениях работы Apple Pay, но, судя по всему, речь идёт о санкционных банках.
Я в ахуе шесть дней, в моей голове не помещается то что творится сейчас и у меня только одно желание - проснуться из этого кошмара.
Нет никого рядом кто бы понимал меня.
Моя мать украинка из села Краснополь под Бердичевом с 19 лет живет в Ленинграде и сейчас говорит что Россия освобождает её родину от нацистов которые 8 лет убивали детей.
Мой отец…
«Российская экономика шатается, и виноват в этом только Путин».
Их хотели оставить в ОВД на ночь, но отпустили после прибытия адвоката.