Новости
Яна Ломакина

Сбер уйдёт с европейского рынка из-за санкций Статьи редакции

Банк больше не сможет осуществлять поставку ликвидности в свои европейские «дочки» из-за предписания ЦБ.

Сбер решил уйти с европейского рынка. Об этом сообщила TJ пресс-служба банка.

Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений.

из заявления Сбера

Из-за предписания Центробанка РФ Сбер не сможет осуществлять поставку ликвидности в европейские дочерние банки, уточнили в пресс-службе. «Вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством. Активов банка достаточно для осуществления выплат всем вкладчикам», — заявили в Сбере.

#новости #войснасукраиной #сбер

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Поздний фонарь

Страна Россия столкнулась с аномальным количеством аполитичных или патриотичных долбоёбов.

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33
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Россию не спасти

Говорится в заявлении Сбера

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Прошедший мангал

Сбер уйдёт
Вы хотите сказать "выгонят поганой метлой"

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Элементарный ящик

ссаными тряпками

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4
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Прошедший мангал

Ими тоже

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Энергетический ихтиандр

Выпизднули, да.

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Плотный

и угрозой безопасности сотрудников
 А сотрудники пробовали объяснять этой "угрозе" про 8 лет?

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11
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CiZerin

Все так помешались на политоте, что пропустили действительно важную и шокирующую новость:
Об этом сообщила TJ пресс-служба банка.

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7
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Alice

Хоть кто-то заметил.

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Азатот

Все настолько плохо?

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Процессуальный чайник

Яка сумна новина

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Mark Black
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Прошедший мангал

продаст
 Смелое заявление

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1
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HL3 confirmed
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Ігор Лазарук

Русский Сбербанк, ...!

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Прошедший мангал

Русский военный Сбербанк

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Mikhail

Сбер сам все понял, даже не пришлось санкции вводить.

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Дмитрий Косатиков

Надеюсь ставки по кредитам в 2 процента они с собой заберут.

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Andrew Sychev

А пока доедут в Россию там ноль добавится

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Дмитрий Косатиков

Тут ещё доехать надо, как бы пешком идти не пришлось

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Офтоп
флутер погромист
Тинькофф что-то знает
3 3 комментария
49
Мнения
Явный клуб
Мнение с дивана: Ситуация станет понятней, если сменить точку зрения. Или нет

На самом деле, большинство событий укладываются в четкую программу, просто надо посмотреть под другим углом. Текст, который должен был выйти тут месяц назад, и который, увы, ничего не изменит.

104 104 комментария
244
Владислав Муравьёв
Хватит разочаровываться в народе

Вы извините, конечно, но вы заебали. Реально заебали. Давайте додумывать за людей, как бы они поступили и по своим додумкам ставить на них крест. Охуенная идея, блять. Я понимаю, что вы нихуя не понимаете почему здесь весь народ не идёт устраивать революцию, но пытаться понять вы даже не пытаетесь. Хотя на этом же сайте уже вышло несколько…

46 46 комментариев
31
Скучный корабль
Синтез и полураспад

Люблю бегать по утрам. Особенно, когда хорошая погода, как сегодня – солнце и лёгкий морозец. Входишь в ритм, считаешь дыхание. Обрывки мыслей и незначительные факты начинают переплетаться. Где-то после пятого километра могут сложиться в новые, интересные идеи и понятия.

5 5 комментариев
7
Новости
Артём Мазанов
Apple «приостановила» продажи в России и поставки техники, а также убрала RT из App Store в других странах Статьи редакции

Компания заявила об ограничениях работы Apple Pay, но, судя по всему, речь идёт о санкционных банках.

Мы глубоко переживаем из-за вторжения России на Украину и поддерживаем всех людей, которые пострадали в результате насилия. Мы также поддерживаем гуманитарные начинания, предоставляя помощь во время разворачивающегося кризиса с беженцами, и делаем всё для поддержки наших сотрудников в этом регионе.

Apple
295 295 комментариев
164
Вопросы
Опытный Петя
Разбудите меня

Я в ахуе шесть дней, в моей голове не помещается то что творится сейчас и у меня только одно желание - проснуться из этого кошмара.
Нет никого рядом кто бы понимал меня.
Моя мать украинка из села Краснополь под Бердичевом с 19 лет живет в Ленинграде и сейчас говорит что Россия освобождает её родину от нацистов которые 8 лет убивали детей.
Мой отец…

48 48 комментариев
116
Новости
Яна Ломакина
Байден объявил о закрытии неба США для самолётов из России и пообещал расследовать «преступления российских олигархов» Статьи редакции

«Российская экономика шатается, и виноват в этом только Путин».

36 36 комментариев
103
Вопросы
NavaGava

У вас работает сегодня ApplePay?

6 6 комментариев
39
Новости
Яна Ломакина
В Москве задержали двух женщин и их детей, которые пришли возложить цветы к посольству Украины с плакатом «Нет войне» Статьи редакции

Их хотели оставить в ОВД на ночь, но отпустили после прибытия адвоката.

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25 25 комментариев
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