{"id":1085,"title":"\u041a\u0430\u043a \u0432\u044b\u0433\u043b\u044f\u0434\u044f\u0442 \u0432\u0430\u0448\u0438 \u043b\u044e\u0431\u0438\u043c\u044b\u0435 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e\u043c\u0435\u043c\u044b \u0432 4K","url":"\/redirect?component=advertising&id=1085&url=https:\/\/vc.ru\/vk\/355139-sem-vidov-razresheniya-avtomaticheskie-subtitry-i-monetizaciya-kak-pomenyalos-vk-video-v-2021-godu&placeBit=1&hash=af42f63d0c2732faeb5744a8cbafe0eaa24b915007d1458cf79606264b0c5041","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Яна Ломакина

В Москве задержали двух женщин и их детей, которые пришли возложить цветы к посольству Украины с плакатом «Нет войне» Статьи редакции

Их хотели оставить в ОВД на ночь, но отпустили после прибытия адвоката.

23 23 комментария
1327 просмотров
Фото из фейсбука Александры Архиповой

1 марта в Москве полиция задержала двух женщин и пятеро их детей от 7 до 11 лет, которые пришли возложить цветы к посольству Украины. Об этом рассказала в фейсбуке старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС Александра Архипова.

Родителей и детей сначала держали в автозаке, а потом привезли в ОВД по Пресненскому району. «У родителей отобрали телефоны, связи больше нет, на родителей орут, угрожают лишить родительских прав», — написала Архипова.

Фото из фейсбука Александры Архиповой
Фото из фейсбука Александры Архиповой

Родителей и детей отпустили из отдела после того, как туда приехал адвокат. По словам Архиповой, изначально полиция собиралась оставить задержанных в ОВД на ночь. Теперь их ждёт суд.

#новости #войнасукраиной

23 23 комментария
20
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
23 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Поздний фонарь

Когда же рабы в погонах переобуются. Или у них ЗП по 500.000 и реально есть что терять? Я НЕ ПОНИМАЮ!!!

Ответить
17
Развернуть ветку
Richard Lewis

Прикалываешься? Им норм.

Ответить
2
Развернуть ветку
Поздний фонарь

По причине чего? Комплексы неполноценности замещают применением агрессии, что им доступна?

Ответить
3
Развернуть ветку
Транс либертарианец

Во первых нам голова чтобы фуражку носить, а думают за нас в Кремле.
Во вторых приятель адвокат сегодня рассказал как судебные приставы вчера, во время перерыва, жаловались друг другу что чёт машину купить тяжело, в отпуск не слетаешь, комерсы охуели посадить бы их ((((((((

Ответить
1
Развернуть ветку
Richard Lewis

Да какие к дьяволу комплексы. Они и слов таких не знают. Просто люди ну вообще ничего не хотят. Встречал таких? Приходилось вообще с представителями органов общаться? Мне приходилось. От сержантов до полковников. Наверху люди понятно чем заняты, а вот внизу самый ад. Дубинку в руки дали и сказали что можно бить кого угодно, все, он счастлив. Я на полном серьезе пытался понять чем они руководствуются. Пришли к тому, что они сами не знают.

Ответить
0
Развернуть ветку
Соседа собака

Все проще, они тупые

Ответить
2
Развернуть ветку
Процессуальный чайник

Менты не люди

Ответить
12
Развернуть ветку
Оранжевый Петя

Рептилоиды

Ответить
1
Развернуть ветку
Astraeus

Прям сборище экстремистов на фотографиях.

Ответить
2
Развернуть ветку
Нет сил придумать ник

От 3го фото меня просто разрывает

Ответить
2
Развернуть ветку
predictor

Ничего, поразрывает немного и спать пойдёшь.

Ответить
0
Развернуть ветку
Посторонний кран

парень сидит такой «ебаный рот этого казино блять»

Ответить
2
Развернуть ветку
Печенег

Бля ахаха почему мне так смешно

Ответить
0
Развернуть ветку
Печенег

А что они делали эти восемь лет????

Ответить
1
Развернуть ветку
Дмитрий Михейкин

Срали в подгузники

Ответить
1
Развернуть ветку
Печенег

В Майнкрафт уже могут играть? Значит потенциальные террористы и наркоманы

Ответить
1
Развернуть ветку
П

Нужны плакаты «Да войне»?

Ответить
1
Развернуть ветку
Ігор Лазарук

"...да войне!"

Ответить
0
Развернуть ветку
Arman Adabi

Кто же защитит детей в России

Ответить
1
Развернуть ветку
Никита Королёв

Их боялись даже чеченцы. Самая отмороженная ОПГ

Ответить
1
Развернуть ветку
Прошедший мангал

изначально полиция собиралась оставить задержанных в ОВД на ночь. Теперь их ждёт суд
Задержанных ждет "суд", а "полицейских" ждет суд (хоть и не сразу)

Ответить
1
Развернуть ветку
Dima Son

Хехе

Ответить
0
Развернуть ветку
Lee

На ночь? С детьми? УЕБКИ, потерявшие абсолютные любые чувства и остатки разума

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 23 комментария
Сергей Звезда
Отставить страх

Вижу ряд постов с просьбой удалить аккаунты. Считаю, что сегодняшняя паника ничем не подтверждена.

250 250 комментариев
286
Мнения
Явный клуб
Мнение с дивана: Ситуация станет понятней, если сменить точку зрения. Или нет

На самом деле, большинство событий укладываются в четкую программу, просто надо посмотреть под другим углом. Текст, который должен был выйти тут месяц назад, и который, увы, ничего не изменит.

102 102 комментария
240
Рыжий Барнс

Почему Россияне не выходят на улицы? Почему все забыли о Навальном, о том, как он много сделал для нашей страны?

Блять, всё рассуждения типа "на самом деле за Путина мало, на выборах всё рисуют", выходит, бессмысленны? Где же все те, кто против него?

56 56 комментариев
28
Новости
Артём Мазанов
Apple «приостановила» продажи в России и поставки техники, а также убрала RT из App Store в других странах Статьи редакции

Компания заявила об ограничениях работы Apple Pay, но, судя по всему, речь идёт о санкционных банках.

Мы глубоко переживаем из-за вторжения России на Украину и поддерживаем всех людей, которые пострадали в результате насилия. Мы также поддерживаем гуманитарные начинания, предоставляя помощь во время разворачивающегося кризиса с беженцами, и делаем всё для поддержки наших сотрудников в этом регионе.

Apple
295 295 комментариев
164
Новости
Яна Ломакина
Байден объявил о закрытии неба США для самолётов из России и пообещал расследовать «преступления российских олигархов» Статьи редакции

«Российская экономика шатается, и виноват в этом только Путин».

36 36 комментариев
101
Вопросы
Опытный Петя
Разбудите меня

Я в ахуе шесть дней, в моей голове не помещается то что творится сейчас и у меня только одно желание - проснуться из этого кошмара.
Нет никого рядом кто бы понимал меня.
Моя мать украинка из села Краснополь под Бердичевом с 19 лет живет в Ленинграде и сейчас говорит что Россия освобождает её родину от нацистов которые 8 лет убивали детей.
Мой отец…

47 47 комментариев
114
Вопросы
NavaGava

У вас работает сегодня ApplePay?

6 6 комментариев
38
Офтоп
флутер погромист
Тинькофф что-то знает
3 3 комментария
49
Больше статей
null