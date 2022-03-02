В Москве задержали двух женщин и их детей, которые пришли возложить цветы к посольству Украины с плакатом «Нет войне» Статьи редакции
Их хотели оставить в ОВД на ночь, но отпустили после прибытия адвоката.
1 марта в Москве полиция задержала двух женщин и пятеро их детей от 7 до 11 лет, которые пришли возложить цветы к посольству Украины. Об этом рассказала в фейсбуке старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС Александра Архипова.
Родителей и детей сначала держали в автозаке, а потом привезли в ОВД по Пресненскому району. «У родителей отобрали телефоны, связи больше нет, на родителей орут, угрожают лишить родительских прав», — написала Архипова.
Родителей и детей отпустили из отдела после того, как туда приехал адвокат. По словам Архиповой, изначально полиция собиралась оставить задержанных в ОВД на ночь. Теперь их ждёт суд.
Прикалываешься? Им норм.
Во первых нам голова чтобы фуражку носить, а думают за нас в Кремле.
Во вторых приятель адвокат сегодня рассказал как судебные приставы вчера, во время перерыва, жаловались друг другу что чёт машину купить тяжело, в отпуск не слетаешь, комерсы охуели посадить бы их ((((((((
Да какие к дьяволу комплексы. Они и слов таких не знают. Просто люди ну вообще ничего не хотят. Встречал таких? Приходилось вообще с представителями органов общаться? Мне приходилось. От сержантов до полковников. Наверху люди понятно чем заняты, а вот внизу самый ад. Дубинку в руки дали и сказали что можно бить кого угодно, все, он счастлив. Я на полном серьезе пытался понять чем они руководствуются. Пришли к тому, что они сами не знают.
Все проще, они тупые
Прям сборище экстремистов на фотографиях.
От 3го фото меня просто разрывает
Ничего, поразрывает немного и спать пойдёшь.
Бля ахаха почему мне так смешно
А что они делали эти восемь лет????
Срали в подгузники
В Майнкрафт уже могут играть? Значит потенциальные террористы и наркоманы
Нужны плакаты «Да войне»?
"...да войне!"
Кто же защитит детей в России
Их боялись даже чеченцы. Самая отмороженная ОПГ
Хехе
На ночь? С детьми? УЕБКИ, потерявшие абсолютные любые чувства и остатки разума
Компания заявила об ограничениях работы Apple Pay, но, судя по всему, речь идёт о санкционных банках.
«Российская экономика шатается, и виноват в этом только Путин».
Я в ахуе шесть дней, в моей голове не помещается то что творится сейчас и у меня только одно желание - проснуться из этого кошмара.
Нет никого рядом кто бы понимал меня.
Моя мать украинка из села Краснополь под Бердичевом с 19 лет живет в Ленинграде и сейчас говорит что Россия освобождает её родину от нацистов которые 8 лет убивали детей.
Мой отец…