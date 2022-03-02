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Новости
Артём Мазанов

Прямая трансляция: Война с Украиной — хроника седьмого дня Статьи редакции

Харьков под обстрелом, США закрыло для России небо, нобелевские лауреаты выступили против войны.

30 30 комментариев
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Военнослужащие в подконтрольном ДНР посёлке Николаевка. Фото Александра Ермоченко/Reuter

TJ продолжает следить за войной с Украиной в прямом эфире.

Новые события — сверху. Страница не обновляется автоматически. В приложении на Android нельзя обновить эту страницу (в iOS можно — свайп вниз), поэтому нужно открывать её заново.

10:30 Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что YouTube заблокировал канал радиостанции в Европе.

Минутка доброго утра.

Вчера, когда Генпрокуратура отключала нас от эфира и сайта, синхронно Гугл отключил наш канал ютюба в Европе, как связанный с Газпромом 😹😹😹…

Это точно разные организации? 🐼

Алексей Венедиктов
главный редактор «Эха Москвы»

Канал «Эха Москвы» также заблокировали в «Яндекс.Дзене».

Новости
Артём Мазанов
Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к «Эхо Москвы» и «Дождю». Там нашли «фейки» о войне с Украиной Статьи редакции

Их сайты начали блокировать.

10:22 Зеленский выступил с новым обращением.

Сегодня украинцы — символ несокрушимости. Символ того, что люди в любой стране в любой момент могут стать лучшими людьми на земле.

Владимир Зеленский

10:06 Минобороны России заявило, что вывело из строя аппаратную телевещания в Киеве. Для «для пресечения информатак против России» был нанесён удар высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра психологических операций в Киеве.

10:03 Минобороны России заявило, что российские вооруженные силы взяли под полный контроль Херсон.

9:48 В Харькове также горит здание социологического факультета Национального Университета имени Каразина.

9:47 В Харькове ракета попала в областное управление полиции.

Главное к 9:45

  • Более 160 лауреатов Нобелевской премии призвали Россию прекратить военные действия в Украине
  • США закроют своё воздушное пространство для российских самолётов
  • Канада ввела санкции против Путина, Мишустина, Медведева, Шойгу, Собянина и Беглова

  • Представитель Народной милиции ДНР Басурин заявил о блокировке Мариуполя

  • Сбер уйдёт с европейского рынка из-за санкций
  • Boeing приостановила поставки запчастей и техобслуживание российских авиакомпаний
  • Ford объявил о приостановке деятельности в России

#прямаятрансляция #войнасукраиной

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Элементарный ящик

Международный трибунал над Путиным!!

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35
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Зянон

Это тост?

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Оранжевый Петя

Это прогноз

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7
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Мокрый асфальт

Когда эту мразь (ПУТИНА) уже убьют? Убил нахуй всю экономику страны, настроил весь мир против России,когда он крякнет - открою бутылку шампанского (при условии, что я даже не пил никогда)
ДА, я сидел в Рид онли полгода, и я живу в России

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23
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Pupsik

Напьюсьь(хотя не пью) , и долго и громко буду слушать музыку

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1
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Ігор Лазарук

Про Херсон пиздёж, взяли только речной порт и железнодорожный вокзал. Но для ватаноидов вообще достаточно вбегать в город, делать селфи на фоне чего-то там и валить, на бегу расписывая про полное взятие.

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11
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Андрей Андреев

В течение дня-двух возьмут, иллюзий питать тоже не стоит. Вопрос только в количестве трупов российских солдат

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–1
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Ігор Лазарук

Не питаю, просто держу в курсе. Ну а там будет видно, надолго ли чего возьмут.

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0
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Оранжевый Петя

Скажем мы дружно нет войне взявшись за руки!

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9
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Сладкий Бубалех

Цены растут в день по несколько раз, Заебали уже

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2
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Небесный единорожек88

Плавающая цена - новейшая разработка российских ученых

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15
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Жесткий холод

Харьков бомбят дни на пролет. Вот это заебали. А все что можно купить за деньги – это все хуйня.

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2
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Посторонний кран

чем там генасамблея оон закончилась?

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Элементарный ящик

утренником в детском саду

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9
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Alexander Krugliy

Фюрербункер (Führerbunker (инф.)) — наименование комплекса подземных помещений (бункер) в Берлине, размещённых в основном в саду рейхсканцелярии. Этот бункер стал последним убежищем Адольфа Гитлера в течение последних 4 месяцев существования национал-социалистического режима в Германии — он служил последней штаб-квартирой фюрера с 16 января по 30 апреля 1945 года; здесь он и ряд других нацистских руководителей (включая Геббельса) покончили с собой.

Путин уже в бункере. Нужно все лишь потерпеть.

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2
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НАПОСТИЛ НА ПЯТНАШКУ

Путин уже в бункере. Нужно все лишь потерпеть.
 О, ну это я могу.

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2
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зимнее безмолвие

Проснись, ты обосрался

UPD. Быстро его в биореактор. Исправная работа, господа

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Элементарный ящик

как ты быстро раскрыл себя, ботяра дешевая

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3
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Элементарный ящик

никакой фантазии, ужас. За что вам платят 15р.

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Элементарный ящик

ты гей чтоль?

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Элементарный ящик

да и вообще русские победили две недели назад, да?

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3
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Sergejs Fedotovs

Чеченцы сейчас на стороне России из тех, кто Беслан и Норд-Ост устраивали, или из тех, кого папеньки на Мерседесах на экзамене возят? Кстати, от мерседесов то теперь отказаться придется - надо будет на париотичную ладу переходить, там даже модель специальная есть

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Небесный единорожек88

Патриотичная Лада наполовину состоит из импортных элементов. Это если только обратно на шестерки переходить

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Элементарный ящик

шестёрки перейдут на шестёрки? ммм..

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Dan

Херсон окружили. Идут уличные бои

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Dmitry Smirnoff

Ты оттуда?

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Dan

Нет. Но новость официальная от Украины. Все дороги перекрыты

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2
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Жаль

Артём, сможешь ответить в личке?

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Максим Золотарёв

Юра, мы все проебали...Это какой-то кромешный пиздец. Всю российскую власть под трибунал!

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Солнечный путешественник

есть карта БД?

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Сергей Звезда
Отставить страх

Вижу ряд постов с просьбой удалить аккаунты. Считаю, что сегодняшняя паника ничем не подтверждена.

260 260 комментариев
302
Мнения
Артём Мазанов
«Вторжение запятнало репутацию России на десятилетия вперёд»: 163 нобелевских лауреата написали письмо против войны Статьи редакции

Они сравнили эти военные действия с нападением Германии на Польшу в 1939-м и на СССР в 1941-м.

Сотни украинских военных, россииских военных и украинских мирных граждан, включая детеи, уже погибли. Это так грустно и так ненужно. Мы объединились вокруг этого обращения, чтобы призвать россииское правительство прекратить вторжение в Украину и вывести свои воиска из Украины.

68 68 комментариев
84
Мнения
Яна Ломакина
«Они лежат не преданные земле». Речь сенатора Людмилы Нарусовой о погибших на Украине российских солдатах Статьи редакции

«Дикие бродячие собаки обгладывают тела, некоторых нельзя идентифицировать, потому что они обгорелые. По каким законам войны это возможно?».

Фото Владимира Федоренко/РИА «Новости»
53 53 комментария
106
Renox

Как думаете, через какое время Путин начнёт устраивать теракты и убивать своих же граждан под видом украинских националистов-террористов? Тут же даже не надо лиц кавказской национальности искать по аулам, любой Иван сойдет за Тарпса.

6 6 комментариев
22
Вопросы
Опытный Петя
Разбудите меня

Я в ахуе шесть дней, в моей голове не помещается то что творится сейчас и у меня только одно желание - проснуться из этого кошмара.
Нет никого рядом кто бы понимал меня.
Моя мать украинка из села Краснополь под Бердичевом с 19 лет живет в Ленинграде и сейчас говорит что Россия освобождает её родину от нацистов которые 8 лет убивали детей.
Мой отец…

59 59 комментариев
174
Максим Золотарёв

Не могу сидеть сложа руки...

Не могу сидеть сложа руки. В моем мухосранске толпы имбицылов поддерживают то, что творит наше правительство. Хочу хоть как-то быть полезен. Так как я веб-разработчик, то сегодня за ночь на коленке написал сервис, который позволяет вставить на ваш сайт (в т.ч ЖЖ) информационный iframe который показывает самые честные новости ТЖ. Владельцы сайтов…

3 3 комментария
10
Офтоп
Элементарный ящик
Газеты сразу нескольких малых городов на Северном Урале сегодня вышли с обложками против войны в Украине

На обложках можно найти QR-код, который ведёт на петицию «Остановить войну с Украиной!» на сайте change.org.

5 5 комментариев
99
Новости
Яна Ломакина
В Москве задержали двух женщин и их детей, которые пришли возложить цветы к посольству Украины с плакатом «Нет войне» Статьи редакции

Их хотели оставить в ОВД на ночь, но отпустили после прибытия адвоката.

Фото из фейсбука Александры Архиповой
68 68 комментариев
142
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