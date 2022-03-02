Прямая трансляция: Война с Украиной — хроника седьмого дня Статьи редакции
Харьков под обстрелом, США закрыло для России небо, нобелевские лауреаты выступили против войны.
TJ продолжает следить за войной с Украиной в прямом эфире.
10:30 Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что YouTube заблокировал канал радиостанции в Европе.
Канал «Эха Москвы» также заблокировали в «Яндекс.Дзене».
10:22 Зеленский выступил с новым обращением.
10:06 Минобороны России заявило, что вывело из строя аппаратную телевещания в Киеве. Для «для пресечения информатак против России» был нанесён удар высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра психологических операций в Киеве.
10:03 Минобороны России заявило, что российские вооруженные силы взяли под полный контроль Херсон.
9:48 В Харькове также горит здание социологического факультета Национального Университета имени Каразина.
9:47 В Харькове ракета попала в областное управление полиции.
Главное к 9:45
- Более 160 лауреатов Нобелевской премии призвали Россию прекратить военные действия в Украине
- США закроют своё воздушное пространство для российских самолётов
- Канада ввела санкции против Путина, Мишустина, Медведева, Шойгу, Собянина и Беглова
Представитель Народной милиции ДНР Басурин заявил о блокировке Мариуполя
- Сбер уйдёт с европейского рынка из-за санкций
- Boeing приостановила поставки запчастей и техобслуживание российских авиакомпаний
- Ford объявил о приостановке деятельности в России
Это тост?
Когда эту мразь (ПУТИНА) уже убьют? Убил нахуй всю экономику страны, настроил весь мир против России,когда он крякнет - открою бутылку шампанского (при условии, что я даже не пил никогда)
ДА, я сидел в Рид онли полгода, и я живу в России
Напьюсьь(хотя не пью) , и долго и громко буду слушать музыку
Про Херсон пиздёж, взяли только речной порт и железнодорожный вокзал. Но для ватаноидов вообще достаточно вбегать в город, делать селфи на фоне чего-то там и валить, на бегу расписывая про полное взятие.
В течение дня-двух возьмут, иллюзий питать тоже не стоит. Вопрос только в количестве трупов российских солдат
Не питаю, просто держу в курсе. Ну а там будет видно, надолго ли чего возьмут.
Цены растут в день по несколько раз, Заебали уже
Фюрербункер (Führerbunker (инф.)) — наименование комплекса подземных помещений (бункер) в Берлине, размещённых в основном в саду рейхсканцелярии. Этот бункер стал последним убежищем Адольфа Гитлера в течение последних 4 месяцев существования национал-социалистического режима в Германии — он служил последней штаб-квартирой фюрера с 16 января по 30 апреля 1945 года; здесь он и ряд других нацистских руководителей (включая Геббельса) покончили с собой.
Путин уже в бункере. Нужно все лишь потерпеть.
Путин уже в бункере. Нужно все лишь потерпеть.
О, ну это я могу.
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Проснись, ты обосрался
UPD. Быстро его в биореактор. Исправная работа, господа
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Чеченцы сейчас на стороне России из тех, кто Беслан и Норд-Ост устраивали, или из тех, кого папеньки на Мерседесах на экзамене возят? Кстати, от мерседесов то теперь отказаться придется - надо будет на париотичную ладу переходить, там даже модель специальная есть
Херсон окружили. Идут уличные бои
Ты оттуда?
Нет. Но новость официальная от Украины. Все дороги перекрыты
Артём, сможешь ответить в личке?
Юра, мы все проебали...Это какой-то кромешный пиздец. Всю российскую власть под трибунал!
есть карта БД?
Они сравнили эти военные действия с нападением Германии на Польшу в 1939-м и на СССР в 1941-м.
«Дикие бродячие собаки обгладывают тела, некоторых нельзя идентифицировать, потому что они обгорелые. По каким законам войны это возможно?».
Я в ахуе шесть дней, в моей голове не помещается то что творится сейчас и у меня только одно желание - проснуться из этого кошмара.
Нет никого рядом кто бы понимал меня.
Моя мать украинка из села Краснополь под Бердичевом с 19 лет живет в Ленинграде и сейчас говорит что Россия освобождает её родину от нацистов которые 8 лет убивали детей.
Мой отец…
Не могу сидеть сложа руки...
Не могу сидеть сложа руки. В моем мухосранске толпы имбицылов поддерживают то, что творит наше правительство. Хочу хоть как-то быть полезен. Так как я веб-разработчик, то сегодня за ночь на коленке написал сервис, который позволяет вставить на ваш сайт (в т.ч ЖЖ) информационный iframe который показывает самые честные новости ТЖ. Владельцы сайтов…
На обложках можно найти QR-код, который ведёт на петицию «Остановить войну с Украиной!» на сайте change.org.
Их хотели оставить в ОВД на ночь, но отпустили после прибытия адвоката.