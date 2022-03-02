Магазины техники Apple re:Store не открылись по всей России на фоне приостановки поставок в страну Статьи редакции
Закрытие объяснили «техническими причинами».
Магазины re:Store (официального дилера компании Apple) не открылись в Москве, Красноярске и Екатеринбурге. Редактору TJ оператор горячей линии рассказал, что они закрыты по всей России.
Причину, по которой магазины не открылись, представитель re:Store не пояснил. В объявлениях на дверях закрытых магазинов, судя по фото из сети, сослались на «технические причины». При этом Apple в ночь на 2 марта заявила о приостановке продажи всей техники в России из-за войны с Украиной.
Мне вот все интересно куда пойдут работать все эти люди? (И не только эти)
Заводы стоят
Так заводы стоят по тем же причинам.
на фронт
Не на улицы же. Сядут на кухню и за стаканом бояры поведают друг другу, что в их бедат винованы "натовцы" и "биндеровцы".
Мне кажется мы с вами о каких-то разных людях говорим.
Вряд ли те кто в ре-сторе айфонами торгует или в международной логистике работает так прям царя хуятюшку поддерживают.
На Украине говорят можно метки клеить. 600 грывень платят.
Правда могут словить, отпиздить, раздеть и к столбу привязать.
Все для фронта, все для победы.
как минимум — нахуй (((
Терпеть продолжат и радоваться "победам"
Эти новости единственное, что греет душу на фоне уничтожения моей родины(превращение в руины).
Пока есть люди, которые поддерживают друг друга сквозь границу, не смотря ни на что, есть и мелкие подонки вроде мархала с душой из говна. Хрен с ним, что своя хата сгорела, главное у соседа корова сдохла.
Хрен с ним, что своя хата сгорела, главное у соседа корова сдохла.
КТО БЛЯТЬ ЭТУ ХАТУ СЖЕГ НАХУЙ???? КТО ЭТО СДЕЛАЛ??? НЕ СОСЕД???
Пока у вас будет что жрать, ваш ебаный промытый народ нихуя не сделает.
Вас нужно так выдрочить, чтобы даже самое промытое чмо начало задавать вопросы.
Ну, так народ, который своими действиями и бездействиями допустил диктатуру и войну, не заслужил?
Ты из Украины или России?
Из Украины.
С потерей работы можно жить.
На улице
Комментарий удален по просьбе пользователя
Возможно кстати они так могут. Придётся сильно изъебываться чтобы обойти.
Комментарий удален по просьбе пользователя
Можно не только новые
Покупайте гречку
Ещё с 2020 года у всех запасы
Они вон даже новояз используют, классово свои и получат субсидии.
В чем ценность именно этих магазинов, что их временное закрытие стоит отдельной новости?
довольно показательно. Ему пиздец
А в чем новость и открытие-то? Ну эпол вчера объявил, ну логично, что реселлеры сейчас какое-то время будут закрыты, это типа не показательно было?
В том, что скоро вообще всю технику нельзя будет купить
Отдельные новости про каждый магазин выпускать будут?
Пиздец, жили себе жили владельцы рестора, никого не трогали, радовались жизни)
Я думаю они сейчас оценят обстановку и начнут в серую возить.
в серую цена будет конечно же ниже)
Были в не политики, им некогда, им работать надо было.
Вот и я к этому. Не всегда мантра «Мы вне политики» прокатывает.
А при чем здесь Рестор? Они же не Эппл. Могут торговать серым импортом как другие.
Могут, но такие поставки еще наладить надо. Сейчас это сделать довольно сложно.
Были официальные, будут неофициальные. Наладят собственные поставки.
@Яна Ломакина поставок, а не постановок
Спасибо, друг, что тэгнул! Поправлено 👌
Будет вообще круто, если Эпл отключит все функции на территории РФ, вот тогда будет толк!
Какой будет толк?
Переход людей на андроид
сайт магазина тоже закрылся
Главное чтобы AppStore не закрылся
Вот уж потеря потерь
Ничего хорошего
Вату это не зацепит, вата только злорадствовать будет
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