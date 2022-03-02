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Новости
Яна Ломакина

Магазины техники Apple re:Store не открылись по всей России на фоне приостановки поставок в страну Статьи редакции

Закрытие объяснили «техническими причинами».

120 120 комментариев
4535 просмотров

Магазины re:Store (официального дилера компании Apple) не открылись в Москве, Красноярске и Екатеринбурге. Редактору TJ оператор горячей линии рассказал, что они закрыты по всей России.

Магазин в Москве
Магазин в Москве
Объявление на двери магазина в Москве 
Магазин в Москве
Магазин в ТРЦ «Планета» в Красноярске, фото депутата Ильи Зайцева
Скриншот комментариев под постом сообщества re:Store во «ВКонтакте»
Фото Виктора Черкасова

Причину, по которой магазины не открылись, представитель re:Store не пояснил. В объявлениях на дверях закрытых магазинов, судя по фото из сети, сослались на «технические причины». При этом Apple в ночь на 2 марта заявила о приостановке продажи всей техники в России из-за войны с Украиной.

#новости #apple #войнасукраиной

120 120 комментариев
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120 комментариев
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Николай Николаевич

Мне вот все интересно куда пойдут работать все эти люди? (И не только эти)

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25
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Dan

Заводы стоят

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15
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Хитрый холод

Постоят рядом?

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42
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Николай Николаевич

Так заводы стоят по тем же причинам.

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8
4 комментария
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Элементарный ящик

стоят и отлично работают)

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0
2 комментария
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HL3 confirmed

на фронт

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2
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Небесный единорожек88

Военкому похуй будет на отговорки что фронтенд - это что-то айтишное

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8
3 комментария
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Ігор Лазарук

Не на улицы же. Сядут на кухню и за стаканом бояры поведают друг другу, что в их бедат винованы "натовцы" и "биндеровцы".

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3
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Николай Николаевич

Мне кажется мы с вами о каких-то разных людях говорим.

Вряд ли те кто в ре-сторе айфонами торгует или в международной логистике работает так прям царя хуятюшку поддерживают.

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0
1 комментарий
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Плотва обыкновенная

На Украине говорят можно метки клеить. 600 грывень платят.
Правда могут словить, отпиздить, раздеть и к столбу привязать.

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1
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Небесный единорожек88

могут словить, отпиздить, раздеть и к столбу привязать.
Обычный день в России

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2
1 комментарий
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Транс либертарианец

Все для фронта, все для победы.

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1
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Вредный Петя

собирать ракеты

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Грузинский бокал

Скоро трубно-подворотные производства по всем регионам откроются

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John Smith

как минимум — нахуй (((

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Межкомнатная дверь

Терпеть продолжат и радоваться "победам"

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0
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Dan

Эти новости единственное, что греет душу на фоне уничтожения моей родины(превращение в руины).

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18
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Мистер Андерсон

Пока есть люди, которые поддерживают друг друга сквозь границу, не смотря ни на что, есть и мелкие подонки вроде мархала с душой из говна. Хрен с ним, что своя хата сгорела, главное у соседа корова сдохла.

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7
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Dan

Хрен с ним, что своя хата сгорела, главное у соседа корова сдохла.
 КТО БЛЯТЬ ЭТУ ХАТУ СЖЕГ НАХУЙ???? КТО ЭТО СДЕЛАЛ??? НЕ СОСЕД???

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3
2 комментария
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Плотва обыкновенная

Пока у вас будет что жрать, ваш ебаный промытый народ нихуя не сделает.
Вас нужно так выдрочить, чтобы даже самое промытое чмо начало задавать вопросы.

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0
5 комментариев
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Александр Чекета

Ну, так народ, который своими действиями и бездействиями допустил диктатуру и войну, не заслужил?

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1
3 комментария
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Виталий Чухнов

Ты из Украины или России?

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0
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Dan

Из Украины.

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0
3 комментария
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Элементарный ящик

сколько же людей работу потеряют из-за уёбка путина

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20
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Dan

С потерей работы можно жить.

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2
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Россию не спасти

На улице

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18 комментариев
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Альтернативный Гоша

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5
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Николай Николаевич

Возможно кстати они так могут. Придётся сильно изъебываться чтобы обойти.

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Альтернативный Гоша

Комментарий удален по просьбе пользователя

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1
2 комментария
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Dan

Можно не только новые

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–3
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Вредный Петя

Глупцы, я предупреждал

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Dan

Покупайте гречку

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Photuum

Ещё с 2020 года у всех запасы

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3
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Снежный единорожек88

я тоже говорил, что надо уходить с яблока, а вы только троллили

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Опасный рак

Закрытие объяснили «техническими причинами».
 Как говорится - "по причинчинским технинам"

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3
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Небесный единорожек88

Пердечный сриступ случился

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1
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Dmitry

Они вон даже новояз используют, классово свои и получат субсидии.

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1
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Владимир Керенский

В чем ценность именно этих магазинов, что их временное закрытие стоит отдельной новости?

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–4
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Небесный единорожек88

Это главный реселлер эппла в России - это их основной бизнес.
И тот факт что он закрылся сразу после объявления об остановке поставок и продаж в России - довольно показательно. Ему пиздец

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6
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Владимир Керенский

довольно показательно. Ему пиздец
А в чем новость и открытие-то? Ну эпол вчера объявил, ну логично, что реселлеры сейчас какое-то время будут закрыты, это типа не показательно было?

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–3
5 комментариев
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Россию не спасти

В том, что скоро вообще всю технику нельзя будет купить

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Владимир Керенский

Отдельные новости про каждый магазин выпускать будут?

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–1
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Gedevan

Пиздец, жили себе жили владельцы рестора, никого не трогали, радовались жизни)

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Photuum

Я думаю они сейчас оценят обстановку и начнут в серую возить.

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vibe

в серую цена будет конечно же ниже)

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Dmitry

Были в не политики, им некогда, им работать надо было.

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Gedevan

Вот и я к этому. Не всегда мантра «Мы вне политики» прокатывает.

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Photuum

А при чем здесь Рестор? Они же не Эппл. Могут торговать серым импортом как другие.

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Никита против войны

Могут, но такие поставки еще наладить надо. Сейчас это сделать довольно сложно.

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2
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Хитрый холод

Не могут, они же официальный реселлер

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Photuum

Были официальные, будут неофициальные. Наладят собственные поставки.

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1
2 комментария
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Иван Прохоров

@Яна Ломакина поставок, а не постановок

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Яна Ломакина

Спасибо, друг, что тэгнул! Поправлено 👌

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Алан Бабицкий

Будет вообще круто, если Эпл отключит все функции на территории РФ, вот тогда будет толк!

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Mario Puzo

Какой будет толк?

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vibe

Переход людей на андроид

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савен

сайт магазина тоже закрылся

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Николай Николаевич

Главное чтобы AppStore не закрылся

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Снежный единорожек88

с такими темпами это произойдёт уже на следующей неделе

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6 комментариев
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Оранжевый Петя

Успел 12 mini купить

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Камень Куст

Вот уж потеря потерь

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Hooligan

Ничего хорошего

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Михаил Октябрьский

Вату это не зацепит, вата только злорадствовать будет

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