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Яна Ломакина

Кемеровский губернатор: название региона в местных официальных документах будет писаться как «КуZбасс» Статьи редакции

Область переименовали в знак поддержки «спецоперации России на Украине».

Изображение из телеграм-канала Цивилев.Live

Губернатор Кемеровской объявил, что со 2 марта 2022 года название региона в официальных материалах местного правительства будет писаться «КуZбасс». Сергей Цивилёв назвал это «акцией по поддержке спецоперации России на Украине».

В то время как наши парни выполняют задачи по демилитаризации и денацификации Украины, жители России и, в частности, КуZбасса столкнулись с беспрецедентным экономическим и моральным давлением из других стран, с волной дезинформации о ходе спецоперации и резко негативным отношением. Z — в первую очередь знак поддержки наших бойцов и символ солидарности нашего общества.

Сергей Цивилёв

Буквой «Z» российские войска, отправившиеся на войну с Украиной, помечают военную технику. Почему выбрали именно этот знак, точно неизвестно. СМИ, блогеры и активисты начали использовать символ, чтобы поддержать политику властей. Например, телеканал RT стал называть войну на Украине «спецоперацией Z».

Фото Ивана Родионова, Sputnik

#новости #войнасукраиной

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Банковский химик

Што? Теперь мы точно во вселенной ИА Панорама

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Михаил Журавлев

always has been

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Прошедший мангал

Чувствую, это еще не апогей абсурда

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Влад Гагай

Наш ответ метавселенным 👊

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3
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Снежный единорожек88

Кемеровский губернатор: название региона в местных официальных документах будет писаться как «КуZбасс»

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1
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andrej

КуZбаSS тогда уж

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2
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Олег Веснин
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Денис Сенькин

Скоро будем читать ИА Панорама как главный источник информации на завтра.

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Slartibartfast

РоZZия

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Влад Гагай

Ро⚡️ ⚡️ ия

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Николай Николаевич

Да, только не желтые а черные.

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2 комментария
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Owlie

Роsemen

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Vladislav Pauls

Ого! Ты б ещё две в молнии повернул!

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Алексей Иванов

Поздравляю, у нас новая свастика

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Имя Фамилия

Ещё чуть-чуть и за мной приедут санитары

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Mikhail

Осталось еще приветствие рукой придумать .

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Andrew Muralov

Новый герб Кузбасса.

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Ёжик-под-левой-сисей

KuzBass DOLBIT NORMALNO

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Алеша

Додалбывает остатки здравого смысла

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Stepan Morozov

Вот и девиз подъехал

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Случайный поезд

Бляяя

Ебать они одноклеточные там все

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Катя против войны

Ро卐卐ия

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Да да я

Всех лайкнувших в один автозак

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Катя против войны

а я, написавшая, просто провокатор в поисках неверных?

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Благополучный спрей

Автозак из тжшников - это мечта

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1 комментарий
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Сложный велосипед

Z - это залупа или что?

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Снежный единорожек88

ruzzkiy mir

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8
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badResistor

Z- zомби
телевизорное зомби

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5
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Andrew Muralov

Z - zink, что символизирует.

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Кузькин отец

https://tjournal.ru/ask/546255-vy-hotite-znat-chto-oznachaet-bukva-z-na-rossiyskoy-voennoy-tehnike

Вы хотите знать, что означает буква Z на…
Это просто указание на принадлежность к разным воинским группировкам. Z — Западный военный округ…
tjournal.ru
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asthenia

Бляя, чел явно бывал на КаZантипе

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24
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HardBass

Что-то между наркоманией и нацизмом

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20
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ВTopHuk

Zачем между, вмеZте

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Алексей Приловский

нациZмом, попрошу

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Совместный Мика

я немного завидую жириновскому сейчас

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ibor.vni

Он умер?

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Явный клуб

В отрубе вроде

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1 комментарий
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Прошедший мангал

Zhириновскому

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Roman Kusmyan

Это же в честь Z (Зе) - Зеленского?

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18
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Прошедший мангал

Нет. Я в этом вопросе своего рода эксперт

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Снежный единорожек88

куZбасс головного мозга

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16
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dmtdale
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15
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Посторонний кран

они пошли туда под предлогом защиты русского языка, чтобы теперь писать "Zа Родину"

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15
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Pedro Julio

ПиZдец полный

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Кирилл Садыков

Надо им теперь скрепную Zигу придумать.

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10
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Транс либертарианец

Сука, так получается, один недавно удалившийся пользователь, кого я тэгать не буду, мало ли, не иронизировал, а концепт нового герба запостил?

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10
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Тактический Абдужаббор

Z - Zаебали мраZи

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9
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Новый Уренгой

РО↯↯ИЯ ВПЕРЁД!

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9
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Галоперидол спас Россию

РО↯↯ИЯ ВНИЗ!

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1
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Павел Каташев
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Оле Лукойе

КуZбAss

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Olma

Молодец, держи свои 300$.

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5
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Сергей Панфилов

Гробы тоже помечайте

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Aeden Jackson

Dungeon master Кемер♂вск♂й ♂бласти решил переимен♂вать ее в КузбASS

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Law Kriq

В то время как наши FUCKING SLAVES выполняют задачи по демилитаризации и денацификации BOY NEXT DOOR, жители России и, в частности, КуZбASS'а столкнулись с беспрецедентным экономическим и моральным FISTING из других DUNGEONS, с волной дезинформации о ходе спецоперации и резко негативным отношением. Z — в первую очередь знак поддержки наших SLAVES и символ солидарности нашего DUNGEON.

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Яня
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Благополучный спрей

Кемерево уже про детишек погибших наверное и забыло. А через лет 5 на канале куZбасс выйдет новость, что Зимнюю Вишню сожгли солдаты нато или украинские нацисты

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Прошедший мангал

naZism

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Громадный дым

Я уже не против ядерной войны, господь, жги.

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Соня Дизель

ЕБ ВАШУ МАТЬ, скажите, что это новость панорамы

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Иван Шушленов

Судорожно ищу тег "Панорама"

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Глобальный ихтиандр

вот это позорище, мамаааааа

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Игорь Головин

kuzbASS ♂️

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Прошедший мангал

Сергей Нацивилев

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Тяжелый Артем

Сергей НаZивилев

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*

А на Казахстан, помнится, не так давно наезжали за переезд с кириллицы на латиницу 🤭

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Law Kriq

Тамаша түсініктеме үшін рахмет!

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псина
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Соседний единорожек88

Комментарий удален по просьбе пользователя

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Арсений Зябликов

Ну ему не впервой будет вставать на колени, молиться и извиняться, так и тут, будет так же. через некоторое время

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Salesman

Спецоперация головного мозга.

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Цкуро Бесцветный

на головном мозге

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Алексей Стеценко

а как насчет КуZ♂️ASS

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Мюллер против войны

Zа что...

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Роман Александров
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Банан

Heeresgruppen Zentrum

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Прошедший мангал

Губернатор Кузбасса женат на племяннице путина

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Кузькин отец

да

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Снежный единорожек88

razz razz razz eto kuzbass

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Salesman

Чиновники!!!! Вы теперь нищие!! За ворованные бабки не купишь больше ничего!! Ваши лярвы не пощеголяют в Ницце или Милане своими цацками!!! Путина можно больше не слушать!!! Ало гараж, блиять!

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Сергей Лукин

На самом деле Z это просто перевернутое

N

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NickPic

ПиZдоZZ

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Никита Цибульский

куZбасс, ідзі нахуй

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Элементарный ящик

ВолгоGRAD

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Sergey Doronin

Почему же не КуSSбас? Вроде более чётко отражает ситуацию.

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Леонид Горбовский
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Имя Фамилия

Я же просто сплю, всё происходящее это просто сон.

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поп-рыгун
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Dan

Конченный долбаеб

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Алексей Владимирович

КиZел - мертвый город=)

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Scouser Red

Эммм...

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испанский смех

это там кубаноиды ошиваются?

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Oldfag TV

Нет, кубаноиды на Кубани, не путай

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Жак Фреско

Этого не может быть 🙈

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encake

КузбASS

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Гражданин кантона Ури

АААААААААААААААААААААА

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Опасный рак

#Zащеку

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Juglans Regia

Это беснование. Христиане были правы, всадники на месте, антихрист очевиден.

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Anτoη

Груз Z00

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Oldfag TV

Какой стыд. Какой же стыд.

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