Кемеровский губернатор: название региона в местных официальных документах будет писаться как «КуZбасс» Статьи редакции
Область переименовали в знак поддержки «спецоперации России на Украине».
Губернатор Кемеровской объявил, что со 2 марта 2022 года название региона в официальных материалах местного правительства будет писаться «КуZбасс». Сергей Цивилёв назвал это «акцией по поддержке спецоперации России на Украине».
Буквой «Z» российские войска, отправившиеся на войну с Украиной, помечают военную технику. Почему выбрали именно этот знак, точно неизвестно. СМИ, блогеры и активисты начали использовать символ, чтобы поддержать политику властей. Например, телеканал RT стал называть войну на Украине «спецоперацией Z».
always has been
Наш ответ метавселенным 👊
КуZбаSS тогда уж
Скоро будем читать ИА Панорама как главный источник информации на завтра.
РоZZия
Ро⚡️ ⚡️ ия
Да, только не желтые а черные.
Роsemen
Ого! Ты б ещё две в молнии повернул!
Поздравляю, у нас новая свастика
Ещё чуть-чуть и за мной приедут санитары
Осталось еще приветствие рукой придумать .
Новый герб Кузбасса.
KuzBass DOLBIT NORMALNO
Додалбывает остатки здравого смысла
Вот и девиз подъехал
Бляяя
Ебать они одноклеточные там все
Ро卐卐ия
Всех лайкнувших в один автозак
а я, написавшая, просто провокатор в поисках неверных?
Z- zомби
телевизорное зомби
Z - zink, что символизирует.
Бляя, чел явно бывал на КаZантипе
Что-то между наркоманией и нацизмом
Zачем между, вмеZте
нациZмом, попрошу
Он умер?
Это же в честь Z (Зе) - Зеленского?
ПиZдец полный
Надо им теперь скрепную Zигу придумать.
Сука, так получается, один недавно удалившийся пользователь, кого я тэгать не буду, мало ли, не иронизировал, а концепт нового герба запостил?
РО↯↯ИЯ ВПЕРЁД!
РО↯↯ИЯ ВНИЗ!
КуZбAss
Молодец, держи свои 300$.
Гробы тоже помечайте
Dungeon master Кемер♂вск♂й ♂бласти решил переимен♂вать ее в КузбASS
В то время как наши FUCKING SLAVES выполняют задачи по демилитаризации и денацификации BOY NEXT DOOR, жители России и, в частности, КуZбASS'а столкнулись с беспрецедентным экономическим и моральным FISTING из других DUNGEONS, с волной дезинформации о ходе спецоперации и резко негативным отношением. Z — в первую очередь знак поддержки наших SLAVES и символ солидарности нашего DUNGEON.
ЕБ ВАШУ МАТЬ, скажите, что это новость панорамы
Судорожно ищу тег "Панорама"
kuzbASS ♂️
А на Казахстан, помнится, не так давно наезжали за переезд с кириллицы на латиницу 🤭
Тамаша түсініктеме үшін рахмет!
Комментарий удален по просьбе пользователя
Ну ему не впервой будет вставать на колени, молиться и извиняться, так и тут, будет так же. через некоторое время
Спецоперация головного мозга.
на головном мозге
а как насчет КуZ♂️ASS
Zа что...
Heeresgruppen Zentrum
да
Чиновники!!!! Вы теперь нищие!! За ворованные бабки не купишь больше ничего!! Ваши лярвы не пощеголяют в Ницце или Милане своими цацками!!! Путина можно больше не слушать!!! Ало гараж, блиять!
На самом деле Z это просто перевернутое
N
ПиZдоZZ
куZбасс, ідзі нахуй
Почему же не КуSSбас? Вроде более чётко отражает ситуацию.
Я же просто сплю, всё происходящее это просто сон.
Конченный долбаеб
КиZел - мертвый город=)
Эммм...
это там кубаноиды ошиваются?
Нет, кубаноиды на Кубани, не путай
Этого не может быть 🙈
КузбASS
АААААААААААААААААААААА
Это беснование. Христиане были правы, всадники на месте, антихрист очевиден.
Груз Z00
Какой стыд. Какой же стыд.
«Дикие бродячие собаки обгладывают тела, некоторых нельзя идентифицировать, потому что они обгорелые. По каким законам войны это возможно?».
Харьков под обстрелом, США закрыло для России небо, нобелевские лауреаты выступили против войны.
Их хотели оставить в ОВД на ночь, но отпустили после прибытия адвоката.
«Российская экономика шатается, и виноват в этом только Путин».
Они сравнили эти военные действия с нападением Германии на Польшу в 1939-м и на СССР в 1941-м.