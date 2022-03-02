«ВКонтакте» заблокировала страницы «Дождя» и «Эха Москвы» по требованию Генпрокуратуры Статьи редакции
В уведомлении прокуратуры сказано, что сообщества «целенаправленно размещали материалы, содержащие ложную информацию» о военных действиях на Украине.
Администрация «ВКонтакте» заблокировала страницы телеканала «Дождь» и радиостанции «Эхо Москвы» в соцсети. Об этом сообщили «Эхо Москвы» и «Дождь».
Во «Вконтакте» рассказали TJ, что были вынуждены заблокировать сообщества, иначе «в противном случае может быть ограничен доступ ко всей соцсети».
По решению Роскомнадзора также заблокировали канал «Эхо Москвы» в «Яндекс.Дзене», а по требованию Генпрокуратуры Google заблокировал для европейских пользователей ютьюб-канал «Эха Москвы» из-за его связи с «Газпромом».
1 марта Роскомнадзор заблокировал сайты «Дождя» и «Эхо Москвы». Причиной, по которой доступ к ресурсам ограничили, в ведомстве назвали фейки о войне России с Украиной и призывы к экстремистским действиям.
Вк - хуйловская подстилка
Ничего. дрочить писю на z
Хуясненько.
Я в здравом уме и понимаю, что рф косплеит рейх. Вот прямо сейчас.
Какие претензии? Это их название. Не вк, а хуйловская подстилка.
Климов, ты ебнулся
К бункерному деду?
Ну, ВК - это далеко не ТЖ по масштабу. И мог бы проявить позицию. Отключать его не будут, там же куча пропагандонов.
Да, какой-то там сын бляди.
любой человек чей-то сынок
Что еще можно было ожидать от ментовской помойки
Кому не нравится помойный бак - удалились. Остальные продолжают в нем копаться.
Ну нравится людям копаться в баке с помоями, что поделать
На смену соц сетям пришли мессенджеры. Они удобны, в них нет лишнего дерьма, и того количества рекламы, что в соц сетях. Жесткая цензура, но многим на это наплевать, раз продолжают пользоваться.
хм, когда устраивался на работу, наоборот плюс был, что не пользуюсь соц сетями
Мессенджеры не замена соц сетям, это разные вещи и разные уровень функционала. Когда на смену ICQ, пришёл ВК это был прогресс, а теперь люди думают что возвращение на уровень ICQ это что-то хорошее.
Ну так и времена другие сейчас. С развитием информационных технологий развилась и "охота" за данными пользователей как среди самих компаний, так и различных скамеров. А потому у некоторых возник небезосновательный страх за сохранность того, чем они делиться не готовы и что может быть использовано против них
Лучший мессенджер евер.
https://tjournal.ru/m
ВК — пидорасы, это не новость
Кстати, хуйловская подстилка теперь едва стоит 100 лямов зеленых))
Какие могут быть претензии к порносайту?
Ну да как же. Ограничат они доступ ко всей сети. Интересно, что бы тогда было?
Бесхребетные пидорасы
ну и ограничили бы доступ ко всей соцсети
Полной блокировки телеграм на территории России тоже можно не ждать?
Что ещё можно было ожидать от мэйл.сру?
Вконтакт бож ты мой, он ещё типа жив🌚
Там у дождя эфир оборвался
Фу, слабозадые, даже не смогли сказать нет
помойка
«Мы — Россия — хотим быть нацией мира. Увы, мало кто назовет нас такими сейчас.
Но давайте хотя бы не станем нацией испуганных молчунов. Трусов, которые делают вид, что не замечают агрессивной войны, развязанной нашим явно безумным царьком против Украины. Я не могу, не желаю и не буду молчать, глядя, как псевдоисторический бред о событиях…
Они сравнили эти военные действия с нападением Германии на Польшу в 1939-м и на СССР в 1941-м.
Это всё, что мы можем про это сообщить.
«Дикие бродячие собаки обгладывают тела, некоторых нельзя идентифицировать, потому что они обгорелые. По каким законам войны это возможно?».