{"id":1085,"title":"\u041a\u0430\u043a \u0432\u044b\u0433\u043b\u044f\u0434\u044f\u0442 \u0432\u0430\u0448\u0438 \u043b\u044e\u0431\u0438\u043c\u044b\u0435 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e\u043c\u0435\u043c\u044b \u0432 4K","url":"\/redirect?component=advertising&id=1085&url=https:\/\/vc.ru\/vk\/355139-sem-vidov-razresheniya-avtomaticheskie-subtitry-i-monetizaciya-kak-pomenyalos-vk-video-v-2021-godu&placeBit=1&hash=af42f63d0c2732faeb5744a8cbafe0eaa24b915007d1458cf79606264b0c5041","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Сергей Исенеков

«ВКонтакте» заблокировала страницы «Дождя» и «Эха Москвы» по требованию Генпрокуратуры Статьи редакции

В уведомлении прокуратуры сказано, что сообщества «целенаправленно размещали материалы, содержащие ложную информацию» о военных действиях на Украине.

50 50 комментариев
1486 просмотров
Скриншот «Дождя»

Администрация «ВКонтакте» заблокировала страницы телеканала «Дождь» и радиостанции «Эхо Москвы» в соцсети. Об этом сообщили «Эхо Москвы» и «Дождь».

Во «Вконтакте» рассказали TJ, что были вынуждены заблокировать сообщества, иначе «в противном случае может быть ограничен доступ ко всей соцсети».

В уведомлении прокуратуры сказано, что в сообществах «целенаправленно и систематически размещаются информационные материалы, содержащие ложную информацию относительно сущности «специальной военной операции на территории Украины», её форме, способах ведения боевых действий, количественных человеческих потерях Вооруженных Сил Российской Федерации, жертвах среди мирного населения, а также, содержащие призывы к организации массовых (публичных) мероприятий на территории Российской Федерации».

пресс-служба «ВКонтакте»

По решению Роскомнадзора также заблокировали канал «Эхо Москвы» в «Яндекс.Дзене», а по требованию Генпрокуратуры Google заблокировал для европейских пользователей ютьюб-канал «Эха Москвы» из-за его связи с «Газпромом».

1 марта Роскомнадзор заблокировал сайты «Дождя» и «Эхо Москвы». Причиной, по которой доступ к ресурсам ограничили, в ведомстве назвали фейки о войне России с Украиной и призывы к экстремистским действиям.

#новости #блокировки #вконтакте

50 50 комментариев
16
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
50 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Al

Вк - хуйловская подстилка

Ответить
32
Развернуть ветку
Элементарный ящик

а что они по твоему должны были сделать?

Ответить
7
Развернуть ветку
Al

Ничего. дрочить писю на z

Ответить
–4
Развернуть ветку
Элементарный ящик

ааа, ясненько.

Ответить
1
Развернуть ветку
Al

Хуясненько.

Ответить
–3
Развернуть ветку
Элементарный ящик

ну ты же в здравом уме, надеюсь, и понимаешь, что любая компания, находящаяся в юрисдикции России обязана сделать также и сделает. Других вариантов просто нет.

Ответить
1
Развернуть ветку
Al

Я в здравом уме и понимаю, что рф косплеит рейх. Вот прямо сейчас.

Ответить
0
Развернуть ветку
Элементарный ящик

ну дак какие претензии к компании? Тоже самое и тж сделает.

Ответить
1
Развернуть ветку
Al

Какие претензии? Это их название. Не вк, а хуйловская подстилка.

Ответить
–2
Развернуть ветку
Элементарный ящик

ок, судя по всему ты живёшь в другой реальности или просто неадекватен.

Ответить
1
Развернуть ветку
Al

Климов, ты ебнулся

Ответить
–2
Развернуть ветку
Элементарный ящик

это ты опустись на землю

Ответить
1
Развернуть ветку
Al

К бункерному деду?

Ответить
0
Развернуть ветку
Элементарный ящик

как вариант. ОН виноват в этом, а не вк и не яндекс.

Ответить
1
Развернуть ветку
Yagget Proof

Ну, ВК - это далеко не ТЖ по масштабу. И мог бы проявить позицию. Отключать его не будут, там же куча пропагандонов.

Ответить
0
Развернуть ветку
Оранжевый Петя

Там же сынок чей-то управляет

Ответить
1
Развернуть ветку
Al

Да, какой-то там сын бляди.

Ответить
2
Развернуть ветку
Слава Инженеров

любой человек чей-то сынок

Ответить
0
Развернуть ветку
Оранжевый Петя

Кириенко вроде

Ответить
1
Развернуть ветку
Прошедший мангал

Владимир Кириенко (раз инициалы ВК, поставим руководить ВК) Его, кстати, тоже внесли в санкционный список

Ответить
0
Развернуть ветку
Ворчливый эклер

Что еще можно было ожидать от ментовской помойки

Ответить
15
Развернуть ветку
Hooligan

Кому не нравится помойный бак - удалились. Остальные продолжают в нем копаться.

Ответить
12
Развернуть ветку
Элементарный ящик

забавно, но многие удалившиеся в итоге восстановили аккаунты :)

Ответить
1
Развернуть ветку
Hooligan

Ну нравится людям копаться в баке с помоями, что поделать

Ответить
–1
Развернуть ветку
Элементарный ящик

у них выхода нет другого. Там чаты универов, школ, рабочие и тд и тп.

Ответить
2
Развернуть ветку
Hooligan

На смену соц сетям пришли мессенджеры. Они удобны, в них нет лишнего дерьма, и того количества рекламы, что в соц сетях. Жесткая цензура, но многим на это наплевать, раз продолжают пользоваться.

Ответить
0
Развернуть ветку
Элементарный ящик

ты можешь об этом сколько угодно долго и много рассказывать, но не ученики, не студенты и не работники создают эти чаты, обязательные для всех.

Ответить
3
Развернуть ветку
Hooligan

хм, когда устраивался на работу, наоборот плюс был, что не пользуюсь соц сетями

Ответить
0
Развернуть ветку
ＫＩＢØＵＮＥ

Мессенджеры не замена соц сетям, это разные вещи и разные уровень функционала. Когда на смену ICQ, пришёл ВК это был прогресс, а теперь люди думают что возвращение на уровень ICQ это что-то хорошее.

Ответить
1
Развернуть ветку
Мюллер против войны

Ну так и времена другие сейчас. С развитием информационных технологий развилась и "охота" за данными пользователей как среди самих компаний, так и различных скамеров. А потому у некоторых возник небезосновательный страх за сохранность того, чем они делиться не готовы и что может быть использовано против них

Ответить
0
Развернуть ветку
Тактический Абдужаббор

Помойка, которой просто не надо пользоваться. После всего того, что они делали раньше, мне совершенно непонятно зачем там продолжает кто-то сидеть и почему об этой помойке продолжают писать.

Ответить
6
Развернуть ветку
Оранжевый Петя

С 16 года не пользуюсь вк

Ответить
2
Развернуть ветку
Тактический Абдужаббор

Я с 19, когда последний человек из моих постоянных контактов наконец перекатился оттуда.

Ответить
1
Развернуть ветку
Оранжевый Петя

Да ща все в телеге/ватсапе

Ответить
0
Развернуть ветку
Оранжевый Петя

И тж само собой

Ответить
1
Развернуть ветку
Тактический Абдужаббор

Лучший мессенджер евер.
https://tjournal.ru/m

Ответить
0
Развернуть ветку
Прошедший мангал

Пару лет назад был популярным комментатором в одном местном сообществе, но под женским именем, с чужим номером телефона и с нероссийским IP-адресом.

А потом даже так перестал

Жалею только о группе, где узнавал о новой музыке Хироюки Савано

Ответить
0
Развернуть ветку
Мистер Андерсон

ВК — пидорасы, это не новость

Ответить
5
Развернуть ветку
Al

Кстати, хуйловская подстилка теперь едва стоит 100 лямов зеленых))

Ответить
1
Развернуть ветку
Хмурый Конь

Какие могут быть претензии к порносайту?

Ответить
1
Развернуть ветку
Stepan Morozov

Ну да как же. Ограничат они доступ ко всей сети. Интересно, что бы тогда было?

Ответить
0
Развернуть ветку
Lee

Бесхребетные пидорасы

Ответить
0
Развернуть ветку
Aram Mirzoyants

ну и ограничили бы доступ ко всей соцсети

Ответить
0
Развернуть ветку
Explosive Magic

Полной блокировки телеграм на территории России тоже можно не ждать?

Ответить
0
Развернуть ветку
Прошедший мангал

а по требованию Генпрокуратуры Google заблокировал для европейских пользователей ютьюб-канал «Эха Москвы» из-за его связи с «Газпромом».
По-моему, тут ошибка. Вряд ли по требованию Генпрокуратуры.

Да и вообще зря. Хотя можно сказать, что не усидели на двух стульях

Ответить
0
Развернуть ветку
Павел П

Что ещё можно было ожидать от мэйл.сру?

Ответить
0
Развернуть ветку
NavaGava

Вконтакт бож ты мой, он ещё типа жив🌚

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий Шубкин

Там у дождя эфир оборвался

Ответить
0
Развернуть ветку
Ilya

Фу, слабозадые, даже не смогли сказать нет

Ответить
0
Развернуть ветку
kova7ev

помойка

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 50 комментариев
Вопросы
Карасакал
Удаляшкам

Всем требующим удалить аккаунт вопрос (уверен вы читаете, а вероятно и пишите с новых аккаунтов). Вы понимаете, что своим массовым бегством вы за пару часов сделали для поддержки Путинского режима больше, чем все местные ватники и кремлеботы за неделю?

61 61 комментарий
82
Небесный единорожек88

После появления в сети информации о скором объявлении мобилизации запасников фронтендеры экстренно меняют описание своей должности в соцсетях и других профилях на «разработчик JavaScript»

19 19 комментариев
39
Александр Бергамотов
Svetozar Ognev 🤍💙🤍 @naglfarny
Разные люди предлагают флаг новой подлинно республиканской России на основе флага Новгорода, оплота русской демократии. Он же предлагается как флаг народного сопротивления.

Идея крутая! Флаг отлично перекликается с двухцветными флагами соседних Польши, Финляндии и новой Беларуси
45 45 комментариев
105
Новости
Сергей Исенеков
В городах Свердловской области вышли газеты с обложками против войны на Украине. В издательство пришла полиция

«Это безумие должно быть остановлено!», — сказано на обложке периодических изданий.

15 15 комментариев
209
Офтоп
Старая бабка против войны
Алексей Навальный призвал россиян выходить на антивоенные акции

«Мы — Россия — хотим быть нацией мира. Увы, мало кто назовет нас такими сейчас.
Но давайте хотя бы не станем нацией испуганных молчунов. Трусов, которые делают вид, что не замечают агрессивной войны, развязанной нашим явно безумным царьком против Украины. Я не могу, не желаю и не буду молчать, глядя, как псевдоисторический бред о событиях…

34 34 комментария
82
Мнения
Артём Мазанов
«Зачем сейчас строить стену между Россией и миром?»: 163 нобелевских лауреата написали письмо против войны Статьи редакции

Они сравнили эти военные действия с нападением Германии на Польшу в 1939-м и на СССР в 1941-м.

Сотни украинских военных, российских военных и украинских мирных граждан, включая детей, уже погибли. Это так грустно и так ненужно. Мы объединились вокруг этого обращения, чтобы призвать российское правительство прекратить вторжение в Украину и вывести свои войска из Украины.

122 122 комментария
158
Vezel
Что-то вспомнил

Пару лет назад шёл ночью по улице и случайно сфотографировал Россию. Подвело качество камеры телефона, но как по мне - на фотке всё прекрасно: от берёзок за проволокой, до обшарпанного забора

4 4 комментария
33
Новости
Артём Мазанов
Цена расписок Сбера на Лондонской бирже опустилась до одного цента Статьи редакции

Это всё, что мы можем про это сообщить.

1 цент
по такой стоимости расписки Сбера торгуются 2 марта на лондонской бирже
51 51 комментарий
76
Мнения
Яна Ломакина
«Они лежат не преданные земле». Речь сенатора Людмилы Нарусовой о погибших на Украине российских солдатах Статьи редакции

«Дикие бродячие собаки обгладывают тела, некоторых нельзя идентифицировать, потому что они обгорелые. По каким законам войны это возможно?».

Фото Владимира Федоренко/РИА «Новости»
114 114 комментариев
264
Больше статей
null