Цена расписок Сбера на Лондонской бирже опустилась до одного цента Статьи редакции
Это всё, что мы можем про это сообщить.
1 цент — цена за ADR (американская депозитарная расписка), в пакет входит 4 акции. На открытии торгов бумаги торговались по цене 5 центов за ADR. На последнем закрытии — 21 цент за штуку.
2 марта Сбер рассказал, что уйдёт с европейского рынка из-за санкций. Банк больше не сможет осуществлять поставку ликвидности в свои европейские «дочки» из-за предписания ЦБ.
Это мы покупаем, через 20 лет прибыль зафиксируем
Купите и распечатайте.
Потом буржуйку растопите
Сбер, втб, вк. Все за бакс))), еще останется на сдачу газпром и всякие оборонные предприятия))
За бакс, у кого сейчас такие деньги?
оооо, а помните а помните как квартиру в центре города можно было купить за сто баксов? А вот через год всеее вспомнят.
Варламов уже закупил все акции, поздно.
Это расписки, ГДР/АДР, по ним точно не будет дивидендов, их могут еще и делистнуть, ну и эти бумаги не совсем означают, что вы владеете долей в компании
При делистинге будет предложен выкуп сбером (хз по какой цене), а в случае отказа (в смысле если ты решишь их не продавать), то они должны будут сконвертированы в обычные на мосбирже (это не просто так называется распиской), имхо
Ну вот по центу и предложат :) потому что там иностранные инвесторы сидят, они будут за любые деньги готовы это говно слить. Если их конвертируют в акции на бирже - это а) рубли б) нельзя вывести (ответные санкции, что нельзя выводить деньги зарубеж сейчас)
Теоретически если ты в рф и торгуешь там через иностранного брокера в лондоне, то вариант срубить лавандоса (ну или соснуть хуйца).
Ниже точно не упадёт
так биржу не открывают вот и держится
Сегодня еще сидим, пердим. Но учитывая ситуацию, скорее всего будем сидеть до конца недели.
Это сбербанк или доллар? У меня Московская уже несколько дней не открывается из-за границы.
дак торги на мосбирже приостановлены, цена заморожена на конец дня 27 февраля
доллар
Скоро будет за цент
Биржа закрыта. Цена на момент закрытия. Сейчас бы акция стоила рублей 5 я уверен.
Она же проститутка
И стоит ровно цент.
Да я и так все знаю,
Я про нее все знаю,
Да я вообще все знаю.
Но есть один момент.
Греф=Грех !
Наконец-то реальная цена
Bump it
стонкс
Можно фиксировать прибыль
Сбер всё.
Это то, что нужно знать о стабильном величии нашей страны.
Метавселенная переносится лет на... 20
Получается, ипотеку теперь можно не платить?
Даже если банк схлопнется, платить ипотеку ты будешь ЦБ РФ)
С - стабильно хуёво
Много
Надо же. Все ещё в долларах. Пните, когда в рублях покупать начнут.
по рублю короче
на лондонско бирже торгуются акциии оригинально сбера или какойто SBER LONDON CAPTAL OF GRET BRITAN? И если оригинал, то сколько там акции или это не так работает?
Время тариться акциями и верить в чудо.
Они вывели активы еще в самом начале заварухи, когда акции стали падать в цене)
«Дикие бродячие собаки обгладывают тела, некоторых нельзя идентифицировать, потому что они обгорелые. По каким законам войны это возможно?».
Их хотели оставить в ОВД на ночь, но отпустили после прибытия адвоката.
Они сравнили эти военные действия с нападением Германии на Польшу в 1939-м и на СССР в 1941-м.
«Мы — Россия — хотим быть нацией мира. Увы, мало кто назовет нас такими сейчас.
Но давайте хотя бы не станем нацией испуганных молчунов. Трусов, которые делают вид, что не замечают агрессивной войны, развязанной нашим явно безумным царьком против Украины. Я не могу, не желаю и не буду молчать, глядя, как псевдоисторический бред о событиях…