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Артём Мазанов

Цена расписок Сбера на Лондонской бирже опустилась до одного цента Статьи редакции

Это всё, что мы можем про это сообщить.

Скриншот TJ

1 цент — цена за ADR (американская депозитарная расписка), в пакет входит 4 акции. На открытии торгов бумаги торговались по цене 5 центов за ADR. На последнем закрытии — 21 цент за штуку.

1 цент
по такой стоимости расписки Сбера торгуются 2 марта на лондонской бирже

2 марта Сбер рассказал, что уйдёт с европейского рынка из-за санкций. Банк больше не сможет осуществлять поставку ликвидности в свои европейские «дочки» из-за предписания ЦБ.

#войнасукраиной #сбербанк #финансы #новости

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Небесный единорожек88

Обнулили. Денацифицировали

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114
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Alexander D

Это мы покупаем, через 20 лет прибыль зафиксируем

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43
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Slartibartfast

Купите и распечатайте.

Потом буржуйку растопите

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9
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Тактический Абдужаббор

Самое время закупаться??

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Al

Сбер, втб, вк. Все за бакс))), еще останется на сдачу газпром и всякие оборонные предприятия))

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19
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Алексей Логачев

За бакс, у кого сейчас такие деньги?

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Al

оооо, а помните а помните как квартиру в центре города можно было купить за сто баксов? А вот через год всеее вспомнят.

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Бункер пистолет патрон
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Funny Kaplan
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Law Kriq

Варламов уже закупил все акции, поздно.

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Алексей Логачев

Это расписки, ГДР/АДР, по ним точно не будет дивидендов, их могут еще и делистнуть, ну и эти бумаги не совсем означают, что вы владеете долей в компании

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Плотный

При делистинге будет предложен выкуп сбером (хз по какой цене), а в случае отказа (в смысле если ты решишь их не продавать), то они должны будут сконвертированы в обычные на мосбирже (это не просто так называется распиской), имхо

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1
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Алексей Логачев

Ну вот по центу и предложат :) потому что там иностранные инвесторы сидят, они будут за любые деньги готовы это говно слить. Если их конвертируют в акции на бирже - это а) рубли б) нельзя вывести (ответные санкции, что нельзя выводить деньги зарубеж сейчас)

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Плотный

Теоретически если ты в рф и торгуешь там через иностранного брокера в лондоне, то вариант срубить лавандоса (ну или соснуть хуйца).

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Pedro Julio

Ниже точно не упадёт

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Принудительный лолипоп

В Мск 131 руб держится

Вовремя я распродал свой портфель

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encake

так биржу не открывают вот и держится

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Небесный единорожек88

Фото Московской биржи

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Плотный

Сегодня еще сидим, пердим. Но учитывая ситуацию, скорее всего будем сидеть до конца недели.

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Николай Николаевич

Это сбербанк или доллар? У меня Московская уже несколько дней не открывается из-за границы.

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6
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Принудительный лолипоп

Сбер

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Gaius Plinius

дак торги на мосбирже приостановлены, цена заморожена на конец дня 27 февраля

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Виктор Васильев

доллар
 Скоро будет за цент

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Monol1th2112 .

Биржа закрыта. Цена на момент закрытия. Сейчас бы акция стоила рублей 5 я уверен.

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2
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Denis D
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Старательный самолет

Сбер же заявил утром что уходит из Европы, отсюда и цена

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4
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Bad Mother Fucker

Она же проститутка
И стоит ровно цент.
Да я и так все знаю,
Я про нее все знаю,
Да я вообще все знаю.
Но есть один момент.

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Сталинский рубин

У нее такая жопа?

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Валерий Мишин

Греф=Грех !

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Wehrwolf Spyhunter

Наконец-то реальная цена

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3
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Опасный рак

Я думаю если бы Греф пришёл на лондонскую биржу поторговать ебалом - цена этого была бы выше.

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Dan

Bump it

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Подозрительный Кот

стонкс

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max simba

Можно фиксировать прибыль

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Веня Пупкин

Сбер всё.
Это то, что нужно знать о стабильном величии нашей страны.
Метавселенная переносится лет на... 20

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Mika Shmalish

Получается, ипотеку теперь можно не платить?

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Небесный единорожек88

Наоборот. Компенсировать все это будем мы

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Derekworld

Даже если банк схлопнется, платить ипотеку ты будешь ЦБ РФ)

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Валютный Филипп

Я тебя обрадую, мы ещё и репарации выплачивать будем

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ВойнаДляДураковМирДляПацанов

С - стабильно хуёво

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kndrch

Много

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Лично в бункере отхуярю

Надо же. Все ещё в долларах. Пните, когда в рублях покупать начнут.

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Солнечный путешественник

по рублю короче

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Performance Artist

на лондонско бирже торгуются акциии оригинально сбера или какойто SBER LONDON CAPTAL OF GRET BRITAN? И если оригинал, то сколько там акции или это не так работает?

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aliftin

Время тариться акциями и верить в чудо.

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Опасный рак

Странно что нет историй про самоубийства трейдеров/инвесторов

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TJ Raccoon

Они вывели активы еще в самом начале заварухи, когда акции стали падать в цене)

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Валютный Филипп

Было время скинуть между признанием и вторжением, в основном пострадали любители всякие

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Вопросы
Карасакал
Удаляшкам

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