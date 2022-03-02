ЦБ запретил переводить деньги из России за рубеж гражданам стран, которые ввели санкции из-за войны с Украиной Статьи редакции
Запрет касается и физических, и юридических лиц.
Банк России запретил проводить денежные переводы из России за рубеж иностранцам, которые имеют гражданство стран, объявивших о санкциях против России из-за войны с Украиной. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо, которое регулятор разослал кредитным организациям.
Запрет действует с 1 по 31 марта 2022 года. Он касается как физических, так и юридических лиц. В перечне стран, на граждан которых распространяется запрет, 43 государства, включая Великобританию, Германию и США.
Так выглядит паника экономического блока
Джастас в последние дни прям второе рождение на тж переживает.
Если бы кто-то паниковал, то вывел бы на орбиту пару сотен ЭМИ/ядерок и шантажировал бы уничтожением всего, что там есть, а потом и уничтожением всего что есть на Земле.
А это просто защита от вывода капитала.
Ага, да-да, все идет по плану – подготовились к санкциям так же как и к своей сраной войне ;)
Они, блядь, к зиме никогда не готовы, а мы о войне и санкциях.
А как к ним нужно было подготовиться? Они санкции русскому народу прямо в жопу ввели, к этому не подготовиться. И это еще не все, там уже 4ый пакет готовят.
Путь назад и путь вперед сейчас - теорема эскобара.
Так они вроде как у власти еще и последствиям даже рады. То, что нам так ввели хуй в жопу - это им только руки развязывает и оправдывает в глазах людей, лол.
По-сути все санкции ввели против молодежи, которая как раз таки против войны. Теперь какой-то части этой молодежи придется ненавистью захлебываться и переходить на сторону долбоебов. (хотя, долбоебы тут и те, что на западе и те, что в кремле)
от их санкций я почти не пострадал. Ну, заблокировали мой банк. Окей, открыл счет в другом для валютных расчетов. А потом наше правительство в ответ запретило любые переводы зарубеж, в итоге невозможно работать. И потребовало продать 80% валюты. Вот это я уже называю ввели в жопу. Только отымели меня не европейцы, а наши. А вы продолжайте по методичке, не отвлекайтесь на реальность.
Ну такие вещи просчитываются - на уровне государства. Надо ж оценивать риски.
Американцы давно грозились беспрецедентно жёсткими санкциями. А наши отвечали - "ха-ха-ха, клали мы на ваши санкции". Так что тут всё честно.
ЦБ запретил все.
ЦБ всё
всё
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Бегите из этого Титаника
Уже никак, запретили вывоз средств и налика и переводы. Если продать квартиру, то с этими деньгами тупо не выехать уже.
? Не всем банкам запретили. Ты можешь через некоторые банки снимать наличку заграницей и оплачивать товары и услуги.
Все так быстро меняется, еще вчера можно было налик вывозить, а сегодня уже нет. Все рушится ебать, как быстро
Действительно. Поэтому нужно дальше сидеть тут
Це был сарказм кста
Приплыли
У тебя есть родственники за границей?
есть в Финляндии и Эстонии
Беги туда.
Визы просрочены. Попытаюсь подать на визу на след неделе.
Попробуй на этой. Не откладывай. С таким темпом они в любой момент могут ограничить выезд
Крипта?
Залить в крипту, выбраться с Титаника, вывести с крипты на карту локального банка
Сначала прочитал, что запретили переводы от них к нам, несколько секунд я был безработный.
Впрочем, похоже скоро и такое может случиться
Вряд ли такое будет, приток валюты очень нужен сейчас.
Да просто оставят только ресурсным дядям такую возможность, на граждан тут испокон веков всем плевать.
Думаю, оставят. Просто будут покупать доллары по 15 руб. Профит.
Приток валюты нужен, но, по моему, им там уже на эти мелочи просто наплевать. Лес рубят, щепки летят и все кто получает зп из-за границы могут просто пойти в расход. Им не до людей сейчас уже.
да, сейчас не до людей.
Как там инвестиционный климат. Теплеет?
Такое же тепло, когда обосрался
Впервые ощутил что такое глобальное потепление
Яна, напиши пожалуйста статью о том, что не запретили. Так будет проще и легче.
Даже аватарки менять на тж и удаляться запретили, о чем ты)
Вход - рубль, выход - два
Так вроде ЦБ уже запретил пару дней назад вывод валюты резидентам РФ в банки/карты нерезидентов РФ. Или это другое?
Они сравнили эти военные действия с нападением Германии на Польшу в 1939-м и на СССР в 1941-м.
«Дикие бродячие собаки обгладывают тела, некоторых нельзя идентифицировать, потому что они обгорелые. По каким законам войны это возможно?».
«Мы — Россия — хотим быть нацией мира. Увы, мало кто назовет нас такими сейчас.
Но давайте хотя бы не станем нацией испуганных молчунов. Трусов, которые делают вид, что не замечают агрессивной войны, развязанной нашим явно безумным царьком против Украины. Я не могу, не желаю и не буду молчать, глядя, как псевдоисторический бред о событиях…
Их хотели оставить в ОВД на ночь, но отпустили после прибытия адвоката.