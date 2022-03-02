Новости
Яна Ломакина

ЦБ запретил переводить деньги из России за рубеж гражданам стран, которые ввели санкции из-за войны с Украиной Статьи редакции

Запрет касается и физических, и юридических лиц.

Банк России запретил проводить денежные переводы из России за рубеж иностранцам, которые имеют гражданство стран, объявивших о санкциях против России из-за войны с Украиной. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо, которое регулятор разослал кредитным организациям.

Запрет действует с 1 по 31 марта 2022 года. Он касается как физических, так и юридических лиц. В перечне стран, на граждан которых распространяется запрет, 43 государства, включая Великобританию, Германию и США.

#новости #войнасукраиной #санкции #центробанк

3735 просмотров
49 49 комментариев
17
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
49 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Denis Shiryaev

Так выглядит паника экономического блока

Ответить
39
Развернуть ветку
Тактический Абдужаббор

А нет больше экономического блока.

Ответить
56
Развернуть ветку
Гражданин кантона Ури

Джастас в последние дни прям второе рождение на тж переживает.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ioanne

Если бы кто-то паниковал, то вывел бы на орбиту пару сотен ЭМИ/ядерок и шантажировал бы уничтожением всего, что там есть, а потом и уничтожением всего что есть на Земле.
А это просто защита от вывода капитала.

Ответить
–29
Развернуть ветку
Denis Shiryaev

Ага, да-да, все идет по плану – подготовились к санкциям так же как и к своей сраной войне ;)

Ответить
47
Развернуть ветку
Василий Алибабаевич

Они, блядь, к зиме никогда не готовы, а мы о войне и санкциях.

Ответить
27
Развернуть ветку
Ioanne

А как к ним нужно было подготовиться? Они санкции русскому народу прямо в жопу ввели, к этому не подготовиться. И это еще не все, там уже 4ый пакет готовят.
Путь назад и путь вперед сейчас - теорема эскобара.

Ответить
–9
Развернуть ветку
Тактический Абдужаббор

Они могли подумать своей головой и понять, что будут последствия, с которыми справиться они не в состоянии. А вместо этого они подумали жопой и решили развязать войну.

Ответить
10
Развернуть ветку
Ioanne

Так они вроде как у власти еще и последствиям даже рады. То, что нам так ввели хуй в жопу - это им только руки развязывает и оправдывает в глазах людей, лол.
По-сути все санкции ввели против молодежи, которая как раз таки против войны. Теперь какой-то части этой молодежи придется ненавистью захлебываться и переходить на сторону долбоебов. (хотя, долбоебы тут и те, что на западе и те, что в кремле)

Ответить
–1
Развернуть ветку
Процессуальный чайник

8 лет тирпели!!!

Ответить
1
Развернуть ветку
Yaroslav Elegar

от их санкций я почти не пострадал. Ну, заблокировали мой банк. Окей, открыл счет в другом для валютных расчетов. А потом наше правительство в ответ запретило любые переводы зарубеж, в итоге невозможно работать. И потребовало продать 80% валюты. Вот это я уже называю ввели в жопу. Только отымели меня не европейцы, а наши. А вы продолжайте по методичке, не отвлекайтесь на реальность.

Ответить
4
Развернуть ветку
Николай Николаевич

Ну такие вещи просчитываются - на уровне государства. Надо ж оценивать риски.

Ответить
2
Развернуть ветку
new_comment

Американцы давно грозились беспрецедентно жёсткими санкциями. А наши отвечали - "ха-ха-ха, клали мы на ваши санкции". Так что тут всё честно.

Ответить
0
Развернуть ветку
Николай Николаевич

ЦБ запретил все.

Ответить
9
Развернуть ветку
Роман Александров

ЦБ всё

Ответить
3
Развернуть ветку
Роман Александров

всё

Ответить
2
Развернуть ветку
Гражданин кантона Ури

..

Ответить
1
Развернуть ветку
Altan Nadvidov

.

Ответить
0
Развернуть ветку
Bohdan Vald

Ответить
0
Развернуть ветку
Dan

Бегите из этого Титаника

Ответить
6
Развернуть ветку
Ху Эмай

Уже никак, запретили вывоз средств и налика и переводы. Если продать квартиру, то с этими деньгами тупо не выехать уже.

Ответить
9
Развернуть ветку
батон

? Не всем банкам запретили. Ты можешь через некоторые банки снимать наличку заграницей и оплачивать товары и услуги.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ху Эмай

Все так быстро меняется, еще вчера можно было налик вывозить, а сегодня уже нет. Все рушится ебать, как быстро

Ответить
5
Развернуть ветку
батон

Действительно. Поэтому нужно дальше сидеть тут

Ответить
2
Развернуть ветку
батон

Це был сарказм кста

Ответить
1
Развернуть ветку
Законодательный якорь

Кремль сейчас как обиженный ребенок, разрушит всё вокруг

Ответить
2
Развернуть ветку
Dan

Приплыли

Ответить
1
Развернуть ветку
Dan

У тебя есть родственники за границей?

Ответить
0
Развернуть ветку
Ху Эмай

есть в Финляндии и Эстонии

Ответить
0
Развернуть ветку
Dan

Беги туда.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ху Эмай

Визы просрочены. Попытаюсь подать на визу на след неделе.

Ответить
1
Развернуть ветку
Dan

Попробуй на этой. Не откладывай. С таким темпом они в любой момент могут ограничить выезд

Ответить
3
Развернуть ветку
Роман Александров

Крипта?

Ответить
0
Развернуть ветку
Иваналдо де Соуза

Залить в крипту, выбраться с Титаника, вывести с крипты на карту локального банка

Ответить
0
Развернуть ветку
Арсен Григорян

Сначала прочитал, что запретили переводы от них к нам, несколько секунд я был безработный.
Впрочем, похоже скоро и такое может случиться

Ответить
6
Развернуть ветку
Ioanne

Вряд ли такое будет, приток валюты очень нужен сейчас.

Ответить
1
Развернуть ветку
Арсен Григорян

Да просто оставят только ресурсным дядям такую возможность, на граждан тут испокон веков всем плевать.

Ответить
7
Развернуть ветку
Stepan Morozov

Думаю, оставят. Просто будут покупать доллары по 15 руб. Профит.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ху Эмай

Приток валюты нужен, но, по моему, им там уже на эти мелочи просто наплевать. Лес рубят, щепки летят и все кто получает зп из-за границы могут просто пойти в расход. Им не до людей сейчас уже.

Ответить
5
Развернуть ветку
Svargr

да, сейчас не до людей.

Ответить
1
Развернуть ветку
Ігор Лазарук

Как там инвестиционный климат. Теплеет?

Ответить
2
Развернуть ветку
Россию не спасти

Такое же тепло, когда обосрался

Ответить
14
Развернуть ветку
Дмитрий Киселев

Впервые ощутил что такое глобальное потепление

Ответить
3
Развернуть ветку
Роман Александров
Ответить
0
Развернуть ветку
Hooligan

Яна, напиши пожалуйста статью о том, что не запретили. Так будет проще и легче.

Ответить
3
Развернуть ветку
Столичный нос

Даже аватарки менять на тж и удаляться запретили, о чем ты)

Ответить
1
Развернуть ветку
Роман Александров

Вход - рубль, выход - два

Ответить
1
Развернуть ветку
Итальянский историк

Запрет касается и физических, и юридических лиц.
 Так что, вообще ничего нельзя покупать чтоли? Ни рекламу в ФБ ни товары на амазон?

Ответить
1
Развернуть ветку
Jazz Ra

Так вроде ЦБ уже запретил пару дней назад вывод валюты резидентам РФ в банки/карты нерезидентов РФ. Или это другое?

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 49 комментариев
Александр Бергамотов
Svetozar Ognev 🤍💙🤍 @naglfarny
Разные люди предлагают флаг новой подлинно республиканской России на основе флага Новгорода, оплота русской демократии. Он же предлагается как флаг народного сопротивления.

Идея крутая! Флаг отлично перекликается с двухцветными флагами соседних Польши, Финляндии и новой Беларуси
45 45 комментариев
105
Новости
Сергей Исенеков
В городах Свердловской области вышли газеты с обложками против войны на Украине. В издательство пришла полиция

«Это безумие должно быть остановлено!», — сказано на обложке периодических изданий.

15 15 комментариев
209
Мнения
Артём Мазанов
«Зачем сейчас строить стену между Россией и миром?»: 163 нобелевских лауреата написали письмо против войны Статьи редакции

Они сравнили эти военные действия с нападением Германии на Польшу в 1939-м и на СССР в 1941-м.

Сотни украинских военных, российских военных и украинских мирных граждан, включая детей, уже погибли. Это так грустно и так ненужно. Мы объединились вокруг этого обращения, чтобы призвать российское правительство прекратить вторжение в Украину и вывести свои войска из Украины.

122 122 комментария
158
Вопросы
Карасакал
Удаляшкам

Всем требующим удалить аккаунт вопрос (уверен вы читаете, а вероятно и пишите с новых аккаунтов). Вы понимаете, что своим массовым бегством вы за пару часов сделали для поддержки Путинского режима больше, чем все местные ватники и кремлеботы за неделю?

61 61 комментарий
82
Мнения
Яна Ломакина
«Они лежат не преданные земле». Речь сенатора Людмилы Нарусовой о погибших на Украине российских солдатах Статьи редакции

«Дикие бродячие собаки обгладывают тела, некоторых нельзя идентифицировать, потому что они обгорелые. По каким законам войны это возможно?».

Фото Владимира Федоренко/РИА «Новости»
114 114 комментариев
263
Офтоп
Старая бабка против войны
Алексей Навальный призвал россиян выходить на антивоенные акции

«Мы — Россия — хотим быть нацией мира. Увы, мало кто назовет нас такими сейчас.
Но давайте хотя бы не станем нацией испуганных молчунов. Трусов, которые делают вид, что не замечают агрессивной войны, развязанной нашим явно безумным царьком против Украины. Я не могу, не желаю и не буду молчать, глядя, как псевдоисторический бред о событиях…

33 33 комментария
82
Небесный единорожек88

После появления в сети информации о скором объявлении мобилизации запасников фронтендеры экстренно меняют описание своей должности в соцсетях и других профилях на «разработчик JavaScript»

19 19 комментариев
39
Vezel
Что-то вспомнил

Пару лет назад шёл ночью по улице и случайно сфотографировал Россию. Подвело качество камеры телефона, но как по мне - на фотке всё прекрасно: от берёзок за проволокой, до обшарпанного забора

4 4 комментария
33
Новости
Яна Ломакина
В Москве задержали двух женщин и их детей, которые пришли возложить цветы к посольству Украины с плакатом «Нет войне» Статьи редакции

Их хотели оставить в ОВД на ночь, но отпустили после прибытия адвоката.

Фото из фейсбука Александры Архиповой
97 97 комментариев
250
Больше статей
null