Алексей Навальный призвал россиян выходить на антивоенные акции

«Мы — Россия — хотим быть нацией мира. Увы, мало кто назовет нас такими сейчас.

Но давайте хотя бы не станем нацией испуганных молчунов. Трусов, которые делают вид, что не замечают агрессивной войны, развязанной нашим явно безумным царьком против Украины. Я не могу, не желаю и не буду молчать, глядя, как псевдоисторический бред о событиях…