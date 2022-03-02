Nokia прекратила поставлять оборудование в Россию для МТС, Теле2, «ВымпелКома» и «Мегафона» Статьи редакции
Финская компания прекратила поставлять сетевое оборудование, базовые станции и прочие компоненты для систем связи.
Nokia не будет поставлять свою продукцию из-за санкций, которые ввели многие страны против России из-за военных действий на территории Украины. Об этом сообщает Reuters.
«Это сложная ситуация, которая быстро развивается, и мы продолжаем её оценивать», — рассказали представители компании.
- Финская компания также прекратит развитие 5G-сетей в России. Nokia совместно с российским производителем вычислительной техники Yadro локализовали в России производство телеком-оборудования.
- Соглашение о локализации подразумевало не только перенос технологических процессов производства на локальные мощности Yadro, но и передачу лицензий на софт Nokia, а также создание R&D-центра для подготовки линеек оборудования стандартов 4G и 5G и построения корпоративных сетей.
Как все быстро сыпется
Оно как снежный ком. Ща еще добровольные санкции подтянутся.
Невероятно, как в течении 2-3х недель прежний мир для граждан РФ падёт. Просто сложно поверить что такое возможно в современном мире.
Я честно говоря даже и близко не подозревал, как сильно РФ зависит в экономическом плане от импорта. Просто пиздец. Это катастрофа, господа.
В кафешке сегодня когда обедал слышал как две женщины вели какой-то разговор о войне и одна из них сказала, что "у нас все свое, мы вон по экспорту зерна первые"
только кажется зерно собирают и обрабатывают все-таки иностранной техникой…
Только вот проблема в том, что и зерно мы тоже закупаем)
И семена вроде как.
В следующий раз перед уходом попросите её проверить, что вокруг нее сделано в России.
Не ругайтесь, просто спросите и уходите.
так я не ругался, я за другим столом сидел
я в итоге просто перед выходом сказал, что нам через несколько месяцев тут жрать нечего будет
Об этом говорили последние 20 лет. Где вы были то?
Все страны сильно зависят от импорта и экспорта. Это современный мир.
Смените ник
Я ник поставил ради одной шутки позавчера. Сменить, увы, не могу.
Глупая была шутка конечно
Шутка типа такой:
Удалитесь и перерегистрируйтесь тогда. Я не шучу и не ругаюсь, но взмах крыла бабочки нам вот прямо сейчас очень актуален
Ну раз терпел 8 лет, то чего щас возмущается. Терпи дальше.
карикатурная купи-продай экономика, выстаиваемая полтора десятка лет. производств полного цикла практически ноль. "осваивание" бюджетов вместо инвестиций в умы и руки. как вообще с таким раскладом можно ожидать чего-то другого?)
Правительство РФ было не готово к санкциям против спортсменов и работников СМИ.©
Блядь, тупые старые ебанаты.
их победа
Сука… ржу
Я слезы утираю
Я старый и знаю, как это - жить в совке
Бля, НОКИА
я уже забыла это слово с 2010
А сотовые операторы не забыли
Я просто не успеваю за событиями 😭
А уже можно не спешить.
они перестали делать телефоны и сосредоточились на сетевом оборудовании, неудивительно, что обычные граждане о них не слышали.
О, привет) Как будто знакомого встретила)
Ну ты прав, да. Я реально не знала этого)
бить 3310 молотком
и расколят страну, как белка из Ледникового периода
да нет же, вышки валить!
И плакать, почему еду не везут
А ЕЙ И НОРМ
Отставание в развитии уже не на годы - на десятки лет. Зато можно советские мультики смотреть. Будто кто-то раньше запрещал.
Где-то жадно потирает ручки дядюшка Хуа Вей
Список компаний, прекративших работу с террористами*
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*список растет каждую минуту
Apple Pay - полный блок
Apple - полный выход с рынка. Как говорится, последний iPhone - это тот, который у тебя есть
Adidas - отказ от работы со сборной по футболу
Audi - выходят с рынка
AMD - запрет поставки микрочипов и вскоре запрет на поставку видеокарт
Amazon - полный блок всего ритейла будет на десерт
Adobe - пропаганду будут теперь рисовать в paint. А, стоп! Тоже вряд ли. От руки.
British Petrolium - вышли из Роснефти 20% акций
BBC - отзыв лицензий на вещание
BMW - закрывает заводы, блокирует поставки
Bolt - 5 млн евро помощи Украине, вам - болт
Boeing - внутри страны скоро тоже только на лоукостах победа
Chevrolet - выходят с рынка
Cannes Festival - блок рф делегации
Cadillac - выходят с рынка
Carlsberg - ограничение экспорта
Cex Io - крипто площадка банит ру юзеров
Cinema 4D - не работает приложение
Coca Cola - выход с рынка
Danone - выход с рынка вместе с дочерней компанией простоквашино, которую пьют ваши детки, пока наши спят в подвалах
Disney - отмена всех фильмов
Dell - выход с рынка
Dropbox - перестанет работать в стране через несколько дней
DHL - обращайтесь за советами, как доставлять посылки руками и пешком, мы сейчас делаем это с продуктами и лекарствами по всему городу
Eurovision - дисквалификация
Ericsson - выход с рынка
Exxon Mobil - отзывают всех специалистов из нефтяных компаний рф
Etsy - блок всех балансов на ру счетах
Facebook - бан аккаунтов рф сми
FedEx - полный запрет поставок
Formula 1 - отмена турнира в Сочи
Ford - закрывает все магазины
FIFA - дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в рф
Google Pay - частичный блок
Google - 15 $ млн на гуманитарную помощь Украине
Google Maps - блок стратегически важной инфо для русских
General Motors - останавливает экспорт
HP - ноутов больше не завезут
Harley Davidson - прекращение поставок. Ночные волки теперь будут рассекать на ижах с колясками
Instagram - блокировка пропаганды
Intel - запрет поставки микрочипов
Jaguar - выходят с рынка
Jooble - удалили сервис и сделали заявление. Впрочем, зачем работу теперь искать. Она скоро останется только у омона
KUNA - майнить крипту ру юзерам без шансов
Lenovo - выход с рынка
LinkedIn - готовятся к полному выходу из страны
MOK - отмена всех соревнований
Mastercard - приостановка производства карт, отключение нескольких банков
Maersk - остановка поставок в/из рф - прощай шмот с Ali express и ASOS
Mercedes - выход из страны
Megogo - удаление всех русских фильмов
Metro - 10к сотрудников - на выход
Mitsubishi - работники 141 сервисного центра - на выход
Microsoft Office - обсуждается широкий комплекс мер
Mobile World Congress - ру делегацию не акредитовать
NFT - блок средств юзеров рф и рб, перевод их денег Украине
NHL - полный блок для игроков из рф
Netflix - блок для русских подписок, остановка производства рф сериалов
Nike - закрывают все магазины
Nintendo - запрет на покупки в рублях
Nestle - закрывает все 6 фабрик в рф
OnlyFans - закрытие в стране, девочки - на панель
Paysera - блокировка
PayPal - заморозка счётов на вывод
Paramount - блок кинопроката
Parimatch - отозвали франшизу
Play Station - невозможно совершить оплату
Pornhub - запрет на доступ к контенту. Дрочите на Регину Тодоренко или Maruv, которая неделю назад пела дифирамбы вашему мегарынку
Porsche - выход из рф
Renault - выход с рынка
Samsung pay - блокировка сервиса
Snapchat - аут из аппки в рф и блядоруссии, 15 млн $ помощи Украине
Scania - выход из рф
SpaceX - поставка Starlink Украине
Shell - разрыв контракта с Газпромом
Spotify - невозможна оплата подписки
Sony - блок кинопроката
Twitter - нельзя регистрировать аккаунты гражданам рф
TikTok - массовый бан агрессивных долбоебов и так называемых сми
Toyota - 2600 сотрудников, гоу в автоваз
UEFA - отмена финала ЛЧ в Питере, запрет всем клубам на участие в ЛЧ и ЛЕ, 1 млн $ помощи Украине, разрыв контракта с генеральным спонсором газпром
UPS - полный запрет поставок
Universal pictures - блок кинопроката
Viber - 9 млн $ помощи Украине от CEO Rakuten
Visa - остановка обслуживания карт санкционных банков
Volvo - выходят из рф
Yandex - исключение акций компании с котировок на NY бирже
YouTube - блокировка сотен каналов и их монетизации
Warner Bros - отмена всего кинопроката
Webmoney - запрет транзакций
Wolkswagen - выходят из страны
Zoom - отзыв лицензий на разработку ПО
Оф стейтмента от Нокии не было, всё таки важно понимать, что это заявление Рейтер, а не Нокии. Не удивлюсь, если оно последует вскоре, но я бы подождал заявление от самой Нокии.
ну вряд ли Рейтер высасывает инфу из пальца
Серьезно. Этого следовало ожидать.
Стоп хватит
Интересно, а вояки наши на финском оборудовании кукарекают меж собой?
ну только если BAOFENG стала финской компанией)))
Ждём Erricsson
Скоро интернет выключится
Поставки еды будут согласовывать по проводному телефону
Детелефонизация из прошлого поста с эппл продвигается успешно
Де юре она финская.
"Горшочек невари"
Ебанутый карлик, мы и без связи останемся...
Чем хуже , тем лучше!
Хуавей то как обрадуется
Такими темпами скатимся в каменный век :(
25 декабря 1989 года, — был расстрелян румынский диктатор Николае Чаушеску. За месяц до этого, в ноябре 1989-го, на съезде румынской компартии, ему аплодировали стоя 62 раза. А потом единогласно избрали на новый срок главой компартии.
Они сравнили эти военные действия с нападением Германии на Польшу в 1939-м и на СССР в 1941-м.
Их хотели оставить в ОВД на ночь, но отпустили после прибытия адвоката.
Это всё, что мы можем про это сообщить.
«Дикие бродячие собаки обгладывают тела, некоторых нельзя идентифицировать, потому что они обгорелые. По каким законам войны это возможно?».