Новости
Сергей Исенеков

Nokia прекратила поставлять оборудование в Россию для МТС, Теле2, «ВымпелКома» и «Мегафона» Статьи редакции

Финская компания прекратила поставлять сетевое оборудование, базовые станции и прочие компоненты для систем связи.

  • Nokia не будет поставлять свою продукцию из-за санкций, которые ввели многие страны против России из-за военных действий на территории Украины. Об этом сообщает Reuters.

  • «Это сложная ситуация, которая быстро развивается, и мы продолжаем её оценивать», — рассказали представители компании.

  • Финская компания также прекратит развитие 5G-сетей в России. Nokia совместно с российским производителем вычислительной техники Yadro локализовали в России производство телеком-оборудования.
  • Соглашение о локализации подразумевало не только перенос технологических процессов производства на локальные мощности Yadro, но и передачу лицензий на софт Nokia, а также создание R&D-центра для подготовки линеек оборудования стандартов 4G и 5G и построения корпоративных сетей.

#новости #nokia #санкции #технологии #5g #войнасукраиной

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Stepan Morozov

Как все быстро сыпется

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46
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Николай Николаевич

Оно как снежный ком. Ща еще добровольные санкции подтянутся.

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22
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8 лет терпели

Невероятно, как в течении 2-3х недель прежний мир для граждан РФ падёт. Просто сложно поверить что такое возможно в современном мире.
Я честно говоря даже и близко не подозревал, как сильно РФ зависит в экономическом плане от импорта. Просто пиздец. Это катастрофа, господа.

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42
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Andre Macareno

В кафешке сегодня когда обедал слышал как две женщины вели какой-то разговор о войне и одна из них сказала, что "у нас все свое, мы вон по экспорту зерна первые"

только кажется зерно собирают и обрабатывают все-таки иностранной техникой…

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18
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Евгения Левшакова

Только вот проблема в том, что и зерно мы тоже закупаем)

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14
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Николай Николаевич

И семена вроде как.

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2
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Slartibartfast

В следующий раз перед уходом попросите её проверить, что вокруг нее сделано в России.
Не ругайтесь, просто спросите и уходите.

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1
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Andre Macareno

так я не ругался, я за другим столом сидел

я в итоге просто перед выходом сказал, что нам через несколько месяцев тут жрать нечего будет

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2
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Частный Петя

Ну технику производят свою, крупные трактора так точно, но опять, какие комплектующие

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0
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Николай Николаевич

Об этом говорили последние 20 лет. Где вы были то?

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1
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Pedro Julio

Все страны сильно зависят от импорта и экспорта. Это современный мир.

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1
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Slartibartfast

Смените ник

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0
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8 лет терпели

Я ник поставил ради одной шутки позавчера. Сменить, увы, не могу.
Глупая была шутка конечно

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0
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Недоперепил

Шутка типа такой:

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Slartibartfast

Удалитесь и перерегистрируйтесь тогда. Я не шучу и не ругаюсь, но взмах крыла бабочки нам вот прямо сейчас очень актуален

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–1
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Максим Энкель

Ну раз терпел 8 лет, то чего щас возмущается. Терпи дальше.

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0
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Alexander

карикатурная купи-продай экономика, выстаиваемая полтора десятка лет. производств полного цикла практически ноль. "осваивание" бюджетов вместо инвестиций в умы и руки. как вообще с таким раскладом можно ожидать чего-то другого?)

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Соколов Андрей

Правительство РФ было не готово к санкциям против спортсменов и работников СМИ.©
Блядь, тупые старые ебанаты.

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25
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Alexander

их победа

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16
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Арсений Зябликов

Сука… ржу

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0
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Slartibartfast

Я слезы утираю
Я старый и знаю, как это - жить в совке

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0
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Anna Yakovleva

Бля, НОКИА
я уже забыла это слово с 2010

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1
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Николай Николаевич

А сотовые операторы не забыли

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37
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Anna Yakovleva

Я просто не успеваю за событиями 😭

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1
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Николай Николаевич

А уже можно не спешить.

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25
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Гражданин кантона Ури

они перестали делать телефоны и сосредоточились на сетевом оборудовании, неудивительно, что обычные граждане о них не слышали.

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2
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Anna Yakovleva

О, привет) Как будто знакомого встретила)
Ну ты прав, да. Я реально не знала этого)

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0
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Неподвижный кавалер

Вата вместе с первыми айпадами будут бить 3310 молотком

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7
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Добро и позитив

бить 3310 молотком
 и расколят страну, как белка из Ледникового периода

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6
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0x1F354 FOX

да нет же, вышки валить!

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5
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Slartibartfast

И плакать, почему еду не везут

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0
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Гражданин кантона Ури

А ЕЙ И НОРМ

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0
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Ігор Лазарук

Отставание в развитии уже не на годы - на десятки лет. Зато можно советские мультики смотреть. Будто кто-то раньше запрещал.

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7
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Миржан Досымбаев

Где-то жадно потирает ручки дядюшка Хуа Вей

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6
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Андрей Васильев

Список компаний, прекративших работу с террористами*
___
*список растет каждую минуту

Apple Pay - полный блок
Apple - полный выход с рынка. Как говорится, последний iPhone - это тот, который у тебя есть
Adidas - отказ от работы со сборной по футболу
Audi - выходят с рынка
AMD - запрет поставки микрочипов и вскоре запрет на поставку видеокарт
Amazon - полный блок всего ритейла будет на десерт
Adobe - пропаганду будут теперь рисовать в paint. А, стоп! Тоже вряд ли. От руки.
British Petrolium - вышли из Роснефти 20% акций
BBC - отзыв лицензий на вещание
BMW - закрывает заводы, блокирует поставки
Bolt - 5 млн евро помощи Украине, вам - болт
Boeing - внутри страны скоро тоже только на лоукостах победа
Chevrolet - выходят с рынка
Cannes Festival - блок рф делегации
Cadillac - выходят с рынка
Carlsberg - ограничение экспорта
Cex Io - крипто площадка банит ру юзеров
Cinema 4D - не работает приложение
Coca Cola - выход с рынка
Danone - выход с рынка вместе с дочерней компанией простоквашино, которую пьют ваши детки, пока наши спят в подвалах
Disney - отмена всех фильмов
Dell - выход с рынка
Dropbox - перестанет работать в стране через несколько дней
DHL - обращайтесь за советами, как доставлять посылки руками и пешком, мы сейчас делаем это с продуктами и лекарствами по всему городу
Eurovision - дисквалификация
Ericsson - выход с рынка
Exxon Mobil - отзывают всех специалистов из нефтяных компаний рф
Etsy - блок всех балансов на ру счетах
Facebook - бан аккаунтов рф сми
FedEx - полный запрет поставок
Formula 1 - отмена турнира в Сочи
Ford - закрывает все магазины
FIFA - дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в рф
Google Pay - частичный блок
Google - 15 $ млн на гуманитарную помощь Украине
Google Maps - блок стратегически важной инфо для русских
General Motors - останавливает экспорт
HP - ноутов больше не завезут
Harley Davidson - прекращение поставок. Ночные волки теперь будут рассекать на ижах с колясками
Instagram - блокировка пропаганды
Intel - запрет поставки микрочипов
Jaguar - выходят с рынка
Jooble - удалили сервис и сделали заявление. Впрочем, зачем работу теперь искать. Она скоро останется только у омона
KUNA - майнить крипту ру юзерам без шансов
Lenovo - выход с рынка
LinkedIn - готовятся к полному выходу из страны
MOK - отмена всех соревнований
Mastercard - приостановка производства карт, отключение нескольких банков
Maersk - остановка поставок в/из рф - прощай шмот с Ali express и ASOS
Mercedes - выход из страны
Megogo - удаление всех русских фильмов
Metro - 10к сотрудников - на выход
Mitsubishi - работники 141 сервисного центра - на выход
Microsoft Office - обсуждается широкий комплекс мер
Mobile World Congress - ру делегацию не акредитовать
NFT - блок средств юзеров рф и рб, перевод их денег Украине
NHL - полный блок для игроков из рф
Netflix - блок для русских подписок, остановка производства рф сериалов
Nike - закрывают все магазины
Nintendo - запрет на покупки в рублях
Nestle - закрывает все 6 фабрик в рф
OnlyFans - закрытие в стране, девочки - на панель
Paysera - блокировка
PayPal - заморозка счётов на вывод
Paramount - блок кинопроката
Parimatch - отозвали франшизу
Play Station - невозможно совершить оплату
Pornhub - запрет на доступ к контенту. Дрочите на Регину Тодоренко или Maruv, которая неделю назад пела дифирамбы вашему мегарынку
Porsche - выход из рф
Renault - выход с рынка
Samsung pay - блокировка сервиса
Snapchat - аут из аппки в рф и блядоруссии, 15 млн $ помощи Украине
Scania - выход из рф
SpaceX - поставка Starlink Украине
Shell - разрыв контракта с Газпромом
Spotify - невозможна оплата подписки
Sony - блок кинопроката
Twitter - нельзя регистрировать аккаунты гражданам рф
TikTok - массовый бан агрессивных долбоебов и так называемых сми
Toyota - 2600 сотрудников, гоу в автоваз
UEFA - отмена финала ЛЧ в Питере, запрет всем клубам на участие в ЛЧ и ЛЕ, 1 млн $ помощи Украине, разрыв контракта с генеральным спонсором газпром
UPS - полный запрет поставок
Universal pictures - блок кинопроката
Viber - 9 млн $ помощи Украине от CEO Rakuten
Visa - остановка обслуживания карт санкционных банков
Volvo - выходят из рф
Yandex - исключение акций компании с котировок на NY бирже
YouTube - блокировка сотен каналов и их монетизации
Warner Bros - отмена всего кинопроката
Webmoney - запрет транзакций
Wolkswagen - выходят из страны
Zoom - отзыв лицензий на разработку ПО

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Igor Malyushkin

Оф стейтмента от Нокии не было, всё таки важно понимать, что это заявление Рейтер, а не Нокии. Не удивлюсь, если оно последует вскоре, но я бы подождал заявление от самой Нокии.

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Alexander

ну вряд ли Рейтер высасывает инфу из пальца

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Искусственный историк

Ну как там 5G развили?

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Hooligan

Серьезно. Этого следовало ожидать.

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Россию не спасти

Стоп хватит

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Jonny Odyssey

Интересно, а вояки наши на финском оборудовании кукарекают меж собой?

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Цкуро Бесцветный

ну только если BAOFENG стала финской компанией)))

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Законодательный якорь

Ща заменим на дырявое хуавеевское, мда.

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Элементарный ящик

К дырявому нам с тобой не привыкать.

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tima ficus

Ждём Erricsson

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Россию не спасти

Скоро интернет выключится

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Slartibartfast

Поставки еды будут согласовывать по проводному телефону

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Однако здравствуйте

Детелефонизация из прошлого поста с эппл продвигается успешно

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Сексуальный бинокль

в каком месте она финская лол

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Igor Malyushkin

Де юре она финская.

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Антон Лисин

"Горшочек невари"

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Al

Ебанутый карлик, мы и без связи останемся...

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Максим Энкель

Чем хуже , тем лучше!

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Александр Кулида

Хуавей то как обрадуется

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Pedro Julio

Такими темпами скатимся в каменный век :(

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Валютный Филипп

Вот это вери хуево на самом деле, если получится надавить на китайцев то точно можно очень быстро оказаться в России 19 века

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