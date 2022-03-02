Новости
Ольга Щербинина

Правительство РФ на три года освободит отечественные IT-компании от налога на прибыль Статьи редакции

Сотрудники таких компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от призыва.

Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин. «Важно не допустить снижения темпов развития IT-отрасли в нашей стране даже в условиях санкционных ограничений. Нужно обеспечить устойчивое и бесперебойное функционирование информационной инфраструктуры. И конечно, сохранить кадровый потенциал», — отметил он.

  • Налоговые преференции распространят на разработчиков мобильных приложений и организации, занимающиеся реализацией, установкой и тестированием отечественных решений.
  • На три года все IT-компании освободят от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами. Им предоставят льготные кредиты на выгодных условиях — по ставке, не превышающей 3%.
  • Cотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских компаниях.
  • Правительство расширит программу предоставления грантов на создание отечественных решений.

    Мишустин отметил, что Путин уже подписал соответствующий указ. Он поручил Министерству цифрового развития оперативно подготовить все необходимые документы.

#новости #мишустин

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Проклятый дебаркадер

Да, разумеется, проблема же именно в этом была. Теперь заживёт IT

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117
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Роман Вяткин

Просто айтишники самые мобильные сейчас. Пытаются хоть как-то удержать

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Банан

Мы же айтишники, а не ватные дебилы. Хрена с два нас этим удержишь

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1 комментарий
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Роман против войны

Было недостаточное неравенство доходов

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7
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Sergei Timofeyev

А скоро будет просто равенство.

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Поздний фонарь

Освободите от себя, блять.

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Cyberdog

IT-компании, которые будут работать только внутри страны, класс

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Прошедший мангал

На перфокартах

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Энергетический ихтиандр

На деревянных счётах и логарифмических линейках.

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dy

отсюда и ипотека :)

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Зелёный Мох

Спасибо, но нет

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37
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Shked

Отсрочка от мобилизации, кстати, в сделку не входит

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33
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Dead in

Ахахха, минус 80 процентов рынка, минус капитализация, а за то не будете 3 года нологи платить на прибыль, спасибо нахуй

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31
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Owlie

Прибыли то не будет, какой смысл от налога

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4
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Mark Black

Кто сказал? У большинства айти всё в полном порядке с потоками. При чём тут рыночная оценка компании в моменте выхода нерезидентов с этого рынка?

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бєндєровєц родрігес
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Sergei Timofeyev

Более того, что зарубежные партнёры один за одним отказываются работать и поставлять своё оборудование. На счётах будет IT?

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Дмитрий Чехов

Куда делось 80%? Правительство боится за те компании, которые работают на рынок внутри страны, тот же рт. Тормозят отток просто.

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0
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Азат Салихьянов

Не удивлюсь если через год отменят эти льготы на 3 года

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0
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Vezel

Ура, 13% от нихуя вернут!

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26
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Николай Николаевич

20 вроде

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Vezel

Ну так вообще заебись! На 20% больше нихуя!

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13
2 комментария
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3865 875

налога на прибыль
Ты путаешь налог на доходы физических лиц и налог на прибыль юридических лиц

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3
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Vezel

Да я не путаю. Вчера была инфа про ндфл, вот и решил вбросить

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–1
5 комментариев
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Сирано де Бержерак

я чет не услышал от него такого, или это имелось в виду под "Налоговыми преференциями"?

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Vezel

Да вчера чёт такое писали, мол, от ндфл на 3 года освободят. Но тут пока такого не видно, да

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2 комментария
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Daniel Shnaider

Почему нельзя просто закрыть им выезд? Что за либераха во главе рашки?))

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25
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Оранжевый Петя

@Кнорозов

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Новый Уренгой

Blyat, почему я тоже про него подумал...

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Старательный самолет

привет, 10 лет лагерей тебе

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1 комментарий
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Старательный самолет

я кста не либераха)

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Daniel Shnaider

Сарказм, а то ща заминусите сдуру)

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Оранжевый Петя

Не, ты же не бот, как я

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Bender Rodriguez

зачем закрывать только им, если можно закрыть сразу всем?)

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Согласный алмаз

Там вроде уже проверяют всех.

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Тревожный коктейль

это слухи. харош разгонять

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Faraway Frog

Мне кажется их подачкам не стоит доверять.

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Задумчивой Кот

Не все IT, а то что сидит на гос. заказах. Учитывая специфику подобных контор, когда они зачастую состоят из 1.5 учередителей, а всё работы идут в суб подряд - это еще тот пшик.

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6
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lickreal

Не все IT, а то что сидит на гос. заказах.
 откуда инфа? не увидел этого нигде

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Задумчивой Кот

Само выступление посмотри. Напрямую это не говориться, но прям "прозрачно" намыкаются

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Дешевый кран
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6
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aliftin

Раньше альтернативная служба заключалась в том что бы утки с мочой за дедами выносить, а теперь её заменят работой в яндексе.

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new_comment

Компании по производству телепортов, машин времени и нанороботов можно тоже освободить от налогов. Бюджет потянет.

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4
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DpaHuk

Я не расслышал речь про ставку 1 процент? А, увидел, 3 процента на бумаге, а по факту 6?

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Задумчивой Кот

По факту эти льготы распространятся только на господрядчиков. Остальной рынок может сосать и не отвлекаться на мелочи

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11
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Случайный поезд

Интересно, GitLab/GitHub накроются 3,14здой?

Если да, то где будем хранить код? На Яндекс.Диске?

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Прошедший мангал

В скоросшивателях в книжном шкафу

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Россию не спасти

Досвидания

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3
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Снежный единорожек88

Нет прибыли - нет налога
 Сообщили в правительстве

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3
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Прошедший мангал

Лукашенко тоже освобождал

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Sergei Timofeyev

И где они сейчас?

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Однако здравствуйте

Нет прибыли, нет налогов!

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1
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Sergei Kuznetsov

Это он про платформы на 1с и сбис, а также для группы mail.ru

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Николай Николаевич

Мне кажется все равно посъебывают. Уже не спасти.

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Алексей Гришко

Нет прибили - нет налогов.

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Anderkeks

Если. Ты делаешь. Большие. Паузы. Между. Словами и предложениями. То кажется, что ты звучишь. Намного. Более. Убедительно.

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1
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Explosive Magic

Он просто слушает/читает суфлера, не может же он эту ебанину запомнить на самом деле.

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Al

То есть, вся эта ебань на 3 года?

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Двухфакторный таракан

Не переживай, ядерный апокалипсис придёт быстрее

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Сергей Кончало

Аххахха. Это уже не правительство.

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Герой рунета 2009

Пояснительная бригада нужна, сколько слушаю и читаю - не могу понять, речь идет об ИТ-компаниях (т.е. обо всех интеграторах, ИТ-дочках гос. компаний, да даже интернет-провайдерах и веб-студиях), или только о разработчиках ПО?

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Daniel Shnaider

И запретить кодить на пиндоской jawa.
Есть же наш скрепный руский ассемблер)

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Грустный ящик

Скрепный русский 1С

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Отличный щит

У нас уже есть аналог

https://yopta.space/

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Артемий Мищенко

1ass

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Прошедший мангал

яZык программирования

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Тревожный коктейль

фортран

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Валерий Миллер

Какая чушь! Нет никакого внутреннего рынка ИТ в России. Кто будет покупать их разработки?

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Даниил Щепетильников

Преувеличение, рынок есть, но это в основном b2b и b2g

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Валерий Миллер

Все что связано с госконтрактами и пр., уже давно поделено между приближенными компаниями.

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3 комментария
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Bender Rodriguez

в России огромный рынок IT, и при чем один из самых топовых в мире по качеству продуктов

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johny64 XZ

И что это за продукты такие если не секрет?

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3 комментария
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Тревожный коктейль

ты дебич?)

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Гражданин кантона Ури

рынок-то огромный, только вот покупатели все разбежались.

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Eva Dark

Там не все IT компании, а те, кто работают на РФ и включены в реестр же

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Slartibartfast

Вот и встал перед ойтишнечками выбор - назад в бабушкин совеццкий союз, или подергаться еще с бизнесом.

Все, кто пойдет ради денег в госрабство, сильно ухудшат свое положение. Даже если будет казаться, что они его улучшили.

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johny64 XZ

Ради денег? Какие там деньги, в рф и так зп ойтишечки даже ниже чем в рб, а в гос - вообще забей

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1 комментарий
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Eva Dark

У нас и так много людей, которые идут в русское ойти ещё до этого говна.
Выбирая между русской продуктовой на русский рынок или галерой на иностранный рынок с зп в долларах, я бы не сомневался ни минуты.

Тем не менее, русского ойти очень много

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1 комментарий
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Мутный фитиль

Как же похуй

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Тактический Абдужаббор

Грязная история.

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Мюллер против войны

Ну правильно, кому-то же нужно будет обслуживать Чебурнет

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испанский смех

Заебись, слава Путину! заботится о своем электорате!

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Дмитрий Шалатонов

Поздно

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Никита Диденко

какие формальные требования надо выполнить, чтоб организация законно считалась it компанией?)

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Грустный ящик

ОКВЭД иметь нужный в качестве основной деятельности компании

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Прошедший мангал

Для тех льгот, которые раньше были, нужна была аккредитация в минцифре и минимум 7 человек в штате

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Во Нючка

Слышно, как у него ладошки прилипают к бумаге.

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Dan

Налог на какую прибыль?

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Грустный ящик

Ребят, пишите, что мы рады и все такое. А то введут еще каких нить мер, типа запрет на выезд за границу или запрет на работу с иностранными компаниями для айтишников.

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Родной динозавр

Налога на что??

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ImPReZ

всех или аккредитованных в мин.цифре? разные вещи

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Арсен Саакян

Интересно Путин своей смертью умрет или помогут?

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Blessed

ээ, слыш, работай

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Charles Cross

Шикарно конечно быть ITшником. Тебя везде ждут, зарплаты высокие и ещё от налогов освобождают.

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citizen

Сообщение удалено

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Oleg Vorogushin

Без чипов и деловых связей с миром отрасль сейчас просто в космос взлетит конечно, лол

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egorсorovin

интернет бы не вырубили

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Егор Ниглов

Ухххх, кайф! Вот теперь заживет. И кому теперь нужна свободная, вполне себе европейская Грузия, с 1 или 2% налогов для нерезидентов. Щас прям как все айтишники возьмут, да как останутся.

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Подозрительный Кот

с кем эти компании будут работать и что разрабатывать на каких инструментах?

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