Правительство РФ на три года освободит отечественные IT-компании от налога на прибыль Статьи редакции
Сотрудники таких компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от призыва.
Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин. «Важно не допустить снижения темпов развития IT-отрасли в нашей стране даже в условиях санкционных ограничений. Нужно обеспечить устойчивое и бесперебойное функционирование информационной инфраструктуры. И конечно, сохранить кадровый потенциал», — отметил он.
- Налоговые преференции распространят на разработчиков мобильных приложений и организации, занимающиеся реализацией, установкой и тестированием отечественных решений.
- На три года все IT-компании освободят от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами. Им предоставят льготные кредиты на выгодных условиях — по ставке, не превышающей 3%.
- Cотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских компаниях.
- Правительство расширит программу предоставления грантов на создание отечественных решений.
Мишустин отметил, что Путин уже подписал соответствующий указ. Он поручил Министерству цифрового развития оперативно подготовить все необходимые документы.
Просто айтишники самые мобильные сейчас. Пытаются хоть как-то удержать
Мы же айтишники, а не ватные дебилы. Хрена с два нас этим удержишь
Было недостаточное неравенство доходов
А скоро будет просто равенство.
IT-компании, которые будут работать только внутри страны, класс
отсюда и ипотека :)
Спасибо, но нет
Отсрочка от мобилизации, кстати, в сделку не входит
Ахахха, минус 80 процентов рынка, минус капитализация, а за то не будете 3 года нологи платить на прибыль, спасибо нахуй
Прибыли то не будет, какой смысл от налога
Кто сказал? У большинства айти всё в полном порядке с потоками. При чём тут рыночная оценка компании в моменте выхода нерезидентов с этого рынка?
Более того, что зарубежные партнёры один за одним отказываются работать и поставлять своё оборудование. На счётах будет IT?
Куда делось 80%? Правительство боится за те компании, которые работают на рынок внутри страны, тот же рт. Тормозят отток просто.
Не удивлюсь если через год отменят эти льготы на 3 года
Ура, 13% от нихуя вернут!
20 вроде
Ну так вообще заебись! На 20% больше нихуя!
налога на прибыль
Ты путаешь налог на доходы физических лиц и налог на прибыль юридических лиц
Да я не путаю. Вчера была инфа про ндфл, вот и решил вбросить
я чет не услышал от него такого, или это имелось в виду под "Налоговыми преференциями"?
Да вчера чёт такое писали, мол, от ндфл на 3 года освободят. Но тут пока такого не видно, да
Почему нельзя просто закрыть им выезд? Что за либераха во главе рашки?))
Blyat, почему я тоже про него подумал...
Сарказм, а то ща заминусите сдуру)
зачем закрывать только им, если можно закрыть сразу всем?)
Мне кажется их подачкам не стоит доверять.
Не все IT, а то что сидит на гос. заказах. Учитывая специфику подобных контор, когда они зачастую состоят из 1.5 учередителей, а всё работы идут в суб подряд - это еще тот пшик.
Не все IT, а то что сидит на гос. заказах.
откуда инфа? не увидел этого нигде
Само выступление посмотри. Напрямую это не говориться, но прям "прозрачно" намыкаются
Раньше альтернативная служба заключалась в том что бы утки с мочой за дедами выносить, а теперь её заменят работой в яндексе.
Компании по производству телепортов, машин времени и нанороботов можно тоже освободить от налогов. Бюджет потянет.
Я не расслышал речь про ставку 1 процент? А, увидел, 3 процента на бумаге, а по факту 6?
По факту эти льготы распространятся только на господрядчиков. Остальной рынок может сосать и не отвлекаться на мелочи
Интересно, GitLab/GitHub накроются 3,14здой?
Если да, то где будем хранить код? На Яндекс.Диске?
Досвидания
И где они сейчас?
Нет прибыли, нет налогов!
Это он про платформы на 1с и сбис, а также для группы mail.ru
Мне кажется все равно посъебывают. Уже не спасти.
Нет прибили - нет налогов.
Если. Ты делаешь. Большие. Паузы. Между. Словами и предложениями. То кажется, что ты звучишь. Намного. Более. Убедительно.
Он просто слушает/читает суфлера, не может же он эту ебанину запомнить на самом деле.
То есть, вся эта ебань на 3 года?
Не переживай, ядерный апокалипсис придёт быстрее
Аххахха. Это уже не правительство.
Пояснительная бригада нужна, сколько слушаю и читаю - не могу понять, речь идет об ИТ-компаниях (т.е. обо всех интеграторах, ИТ-дочках гос. компаний, да даже интернет-провайдерах и веб-студиях), или только о разработчиках ПО?
И запретить кодить на пиндоской jawa.
Есть же наш скрепный руский ассемблер)
У нас уже есть аналог
1ass
Какая чушь! Нет никакого внутреннего рынка ИТ в России. Кто будет покупать их разработки?
Преувеличение, рынок есть, но это в основном b2b и b2g
Все что связано с госконтрактами и пр., уже давно поделено между приближенными компаниями.
в России огромный рынок IT, и при чем один из самых топовых в мире по качеству продуктов
И что это за продукты такие если не секрет?
рынок-то огромный, только вот покупатели все разбежались.
Там не все IT компании, а те, кто работают на РФ и включены в реестр же
Вот и встал перед ойтишнечками выбор - назад в бабушкин совеццкий союз, или подергаться еще с бизнесом.
Все, кто пойдет ради денег в госрабство, сильно ухудшат свое положение. Даже если будет казаться, что они его улучшили.
Ради денег? Какие там деньги, в рф и так зп ойтишечки даже ниже чем в рб, а в гос - вообще забей
У нас и так много людей, которые идут в русское ойти ещё до этого говна.
Выбирая между русской продуктовой на русский рынок или галерой на иностранный рынок с зп в долларах, я бы не сомневался ни минуты.
Тем не менее, русского ойти очень много
Ну правильно, кому-то же нужно будет обслуживать Чебурнет
Заебись, слава Путину! заботится о своем электорате!
Поздно
какие формальные требования надо выполнить, чтоб организация законно считалась it компанией?)
Слышно, как у него ладошки прилипают к бумаге.
Налог на какую прибыль?
всех или аккредитованных в мин.цифре? разные вещи
Интересно Путин своей смертью умрет или помогут?
ээ, слыш, работай
Шикарно конечно быть ITшником. Тебя везде ждут, зарплаты высокие и ещё от налогов освобождают.
Сообщение удалено
Без чипов и деловых связей с миром отрасль сейчас просто в космос взлетит конечно, лол
интернет бы не вырубили
Ухххх, кайф! Вот теперь заживет. И кому теперь нужна свободная, вполне себе европейская Грузия, с 1 или 2% налогов для нерезидентов. Щас прям как все айтишники возьмут, да как останутся.
с кем эти компании будут работать и что разрабатывать на каких инструментах?
Они сравнили эти военные действия с нападением Германии на Польшу в 1939-м и на СССР в 1941-м.
Это всё, что мы можем про это сообщить.
Финская компания прекратила поставлять сетевое оборудование, базовые станции и прочие компоненты для систем связи.
Их хотели оставить в ОВД на ночь, но отпустили после прибытия адвоката.
«Дикие бродячие собаки обгладывают тела, некоторых нельзя идентифицировать, потому что они обгорелые. По каким законам войны это возможно?».