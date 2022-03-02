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Ольга Щербинина

В Госдуму внесли поправки о наказании до 15 лет лишения свободы за фейки о действиях российских военных Статьи редакции

Если это одобрят, они дополнят статьи за распространение фейков о пандемии.

Об этом сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, передаёт ТАСС.

Первая часть — она общая, касающаяся изготовления таких фейков и их распространения, предусмотрено до трёх лет лишения свободы. Если деятельность осуществляется с использованием служебного положения, в группе или организованной группе лиц, с использованием интернета и других возможностей широкого распространения, то тогда наказание будет выше, от пяти до 10 лет лишения свободы. Если лицо, распространяющее фейки, заведомо знает, что они ложные, и они получили общественно опасные последствия, то тогда наказание до 15 лет лишения свободы.

Он предложил ввести эти меры 28 февраля. «Два года назад мы дополнительно ввели ответственность за распространение заведомо ложной общественно значимой информации о пандемии. Считаю, что эти же статьи можно дополнить положением об ответственности за искажение цели, роли и задач Вооружённых сил РФ, а также других формирований во время специальных военных и иных операций», — сказал тогда Пискарёва.

Депутат отметил, что в комитете по безопасности фиксируют «вал фейковых новостей» о ходе «специальной военной операции» на Украине. Большинство из них генерируется на Украине, заметил он и добавил, что фейки также «охотно распространяет ряд российских СМИ» и пользователи в соцсетях.

Пискарёв уточнил, что это не отдельный законопроект: поправки вносят ко второму чтению законопроекта об уголовном наказании для россиян за исполнение иностранных санкций. Ожидается, что этот законопроект вместе с поправками о фейках будет принят во всех трех чтениях на ближайших заседаниях Госдумы. Заседания запланированы 4, 9 и 10 марта.

#новости #войнасукраиной

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Alex Fielding

как надо было угандошить страну, чтобы такие законы были нормой?

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Транс либертарианец

Под бурные аплодисменты населения

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Снежный единорожек88

ещё и добавки попросят

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Плотный
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aliftin

Там где ты и должен быть, бро.

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Человекоподобный кот

"Сейчас не 37 год, вы чего, за вами черный воронок не приедет"

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флутер погромист

Если это одобрят, они дополнят статьи за распространение фейков о пандемии.
У России два врага: здравый смысл и свобода информации

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Элементарный ящик

У российской власти два врага: отсутствие мозга и граждане России.

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Roman Khegay

У российской власти два врага: власть и Россия

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ВTopHuk

Ещё преступное бравирование своими гражданскими правами

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Недоперепил
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Поздний фонарь

Прощайте. Встретимся на зоне. Люблю вас всех!

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Dmitry Smirnoff

Решил самую козырную шконку вперёд всех занять??

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Поздний фонарь

Конечно! Самое время стоять в очереди не за iPhone, а за козырной шконкой!

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Dmitry Smirnoff

Ну-ка двинься я перед тобой занимал!

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2
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Fantom

- Сказал "война", дадут 15 лет
- Выступил на митинге - идёшь в сизо
- Перечислил украинцу копейку, на тебе 20 лет
- Говоришь правду- в сизо

Полная свобода слова. Главное, что цензуры в стране нет.

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ВTopHuk

И войны нет. Мыж никогда ни на кого не нападали

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Александр Чекета

Да, никаких войн, только одни спецоперации.

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Alex Fielding

58 статья привет

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Николай Николаевич

Может быть это и не так плохо. Заключенных не отправляют воевать. Хотя были же заградотряды...

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Renox

Внезапно окажется, что штрафбаты - отличная, богоугодная вещь

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Николай Николаевич

Ну, для годных к строевой штрафбат - для негодных гулаг.

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HL3 confirmed

alway has been

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Опасный рак

Казалось, хуже сраного сталинского совка ничего быть на может

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Dan
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IaroslavTuch

Удивился что нет смертной казни за фейки.

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Arman Adabi

Не трогай, это на завтра

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Мамин сибиряк

Не, все, эту страну не спасти

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ВTopHuk

Да и спасать некому

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HL3 confirmed

так может просто страну колючей проволокой обнести? ну типо как в фильме "Побег из Нью-Йорка" только вместо города целая страна

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Al

Не зашквар призывать остановить войну. Зашквар - писать про 8 лет и прочую хуету, котоаря оправдывает войну.

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CкайримдляНордов

Зато на Зоне больше хороших людей станет

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Casha Ziba

Русский военный оккупант и террорист!

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Валя Джазиков

Вопрос - как будет доказываться правдивость фейка? Астрологияеским прогнозом?

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Снежный единорожек88

на глаз

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HL3 confirmed

никак. ты чё думаешь Венику на Эхе вон сейчас кто-то показал где именно он что нарушил? он требует, там даже адвокаты у него и все дела- а их нахуй посылают

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Fantom
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Татьяна Кузнецова

за распространение фейков о пандемии
 О том, что она никуда не делась и люди продолжают умирать?

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Кусок Бордюра

Похоже, они начинают о чем-то догадываться...

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Salesman

Так фейковать наши будут, чо опять гавно, а не законы и пиздежь?

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Жабка

Так по этому закону все Российские СМИ прикрыть придется. Если у нас сегодня их там нет, а завтра выясняется, что все таки были...и все фейканули.

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