В Госдуму внесли поправки о наказании до 15 лет лишения свободы за фейки о действиях российских военных Статьи редакции
Если это одобрят, они дополнят статьи за распространение фейков о пандемии.
Об этом сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, передаёт ТАСС.
Он предложил ввести эти меры 28 февраля. «Два года назад мы дополнительно ввели ответственность за распространение заведомо ложной общественно значимой информации о пандемии. Считаю, что эти же статьи можно дополнить положением об ответственности за искажение цели, роли и задач Вооружённых сил РФ, а также других формирований во время специальных военных и иных операций», — сказал тогда Пискарёва.
Депутат отметил, что в комитете по безопасности фиксируют «вал фейковых новостей» о ходе «специальной военной операции» на Украине. Большинство из них генерируется на Украине, заметил он и добавил, что фейки также «охотно распространяет ряд российских СМИ» и пользователи в соцсетях.
Пискарёв уточнил, что это не отдельный законопроект: поправки вносят ко второму чтению законопроекта об уголовном наказании для россиян за исполнение иностранных санкций. Ожидается, что этот законопроект вместе с поправками о фейках будет принят во всех трех чтениях на ближайших заседаниях Госдумы. Заседания запланированы 4, 9 и 10 марта.
как надо было угандошить страну, чтобы такие законы были нормой?
Под бурные аплодисменты населения
Там где ты и должен быть, бро.
"Сейчас не 37 год, вы чего, за вами черный воронок не приедет"
Если это одобрят, они дополнят статьи за распространение фейков о пандемии.
У России два врага: здравый смысл и свобода информации
У российской власти два врага: власть и Россия
Ещё преступное бравирование своими гражданскими правами
Решил самую козырную шконку вперёд всех занять??
Ну-ка двинься я перед тобой занимал!
- Сказал "война", дадут 15 лет
- Выступил на митинге - идёшь в сизо
- Перечислил украинцу копейку, на тебе 20 лет
- Говоришь правду- в сизо
Полная свобода слова. Главное, что цензуры в стране нет.
И войны нет. Мыж никогда ни на кого не нападали
Да, никаких войн, только одни спецоперации.
58 статья привет
Может быть это и не так плохо. Заключенных не отправляют воевать. Хотя были же заградотряды...
Внезапно окажется, что штрафбаты - отличная, богоугодная вещь
Ну, для годных к строевой штрафбат - для негодных гулаг.
alway has been
Удивился что нет смертной казни за фейки.
Не трогай, это на завтра
Не, все, эту страну не спасти
Да и спасать некому
так может просто страну колючей проволокой обнести? ну типо как в фильме "Побег из Нью-Йорка" только вместо города целая страна
Не зашквар призывать остановить войну. Зашквар - писать про 8 лет и прочую хуету, котоаря оправдывает войну.
Зато на Зоне больше хороших людей станет
Русский военный оккупант и террорист!
Вопрос - как будет доказываться правдивость фейка? Астрологияеским прогнозом?
никак. ты чё думаешь Венику на Эхе вон сейчас кто-то показал где именно он что нарушил? он требует, там даже адвокаты у него и все дела- а их нахуй посылают
за распространение фейков о пандемии
О том, что она никуда не делась и люди продолжают умирать?
Похоже, они начинают о чем-то догадываться...
Так фейковать наши будут, чо опять гавно, а не законы и пиздежь?
Так по этому закону все Российские СМИ прикрыть придется. Если у нас сегодня их там нет, а завтра выясняется, что все таки были...и все фейканули.
Это всё, что мы можем про это сообщить.
«Дикие бродячие собаки обгладывают тела, некоторых нельзя идентифицировать, потому что они обгорелые. По каким законам войны это возможно?».
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