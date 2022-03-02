Если это одобрят, они дополнят статьи за распространение фейков о пандемии.

Об этом сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, передаёт ТАСС.

Первая часть — она общая, касающаяся изготовления таких фейков и их распространения, предусмотрено до трёх лет лишения свободы. Если деятельность осуществляется с использованием служебного положения, в группе или организованной группе лиц, с использованием интернета и других возможностей широкого распространения, то тогда наказание будет выше, от пяти до 10 лет лишения свободы. Если лицо, распространяющее фейки, заведомо знает, что они ложные, и они получили общественно опасные последствия, то тогда наказание до 15 лет лишения свободы.

Он предложил ввести эти меры 28 февраля. «Два года назад мы дополнительно ввели ответственность за распространение заведомо ложной общественно значимой информации о пандемии. Считаю, что эти же статьи можно дополнить положением об ответственности за искажение цели, роли и задач Вооружённых сил РФ, а также других формирований во время специальных военных и иных операций», — сказал тогда Пискарёва.

Депутат отметил, что в комитете по безопасности фиксируют «вал фейковых новостей» о ходе «специальной военной операции» на Украине. Большинство из них генерируется на Украине, заметил он и добавил, что фейки также «охотно распространяет ряд российских СМИ» и пользователи в соцсетях.

Пискарёв уточнил, что это не отдельный законопроект: поправки вносят ко второму чтению законопроекта об уголовном наказании для россиян за исполнение иностранных санкций. Ожидается, что этот законопроект вместе с поправками о фейках будет принят во всех трех чтениях на ближайших заседаниях Госдумы. Заседания запланированы 4, 9 и 10 марта.