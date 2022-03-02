Евросоюз запретил продавать, поставлять и экспортировать в Россию банкноты евро Статьи редакции
Ограничения из-за войны с Украиной пока не вступили в силу.
Евросоюз запретил продавать, поставлять, передавать или вывозить банкноты евро в Россию, следует из постановления, опубликованного в журнале союза.
Банкноты теперь нельзя направлять любым физическим и юридическим лицам, организациям или российским госорганам, включая российское правительство и Центробанк. Для дипломатов и физических лиц, путешествующих в Россию, сделали исключение: им ввозить деньги можно, но только для «личного использования».
Ограничения вступят в силу 12 марта.
страшна
Жуткая пикча.
Русский мир будущего:
Если верить мему про "раньше было лучше", на таком уровне отрицательного развития нам должно стать заебись, так что всё путём вроде.
Раньше (неделю назад) было действительно лучше.
Блядь, ну хватит уже!!!!! Невозможно же!!!!
Операция будет продолжаться до полной деньгификации России.
Чот ору)))
Царь приказал сохранять спокойствие и терпеть! Они просто сдохнут, а мы в рай!
P.s. Прошу отнестись с пониманием
Он же абсолютное зло, что для него рай?
кажется еврики стоит и дальше оставить на счетах, там хотя бы они в виде циферок, а не налички, которую отберут
со счетов то точно не отберут. Это надо целый приказ банкам отдать "сконвертировать по ППС в рубли"
а чего у нас каждый день новые условия и законы
"пацан сказал - пацан сделал" - это чего, не закон?
Запретят оборот, вывоз и завоз данной валюты на территорию РФ, делов-то)
Наоборот лучше снять наличкой евро и потом продавать как антиквариат втридорога.
Еще напечатаем, а потом хоть инфляция!!!
Будет гордый курс 1 руб - 1 венесеулський болливар, без всяких западных евро и долларов
Эти евродоллары всё равно гейские, фу
Мало ли куда это гейвропейцы их пихали 🤮
а российская экономика такая и говорит:
еще чтот осталось?
Пфф, свои напечатаем.
Очередной аргумент против макулатуры в пользу крипты.
Это отказ от энерго ресурсов россии со стороны европы ? Или что ? Как они за газ платить будут ? Или они до этого оплачивали в долларе ? Но тогда сам бог велел сша ввести аналогичные санкции на доллар
От газовой удавки мордора мир людей будет избавляться постепенно.
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