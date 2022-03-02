Новости
Яна Ломакина

Евросоюз запретил продавать, поставлять и экспортировать в Россию банкноты евро Статьи редакции

Ограничения из-за войны с Украиной пока не вступили в силу.

Евросоюз запретил продавать, поставлять, передавать или вывозить банкноты евро в Россию, следует из постановления, опубликованного в журнале союза.

Банкноты теперь нельзя направлять любым физическим и юридическим лицам, организациям или российским госорганам, включая российское правительство и Центробанк. Для дипломатов и физических лиц, путешествующих в Россию, сделали исключение: им ввозить деньги можно, но только для «личного использования».

Ограничения вступят в силу 12 марта.

#новости #войнасукраиной #валюта

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Всевозможный мангал
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Al

страшна

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Максим Энкель

Жуткая пикча.

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Всевозможный мангал

как и всё сейчас вокруг

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Транспортный будильник

пу и тупая рашка

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Ваня Погост против войны

Русский мир будущего:

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41
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Михаил

Если верить мему про "раньше было лучше", на таком уровне отрицательного развития нам должно стать заебись, так что всё путём вроде.

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22
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Сергей Лукин

Раньше (неделю назад) было действительно лучше.

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Опасный рак

Думаю у росийских коррупционеров столько евро по подвалам хранится, что они бы сами могли поставлять евро 💶 в Евросоюз.

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пирог же

Блядь, ну хватит уже!!!!! Невозможно же!!!!

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Mikhail

Операция будет продолжаться до полной деньгификации России.

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Явный клуб

До полной дефикации

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Энергетический ихтиандр

Дефекации, может?

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thispersondoesntexist

Чот ору)))

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rotten pepperoni

Царь приказал сохранять спокойствие и терпеть! Они просто сдохнут, а мы в рай!

P.s. Прошу отнестись с пониманием

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пирог же

Он же абсолютное зло, что для него рай?

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Энергетический ихтиандр

Рая нет.

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Andre Macareno

кажется еврики стоит и дальше оставить на счетах, там хотя бы они в виде циферок, а не налички, которую отберут

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Дмитрий Сафронов

со счетов то точно не отберут. Это надо целый приказ банкам отдать "сконвертировать по ППС в рубли"

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0x1F354 FOX

а чего у нас каждый день новые условия и законы

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Цкуро Бесцветный

"пацан сказал - пацан сделал" - это чего, не закон?

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Законный паук например

а не налички, которую отберут
 Как будут определять где в квартире у меня храняться евро? Ну нахуй эти банковские счета.

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TJ Raccoon

Запретят оборот, вывоз и завоз данной валюты на территорию РФ, делов-то)

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2
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Законный паук например

У нас кое что еще запрещено было давным-давно, что мне уже негде магнитики держать.

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0
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Дратути

Наоборот лучше снять наличкой евро и потом продавать как антиквариат втридорога.

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Элементарный ящик

Да похер на Евро. Скоро рубли закончатся.

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1
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joke yolo

Еще напечатаем, а потом хоть инфляция!!!

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Александр Чекета

Будет гордый курс 1 руб - 1 венесеулський болливар, без всяких западных евро и долларов

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Майка Ника

Эти евродоллары всё равно гейские, фу

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Александр Чекета

Мало ли куда это гейвропейцы их пихали 🤮

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Dan
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Alexander

а российская экономика такая и говорит:

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Alex Fielding

еще чтот осталось?

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Дратути

Пфф, свои напечатаем.

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Salesman

Очередной аргумент против макулатуры в пользу крипты.

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Михаил

Это отказ от энерго ресурсов россии со стороны европы ? Или что ? Как они за газ платить будут ? Или они до этого оплачивали в долларе ? Но тогда сам бог велел сша ввести аналогичные санкции на доллар

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Ферман спас Россию

От газовой удавки мордора мир людей будет избавляться постепенно.

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Читать все 37 комментариев
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