Компания работала в стране девять лет.

Cкриншот сайта ASOS редактора TJ

Онлайн-магазин ASOS прекратил доставку в Россию. Заказать вещи в страну нельзя, заметили редакторы TJ.

Компания пока не опубликовала никаких заявлений о прекращении доставки в Россию. Связано ли это с западными санкциями из-за войны на Украине, неизвестно. Судя по комментариям под последним постом сообщества ASOS во «ВКонтакте», с 24 февраля по 1 марта доставка товаров ещё была доступна.

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ASOS — один из крупнейших зарубежных онлайн-ретейлеров, продающих одежду, обувь и аксессуары. Компания начала работать в России в 2013 году. По словам руководителя Asos.ru Владимира Долгополова, запуск в стране был самым удачным за всю историю ретейлера. Только на конец августа 2013 года число активных клиентов магазина составило 7,1 миллиона человек в год.