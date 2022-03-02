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Яна Ломакина

ASOS прекратил доставку в Россию Статьи редакции

Компания работала в стране девять лет.

Cкриншот сайта ASOS редактора TJ

Онлайн-магазин ASOS прекратил доставку в Россию. Заказать вещи в страну нельзя, заметили редакторы TJ.

Компания пока не опубликовала никаких заявлений о прекращении доставки в Россию. Связано ли это с западными санкциями из-за войны на Украине, неизвестно. Судя по комментариям под последним постом сообщества ASOS во «ВКонтакте», с 24 февраля по 1 марта доставка товаров ещё была доступна.

ASOS — один из крупнейших зарубежных онлайн-ретейлеров, продающих одежду, обувь и аксессуары. Компания начала работать в России в 2013 году. По словам руководителя Asos.ru Владимира Долгополова, запуск в стране был самым удачным за всю историю ретейлера. Только на конец августа 2013 года число активных клиентов магазина составило 7,1 миллиона человек в год.

#новости #asos

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Ваня Погост против войны
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Подводной бинокль

На картонке меряй, я тебя закрою!

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30
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0x1F354 FOX

одни старперы в чатике

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9
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Законодательный якорь

А скидочку дадите?

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1
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Виноватый нос

— Со скалы для больных детей Древней Спарты.🙂

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0
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Подводной бинокль

У меня трубы с черкизона до сих пор на даче в шкафу лежат!

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Тревожный коктейль

я ещё похожу, а потом вернусь

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2
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Законодательный якорь

Скоро на всех людях страны

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28
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Слава Инженеров

адидос полный

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Катя против войны

Адивор.

Ади, war!

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Llaren Hlaalo

З И Н Е Р Т А И

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испанский смех

Компания работала в стране девять лет.
 почему они молчали 8 лет?!

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12
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Антон Лисин

Девять. Видимо рот был занят

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Ольга Щербинина

жесть, я только там одежду покупала в последние годы

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8
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TOMYMM

Теперь будешь на озоне "богатырь" и "сударушка" брать

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6
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Alexandr Malceff

ламода вчера звонила кажеться первый раз за всё время не для уточнения заказа, сказали скидоны отличные сейчас будут

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1
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Maksim Derkach

Жаль, iherb тоже. Насчёт myprotein ещё не знаю.

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5
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батон

И ГДЕ ТЕПЕРЬ Я ДОСТАНУ ПРОТ ЧТОБЫ ЖАТЬ 115кг ЛЕЖА

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5
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Подводной бинокль

В окопе не надо жать лёжа.

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7
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батон

Только если своего коллегу-парня по окопу gachiHyper

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1
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TOMYMM

Озон

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Оранжевый Петя

99 жмешь

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Maksim Derkach

WheyRus. Но они тож из-за бугорских заводов таскали ) так что хз, как сейчас)

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Всевозможный завод

Myprotein тоже.
Не даёт оплатить заказ, на главной висит плашка «сайт временно не работает»

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Оранжевый Петя

iHerЪ

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–2
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испанский смех

а за возврат вернут бабки?

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Оранжевый Петя

К сожалению оккупантам не возвращаем. *Оперативный ответ сотрудника OTSOS*

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9
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Hooligan

Не удивлен. Кэнселлят по всем направлениям.

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Андрей

тут уже эффект снежного кома - если все канселят то кто не канселит тот значит поддерживает, скоро ничего не будет

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3
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Катя против войны

Жаль

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Нейроорлов

Очень жаль

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2
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Катя против войны

Ты такой проницательный

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Нейроорлов

ТЕРПИМ

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4
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Катя против войны

Мне кажется, за Нейроорловым стоит уже не бот, а ИИ. Я бы хотела такого себе домой вместо Алисы

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3
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Нейроорлов

Почему мужчины ставят себе женщин на аватарки?

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6
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Hooligan

Шпион ввиде умной колонки😏😀

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Максим Абрамчик

Неделю назад заказ приехал. Успел получается

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Слава Инженеров

нужно будет вернуть

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Максим Абрамчик

Так все на руках и все уплачено

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Частный холод

не имеет значения

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Лмао

Сука, единственный магазин с нормальной одеждой был. Я не хочу к Ламоде возвращаться....

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Maksim Derkach

Всемайки

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Alexmak

Придется возвращаться к вайлдберрис и алиэкспрессу

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Оранжевый Петя

Отсос. Успел

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ОСА

Гад.

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Оранжевый Петя

Я утюг

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Катя против войны

А старый акк какой был?

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Performance Artist
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Performance Artist

Это какой то магазин для богатых, для которого я слишком беден?

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Игорь Головин

О вы из London?

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russianvoodoo

Закупайтесь труселями и носками в HM пока они там есть. Потом меняться будем.

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Maksim Romanenko

Хороший был магазинчик со своими скидками для любого кошелька. Причем доставка довольно быстро прилетала.

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Hermann Haller

Впервые слышу даже в информационном поле, видимо я слишком бедный был для таких магазинов

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Сеня

ну, будем ждать посредников, хуле

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Alexandr Malceff

обидно

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Максим Готовцев

Надеюсь все морально готовы играть в WarThunder и WoT?

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