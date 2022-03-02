ASOS прекратил доставку в Россию Статьи редакции
Компания работала в стране девять лет.
Онлайн-магазин ASOS прекратил доставку в Россию. Заказать вещи в страну нельзя, заметили редакторы TJ.
Компания пока не опубликовала никаких заявлений о прекращении доставки в Россию. Связано ли это с западными санкциями из-за войны на Украине, неизвестно. Судя по комментариям под последним постом сообщества ASOS во «ВКонтакте», с 24 февраля по 1 марта доставка товаров ещё была доступна.
ASOS — один из крупнейших зарубежных онлайн-ретейлеров, продающих одежду, обувь и аксессуары. Компания начала работать в России в 2013 году. По словам руководителя Asos.ru Владимира Долгополова, запуск в стране был самым удачным за всю историю ретейлера. Только на конец августа 2013 года число активных клиентов магазина составило 7,1 миллиона человек в год.
одни старперы в чатике
адидос полный
Адивор.
Ади, war!
З И Н Е Р Т А И
Компания работала в стране девять лет.
почему они молчали 8 лет?!
Девять. Видимо рот был занят
жесть, я только там одежду покупала в последние годы
Теперь будешь на озоне "богатырь" и "сударушка" брать
ламода вчера звонила кажеться первый раз за всё время не для уточнения заказа, сказали скидоны отличные сейчас будут
Жаль, iherb тоже. Насчёт myprotein ещё не знаю.
И ГДЕ ТЕПЕРЬ Я ДОСТАНУ ПРОТ ЧТОБЫ ЖАТЬ 115кг ЛЕЖА
Только если своего коллегу-парня по окопу gachiHyper
Озон
WheyRus. Но они тож из-за бугорских заводов таскали ) так что хз, как сейчас)
а за возврат вернут бабки?
Не удивлен. Кэнселлят по всем направлениям.
тут уже эффект снежного кома - если все канселят то кто не канселит тот значит поддерживает, скоро ничего не будет
Жаль
Очень жаль
Ты такой проницательный
ТЕРПИМ
Мне кажется, за Нейроорловым стоит уже не бот, а ИИ. Я бы хотела такого себе домой вместо Алисы
Почему мужчины ставят себе женщин на аватарки?
Шпион ввиде умной колонки😏😀
Неделю назад заказ приехал. Успел получается
нужно будет вернуть
Так все на руках и все уплачено
Сука, единственный магазин с нормальной одеждой был. Я не хочу к Ламоде возвращаться....
Всемайки
Придется возвращаться к вайлдберрис и алиэкспрессу
Гад.
А старый акк какой был?
Это какой то магазин для богатых, для которого я слишком беден?
О вы из London?
Закупайтесь труселями и носками в HM пока они там есть. Потом меняться будем.
Хороший был магазинчик со своими скидками для любого кошелька. Причем доставка довольно быстро прилетала.
Впервые слышу даже в информационном поле, видимо я слишком бедный был для таких магазинов
ну, будем ждать посредников, хуле
обидно
Надеюсь все морально готовы играть в WarThunder и WoT?
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