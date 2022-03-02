Основательница The Question и бывшая руководительница «Яндекс.Кью» Тоня Самсонова ушла из «Яндекса» в знак протеста Статьи редакции
Основная причина — сокрытие на главной странице поисковика новостей о военных действиях на Украине.
Основательница The Question и бывшая руководительница «Яндекс.Кью» Тоня Самсонова объявила о своём увольнении из «Яндекса». Об этом она рассказала в фейсбуке.
В «Яндексе» рассказали TJ, что не будут его комментировать увольнение Самсоновой.
1 марта бывший глава «Яндекс.Новостей» Лев Гершензон заявил, что российские пользователи главной страницы «Яндекса» «видят, что никакой войны нет», хотя идёт уже шестой её день. Он призвал сотрудников компании уволиться, если они «не могут ничего сделать».
Самсонова запустила TheQuestion в начале 2015 года. «Яндекс» купил сервис вопросов и ответов TheQuestion в начале 2019 года, а после приобретения объединил с похожим проектом «Яндекс.Знатоки» и переименовал в «Яндекс.Кью».
хороший сайт до покупки был
Не был
поразительно, что кол-во достойных людей в РФ единицы даже на 7й день геноцида
Ну ты то, конечно, достаточно достойный человек, чтобы делать такие заявления.
Геноцид это что на украинском, можете перевести? у меня просто видимо другое определение
а вот и минусовой геноцид подъехал
я кстати, про само использование слова и постоянное передергивание
минусы для тех кто не может в словаре посмотреть значение слова геноцид
вы посмотрели?
как видишь да
и сразу влепили минус, отличная позиция
держи плюс тогда и пользуйся словарём
можно было бы и развернуть, в чем конкретно вы видите ошибку, ну да ладно
Мне вот интересно, сегодня такая поддержка анонсирована для IT. А васяну с завода и буквой Z на грязной провозке че?
Сколько Васян и его семья сможет жить на месячную зарплату этой дамы?
планирование это не про васяна
Хозяин своей судьбы
Васяну гордость за страну и право Z рисовать, гаишники трогать не будут, еще может "спасибо деду за победу" наклеить.
Ничего, потому что он и так будет терпеть и винить во всех бедах запад
Так и есть. Сегодня зашел на samsung pay Russia, почитал там комменты. Ни одного адеквата.
Это вообще шедевр.
Вот еще.
берцы, икону и календарик с Путиным
Ну бюджетникам начали выдавать какие-то премии, которых в прошлые годы не было. Так что не переживай, и васяна деньгами закидают. Если через неделю этом можно будет назвать деньгами.
Или он своё сам должен взять?
А Васяну - веру в величие своей имперской державы и чувство своей причастности к этому.
Возможность защищать родину на фронте
Хороший шаг, но запоздалый.
Где вы были, Тоня, когда продавали Яндексу theQuestion, зная, что он превратится в ватный филиал Дзэна?
@Леночка Пеночка Лена, когда ты уйдешь?
Лена там не работает уже давно, видел в ФБ
как же до нее долго новости доходят
потому что только на яндексе их читала
Да в этом и есть шуткаюмор
Переобув засчитан!
Шучу, Соня крутая.
Нормик смайлик.
Xerox под санкциями?
Думаешь, у них есть подобный бланк?
сейчас ещё топы экспаты массово начнут отстреливаться от русских компаний
Красотка.
Она еще 4 февраля сообщила, что уходит из Яндекса делать новый проект. К чему эти понты?
https://vc.ru/hr/360132-osnovatelnica-kuplennogo-yandeksom-servisa-voprosov-i-otvetov-thequestion-tonya-samsonova-pokinula-proekt
Первое предложение статьи, что вы скинули:
Пока Самсонова остаётся сотрудником «Яндекса», но планирует жить в Великобритании. Её новую должность в компании не раскрыли.
Это формальности
Что уж тут говорить, вчера в маршрутке слышал, как пенсионеры рассказывали о падении доллара. Они, как истинные патриоты, и без денег поживут, так как скоро донбасу нао будет помочь. Зато Владимир Владимирович молодец, разрушил экономику Запада и разбил фашистскую власть Большой и Опасной Украины.
У них ещё и потекло там всё - https://t.me/dataleak/2523.
Незаменимых нет.
«Дикие бродячие собаки обгладывают тела, некоторых нельзя идентифицировать, потому что они обгорелые. По каким законам войны это возможно?».
Это всё, что мы можем про это сообщить.
Я русскоязычный харьковчанин, живу в области. Как вы все прекрасно знаете, у нас тут идет война на уничтожение, которую развязал спятивший дед несколько дней назад. В 5 утра мне позвонила плачущая сестра и сказала, что Харьков бомбят, что началась война. Внутри меня в тот момент всё застыло, но я не поддался панике и не поверил - полез читать…