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Сергей Исенеков

Основательница The Question и бывшая руководительница «Яндекс.Кью» Тоня Самсонова ушла из «Яндекса» в знак протеста Статьи редакции

Основная причина — сокрытие на главной странице поисковика новостей о военных действиях на Украине.

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Фото из фейсбука Тони Самсоновой

Основательница The Question и бывшая руководительница «Яндекс.Кью» Тоня Самсонова объявила о своём увольнении из «Яндекса». Об этом она рассказала в фейсбуке.

В связи с тем, что «Яндекс» не отображает на главной странице yandex.ru информацию о том, что Российские войска обстреливают города Украины и убивают мирных жителей, прошу уволить меня по собственному желанию. Действия компании я считаю преступлением и соучастием в войне и убийствах.

из заявления об увольнении Тони Самсоновой

В «Яндексе» рассказали TJ, что не будут его комментировать увольнение Самсоновой.

1 марта бывший глава «Яндекс.Новостей» Лев Гершензон заявил, что российские пользователи главной страницы «Яндекса» «видят, что никакой войны нет», хотя идёт уже шестой её день. Он призвал сотрудников компании уволиться, если они «не могут ничего сделать».

Самсонова запустила TheQuestion в начале 2015 года. «Яндекс» купил сервис вопросов и ответов TheQuestion в начале 2019 года, а после приобретения объединил с похожим проектом «Яндекс.Знатоки» и переименовал в «Яндекс.Кью».

#новости #войнасукраиной #яндекс

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хороший сайт до покупки был

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61
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notty notty

Не был

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–7
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Андрей Васильев

поразительно, что кол-во достойных людей в РФ единицы даже на 7й день геноцида

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34
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Валютный Филипп

Все сидят друг на друга смотрят, это как медийный митинг, пока хоть кто то не начнёт показываться так и продолжится

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4
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Джонни Браво

Ну ты то, конечно, достаточно достойный человек, чтобы делать такие заявления.

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2
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Дмитрий Че

Геноцид это что на украинском, можете перевести? у меня просто видимо другое определение

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Дмитрий Че

а вот и минусовой геноцид подъехал
я кстати, про само использование слова и постоянное передергивание

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Николай Щорс

минусы для тех кто не может в словаре посмотреть значение слова геноцид

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1
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Дмитрий Че

вы посмотрели?

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–7
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Николай Щорс

как видишь да

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0
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Дмитрий Че

и сразу влепили минус, отличная позиция

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–3
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Николай Щорс

держи плюс тогда и пользуйся словарём

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0
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Дмитрий Че

можно было бы и развернуть, в чем конкретно вы видите ошибку, ну да ладно

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–5
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Навальнята спасают Фермана

Мне вот интересно, сегодня такая поддержка анонсирована для IT. А васяну с завода и буквой Z на грязной провозке че?

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Тактический Абдужаббор

А Васян из страны далеко не уедет. А атишники люди при деньгах и в плане поиска работы свободные. Так что Васян разве что оплатит все эти меры.

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56
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Навальнята спасают Фермана

Сколько Васян и его семья сможет жить на месячную зарплату этой дамы?

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Слава Инженеров

планирование это не про васяна

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7
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Навальнята спасают Фермана

Хозяин своей судьбы

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3
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Денис Демидов

Васяну гордость за страну и право Z рисовать, гаишники трогать не будут, еще может "спасибо деду за победу" наклеить.

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1
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ＫＩＢØＵＮＥ

Ничего, потому что он и так будет терпеть и винить во всех бедах запад

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5
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Дмитрий Савельев

Так и есть. Сегодня зашел на samsung pay Russia, почитал там комменты. Ни одного адеквата.

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6
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Совместный Мика

зато пять звездочек поставил

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Дмитрий Савельев

Это вообще шедевр.

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2
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Дмитрий Савельев

Вот еще.

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p0st

берцы, икону и календарик с Путиным

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aliftin

Ну бюджетникам начали выдавать какие-то премии, которых в прошлые годы не было. Так что не переживай, и васяна деньгами закидают. Если через неделю этом можно будет назвать деньгами.

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1
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Навальнята спасают Фермана

Или он своё сам должен взять?

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Юрий Морозов

А Васяну - веру в величие своей имперской державы и чувство своей причастности к этому.

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Родной динозавр

Хуй на лопате. Ему понравится

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Инвестор

Возможность защищать родину на фронте

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Тесный Слава

В «Яндексе» рассказали TJ, что не будут его комментировать увольнение Самсоновой.
 У НАС КОММИТ ЕСТЬ С ВАШИМИ ПРАВКАМИ ПО ЛЯДСКИМ НОВОСТЯМ АУ ЧЕЛИИКИ ПРИЁМ РАЗДУПЛЯЙТЕ КАБИНЫ

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6
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Тесный Слава

точнее, не сам коммит, а лучше

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Тесный Слава

Сообщение удалено

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Юрий Морозов

Хороший шаг, но запоздалый.
Где вы были, Тоня, когда продавали Яндексу theQuestion, зная, что он превратится в ватный филиал Дзэна?

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Традиционный цвет

@Леночка Пеночка Лена, когда ты уйдешь?

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Тесный Слава

я стану ветром

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Тесный Слава

и буду жить

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Должен кавалер

или нет

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Denis Shiryaev

Лена там не работает уже давно, видел в ФБ

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Снежный единорожек88

из яндекса?

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Традиционный цвет

Да

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Exorcist

как же до нее долго новости доходят

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пирог же

потому что только на яндексе их читала

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Exorcist

Да в этом и есть шуткаюмор

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Maksim Florov

Переобув засчитан!
Шучу, Соня крутая.

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Castle Made Of Sand

Нормик смайлик.

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флутер погромист

Xerox под санкциями?

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Roman против войны

Думаешь, у них есть подобный бланк?

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Снежный единорожек88

под стать фамилии

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p0st

сейчас ещё топы экспаты массово начнут отстреливаться от русских компаний

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kotova lidiya

Красотка.

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Исрафил Султыгов

Она еще 4 февраля сообщила, что уходит из Яндекса делать новый проект. К чему эти понты?

https://vc.ru/hr/360132-osnovatelnica-kuplennogo-yandeksom-servisa-voprosov-i-otvetov-thequestion-tonya-samsonova-pokinula-proekt

Основательница купленного «Яндексом» сервиса…
Пока Самсонова остаётся сотрудником «Яндекса», но планирует жить в Великобритании. Её новую…
vc.ru
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Артем Гарбарт

Первое предложение статьи, что вы скинули:
Пока Самсонова остаётся сотрудником «Яндекса», но планирует жить в Великобритании. Её новую должность в компании не раскрыли.

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Исрафил Султыгов

Это формальности

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Fantom

Что уж тут говорить, вчера в маршрутке слышал, как пенсионеры рассказывали о падении доллара. Они, как истинные патриоты, и без денег поживут, так как скоро донбасу нао будет помочь. Зато Владимир Владимирович молодец, разрушил экономику Запада и разбил фашистскую власть Большой и Опасной Украины.

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Аналитический химик

У них ещё и потекло там всё - https://t.me/dataleak/2523.

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Илья Сергеев

Незаменимых нет.

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