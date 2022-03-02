Нихуя не богатый, дотаратил всю зп. Опять заправил весь бак, залил ещё две канистры по 10л бензина. Купил в машину топор, лопатку, жидкость для розжига, 12кг макарон (огромный мешок), 20 литров воды, две бутылки водки (как валюта), вечную спичку (офигенная штука советую), два балона с газом для газовой горелки, бинты и перекись. Купил только в…