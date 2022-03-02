EA Sports удалит Россию из игр серии FIFA и NHL из-за войны на Украине Статьи редакции
Вероятнее всего, из игр удалят российские клубы, игроков и символику страны.
Издатель Electronic Arts разослал сотрудникам письмо, в котором рассказал о планах убрать Россию из спортивных проектов, посвящённых футболу и хоккею. Об этом сообщил инсайдер Том Хендерсон со ссылкой на письмо.
Хендерсон не уточнил, что имеется в виду под словосочетанием «убрать Россию» и будет ли решение касаться будущих или нынешних проектов. Вероятнее всего, компания планирует убрать или переименовать российские клубы и сборную страны, а также удалить или переименовать игроков.
Какой дешёвый популизм.
дешевле только в инстаграме черный квадрат высрать
Предлагаю удалить всех русских персонажей их игр и заменить их китайцами. ;D Вместо того чтобы реально помочь украинцам они занимаются пиаром
Да в целом в русских обычно стреляют в играх и так...
лицензия РПЛ и так принадлежит Pro Evolution Soccer, в фифе российских клубов то и нет толком, кроме участников ЛЧ.
Футбол то ладно, но для хоккея спорное решение, хотя наверное просто проставят игрокам флаг федерации хоккея России или чего-то подобного
Красный флаг и надпись «СТРАНА»
Вроде такое было в червечках даж
D*f вне политики.
Клоуны🤡
Ну это уже смешно
Попробуйте еще русских из серии колл оф дьюти удалить.
Она и так там была самой слабой командой
Осталось только удалить Россию из России
GPS еще можно отключить кстати
В фифе 22 уже все элементы меню сине-жёлтые
Ждём новость: активижен удаляет русских из кал оф дьюти
Удалят команды, но работать и платить налоги на территории России они продолжат.
Мне вот интересно, им-то самим не было кринжово выкатывать такие "санкции"?
25 декабря 1989 года, — был расстрелян румынский диктатор Николае Чаушеску. За месяц до этого, в ноябре 1989-го, на съезде румынской компартии, ему аплодировали стоя 62 раза. А потом единогласно избрали на новый срок главой компартии.
Основная причина — сокрытие на главной странице поисковика новостей о военных действиях на Украине.
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