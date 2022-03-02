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Сергей Исенеков

Инсайдер: EA Sports сообщила о решении удалить Россию из игр серии FIFA и NHL из-за войны на Украине Статьи редакции

Вероятнее всего, из игр удалят российские клубы, игроков и символику страны.

Electronic Arts разослал сотрудникам письмо, в котором издатель рассказал о о планах убрать Россию из своих спортивных проектов, посвящённых футболу и хоккею. Об этом рассказал инсайдер Том Хендерсон со ссылкой на письмо.

Tom Henderson @_Tom_Henderson_
In a new company email, EA has said it will be removing Russia from the likes of FIFA and NHL games due to the invasion of Ukraine.

В новом корпоративном электронном письме EA сообщило, что уберёт Россию из игр вроде FIFA и NHL из-за вторжения на Украину

Хендерсон не уточнил, что имеется в виду под словосочетанием «убрать Россию» и будет ли решение касаться будущих или нынешних проектов. Вероятнее всего, компания планирует убрать или переименовать российские клубы и сборную страны, а также удалить или переименовать игроков.

Сама EA пока не прокомментировала ситуацию.

#новости #игры #войнасукраиной

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Anderkeks

Какой дешёвый популизм.

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Alexey Samarkin

дешевле только в инстаграме черный квадрат высрать

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Миржан Досымбаев

Предлагаю удалить всех русских персонажей их игр и заменить их китайцами. ;D Вместо того чтобы реально помочь украинцам они занимаются пиаром

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K P

Да в целом в русских обычно стреляют в играх и так...

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KingOfTheDivan

Футбол то ладно, но для хоккея спорное решение, хотя наверное просто проставят игрокам флаг федерации хоккея России или чего-то подобного

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Dmitry Ryleev

Красный флаг и надпись «СТРАНА»

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Dmitry Ryleev

Вроде такое было в червечках даж

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Kermit

лицензия РПЛ и так принадлежит Pro Evolution Soccer, в фифе российских клубов то и нет толком, кроме участников ЛЧ.

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Geronaegav

D*f вне политики.

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Rob Romero

Клоуны🤡

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Пыльный Глаз

Ну это уже смешно

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