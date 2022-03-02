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Сергей Исенеков

«Требуют встать на броневик»: управляющий директор «Яндекса» ответил на призывы занять позицию по войне на Украине Статьи редакции

Тигран Худавердян заявил, что «война чудовищна, а происходящее — невыносимо», но отметил, что главные приоритеты — безопасность сотрудников и работа сервисов в любых условиях.

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Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян рассказал в фейсбуке о том, почему компания не обозначает позицию по поводу войны на Украине. В публикации он также отметил, что «любые действия должны быть продиктованы не эмоциональными порывами, но ключевыми приоритетами».

Публикуем сообщение Худавердяна полностью.

Тигран Худавердян
управляющий директор «Яндекса»

Друзья, каждый следующий день приносит нам ещё больше тяжести. Происходящее невыносимо. Война чудовищна.

От компании сегодня многие требуют немедленно встать на броневик и громко обозначить свою позицию. Я считаю, что любые действия должны быть продиктованы не эмоциональными порывами, но ключевыми приоритетами.

Что я считаю самым важным для нас:

1. Безопасность сотрудников.

2. Сохранение работоспособности наших ключевых сервисов для людей.

То, что мы защищаем сейчас – это не бизнес. Это сервисы, необходимые для живущих в стране людей, как электричество или водопровод. Поиск должен искать. Такси должно приезжать, товары и еда доставляться. Инфраструктура – работать.

По этим причинам мы не можем забираться на броневик. Надеюсь, я достаточно чётко объяснил ситуацию.

1 марта бывший глава «Яндекс.Новостей» Лев Гершензон заявил, что российские пользователи главной страницы «Яндекса» «видят, что никакой войны нет», хотя идёт уже шестой её день. Он призвал сотрудников компании уволиться, если они «не могут ничего сделать». 2 марта из компании ушла основательница The Question и бывшая руководительница «Яндекс.Кью» Тоня Самсонова.

#новости #яндекс #войнасукраиной

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102 комментария
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Vezel

Ссыкло. Хотя у нас такой же: "наша компания занимается нашей компанией"

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68
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Gedevan

А что он должен был сделать? Начать воевать с Кремлем, сесть на одну койку с Навальным? А Яндекс бы какому будь правильному человеку отдали..

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15
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Vezel

Да, начать. Если бы он, президент моей компании (о-очень не маленькой), опсосы, мэйл - стали нормальную информацию публиковать хотя бы дня два - может хоть до части населения удалось бы донести, что это нихуя не спецоперация без стрельбы по мирным. Хотя бы совесть чиста была. Хуле ждать от народа, когда не самые последние его представители голову в песок сунули, жопу отклячив призывно

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36
23 комментария
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Alexander Moro

Да именно так. Бывают моменты, когда нужно совершить поступок. Когда нет альтернатив, а есть только два коротких ответа. Жопой виляют тётки, в самом плохом смысле слова.

Если ты его не сделал, то теряешь человеческий облик.

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4
10 комментариев
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deusgorg

Греф не дремлет- выжидает... ))

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1
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Alexander the Nth

работа сервисов в любых условиях
Найдётся всё, даже в фашистской России

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46
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Папуша

"Свобода слова" - найдено 0 результатов. Возможно, вы имели в виду "новый эфир Соловьёва"?

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8
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Согласный алмаз

Соучастник.

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36
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Gedevan

Сам ты что что сделал?

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–1
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Согласный алмаз

Я-то сделал. А на такие вопросы ебанутые больше не отвечаю.

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0
3 комментария
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Renox

поиск должен искать
 Пропаганду и скрывать неугодные новости

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30
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Speechless

Яндекс не "оберегает" водопровод и прочие прелести жизни, а оттягивает момент, когда россияне поймут что жизнь катиться в пизду и яндекс этому способствует

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29
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Finogeev Yuriy

Такси и доставка пиццы во время войны.
Омг. Скоро забудем

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17
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Максоний

Дак вы уже встали

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13
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Прошедший мангал

И на этом русском военном броневике можете идти

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FrozenYogurt

То, что Яндекс скрывает из выдачи новости о войне и потерях, уже говорит о том, что он занял сторону в этом конфликте. Яндекс - соучастник этого преступления.

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13
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Никита Сухов

"1. Безопасность сотрудников."

как там с безопасностью сотрудников в Украине?

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8
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Электрический кубок

Хуево

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2
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Роман Яремчук

они уже давно все

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Почитать зашёл

но ведь Я на английской раскладке Z...

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7
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Иван Шушленов

"Я", как и "Z", последняя буква алфавита

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3
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Никого не спас

Все стало на свои места: Яндекс правит россией

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Левая повесточка

Короче прогнулся. Так и запишем

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7
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Навальнята спасают Фермана

ну скажет он, что думает. Ну заберут его и еще пару топов, дальше че?

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5
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Arugin

Может после этого кто-то из вк и других компаний откроет свой рот. Чтобы началась цепная реакция, нужно первое деление атома. Всех не пересажают.

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2
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Навальнята спасают Фермана

реакцией будет срок показательный

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Никита Сухов

моя логика проста и элегантна. Если все СМИ, несущие информацию людям, обязаны в это время определиться с позицией и стороной. То компания, которая занимается выбором что показывать, а что нет - должна в миллиард раз больше высказать свою позицию по претензиям к ней, а не просто отбрехнуться "когда плохо - это плохо, когда хорошо - то хорошо".

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5
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Явный клуб

Так вырубите нахуй эти новости, скажите что сломались, сервер сгорел. Если надо — сожгите сервер нахуй. Никто же не просит вас отключить поисковик или такси. Просят не ссать в уши людям

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5
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Валера спас Россию

Хуе сос.

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4
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Санитарный историк

Вот что мне не нравилось всегда у таких начальничков в Я. — ответ не на вопрос. Гершензон же даже не про броневик говорил.

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4
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Никита Сухов

"По этим причинам мы не можем забираться на броневик. Надеюсь, я достаточно четко объяснил ситуацию."

Ну да, понятно.
- Мы не будем ничего заявлять, потому что хотим продолжать жрать комиссию с сервисов и без которых мир нормально жил.

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3
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uniqity

Скоро не будет где и для кого работать

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3
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Law Kriq

Надеюсь их выпизднут из Нидерландов и придется регистрироваться как юрлицо в РФ.

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3
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Алексей Кондратов

рф: инн 7736207543
предлагаешь им сменить учредителя?

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0
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Alexander

товары и еда доставляться
 интересно, что они через неделю-другую доставлять будут?

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3
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Денис Ольшин

То, что мы защищаем сейчас – это не бизнес. Это сервисы, необходимые для живущих в стране людей, как электричество или водопровод
А я правильно понимаю, что это по сути признание монополизма Яндекса на рынке? «Если нас вырубят, людям негде будет такси и еду заказывать, нечем будет сайтики в интернете искать, мы незаменимые»

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2
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Пыльный Глаз

Здесь так принято
"Кто, если не Путин?"
Что, если не Ядекс?

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2
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Vezel

Бгг, такси...Ой как мы будем вспоминать скоро это прекрасное слово. Когда нас возили по первому клику и задёшево)

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2
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МИКРОМОЛЬ

Пошел он на хуй

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2
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Maksim Florov

Яндекс иди нахуй.

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1
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Руслан Лебедев

Русский сервис - иди нахуй!
(к этому сайту не относится, так как он не монополист типа Яндекс, ВК групп и прочих).

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1
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Plan 🇧&🇨

оправдание уровня директор IG Farben

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Дед Макар

Че сказать то хотел?

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1
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thispersondoesntexist

Всё правильно сказал.

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1
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sergjjj

Половина страны цитирует эту "официальную" е%анину с главной яндекса - а он б%ять работой сервисов озабочен ДЛЯ ЛЮДЕЙ! Соучастник фашистов.

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Tick

Яндекс давно уже под пятой майора. Зачем чего-то от них хотеть? Они часть системы, и точно также, как Эрнст или Добродеев не могут на телеканале говорить и показывать правду, также и Яндекс.
Просто некоторые почему-то привыкли, что в интернете больше свободы. Уже давно не везде так. Сейчас начали бороться с сайтами независимых СМИ, с Ютубом. Скоро совсем нигде нельзя будет свободно высказываться и получать правдивую информацию.
Мы живём в эпоху последних дней.
Прошлое умерло, наступает будущее.

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1
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Арсен Саакян

Путина на кол

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Тактический Абдужаббор

любые действия должны быть продиктованы не эмоциональными порывами, но ключевыми приоритетами
 Так о каких ключевых приоритетах он говорит? Люди же тупо покупать у них потеряют способность.

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Прошедший мангал

Это бессмысленный набор слов. Звучит глубокомысленно, но за ним вообще ничего нет.

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1
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Тактический Абдужаббор

Так в том и дело, друг:(

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1 комментарий
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Пётр

Чувак твердо занял позицию, мужик! Минусовать тут ->

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Anonymous User

Твердая позиция подсосника

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1
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Пётр

А вы только трубу шатать и можете.

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0
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Max Payne

Мразота и ссыкло

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Alex Fielding

не война, а спецоперация. В тюрьму предателя

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Artem Gaidukov

моргни 2 раза если у деда в заложниках

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ipaboy

хлебушек!

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Имя И Фамилия

Поиск должен искать.
Я у тебя никогда ничего не искал и куча народу может так же

Такси должно приезжать
 Без твоего диктующего цены агрегатора обойдёмся

товары и еда доставляться
 Магазины с этим справятся без тебя

Инфраструктура – работать
 ИНФРАСТРУКТУРА - это главный канцелярит правительственного айти-говна последних месяцев

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0
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Влад Локтионов

Может хотя бы одно публичное заявление Яндекса обойтись без заверений в «безопасности» кого/чего бы ни было? Уже третий раз за неделю это слышу.
https://dtf.ru/flood/1094990

Яндекс наступает на грабли Facebook, запрашивая…
Кто-то считает встраивание таких метрик хорошей идеей? Давайте разбираться.
dtf.ru
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doffys

Не война, а освобождение граждан от нацыстких правителей

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Alexander Star

безопасность сотрудников
 Кто им угрожает?
Сохранение работоспособности наших ключевых сервисов для людей
 Вам Яндекс скрывает войну. Спасибо.

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Арсен Саакян
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How Fucking

Да-да, проще вообще молчать судя по комментариям вообще. Ведь можно потерять бизнес оказывается... Так все и думают, всем что-то есть терять

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Dennis Ko

Скользький хуйявердян. Судьбу сегаловича желаю гниде этой.

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Пётр

Такие времена требуют твердых решений

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