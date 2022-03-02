«Требуют встать на броневик»: управляющий директор «Яндекса» ответил на призывы занять позицию по войне на Украине Статьи редакции
Тигран Худавердян заявил, что «война чудовищна, а происходящее — невыносимо», но отметил, что главные приоритеты — безопасность сотрудников и работа сервисов в любых условиях.
Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян рассказал в фейсбуке о том, почему компания не обозначает позицию по поводу войны на Украине. В публикации он также отметил, что «любые действия должны быть продиктованы не эмоциональными порывами, но ключевыми приоритетами».
Публикуем сообщение Худавердяна полностью.
Друзья, каждый следующий день приносит нам ещё больше тяжести. Происходящее невыносимо. Война чудовищна.
От компании сегодня многие требуют немедленно встать на броневик и громко обозначить свою позицию. Я считаю, что любые действия должны быть продиктованы не эмоциональными порывами, но ключевыми приоритетами.
Что я считаю самым важным для нас:
1. Безопасность сотрудников.
2. Сохранение работоспособности наших ключевых сервисов для людей.
То, что мы защищаем сейчас – это не бизнес. Это сервисы, необходимые для живущих в стране людей, как электричество или водопровод. Поиск должен искать. Такси должно приезжать, товары и еда доставляться. Инфраструктура – работать.
По этим причинам мы не можем забираться на броневик. Надеюсь, я достаточно чётко объяснил ситуацию.
1 марта бывший глава «Яндекс.Новостей» Лев Гершензон заявил, что российские пользователи главной страницы «Яндекса» «видят, что никакой войны нет», хотя идёт уже шестой её день. Он призвал сотрудников компании уволиться, если они «не могут ничего сделать». 2 марта из компании ушла основательница The Question и бывшая руководительница «Яндекс.Кью» Тоня Самсонова.
Ссыкло. Хотя у нас такой же: "наша компания занимается нашей компанией"
А что он должен был сделать? Начать воевать с Кремлем, сесть на одну койку с Навальным? А Яндекс бы какому будь правильному человеку отдали..
Да, начать. Если бы он, президент моей компании (о-очень не маленькой), опсосы, мэйл - стали нормальную информацию публиковать хотя бы дня два - может хоть до части населения удалось бы донести, что это нихуя не спецоперация без стрельбы по мирным. Хотя бы совесть чиста была. Хуле ждать от народа, когда не самые последние его представители голову в песок сунули, жопу отклячив призывно
Да именно так. Бывают моменты, когда нужно совершить поступок. Когда нет альтернатив, а есть только два коротких ответа. Жопой виляют тётки, в самом плохом смысле слова.
Если ты его не сделал, то теряешь человеческий облик.
Греф не дремлет- выжидает... ))
работа сервисов в любых условиях
Найдётся всё, даже в фашистской России
"Свобода слова" - найдено 0 результатов. Возможно, вы имели в виду "новый эфир Соловьёва"?
Сам ты что что сделал?
поиск должен искать
Пропаганду и скрывать неугодные новости
Яндекс не "оберегает" водопровод и прочие прелести жизни, а оттягивает момент, когда россияне поймут что жизнь катиться в пизду и яндекс этому способствует
Такси и доставка пиццы во время войны.
Омг. Скоро забудем
Дак вы уже встали
То, что Яндекс скрывает из выдачи новости о войне и потерях, уже говорит о том, что он занял сторону в этом конфликте. Яндекс - соучастник этого преступления.
"1. Безопасность сотрудников."
как там с безопасностью сотрудников в Украине?
они уже давно все
но ведь Я на английской раскладке Z...
"Я", как и "Z", последняя буква алфавита
Все стало на свои места: Яндекс правит россией
Короче прогнулся. Так и запишем
ну скажет он, что думает. Ну заберут его и еще пару топов, дальше че?
Может после этого кто-то из вк и других компаний откроет свой рот. Чтобы началась цепная реакция, нужно первое деление атома. Всех не пересажают.
реакцией будет срок показательный
моя логика проста и элегантна. Если все СМИ, несущие информацию людям, обязаны в это время определиться с позицией и стороной. То компания, которая занимается выбором что показывать, а что нет - должна в миллиард раз больше высказать свою позицию по претензиям к ней, а не просто отбрехнуться "когда плохо - это плохо, когда хорошо - то хорошо".
Хуе сос.
"По этим причинам мы не можем забираться на броневик. Надеюсь, я достаточно четко объяснил ситуацию."
Ну да, понятно.
- Мы не будем ничего заявлять, потому что хотим продолжать жрать комиссию с сервисов и без которых мир нормально жил.
Скоро не будет где и для кого работать
Надеюсь их выпизднут из Нидерландов и придется регистрироваться как юрлицо в РФ.
рф: инн 7736207543
предлагаешь им сменить учредителя?
товары и еда доставляться
интересно, что они через неделю-другую доставлять будут?
То, что мы защищаем сейчас – это не бизнес. Это сервисы, необходимые для живущих в стране людей, как электричество или водопровод
А я правильно понимаю, что это по сути признание монополизма Яндекса на рынке? «Если нас вырубят, людям негде будет такси и еду заказывать, нечем будет сайтики в интернете искать, мы незаменимые»
Здесь так принято
"Кто, если не Путин?"
Что, если не Ядекс?
Бгг, такси...Ой как мы будем вспоминать скоро это прекрасное слово. Когда нас возили по первому клику и задёшево)
Пошел он на хуй
Яндекс иди нахуй.
Русский сервис - иди нахуй!
(к этому сайту не относится, так как он не монополист типа Яндекс, ВК групп и прочих).
оправдание уровня директор IG Farben
Че сказать то хотел?
Всё правильно сказал.
Половина страны цитирует эту "официальную" е%анину с главной яндекса - а он б%ять работой сервисов озабочен ДЛЯ ЛЮДЕЙ! Соучастник фашистов.
Яндекс давно уже под пятой майора. Зачем чего-то от них хотеть? Они часть системы, и точно также, как Эрнст или Добродеев не могут на телеканале говорить и показывать правду, также и Яндекс.
Просто некоторые почему-то привыкли, что в интернете больше свободы. Уже давно не везде так. Сейчас начали бороться с сайтами независимых СМИ, с Ютубом. Скоро совсем нигде нельзя будет свободно высказываться и получать правдивую информацию.
Мы живём в эпоху последних дней.
Прошлое умерло, наступает будущее.
Путина на кол
Чувак твердо занял позицию, мужик! Минусовать тут ->
Твердая позиция подсосника
А вы только трубу шатать и можете.
Мразота и ссыкло
не война, а спецоперация. В тюрьму предателя
моргни 2 раза если у деда в заложниках
хлебушек!
Поиск должен искать.
Я у тебя никогда ничего не искал и куча народу может так же
Такси должно приезжать
Без твоего диктующего цены агрегатора обойдёмся
товары и еда доставляться
Магазины с этим справятся без тебя
Инфраструктура – работать
ИНФРАСТРУКТУРА - это главный канцелярит правительственного айти-говна последних месяцев
Может хотя бы одно публичное заявление Яндекса обойтись без заверений в «безопасности» кого/чего бы ни было? Уже третий раз за неделю это слышу.
https://dtf.ru/flood/1094990
Не война, а освобождение граждан от нацыстких правителей
безопасность сотрудников
Кто им угрожает?
Сохранение работоспособности наших ключевых сервисов для людей
Вам Яндекс скрывает войну. Спасибо.
Да-да, проще вообще молчать судя по комментариям вообще. Ведь можно потерять бизнес оказывается... Так все и думают, всем что-то есть терять
Скользький хуйявердян. Судьбу сегаловича желаю гниде этой.
Такие времена требуют твердых решений
Редакция рассказала, что не получала уведомлений Роскомнадзора.
Основная причина — сокрытие на главной странице поисковика новостей о военных действиях на Украине.
25 декабря 1989 года, — был расстрелян румынский диктатор Николае Чаушеску. За месяц до этого, в ноябре 1989-го, на съезде румынской компартии, ему аплодировали стоя 62 раза. А потом единогласно избрали на новый срок главой компартии.
Это всё, что мы можем про это сообщить.
Сегодня очкую больше обычного. Видимо стресс могу тащить 7 дней.
Нихуя не богатый, дотаратил всю зп. Опять заправил весь бак, залил ещё две канистры по 10л бензина. Купил в машину топор, лопатку, жидкость для розжига, 12кг макарон (огромный мешок), 20 литров воды, две бутылки водки (как валюта), вечную спичку (офигенная штука советую), два балона с газом для газовой горелки, бинты и перекись. Купил только в…
Американские разведчики, эксперты, и советники крайне обеспокоены паранойей, элементы которой заметны у российского президента, и разительными изменениями в его поведении за последние три года.