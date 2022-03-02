Тигран Худавердян заявил, что «война чудовищна, а происходящее — невыносимо», но отметил, что главные приоритеты — безопасность сотрудников и работа сервисов в любых условиях.

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Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян рассказал в фейсбуке о том, почему компания не обозначает позицию по поводу войны на Украине. В публикации он также отметил, что «любые действия должны быть продиктованы не эмоциональными порывами, но ключевыми приоритетами».

Публикуем сообщение Худавердяна полностью.

Тигран Худавердян управляющий директор «Яндекса»

Друзья, каждый следующий день приносит нам ещё больше тяжести. Происходящее невыносимо. Война чудовищна.

От компании сегодня многие требуют немедленно встать на броневик и громко обозначить свою позицию. Я считаю, что любые действия должны быть продиктованы не эмоциональными порывами, но ключевыми приоритетами.

Что я считаю самым важным для нас:

1. Безопасность сотрудников.

2. Сохранение работоспособности наших ключевых сервисов для людей.

То, что мы защищаем сейчас – это не бизнес. Это сервисы, необходимые для живущих в стране людей, как электричество или водопровод. Поиск должен искать. Такси должно приезжать, товары и еда доставляться. Инфраструктура – работать.

По этим причинам мы не можем забираться на броневик. Надеюсь, я достаточно чётко объяснил ситуацию.