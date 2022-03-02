The Village заблокировали на территории России Статьи редакции
Редакция рассказала, что не получала уведомлений Роскомнадзора.
Сайт The Village появился в реестре Роскомнадзора по внесудебным блокировкам. Редакция рассказала, что туда «попадают из-за распространения запрещённой в РФ информации».
Согласно реестру Роскомнадзора, решение о блокировке The Village Генпрокуратура приняла 24 февраля, в день начала войны на Украине.
Роскомнадзор рассказал, что ограничил доступ к The Village за «публикацию недостоверной информации по теме операции на Украине».
24 февраля Роскомнадзор потребовал от СМИ писать материалы о событиях на Украине «только по официальным российским источникам», пригрозив ответственностью «за публикацию ложной информации».
После этого многие СМИ получили уведомления от Роскомнадзора с требованиями удалить материалы или прямые трансляции о войне с Украиной. Среди таких медиа — «Тайга.Инфо», Doxa, «Эхо Москвы», «Медиазона», «Дождь», «Новая Газета», «Крым.Реалии», «Журналист», «Лениздат», «ИноСМИ», «Свободная Пресса» и «New Times».
1 марта Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к «Эхо Москвы» и «Дождю». Там нашли призывы к экстремизму и «фейки» о войне с Украиной.
Теперь уже проще писать о том, что ещё не заблокировали.
ТэЖэ, живи.
Анус Климова, но премер
Скоро и за TJ придут 😢
Нужен пуш с ссылкой на пост про ВПН
P.S. Рекомендую Windscribe с промокодом "ПИЗДЕЦ", дающим 30Гб трафика в месяц Free of charge
#UkraineRussiaConflict
А толку то от впн будет, если их из датацентра выкинут? Они же в России хостятся.
после выкидывание имеет смысл перемещение на амазон, если терять будет нечего
Ах, я забыл сказать, что перед этим посадят всех причастных к сайту.
Отсоединят от одних батарей и подсоединят к другим
Ещё можно прокси загнать в приложение как tut.by (zerkalo) делает
коктейли моло...чные
тж видимо слишком небольшой сайт в сравнении
или кто-то из роскомнадзора любит рассылать тут дикпики, вот и тж пока не зацепило
Дыня их человек
Комментарий удален
надо писать новость сразу в telegra.ph и она в instaview будет показываться
надеюсь
Надеюсь, вы следующие.
Слава DTF
Дружище, ты не туда воюешь.
Твой DTF сцапают вместе с TJ и VC, даже и не сомневайся.
Если Воронеж неизбежен, бить надо первым
"ворота"
Тетрис на спектрум уже скачал, чтоб играть? Остальное на ютуб посмотришь. Безполитики вы наши
Ой, пишут что Ютуб уже блокируют. Значит все
«Роскомсвобода» сообщила о начале блокировки YouTube.
вы уже здесь
Пидоры, закрывают всё
Братья и сестры белорусы, киньте современные наработки по шо вы знаете в лс. Может что упустил, старый уже. Подумаю
Звезда устраняет конкурентов
Виладж тот ещё педрильский сайт, да. Серьёзная конкуренция для инцельского гомо-тж.
Не ждем, а готовимся
Там ютуб душат походу
Не раскачивайте лодку, просто так надо
мск/Б - работает
@Олег Ивахнов против войны ты рад?)))
TJ - следующий.
Сегодня очкую больше обычного. Видимо стресс могу тащить 7 дней.
Нихуя не богатый, дотаратил всю зп. Опять заправил весь бак, залил ещё две канистры по 10л бензина. Купил в машину топор, лопатку, жидкость для розжига, 12кг макарон (огромный мешок), 20 литров воды, две бутылки водки (как валюта), вечную спичку (офигенная штука советую), два балона с газом для газовой горелки, бинты и перекись. Купил только в…
Это всё, что мы можем про это сообщить.
Основная причина — сокрытие на главной странице поисковика новостей о военных действиях на Украине.
Американские разведчики, эксперты, и советники крайне обеспокоены паранойей, элементы которой заметны у российского президента, и разительными изменениями в его поведении за последние три года.
25 декабря 1989 года, — был расстрелян румынский диктатор Николае Чаушеску. За месяц до этого, в ноябре 1989-го, на съезде румынской компартии, ему аплодировали стоя 62 раза. А потом единогласно избрали на новый срок главой компартии.
Я русскоязычный харьковчанин, живу в области. Как вы все прекрасно знаете, у нас тут идет война на уничтожение, которую развязал спятивший дед несколько дней назад. В 5 утра мне позвонила плачущая сестра и сказала, что Харьков бомбят, что началась война. Внутри меня в тот момент всё застыло, но я не поддался панике и не поверил - полез читать…