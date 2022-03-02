Новости
Артём Мазанов

The Village заблокировали на территории России Статьи редакции

Редакция рассказала, что не получала уведомлений Роскомнадзора.

39 39 комментариев
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Сайт The Village появился в реестре Роскомнадзора по внесудебным блокировкам. Редакция рассказала, что туда «попадают из-за распространения запрещённой в РФ информации».

Читатели из разных регионов — и с интернетом от разных провайдеров — пишут о проблемах с доступом к сайту The Village. Возможно, нас блокируют — хотя Роскомнадзор не присылал нам никаких уведомлений. Если у вас такая же ситуация, читайте нас через VPN или любое другое средство обхода блокировок

The Village

Согласно реестру Роскомнадзора, решение о блокировке The Village Генпрокуратура приняла 24 февраля, в день начала войны на Украине.

Роскомнадзор рассказал, что ограничил доступ к The Village за «публикацию недостоверной информации по теме операции на Украине».

24 февраля Роскомнадзор потребовал от СМИ писать материалы о событиях на Украине «только по официальным российским источникам», пригрозив ответственностью «за публикацию ложной информации».

После этого многие СМИ получили уведомления от Роскомнадзора с требованиями удалить материалы или прямые трансляции о войне с Украиной. Среди таких медиа — «Тайга.Инфо», Doxa, «Эхо Москвы», «Медиазона», «Дождь», «Новая Газета», «Крым.Реалии», «Журналист», «Лениздат», «ИноСМИ», «Свободная Пресса» и «New Times».

1 марта Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к «Эхо Москвы» и «Дождю». Там нашли призывы к экстремизму и «фейки» о войне с Украиной.

#новости #войнасукраиной #блокировки

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39 комментариев
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Ваня Погост против войны

Теперь уже проще писать о том, что ещё не заблокировали.

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37
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Ваня Погост против войны

ТэЖэ, живи.

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60
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thispersondoesntexist

Анус Климова, но премер

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0
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Вячеслав

Скоро и за TJ придут 😢

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18
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Ударный месяц

Готовьте VPN.

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14
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умный человек

Нужен пуш с ссылкой на пост про ВПН
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#UkraineRussiaConflict
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21
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Explosive Magic

А толку то от впн будет, если их из датацентра выкинут? Они же в России хостятся.

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0
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умный человек

после выкидывание имеет смысл перемещение на амазон, если терять будет нечего

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1
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Explosive Magic

Ах, я забыл сказать, что перед этим посадят всех причастных к сайту.

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0
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умный человек

Отсоединят от одних батарей и подсоединят к другим

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2
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Ударный месяц

Не думаю что выкидывать будут по одному щелчку, если вообще будут, переезд в такое время обычно заранее готовится.
Телеграм канал есть, но это не так хорошо.

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1
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Зелёный Мох

Ещё можно прокси загнать в приложение как tut.by (zerkalo) делает

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0
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Mikhail

коктейли моло...чные

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Виталий Лановой

тж видимо слишком небольшой сайт в сравнении

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умный человек

или кто-то из роскомнадзора любит рассылать тут дикпики, вот и тж пока не зацепило

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6
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Антон Лисин

Дыня их человек

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1
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Комментарий удален

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T:ema

надо писать новость сразу в telegra.ph и она в instaview будет показываться

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Традиционный цвет

Развернём оперштаб у меня в кафешке, разбаню Листочка и продолжим работать в штатном режиме.

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0
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Андрей Геращенко

надеюсь

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0
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GarryNC

Надеюсь, вы следующие.
Слава DTF

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–48
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Speedwagon MMXXII

Дружище, ты не туда воюешь.

Твой DTF сцапают вместе с TJ и VC, даже и не сомневайся.

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30
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Санитарный историк

все ватники в принципе воюют не туда и забивают мячи в свои ворота

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4
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Artyom Ramazani-Zubov

Если Воронеж неизбежен, бить надо первым

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0
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Rond

"ворота"

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ДЕДос Атака

Тетрис на спектрум уже скачал, чтоб играть? Остальное на ютуб посмотришь. Безполитики вы наши

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7
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ДЕДос Атака

Ой, пишут что Ютуб уже блокируют. Значит все

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6
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Парадный каякер

Вот это агония

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7
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Plan 🇧&🇨

«Роскомсвобода» сообщила о начале блокировки YouTube.

вы уже здесь

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4
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ВTopHuk

Пидоры, закрывают всё

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1
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ВTopHuk

Братья и сестры белорусы, киньте современные наработки по шо вы знаете в лс. Может что упустил, старый уже. Подумаю

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1
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ibor.vni

Звезда устраняет конкурентов

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0
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thispersondoesntexist

Виладж тот ещё педрильский сайт, да. Серьёзная конкуренция для инцельского гомо-тж.

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Сексуальный Илья

Киров: МТС (домашний интернет) и мобильный MegaFon - не открывается.

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velvetdust

Не ждем, а готовимся

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Случайный щит

Звезда, беги из России!

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0
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Unusual Activity

Там ютуб душат походу

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0
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Тёма Гаврилов

Не раскачивайте лодку, просто так надо

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0
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Алексей Кондратов

мск/Б - работает

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0
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thispersondoesntexist

@Олег Ивахнов против войны ты рад?)))

TJ - следующий.

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