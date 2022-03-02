Видеосервис Megogo прекратил работу в России Статьи редакции
На телевизорах LG перестал работать разработанный компанией сервис.
О прекращении работы компании в России «Ведомостям» сообщил гендиректор Megogo Виктор Чеканов. По его словам, компании пришлось пойти на такой шаг из-за отзыва франшизы «основателями бренда». От дальнейших комментариев Чеканов отказался.
Читатели TJ сообщили, что на телевизорах фирмы LG перестал работать сервис LG Channels для просмотра телевизионных каналов. Его разработала Megogo.
В последние дни российский Megogo испытывал технические проблемы и был недоступен для пользователей.
Компанию в конце 2011 года основал украинский предприниматель Владимир Боровик. В 2012 году сервис начал работать в России. Его юрлицо в России – ООО «Мегого» – принадлежит кипрской компании Magavin Enterprises Limited.
По данным исследовательской компании «ТМТ консалтинг», Megogo с долей рынка 7,4% по итогам января — июня 2021 года занимал четвертую позицию в России.
Спасибо. Значит можно пользоваться.
сдохни видеосервис мегого, терпи убытки
укр боты налетели с минусами хаха
Не афишируй свою зарплату)
Да, только пришел, надо же с вами бороться)
налетели и лайкают друг друга)
Кароче все кругом украинское оказалось, что не тронь и блогеры и сайты. Такие дела
Легче перечислить сервисы, которые остались доступны
А че делать если там подписка была?
отвязать карту не выходит
Я через VPN зашел и отвязал
также зашел через впн и не получается, пишет что действует подписка максимальная, но я ее выключить не могу(
Ну тогда хз, я максимальную отменил, год еще оставался, ну и хуй с ним.
а чего меня минусят то, лол?
Вообще не нашел ничего удобного. Оказалось что у меня мегафон ТВ в тариф входит — ребята про ui/ux даже не читали видимо.
беда-печаль, но понятно почему.
Вообще срать, только деньги верни за подписку, хохол.
Аминь. убогое Г.
блять вот пидарасы а, на чем теперь телек смотреть?!
Как это на чём? На диване, конечно. Через православный Mi Box 3. ВедроидТВ и пиратить списки каналов - наше всё. :)
Ну вот теперь точно война закончится
Ну может жопу поднимут и выйдут
Я русскоязычный харьковчанин, живу в области. Как вы все прекрасно знаете, у нас тут идет война на уничтожение, которую развязал спятивший дед несколько дней назад. В 5 утра мне позвонила плачущая сестра и сказала, что Харьков бомбят, что началась война. Внутри меня в тот момент всё застыло, но я не поддался панике и не поверил - полез читать…
Редакция рассказала, что не получала уведомлений Роскомнадзора.
Американские разведчики, эксперты, и советники крайне обеспокоены паранойей, элементы которой заметны у российского президента, и разительными изменениями в его поведении за последние три года.
Основная причина — сокрытие на главной странице поисковика новостей о военных действиях на Украине.
25 декабря 1989 года, — был расстрелян румынский диктатор Николае Чаушеску. За месяц до этого, в ноябре 1989-го, на съезде румынской компартии, ему аплодировали стоя 62 раза. А потом единогласно избрали на новый срок главой компартии.
Сегодня очкую больше обычного. Видимо стресс могу тащить 7 дней.
Нихуя не богатый, дотаратил всю зп. Опять заправил весь бак, залил ещё две канистры по 10л бензина. Купил в машину топор, лопатку, жидкость для розжига, 12кг макарон (огромный мешок), 20 литров воды, две бутылки водки (как валюта), вечную спичку (офигенная штука советую), два балона с газом для газовой горелки, бинты и перекись. Купил только в…