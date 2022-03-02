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Ольга Щербинина

Видеосервис Megogo прекратил работу в России Статьи редакции

На телевизорах LG перестал работать разработанный компанией сервис.

26 26 комментариев
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О прекращении работы компании в России «Ведомостям» сообщил гендиректор Megogo Виктор Чеканов. По его словам, компании пришлось пойти на такой шаг из-за отзыва франшизы «основателями бренда». От дальнейших комментариев Чеканов отказался.

Читатели TJ сообщили, что на телевизорах фирмы LG перестал работать сервис LG Channels для просмотра телевизионных каналов. Его разработала Megogo.

В последние дни российский Megogo испытывал технические проблемы и был недоступен для пользователей.

Компанию в конце 2011 года основал украинский предприниматель Владимир Боровик. В 2012 году сервис начал работать в России. Его юрлицо в России – ООО «Мегого» – принадлежит кипрской компании Magavin Enterprises Limited.

По данным исследовательской компании «ТМТ консалтинг», Megogo с долей рынка 7,4% по итогам января — июня 2021 года занимал четвертую позицию в России.

#новости #стриминги

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Hooligan

Спасибо. Значит можно пользоваться.

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Зарегистрировался только что

сдохни видеосервис мегого, терпи убытки

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Зарегистрировался только что

укр боты налетели с минусами хаха

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–40
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Процессуальный чайник
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36
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Пётр

Не афишируй свою зарплату)

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–23
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Процессуальный чайник

С регистрацией, говно

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13
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Пётр

Да, только пришел, надо же с вами бороться)

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–23
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Пётр

налетели и лайкают друг друга)

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–19
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Зелёный Мох

Кароче все кругом украинское оказалось, что не тронь и блогеры и сайты. Такие дела

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2
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Иван Шушленов

Легче перечислить сервисы, которые остались доступны

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Tumen Casual

А че делать если там подписка была?

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Tumen Casual

отвязать карту не выходит

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Вредный Петя

))

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Павел Мусатов

Я через VPN зашел и отвязал

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Tumen Casual

также зашел через впн и не получается, пишет что действует подписка максимальная, но я ее выключить не могу(

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–2
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Павел Мусатов

Ну тогда хз, я максимальную отменил, год еще оставался, ну и хуй с ним.

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Tumen Casual

а чего меня минусят то, лол?

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Поразительный бас

Это пиздец, пришлось перейти на wink, он в разы неудобнее конечно.

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Павел Мусатов

Вообще не нашел ничего удобного. Оказалось что у меня мегафон ТВ в тариф входит — ребята про ui/ux даже не читали видимо.

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Plan 🇧&🇨

беда-печаль, но понятно почему.

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Дратути

Вообще срать, только деньги верни за подписку, хохол.

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Твой Полиомелит

Аминь. убогое Г.

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испанский смех

блять вот пидарасы а, на чем теперь телек смотреть?!

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Chikk

Как это на чём? На диване, конечно. Через православный Mi Box 3. ВедроидТВ и пиратить списки каналов - наше всё. :)

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Сеня

Ну вот теперь точно война закончится

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Зелёный Мох

Ну может жопу поднимут и выйдут

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