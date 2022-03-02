Привет, россияне

Я русскоязычный харьковчанин, живу в области. Как вы все прекрасно знаете, у нас тут идет война на уничтожение, которую развязал спятивший дед несколько дней назад. В 5 утра мне позвонила плачущая сестра и сказала, что Харьков бомбят, что началась война. Внутри меня в тот момент всё застыло, но я не поддался панике и не поверил - полез читать…