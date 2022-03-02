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Сергей Звезда

«Роскомсвобода»: Роскомнадзор «замедлил» доступ к одному из доменов YouTube Статьи редакции

Роскомнадзор утверждает, что решение о блокировке YouTube на территории России не принималось.

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В России стал недоступен один из доменов YouTube, используемый для загрузки картинок и другого статического контента. Об этом сообщил общественный проект «Роскомсвобода». Информация подтверждается данными сервиса Ping-admin.ru.

Доступ к домену «замедляют» по ТСПУ или с помощью технических средств противодействия угрозам, утверждают «Роскомсвобода» и основатель сервиса AntiZapret для обхода блокировок под псевдонимом ValdikSS. Как отмечает «Медиазона», это устройства, которые Роскомнадзор устанавливает у провайдеров для контроля над трафиком, руководствуясь законом об «автономном» рунете.

Наши технические специалисты и просто технические специалисты видят изменение поведения в служебных доменах YouTube.com, конкретно в yt3.ggpht.com

C очень большой вероятностью это изменение происходит из-за ТСПУ. Обычно, когда Роскомнадзор шейпит (замедляет) что-то (фейсбук, твиттер) — то он блокирует или замедляет на ТСПУ один из служебных доменов.

Это может быть одно из двух:

— Роскомнадзор тренируется, как замедлять Youtube, но пока его не замедляет.

— Роскомнадзор в ближайшее время замедлит YouTube.

«Роскомсвобода»

По данным Роскомнадзора, решение о блокировке YouTube на территории России не принималось.

После начала военных действий России на Украине Роскомнадзор ограничил доступ к другим иностранным соцсетям — фейсбуку и твиттеру, тоже «замедлив» трафик. Также блокировкой пригрозили «Википедии» и многим российским СМИ: часть из них уже недоступна.

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#новости #youtube #блокировки #роскомнадзор

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Официальная кодировка

отпишитесь плз в комментах открывается или нет? https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ

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53
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Всевозможный мангал

xcq - навсегда в наших сердцах

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18
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aqerd

я обращаю на dqw

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0
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Всевозможный мангал

ну кста начало ссылки может быть любым, а вот конец уже уникален

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1
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aqerd

ну тут шанс выпадения такой ссылки примерно 1 к 36^3 так что надо учить всю ссылку

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0
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Банковский химик

Да, спасибо, всё хорошо

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7
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knight_killer

Главное, что оно открывается!

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5
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Иван Шушленов

как ты можешь шутить в такое тежолое время?

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0
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Официальная кодировка

сорри, вот интересный пост психолога о юморе в тяжелое время https://bit.ly/3tHwXW3

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9
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Сергей Андреев

Репорт за ЦП

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0
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Законодательный якорь

РКН идёт нахер

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3
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Тактический Абдужаббор

Вот только почему-то пока туда идём мы.

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15
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Законодательный якорь

Пока что у РКН нет действенных способов противостояние впну.

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1
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Тактический Абдужаббор

Блочат сервера. Некоторые vpn-сервисы в России действительно не прям хорошо работают. Разве что самому поднимать на впске.

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2
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Nikon Mockey

— Роскомнадзор в ближайшее время замедлит YouTube.
А в чём проблема? Хотели вернуть 2007 — РКН и вернёт! Всем 480р!

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0
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Иван Прохоров
Алексей Навальный призвал всех выходить на…
Алексей Навальный призвал всех выходить на центральные улицы протестовать в 19:00 по будням и в…
tjournal.ru
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5
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Элементарный ящик

в итоге сегодня вышло меньше, чем в предыдущие дни.

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0
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Иван Прохоров

Занялся бы делом, аналитик хренов. Только будь осторожен! Тебя ведь могут посадить! Обязательно найди заранее ответственного за тебя, того, кого ты виноватым назовешь, когда тебя арестуют

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0
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Элементарный ящик

Обязательно найди заранее ответственного за тебя, того, кого ты виноватым назовешь, когда тебя арестуют
 чего?

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1
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Дмитрий Савельев
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0
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Тактический Абдужаббор

Сегодня домен, а завтра весь. Чего им уже терять. Твиттер и фб уже без методов обхода не работают.

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5
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Противный диод
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3
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Serj Beer

yt3 в гавне да

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3
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Pavel Chernev

А я думаю чего домен статики фб нихер не работает, а они ж все блочат. Чет странное замедление, когда тупо не открывает страницу

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Serj Beer

там и гугл монетизацию блочит, рекламные ссылки не работают, видимо это не совсем РНК

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Pavel Chernev

Вроде гугл адс как раз ркн блокировал, за рекламу информации о войне

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0
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Драматический алмаз

На два часа из интернета вышел, вернулся - и охуел

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3
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Противный диод

У деда кабина свистит знатно. За неделю столько новостей, что не успеваю аху#вать

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3
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Лютик ять

Український кінооглядач до росіян

https://youtu.be/p0AVDfrCkVU

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2
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Иван Прохоров

Началось

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1
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Ваня Погост против войны

Это шутка такая?

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Природный ГОСТ

привет, началось в 2011

фейсбук и твитер уже заблочены

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Имя И Фамилия

В куче госшараг на гудке эта песня минимум три года, вы просто ни разу не звонили

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1
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Противный диод

Юрий не будет больше дудь

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1
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Дратути

Rutube

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1
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Hooligan

Спасибо. Подозрения подтвердились.

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Однако здравствуйте

Песни исполнителя недружественной страны. Запретить Роскомнадзор!

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Алексей Кондратов

работает.
но бывает отлупы.
ссылка для теста:
https://yt3.ggpht.com/ytc/AKedOLTEMlo5sUXEFh1MK7EgN_fVFCnzadIUpp8lSQEn=s48-c-k-c0x00ffffff-no-rj

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Пыльный Глаз

Я надеялся, что у меня одного ютуб глючит(

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Егор Ниглов

Понятно теперь, почему Влад Бумага так ебашил - хотел заработать подушку безопасности перед тем, как упасть в бездну

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Егор Ниглов

У меня аватарки каналов вернулись обратно сейчас (андроид, приложение)

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Mikhail

Проверяют реакцию

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uniqity

Интересно будет посмотреть на любителей прикрываться торрентами. Ютуб тоже с торрента скачаете?

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