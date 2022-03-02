«Роскомсвобода»: Роскомнадзор «замедлил» доступ к одному из доменов YouTube Статьи редакции
Роскомнадзор утверждает, что решение о блокировке YouTube на территории России не принималось.
В России стал недоступен один из доменов YouTube, используемый для загрузки картинок и другого статического контента. Об этом сообщил общественный проект «Роскомсвобода». Информация подтверждается данными сервиса Ping-admin.ru.
Доступ к домену «замедляют» по ТСПУ или с помощью технических средств противодействия угрозам, утверждают «Роскомсвобода» и основатель сервиса AntiZapret для обхода блокировок под псевдонимом ValdikSS. Как отмечает «Медиазона», это устройства, которые Роскомнадзор устанавливает у провайдеров для контроля над трафиком, руководствуясь законом об «автономном» рунете.
По данным Роскомнадзора, решение о блокировке YouTube на территории России не принималось.
После начала военных действий России на Украине Роскомнадзор ограничил доступ к другим иностранным соцсетям — фейсбуку и твиттеру, тоже «замедлив» трафик. Также блокировкой пригрозили «Википедии» и многим российским СМИ: часть из них уже недоступна.
отпишитесь плз в комментах открывается или нет? https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ
я обращаю на dqw
ну тут шанс выпадения такой ссылки примерно 1 к 36^3 так что надо учить всю ссылку
Главное, что оно открывается!
как ты можешь шутить в такое тежолое время?
сорри, вот интересный пост психолога о юморе в тяжелое время https://bit.ly/3tHwXW3
Репорт за ЦП
— Роскомнадзор в ближайшее время замедлит YouTube.
А в чём проблема? Хотели вернуть 2007 — РКН и вернёт! Всем 480р!
Занялся бы делом, аналитик хренов. Только будь осторожен! Тебя ведь могут посадить! Обязательно найди заранее ответственного за тебя, того, кого ты виноватым назовешь, когда тебя арестуют
yt3 в гавне да
А я думаю чего домен статики фб нихер не работает, а они ж все блочат. Чет странное замедление, когда тупо не открывает страницу
там и гугл монетизацию блочит, рекламные ссылки не работают, видимо это не совсем РНК
Вроде гугл адс как раз ркн блокировал, за рекламу информации о войне
У деда кабина свистит знатно. За неделю столько новостей, что не успеваю аху#вать
Український кінооглядач до росіян
Началось
Это шутка такая?
В куче госшараг на гудке эта песня минимум три года, вы просто ни разу не звонили
Rutube
Спасибо. Подозрения подтвердились.
Песни исполнителя недружественной страны. Запретить Роскомнадзор!
работает.
но бывает отлупы.
ссылка для теста:
https://yt3.ggpht.com/ytc/AKedOLTEMlo5sUXEFh1MK7EgN_fVFCnzadIUpp8lSQEn=s48-c-k-c0x00ffffff-no-rj
Я надеялся, что у меня одного ютуб глючит(
Понятно теперь, почему Влад Бумага так ебашил - хотел заработать подушку безопасности перед тем, как упасть в бездну
У меня аватарки каналов вернулись обратно сейчас (андроид, приложение)
Проверяют реакцию
Интересно будет посмотреть на любителей прикрываться торрентами. Ютуб тоже с торрента скачаете?
Это всё, что мы можем про это сообщить.
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