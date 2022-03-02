Наши технические специалисты и просто технические специалисты видят изменение поведения в служебных доменах YouTube.com, конкретно в yt3.ggpht.com



C очень большой вероятностью это изменение происходит из-за ТСПУ. Обычно, когда Роскомнадзор шейпит (замедляет) что-то (фейсбук, твиттер) — то он блокирует или замедляет на ТСПУ один из служебных доменов.

Это может быть одно из двух:

— Роскомнадзор тренируется, как замедлять Youtube, но пока его не замедляет.

— Роскомнадзор в ближайшее время замедлит YouTube.