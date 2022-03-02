Минобороны РФ впервые назвало число погибших военных на Украине — 498 человек Статьи редакции
По данным ведомства, 1597 человек получили ранения.
Эти данные со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерала-майора Игоря Конашенкова приводит РИА «Новости». Он подчеркнул, что «ни срочники, ни курсанты в специальной операции не участвуют».
В ведомстве рассказали о нескольких столкновениях, в которых участвовали российские военные:
«Экипаж одного из российских танков под командованием старшего сержанта Нимченко, находясь на передовом рубеже, в течение 40 минут метким огнём уничтожил девять единиц бронетехники (шесть танков и три БТР-80) и более 90 националистов».
«Другой танковый экипаж под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина, отражая атаку со значительно превосходящими силами противника, уничтожил восемь единиц бронетехники (БТР-80) и более 100 националистов, не допустив их прорыва к переправе».
«В ходе боя российский танк был атакован американским ПТУР Javelin. Экипаж получил контузию, однако из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, метким огнем были уничтожены ещё два танка противника».
В российское военном ведомстве также сообщили данные о потерях украинской стороны. По информации Минобороны, это более 2 870 убитыми, около 3 700 ранеными и 572 пленных.
При этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 6000 погибших россиян за шесть дней «специальной военной операции» России.
«Российские матери теряют детей в чужой для них стране. Вдумайтесь в это число: шесть тысяч погибших россиян за шесть дней войны. Чтобы что? Чтобы взять Украину? Это невозможно. Мы на своей родной земле», — сказал Зеленский.
Это ж как прижало, что пришлось хоть столько назвать?
Наверное поэтому и будут вводить военное положение 4 марта. Правда уже доходит и ее придётся как-то останавливать. Ну и благодаря военному положению также можно запретить русским проводить митинги. Вообще. Навсегда. Даже думать об этом.
Военное положение вообще крутая штука для диктатур, когда можно что угодно творить и и никто и слова не скажет. Хотя, как будто раньше было по-другому
А чё за военной положение 4 марта?
наверно минимум такое количество трупов уже вернулось в РФ
да, примерно так же считается суперкомиссия
если проект подрядчик делает за 10 миллионов, то смело называй 100 миллионов
суперкомиссия русского мира
Примерно так и есть. Уничтожали целыми колоннами. У нас все телеграмм чаты в Украине завалены этим мясом.
Ты про стоимость рубля к доллару?
«Экипаж одного из российских танков под командованием старшего сержанта Нимченко, находясь на передовом рубеже, в течение 40 минут метким огнём уничтожил девять единиц бронетехники (6 танков и 3 БТР-80) и более 90 националистов».
«Другой танковый экипаж под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина, отражая атаку со значительно превосходящими силами противника, уничтожил восемь единиц бронетехники (БТР-80) и более 100 националистов, не допустив их прорыва к переправе».
«В ходе боя российский танк был атакован американским ПТУР Javelin. Экипаж получил контузию, однако из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, метким огнем были уничтожены ещё два танка противника».
ахуенное фентези
29й панфиловец
мединский писал ?
МО РФ таки добрались до аргентинского кокса
Ну вот, а вам Бэтмены какие-то и Властелины колец
На максимальных оборотах хуяк пошёл в обход и стоишь блять... Ну чего встала блять?!" "ОНИ ОБХОДЯТ НАС С ТЫЛА! ПЕРЕЗАРЯЖАЮСЬ! ПРИКРОЙТЕ МЕНЯ! Противник на северо-востоке! Противник северо-запад! Они рожают с юго-востока! Замечен противник на юго-западе, ТАК ТОЧНО, СОЮЗ НЕРУШИМЫХ..."
Эта история от конашенкова служит подтверждением недавней записи утекшей в сеть. Все ещё думали что это фейк...
мда, бендеромобиль страшная штука
с раша тв не вылезает
Что это? О_о
Чет смело умножайте на 10
ой бля да на тысячу
На 15
и более 90 националистов».
Какой пиздец.
Бля мы даже в лахте не знаем че сказать
минус алкожена
И миска дошика
Множте на 10
Пиздёж. Больше у меня слов не осталось.
Экипаж одного из российских танков под командованием старшего сержанта Нимченко, находясь на передовом рубеже,
Рядовой Абубин, вместе с ним за гаражами курил
Ох, уж эти истории про экипаж, который настрелял по 10 танков. В газете Звезда опубликуется? 28 шойгувцев.
Охренеть, даже если 500. По сотне человек в день почти
ДОХУИЩА
«Экипаж одного из российских танков под командованием старшего сержанта Нимченко, находясь на передовом рубеже, в течение 40 минут метким огнём уничтожил девять единиц бронетехники (6 танков и 3 БТР-80) и более 90 националистов».
«Другой танковый экипаж под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина, отражая атаку со значительно превосходящими силами противника, уничтожил восемь единиц бронетехники (БТР-80) и более 100 националистов, не допустив их прорыва к переправе».
Что-то мало, а чего не по 1000 каждый?
Получается, Украина даёт правдивые цифры. Свои потери всегда занижаются от 5 до 10 раз. Аксиома
500*5 = 2500, 500*10=5000
Садись, 5
В ходе боя российский танк был атакован американским ПТУР Javelin. Экипаж получил контузию, однако из боя не вышел
Поэтому по ним ебнули второй раз, что б наверняка
Грёбаные пендосы. Вроде бы не вмешиваются, а всё равно убивают простого русского человека
зачем, ради чего погибли 500 человек?
зачем было использовать людей, если декларировалось ТОЛЬКО применение высокоточного оружия???
Ради чего в принципе гавноеды с обоих сторон решили что люди будут умирать пока они не договорятся
Хах, «роман нет войне» отрицательно оценил ваш отзыв это сильно
Т.е. какой то шизоид в Кремле решил и 500 (естественно больше) наших погибло.
и че, теперь будут ветеранов в школу приводить рассказывать истории и чтобы дети им похлопали?
но...но патерьженет....
Долго с такой мантрой сидеть нельзя.
Можно на 15 где-то множить.
надейся, они ж специально говорят 0, чтобы думали 10, говорят 500, чтобы думали 1000. А на самом деле там тихий ужас.
Надеюсь до ваты сейчас что нибудь дойдет... Хотя я как всегда оптимист
мобильные крематории перевыполняют план, товарищи!
Пятилетка досрочно завершена за неделю
И уже обявили "героев", специально чтобы потом по их историям снимать патриотические фильмы
Так военная операция, украинцев же не убиваем. Или это они тип от смеха когда увидели российские войска умерли?
Пиздец, им даже в голову не приходит, что даже 498 человек это ОЧЕНЬ дохуя.
Нет, не хочу это комментировать вообще
498 это типа как прием маркетинговый, чтобы не много смотрелось.
В следующий раз будет 998 убитых.
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