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Ольга Щербинина

Минобороны РФ впервые назвало число погибших военных на Украине — 498 человек Статьи редакции

По данным ведомства, 1597 человек получили ранения.

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Эти данные со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерала-майора Игоря Конашенкова приводит РИА «Новости». Он подчеркнул, что «ни срочники, ни курсанты в специальной операции не участвуют».

В ведомстве рассказали о нескольких столкновениях, в которых участвовали российские военные:

«Экипаж одного из российских танков под командованием старшего сержанта Нимченко, находясь на передовом рубеже, в течение 40 минут метким огнём уничтожил девять единиц бронетехники (шесть танков и три БТР-80) и более 90 националистов».

«Другой танковый экипаж под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина, отражая атаку со значительно превосходящими силами противника, уничтожил восемь единиц бронетехники (БТР-80) и более 100 националистов, не допустив их прорыва к переправе».

«В ходе боя российский танк был атакован американским ПТУР Javelin. Экипаж получил контузию, однако из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, метким огнем были уничтожены ещё два танка противника».

В российское военном ведомстве также сообщили данные о потерях украинской стороны. По информации Минобороны, это более 2 870 убитыми, около 3 700 ранеными и 572 пленных.

При этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 6000 погибших россиян за шесть дней «специальной военной операции» России.

«Российские матери теряют детей в чужой для них стране. Вдумайтесь в это число: шесть тысяч погибших россиян за шесть дней войны. Чтобы что? Чтобы взять Украину? Это невозможно. Мы на своей родной земле», — сказал Зеленский.

#новости #войнасукраиной

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Можно смело множить х10

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35
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Raynek

Это ж как прижало, что пришлось хоть столько назвать?

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Степан Бандера

Наверное поэтому и будут вводить военное положение 4 марта. Правда уже доходит и ее придётся как-то останавливать. Ну и благодаря военному положению также можно запретить русским проводить митинги. Вообще. Навсегда. Даже думать об этом.

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8
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Александр Чекета

Военное положение вообще крутая штука для диктатур, когда можно что угодно творить и и никто и слова не скажет. Хотя, как будто раньше было по-другому

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1
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the hard of леопард

А чё за военной положение 4 марта?

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Serj Beer

наверно минимум такое количество трупов уже вернулось в РФ

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2
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Serge Shima

да, примерно так же считается суперкомиссия

если проект подрядчик делает за 10 миллионов, то смело называй 100 миллионов

суперкомиссия русского мира

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2
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GoodBacd

Примерно так и есть. Уничтожали целыми колоннами. У нас все телеграмм чаты в Украине завалены этим мясом.

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2
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Дратути

Ты про стоимость рубля к доллару?

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1
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Прошедший мангал

Как минимум

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0
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HL3 confirmed

«Экипаж одного из российских танков под командованием старшего сержанта Нимченко, находясь на передовом рубеже, в течение 40 минут метким огнём уничтожил девять единиц бронетехники (6 танков и 3 БТР-80) и более 90 националистов».
«Другой танковый экипаж под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина, отражая атаку со значительно превосходящими силами противника, уничтожил восемь единиц бронетехники (БТР-80) и более 100 националистов, не допустив их прорыва к переправе».
«В ходе боя российский танк был атакован американским ПТУР Javelin. Экипаж получил контузию, однако из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, метким огнем были уничтожены ещё два танка противника».
ахуенное фентези

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32
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Dmitry

29й панфиловец

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8
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fallout.warrior

мединский писал ?

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5
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inby

МО РФ таки добрались до аргентинского кокса

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1
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Дратути

Ну вот, а вам Бэтмены какие-то и Властелины колец

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0
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Sail

На максимальных оборотах хуяк пошёл в обход и стоишь блять... Ну чего встала блять?!" "ОНИ ОБХОДЯТ НАС С ТЫЛА! ПЕРЕЗАРЯЖАЮСЬ! ПРИКРОЙТЕ МЕНЯ! Противник на северо-востоке! Противник северо-запад! Они рожают с юго-востока! Замечен противник на юго-западе, ТАК ТОЧНО, СОЮЗ НЕРУШИМЫХ..."﻿

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Недоперепил

Эта история от конашенкова служит подтверждением недавней записи утекшей в сеть. Все ещё думали что это фейк...

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Официальная кодировка

мда, бендеромобиль страшная штука

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15
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Dan
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fallout.warrior

с раша тв не вылезает

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Andrey

Что это? О_о

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Dan

Чет смело умножайте на 10

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14
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Навальнята спасают Фермана

ой бля да на тысячу

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–2
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Александр Чекета

На 15

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2
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Llaren Hlaalo

и более 90 националистов».
 Какой пиздец.

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14
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Навальнята спасают Фермана

Бля мы даже в лахте не знаем че сказать

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10
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HL3 confirmed

минус алкожена

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4
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Дмитрий Савельев

И миска дошика

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3
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Nickolay Savchenko

Множте на 10

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10
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Ваня Погост против войны

Пиздёж. Больше у меня слов не осталось.

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10
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Дмитрий Киселев

Экипаж одного из российских танков под командованием старшего сержанта Нимченко, находясь на передовом рубеже,

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8
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Dmitry Loginov

Рядовой Абубин, вместе с ним за гаражами курил

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Зянон

Ох, уж эти истории про экипаж, который настрелял по 10 танков. В газете Звезда опубликуется? 28 шойгувцев.

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8
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Благополучный спрей

Сарик за ночь сделает фильм и в прокат вместо неправославных голивудских блокбастеров

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0
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Быстрый Баклажан

Охренеть, даже если 500. По сотне человек в день почти

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6
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Явный клуб

Это ж сколько там на самом деле удобряет землю, что им пришлось говорить о потерях.

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6
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Sun City

ДОХУИЩА

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Qqshka

«Экипаж одного из российских танков под командованием старшего сержанта Нимченко, находясь на передовом рубеже, в течение 40 минут метким огнём уничтожил девять единиц бронетехники (6 танков и 3 БТР-80) и более 90 националистов».
 «Другой танковый экипаж под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина, отражая атаку со значительно превосходящими силами противника, уничтожил восемь единиц бронетехники (БТР-80) и более 100 националистов, не допустив их прорыва к переправе».
 Что-то мало, а чего не по 1000 каждый?

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6
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Благополучный спрей

А теперь представьте сколько на самом деле

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4
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inby

Получается, Украина даёт правдивые цифры. Свои потери всегда занижаются от 5 до 10 раз. Аксиома

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3
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Rheu Rdflhfn

500*5 = 2500, 500*10=5000

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0
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Грузинский бокал

Молодец!

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3
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inby

Садись, 5

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0
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Законодательный якорь

Пиздят.

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2
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БЕ3HOГNM

В ходе боя российский танк был атакован американским ПТУР Javelin. Экипаж получил контузию, однако из боя не вышел
 Поэтому по ним ебнули второй раз, что б наверняка

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2
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Jjjj Jjjj

Грёбаные пендосы. Вроде бы не вмешиваются, а всё равно убивают простого русского человека

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Roman Kusmyan

зачем, ради чего погибли 500 человек?
зачем было использовать людей, если декларировалось ТОЛЬКО применение высокоточного оружия???

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1
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Прошедший мангал

декларировалось ТОЛЬКО
 Вранье, ничего, кроме вранья

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Владислав Недзвецкий

Ради чего в принципе гавноеды с обоих сторон решили что люди будут умирать пока они не договорятся

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–5
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Владислав Недзвецкий

Хах, «роман нет войне» отрицательно оценил ваш отзыв это сильно

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DaiBi

Т.е. какой то шизоид в Кремле решил и 500 (естественно больше) наших погибло.

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1
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веревкин

и че, теперь будут ветеранов в школу приводить рассказывать истории и чтобы дети им похлопали?

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1
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Libo

но...но патерьженет....

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Александр Чекета

Долго с такой мантрой сидеть нельзя.

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Александр Чекета

Можно на 15 где-то множить.

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Церковный ихтиандр

На десять умножать уж перебор, мне кажется
Мы, кроме пары десятков видюшек с горящими коробками и трупами, никакой вменяемой информацией не обладаем
Пиздят по-любому, но в десять раз уж вряд ли

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Nickolay Savchenko

надейся, они ж специально говорят 0, чтобы думали 10, говорят 500, чтобы думали 1000. А на самом деле там тихий ужас.

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Церковный ихтиандр

Та яж не спорю. Просто не понимаю, с чего народ аш в десятки умножает, если мы просто не можем знать правды

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Банан

Надеюсь до ваты сейчас что нибудь дойдет... Хотя я как всегда оптимист

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0
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Андрей Васильев

мобильные крематории перевыполняют план, товарищи!

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Jjjj Jjjj

Пятилетка досрочно завершена за неделю

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Ударный месяц

До уровня пиков смертей от ковида за сутки дойдёт?

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Alex Blake

И уже обявили "героев", специально чтобы потом по их историям снимать патриотические фильмы

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Алан Бабицкий

Так военная операция, украинцев же не убиваем. Или это они тип от смеха когда увидели российские войска умерли?

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Ivar Ragnarsson

Пиздец, им даже в голову не приходит, что даже 498 человек это ОЧЕНЬ дохуя.

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Nick No

Нет, не хочу это комментировать вообще

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Mikhail

498 это типа как прием маркетинговый, чтобы не много смотрелось.
В следующий раз будет 998 убитых.

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