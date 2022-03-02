По данным ведомства, 1597 человек получили ранения.

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Эти данные со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерала-майора Игоря Конашенкова приводит РИА «Новости». Он подчеркнул, что «ни срочники, ни курсанты в специальной операции не участвуют».

В ведомстве рассказали о нескольких столкновениях, в которых участвовали российские военные:

«Экипаж одного из российских танков под командованием старшего сержанта Нимченко, находясь на передовом рубеже, в течение 40 минут метким огнём уничтожил девять единиц бронетехники (шесть танков и три БТР-80) и более 90 националистов».

«Другой танковый экипаж под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина, отражая атаку со значительно превосходящими силами противника, уничтожил восемь единиц бронетехники (БТР-80) и более 100 националистов, не допустив их прорыва к переправе».

«В ходе боя российский танк был атакован американским ПТУР Javelin. Экипаж получил контузию, однако из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, метким огнем были уничтожены ещё два танка противника».

В российское военном ведомстве также сообщили данные о потерях украинской стороны. По информации Минобороны, это более 2 870 убитыми, около 3 700 ранеными и 572 пленных.

При этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 6000 погибших россиян за шесть дней «специальной военной операции» России.

«Российские матери теряют детей в чужой для них стране. Вдумайтесь в это число: шесть тысяч погибших россиян за шесть дней войны. Чтобы что? Чтобы взять Украину? Это невозможно. Мы на своей родной земле», — сказал Зеленский.