Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием от России вывести войска из Украины Статьи редакции
Против выступили только пять стран, среди которых сама Россия.
На заседании Генеральной ассамблеи ООН 2 марта 141 страна поддержала резолюцию «Агрессия против Украины», 35 государств воздержались и пять выступили против. Трансляция велась на ютубе-канале организации.
Кто выступил против:
- Россия;
- Белоруссия;
- КНДР;
- Сирия;
- Эритрея.
Что требуют от России:
- чтобы «Российская Федерация немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооружённые силы с территории Украины в её международно признанных границах»;
- чтобы Россия «немедленно прекратила применение силы против Украины и воздерживалась от любой дальнейшей противоправной угрозы силой или её применения против любого государства-члена ООН»;
- чтобы Россия «немедленно и безоговорочно отменила своё решение по статусу отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».
Генассамблея руководствовалась статьёй 2 Устава ООН, где в том числе говорится об отказе от угрозы силой или её применения в международных отношениях. Также соавторы резолюции, 96 стран, выразили сожаление из-за «участия Беларуси в этом незаконном применении силы против Украины».
27 февраля Совет безопасности ООН не принял резолюцию, где осуждались действия России на Украине, поскольку РФ — постоянный член Совбеза — наложила вето. Процедура со специальной сессией Генеральной ассамблеи позволяет обойти вето какого-либо из постоянных членов Совбеза.
По данным ООН, за первые дни боевых действий Украину покинули не менее 600 тысяч человек. Организация начала две крупномасштабные программы оказания экстренной гуманитарной помощи стране.
сходи к врачу
Сперматорея?
Это самая настоящая дыра в политико-экономическом смысле. Прям вот дырень
Чекнул в педивикии
Им все вооружение практически поставлял ссср и эта страна
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B8
Это сахарозаменитель
Рязанский?
Болезнь на теле планеты сейчас именно Россия
Ну знаешь есть Судан и Саудовская Аравия,и прямо между ними эта хуйня затесалась
Классическая африканская диктатура, но в отличие от других диктатур чуть ли не единственная немонархическая страна мира, где не проводятся даже фейковые выборы
Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Эритрея
Вот и нашлись страны для Международного антифашистского конгресса Шойгу
набор союзников для Red Alert 3
Голосование в ООН по резолюции борьбы против нацизма.
Против борьбы: США и Украина.
Побоялись проголосовать: почти в полном составе бывшая гитлеровская коалиции.
За: весь остальной нормальный мир.
"против нас меньшинство стран" - спизданул мид рф позавчера
а ещё 498 солдат всего убитых
Остальные видать отпускники были. Или собровцы какие, менты своих не посчитали ещё.
Лавров заявил, что у России много друзей, ее невозможно изолировать.
Теперь мы их видим .
Воздержавшиеся еще же Ж
Много друзей - это про искандеры и прочие бомбы, несущие "русский мир"
Был бы хороший шаг для их репутации
эти голосуют за а Си потом как Царь Обезьян разруливает. Профит
А чего-то там, Мастеркард прекращал работу в США? Или Oracle прекращала работу с США?
Тоже угораю с этого))
1) потому что это Асашай
2) потому что бомбят хз кого на другом конце света и всем пофигу
3) нет медийного отклика кого бомбят
Кстати, да: раньше инфу с полей сильно легче было контролить, сейчас вообще невозможно.
У России только два друга
Кто бы объяснил еще что это дает
Новую бумагу для подтирания жоп
это печально, вообще конечно земля кажется маленькой ,когда у всего мира под боком появляется буйная гигантская херня, не идущая не на какие уступки, я думаю они рано или поздно будут это решать, никому вв3 не нужен, мелкие конфликты гораздо выгодней
Озабоченность вплоть до глубокой
Так, а дальше че?
Кто нибудь, объясните, на что в реальности повлияет это решение? Я просто из деревни.
выглядит как гиперглубокая озабоченность.
Резолюция Генассамблеи вроде как не имеет юридической силы, что бы это не значило, в отличии от Совбеза ОНН. Резолюцию которого правом Вето Россия уже заблокировала.
ИТОГО: у России на сегодняшний день 141 озабоченность и один новый друг, о котором знают только школьные географы.
И то вряд ли
Науру! Это нож в спину!
Они вообще не понимают что происходит и просто кнопки нажимают случайно
Жаль Китайцы не поддержали, все равно деду деваться было б некуда.
Что за пердёж в воду?
Щас Путин такой «ок, уходим» или шо
Какие у этой резолюции последствия?
путину предложили застрелиться нахуй
Да никакие. Выражение ГЛУБОКОЙ ОЗАБОЧЕННОСТИ да и всё. С тем же успехом можно было запустить кампанию с хештегом в твиттере.
Если даже после такого, когда весь мир организованно открыто говорит "STOP", Путятешна не прекратит, то его можно ставить в одну категорию с душевнобольными; ну, т.е. серьёзно, такое ощущение, что он скоро коньки двинет, какое у него будущее
Если ты не заметил, он уже двинул давно
Надо в интернете беглецов из Северной Кореи поискать, попросить поделиться опытом что ли. Пока всё не отрубили к чертям.
попросить гайд на побег?
Полагаю, что с гайдом будет легче бежаться, чем совсем без инструкций.
Я конечно в ахуе с бывших республик СССР, которые воздерживаются. Неужели не думают, что они следующие? Или думают отдадим ему Украину, авось нас не тронет?
Так а что там с военными преступлениями?
Ты про Гаагу? Рассмотрение 7-8 марта
А хули ему сделают он в другом городе
Вот от кого-кого а от Туркменистана не ожидал :D
Зачем существует эта организация? Объясните кто-нибудь
Исайяс Афеворки это конечно не Бокаса,но тоже злой пёс
Может, Великий ещё скосплеит "царя Бориса"? Ну, пожалуйста...
А кто объяснить может, ну вот они проголосовали, а рф такие "нам похуй" и чё, что-то дополнительное последует из-за этого голосования?
Список недружелюбных стран обновлён.
Мда, за Крым 11 что ли было
Основная причина — сокрытие на главной странице поисковика новостей о военных действиях на Украине.
Оракул написал в Твиторе, что уже прекратил деятельность в России. Поясню, что это значит:
Я русскоязычный харьковчанин, живу в области. Как вы все прекрасно знаете, у нас тут идет война на уничтожение, которую развязал спятивший дед несколько дней назад. В 5 утра мне позвонила плачущая сестра и сказала, что Харьков бомбят, что началась война. Внутри меня в тот момент всё застыло, но я не поддался панике и не поверил - полез читать…
Американские разведчики, эксперты, и советники крайне обеспокоены паранойей, элементы которой заметны у российского президента, и разительными изменениями в его поведении за последние три года.