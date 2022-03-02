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Сергей Звезда

Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием от России вывести войска из Украины Статьи редакции

Против выступили только пять стран, среди которых сама Россия.

105 105 комментариев
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На заседании Генеральной ассамблеи ООН 2 марта 141 страна поддержала резолюцию «Агрессия против Украины», 35 государств воздержались и пять выступили против. Трансляция велась на ютубе-канале организации.

Кто выступил против:

  • Россия;
  • Белоруссия;
  • КНДР;
  • Сирия;
  • Эритрея.
Голосование по резолюции со списком из всех стран

Что требуют от России:

  • чтобы «Российская Федерация немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооружённые силы с территории Украины в её международно признанных границах»;
  • чтобы Россия «немедленно прекратила применение силы против Украины и воздерживалась от любой дальнейшей противоправной угрозы силой или её применения против любого государства-члена ООН»;
  • чтобы Россия «немедленно и безоговорочно отменила своё решение по статусу отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Генассамблея руководствовалась статьёй 2 Устава ООН, где в том числе говорится об отказе от угрозы силой или её применения в международных отношениях. Также соавторы резолюции, 96 стран, выразили сожаление из-за «участия Беларуси в этом незаконном применении силы против Украины».

27 февраля Совет безопасности ООН не принял резолюцию, где осуждались действия России на Украине, поскольку РФ — постоянный член Совбеза — наложила вето. Процедура со специальной сессией Генеральной ассамблеи позволяет обойти вето какого-либо из постоянных членов Совбеза.

По данным ООН, за первые дни боевых действий Украину покинули не менее 600 тысяч человек. Организация начала две крупномасштабные программы оказания экстренной гуманитарной помощи стране.

#новости #войнасукраиной #политика

105 105 комментариев
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105 комментариев
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Плотный корабль

Эритрея?
Это блять шо за болезнь

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113
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Оранжевый Петя

Что-то с членом

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75
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Какой то чел из интернета

сходи к врачу

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15
3 комментария
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Чмоня

Сперматорея?

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1
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Александр Чекета

Это самая настоящая дыра в политико-экономическом смысле. Прям вот дырень

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8
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Плотный корабль

Чекнул в педивикии
Им все вооружение практически поставлял ссср и эта страна

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B8

Сухопутные войска Эритреи
Сухопутные войска Эритреи — один из видов Вооружённых сил Эритреи. Дислоцируются в столице…
ru.m.wikipedia.org
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7
1 комментарий
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Zhanna Sinelli

Это сахарозаменитель

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8
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Andrew Muralov

Рязанский?

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1
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Степан Анейчик

Болезнь на теле планеты сейчас именно Россия

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3
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Денис Поздняков

Ну знаешь есть Судан и Саудовская Аравия,и прямо между ними эта хуйня затесалась

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1
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Сергей Панфилов

Классическая африканская диктатура, но в отличие от других диктатур чуть ли не единственная немонархическая страна мира, где не проводятся даже фейковые выборы

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0
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Снежный единорожек88

про Сомали слышал? Так вот, Сомали - это ещё неплохо

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0
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Илья Журавлев

Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Эритрея
Вот и нашлись страны для Международного антифашистского конгресса Шойгу

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92
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Ranae Est

набор союзников для Red Alert 3

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11
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Бочкарев Николай

Голосование в ООН по резолюции борьбы против нацизма.

Против борьбы: США и Украина.
Побоялись проголосовать: почти в полном составе бывшая гитлеровская коалиции.
За: весь остальной нормальный мир.

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–1
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Александр Чекета

"против нас меньшинство стран" - спизданул мид рф позавчера

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34
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Денис Поздняков

а ещё 498 солдат всего убитых

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10
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Andrew Muralov

Остальные видать отпускники были. Или собровцы какие, менты своих не посчитали ещё.

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2
1 комментарий
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Mikhail

Лавров заявил, что у России много друзей, ее невозможно изолировать.

Теперь мы их видим .

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28
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Старая бабка против войны

Воздержавшиеся еще же Ж

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3
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Andrew Muralov

Много друзей - это про искандеры и прочие бомбы, несущие "русский мир"

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1
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Случайный щит

Мне интересно нахуя корейцы поддержали это говно, я думал они на подсосе только у Си.

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18
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Россию не спасти

Был бы хороший шаг для их репутации

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8
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fallout.warrior

эти голосуют за а Си потом как Царь Обезьян разруливает. Профит

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0
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Загадочный якорь

Почему когда штаты кого-то бомбят ООН не собирается в таком кипишном порядке???

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–23
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Случайный щит

В 2003 США хуесосили все, кто только можно, по всему миру проходили антивоенные акции, а репутации страны был нанесён колоссальный ущерб.

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39
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Рыжий

А чего-то там, Мастеркард прекращал работу в США? Или Oracle прекращала работу с США?

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–16
8 комментариев
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thispersondoesntexist

Тоже угораю с этого))

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–20
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Загадочный якорь

Ты лахтабот 15 рублевый, тебе понятно, а я искренне угораю с этого

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12
17 комментариев
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Андрей

1) потому что это Асашай
2) потому что бомбят хз кого на другом конце света и всем пофигу
3) нет медийного отклика кого бомбят

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3
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Загадочный якорь

Все три аргумента весьма хуёвы и несравнимы с текущей ситуацией

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–1
2 комментария
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thispersondoesntexist

Кстати, да: раньше инфу с полей сильно легче было контролить, сейчас вообще невозможно.

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–3
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Процессуальный чайник

Настоящие союзники РФ

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8
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Россию не спасти

У России только два друга

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3
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Оранжевый Петя

И то кислых

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10
1 комментарий
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Какой то чел из интернета

Кто бы объяснил еще что это дает

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3
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Однако здравствуйте

Новую бумагу для подтирания жоп

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19
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Какой то чел из интернета

это печально, вообще конечно земля кажется маленькой ,когда у всего мира под боком появляется буйная гигантская херня, не идущая не на какие уступки, я думаю они рано или поздно будут это решать, никому вв3 не нужен, мелкие конфликты гораздо выгодней

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7
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Сергей Панфилов

Озабоченность вплоть до глубокой

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0
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artemykairyak

Так, а дальше че?

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4
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Web Developer

Кто нибудь, объясните, на что в реальности повлияет это решение? Я просто из деревни.

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4
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artemykairyak

выглядит как гиперглубокая озабоченность.

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19
3 комментария
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Sloowbruh

Резолюция Генассамблеи вроде как не имеет юридической силы, что бы это не значило, в отличии от Совбеза ОНН. Резолюцию которого правом Вето Россия уже заблокировала.

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Кирилл Садыков

ИТОГО: у России на сегодняшний день 141 озабоченность и один новый друг, о котором знают только школьные географы.

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5
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Старая бабка против войны

И то вряд ли

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3
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Ыныкчанский

Науру! Это нож в спину!

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4
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Vadim Kraev

Они вообще не понимают что происходит и просто кнопки нажимают случайно

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4
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Бункер пистолет патрон

Жаль Китайцы не поддержали, все равно деду деваться было б некуда.

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4
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Bogdan K.

Что за пердёж в воду?
Щас Путин такой «ок, уходим» или шо
Какие у этой резолюции последствия?

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2
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александр александр

путину предложили застрелиться нахуй

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5
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Pavel Romanov

Да никакие. Выражение ГЛУБОКОЙ ОЗАБОЧЕННОСТИ да и всё. С тем же успехом можно было запустить кампанию с хештегом в твиттере.

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1
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Оранжевый Петя

Сам Господь Бог не поможет. Украинцы, держитесь..

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3
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Пыльный Глаз

Если даже после такого, когда весь мир организованно открыто говорит "STOP", Путятешна не прекратит, то его можно ставить в одну категорию с душевнобольными; ну, т.е. серьёзно, такое ощущение, что он скоро коньки двинет, какое у него будущее

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3
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artemykairyak

Если ты не заметил, он уже двинул давно

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O-90

Надо в интернете беглецов из Северной Кореи поискать, попросить поделиться опытом что ли. Пока всё не отрубили к чертям.

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2
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Какой то чел из интернета

попросить гайд на побег?

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1
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O-90

Полагаю, что с гайдом будет легче бежаться, чем совсем без инструкций.

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2
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Сергей Панфилов

Я конечно в ахуе с бывших республик СССР, которые воздерживаются. Неужели не думают, что они следующие? Или думают отдадим ему Украину, авось нас не тронет?

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2
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Дед Макар

Так а что там с военными преступлениями?

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Старая бабка против войны

Ты про Гаагу? Рассмотрение 7-8 марта

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5
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artemykairyak

А хули ему сделают он в другом городе

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1
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Миржан Досымбаев

Вот от кого-кого а от Туркменистана не ожидал :D

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artemykairyak

Зачем существует эта организация? Объясните кто-нибудь

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Владимир Свиньев

Исайяс Афеворки это конечно не Бокаса,но тоже злой пёс

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O-90

Может, Великий ещё скосплеит "царя Бориса"? Ну, пожалуйста...

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0
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Sergei Timofeyev
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FeHiKc

А кто объяснить может, ну вот они проголосовали, а рф такие "нам похуй" и чё, что-то дополнительное последует из-за этого голосования?

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Sergei Timofeyev

Список недружелюбных стран обновлён.

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0
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Сергей Панфилов

Мда, за Крым 11 что ли было

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