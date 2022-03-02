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Сергей Звезда

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием от России вывести войска из Украины Статьи редакции

Против выступили только пять стран, среди которых сама Россия.

37 37 комментариев
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На заседании Генеральной ассамблеи ООН 2 марта 141 страна поддержала резолюцию «Агрессия против Украины», 35 государств воздержались и пять выступили против. Трансляция велась на ютубе-канале организации.

Кто выступил против:

  • Россия;
  • Белоруссия;
  • КНДР;
  • Сирия;
  • Эритрея.
Голосование по резолюции со списком из всех стран

Что требуют от России:

  • чтобы «Российская Федерация немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооружённые силы с территории Украины в её международно признанных границах»;
  • чтобы Россия «немедленно прекратила применение силы против Украины и воздерживалась от любой дальнейшей противоправной угрозы силой или её применения против любого государства-члена ООН»;
  • чтобы Россия «немедленно и безоговорочно отменила своё решение по статусу отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Генассамблея руководствовалась статьёй 2 Устава ООН, где в том числе говорится об отказе от угрозы силой или её применения в международных отношениях. Также соавторы резолюции, 96 стран, выразили сожаление из-за «участия Беларуси в этом незаконном применении силы против Украины».

27 февраля Совет безопасности ООН не принял резолюцию, где осуждались действия России на Украине, поскольку РФ — постоянный член Совбеза — наложила вето. Процедура со специальной сессией Генеральной ассамблеи позволяет обойти вето какого-либо из постоянных членов Совбеза.

По данным ООН, за первые дни боевых действий Украину покинули не менее 600 тысяч человек. Организация начала две крупномасштабные программы оказания экстренной гуманитарной помощи стране.

#новости #войнасукраиной #политика

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Плотный корабль

Эритрея?
Это блять шо за болезнь

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Оранжевый Петя

Что-то с членом

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Какой то чел из интернета

сходи к врачу

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Оранжевый Петя

Я утюг

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Какой то чел из интернета

А я какой то чел

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3
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Чмоня

Сперматорея?

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Zhanna Sinelli

Это сахарозаменитель

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Александр Чекета

Это самая настоящая дыра в политико-экономическом смысле. Прям вот дырень

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Плотный корабль

Чекнул в педивикии
Им все вооружение практически поставлял ссср и эта страна

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B8

Сухопутные войска Эритреи
Сухопутные войска Эритреи — один из видов Вооружённых сил Эритреи. Дислоцируются в столице…
ru.m.wikipedia.org
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Денис Поздняков

Ну знаешь есть Судан и Саудовская Аравия,и прямо между ними эта хуйня затесалась

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Илья Журавлев

Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Эритрея
Вот и нашлись страны для Международного антифашистского конгресса Шойгу

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Случайный щит

Мне интересно нахуя корейцы поддержали это говно, я думал они на подсосе только у Си.

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Россию не спасти

Был бы хороший шаг для их репутации

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Оранжевый Петя

Сам Господь Бог не поможет. Украинцы, держитесь..

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Александр Чекета

"против нас меньшинство стран" - спизданул мид рф позавчера

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Денис Поздняков

а ещё 498 солдат всего убитых

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Какой то чел из интернета

Кто бы объяснил еще что это дает

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Однако здравствуйте

Новую бумагу для подтирания жоп

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Какой то чел из интернета

это печально, вообще конечно земля кажется маленькой ,когда у всего мира под боком появляется буйная гигантская херня, не идущая не на какие уступки, я думаю они рано или поздно будут это решать, никому вв3 не нужен, мелкие конфликты гораздо выгодней

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Процессуальный чайник

Настоящие союзники РФ

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Россию не спасти

У России только два друга

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Оранжевый Петя

И то кислых

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Россию не спасти

Эритрея
 И одна болезнь

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Загадочный якорь

Почему когда штаты кого-то бомбят ООН не собирается в таком кипишном порядке???

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thispersondoesntexist

Тоже угораю с этого))

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Загадочный якорь

Ты лахтабот 15 рублевый, тебе понятно, а я искренне угораю с этого

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thispersondoesntexist

Я на ТЖ почти 10 лет, дурачок ты малолетний. Тебя ещё тут в проекте не было, когда я уже разносил Пихто и Илюхеров.

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Загадочный якорь

Понял, извини, позволь почистить вашу обувь?

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thispersondoesntexist

Язычком давай ебошь

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Загадочный якорь

Это тебя мамка научила?

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thispersondoesntexist

Твоя, да.

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Загадочный якорь

бля, какие олды скучные, пиздец

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thispersondoesntexist

Скинул тебе пиздец за щеку, проверяй.

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Загадочный якорь

Да да да

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Случайный щит

В 2003 США хуесосили все, кто только можно, по всему миру проходили антивоенные акции, а репутации страны был нанесён колоссальный ущерб.

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Бункер пистолет патрон

Жаль Китайцы не поддержали, все равно деду деваться было б некуда.

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Ыныкчанский

Науру! Это нож в спину!

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