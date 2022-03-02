Против выступили только пять стран, среди которых сама Россия.

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На заседании Генеральной ассамблеи ООН 2 марта 141 страна поддержала резолюцию «Агрессия против Украины», 35 государств воздержались и пять выступили против. Трансляция велась на ютубе-канале организации.

Кто выступил против:

Россия;

Белоруссия;

КНДР;

Сирия;

Эритрея.

Голосование по резолюции со списком из всех стран

Что требуют от России:

чтобы «Российская Федерация немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооружённые силы с территории Украины в её международно признанных границах»;

чтобы Россия «немедленно прекратила применение силы против Украины и воздерживалась от любой дальнейшей противоправной угрозы силой или её применения против любого государства-члена ООН»;

чтобы Россия «немедленно и безоговорочно отменила своё решение по статусу отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Генассамблея руководствовалась статьёй 2 Устава ООН, где в том числе говорится об отказе от угрозы силой или её применения в международных отношениях. Также соавторы резолюции, 96 стран, выразили сожаление из-за «участия Беларуси в этом незаконном применении силы против Украины».

27 февраля Совет безопасности ООН не принял резолюцию, где осуждались действия России на Украине, поскольку РФ — постоянный член Совбеза — наложила вето. Процедура со специальной сессией Генеральной ассамблеи позволяет обойти вето какого-либо из постоянных членов Совбеза.