Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием от России вывести войска из Украины Статьи редакции
Против выступили только пять стран, среди которых сама Россия.
На заседании Генеральной ассамблеи ООН 2 марта 141 страна поддержала резолюцию «Агрессия против Украины», 35 государств воздержались и пять выступили против. Трансляция велась на ютубе-канале организации.
Кто выступил против:
- Россия;
- Белоруссия;
- КНДР;
- Сирия;
- Эритрея.
Что требуют от России:
- чтобы «Российская Федерация немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооружённые силы с территории Украины в её международно признанных границах»;
- чтобы Россия «немедленно прекратила применение силы против Украины и воздерживалась от любой дальнейшей противоправной угрозы силой или её применения против любого государства-члена ООН»;
- чтобы Россия «немедленно и безоговорочно отменила своё решение по статусу отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».
Генассамблея руководствовалась статьёй 2 Устава ООН, где в том числе говорится об отказе от угрозы силой или её применения в международных отношениях. Также соавторы резолюции, 96 стран, выразили сожаление из-за «участия Беларуси в этом незаконном применении силы против Украины».
27 февраля Совет безопасности ООН не принял резолюцию, где осуждались действия России на Украине, поскольку РФ — постоянный член Совбеза — наложила вето. Процедура со специальной сессией Генеральной ассамблеи позволяет обойти вето какого-либо из постоянных членов Совбеза.
По данным ООН, за первые дни боевых действий Украину покинули не менее 600 тысяч человек. Организация начала две крупномасштабные программы оказания экстренной гуманитарной помощи стране.
сходи к врачу
А я какой то чел
Сперматорея?
Это сахарозаменитель
Это самая настоящая дыра в политико-экономическом смысле. Прям вот дырень
Чекнул в педивикии
Им все вооружение практически поставлял ссср и эта страна
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B8
Ну знаешь есть Судан и Саудовская Аравия,и прямо между ними эта хуйня затесалась
Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Эритрея
Вот и нашлись страны для Международного антифашистского конгресса Шойгу
Был бы хороший шаг для их репутации
"против нас меньшинство стран" - спизданул мид рф позавчера
а ещё 498 солдат всего убитых
Кто бы объяснил еще что это дает
Новую бумагу для подтирания жоп
это печально, вообще конечно земля кажется маленькой ,когда у всего мира под боком появляется буйная гигантская херня, не идущая не на какие уступки, я думаю они рано или поздно будут это решать, никому вв3 не нужен, мелкие конфликты гораздо выгодней
У России только два друга
Эритрея
И одна болезнь
Тоже угораю с этого))
Я на ТЖ почти 10 лет, дурачок ты малолетний. Тебя ещё тут в проекте не было, когда я уже разносил Пихто и Илюхеров.
Язычком давай ебошь
Твоя, да.
Скинул тебе пиздец за щеку, проверяй.
Жаль Китайцы не поддержали, все равно деду деваться было б некуда.
Науру! Это нож в спину!
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