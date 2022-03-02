Новости
Сергей Звезда

США ограничат экспорт технологий и ПО в Белоруссию, чтобы перекрыть их транзит в Россию Статьи редакции

А также введут санкции против российских оборонных предприятий и экспортный контроль оборудования для добычи нефти.

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Белый дом объявил о новых экономических санкциях в отношении России и Белоруссии из-за вторжения на Украину.

В отношении России:

  • введут блокирующие санкции против 22 оборонных предприятий. К каким именно, не объявлено. Белый дом рассчитывает «ограничить путинскую военную машину» и хочет, чтобы расходы России на разработку и производство оружия выросли. Среди санкционных предприятий — те, что производят боевые самолёты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты;
  • введут экспортный контроль на оборудование для добычи нефти и газа. Белый дом указывает, что это «ключевой источник доходов» для российских военных. США заинтересованы в том, чтобы снизить роль России в мировых поставках;
  • введут запрет для самолётов на использование воздушного пространства США. Российские авиакомпании в том числе не смогут выполнять пассажирские и грузовые рейсы в Штаты и из них. Так Белый дом намерен создать дополнительное давление на экономику. Джо Байден уже рассказывал об этой мере;
  • введут санкции против организаций, которые, по версии Белого дома, оказывают поддержку вооружённым силам России и Белоруссии. Против каких именно, не указано, но уточняется, что речь идёт об аэрокосмическом, морском и высокотехнологичном секторах.

В отношении Белоруссии:

  • распространится введённая в отношении России «политика строгого экспортного контроля» технологических товаров. Белый дом ставит целью «перекрыть импорт в ответ на поддержку путинской войны». По мнению Штатов, такие меры помогут предотвратить транзит технологий и ПО через Белоруссию в Россию. «Это серьёзно ограничит возможности России и Белоруссии в использовании материалов, необходимых для поддержки военной агрессии против Украины».
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#новости #войнасукраиной #санкции #сша

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Chikk

Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев (ц).

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Валера спас Россию

Это самая ебучая дичь за последнюю неделю. Одобряю!

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23
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Chikk

Это, в который уже раз, подтверждает, что: всем всё похер.

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4
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Валера спас Россию

Ебать, я думал ты так охуенно тонко пошутил, а это реальность!

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2
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Какой то чел из интернета

как я понял за место байдена щас перерабатывает его премьер, а он так, дедушка старенький

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0
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Chikk

Кто наместник? Там вроде тётка была бойкая, зам его. Или Димона железного отправят по линии экспортной, не просто же так его из шкафа достали.

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Какой то чел из интернета

Ну я не углублялся, но на найнгеге было куча шуток на тему что зам делает почти всю его работу

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2
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Chikk

На самом деле, жаль деда. Вот чисто по человечески - жаль. Кресло качалка и плед, ну куда полез...

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7
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Валера спас Россию

Он привык засыпать под мягкое шипение напалма.

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Какой то чел из интернета

создавать ситуации для мемов, смешить людей

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1
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Qwe

Чёт не пойму: почему заплюсован непрозападный комментарий?

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Процессуальный чайник

Когда ждать ответных санкций?)))))00000

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14
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Законодательный якорь

Запретят американцам лечиться на своих грязевых курортах

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uniqity

Ограничат экспорт картошки

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9
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fallout.warrior

посевной материал для картофана на 90% импортный )))))))))))

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12
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XAHTER

Бля... ну тогда... тогда... Арестуют дачи американце в Челябинске!

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Майка Ника

Блин, я на три минуты опоздал!
На те лайк, уъу

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2
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Опасный рак

Ну усатый в качестве ответной санкции может запретить хождение доллара в рб, мозгов хватит.

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Россию не спасти

Через 3…2…1

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Михаил Журавлев

А казахов?)

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Нурсултан из Нур-Султана

Нас не надо трогать! Мы тихо-мирно стоим в сторонке и стараемся не отсвечивать.

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Михаил Журавлев

Давайте сразу все обговорим, чтобы без обид. Если казахи не хотят, чтобы их захватывал русский мир, то, пожалуйста — переезжайте в Россию и занимайтесь тут политикой. Вопросы?))))

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qxchxinsxw

А у меня другая идея. Как насчет того, чтобы заткнуть свой рот и не подстрекать неуместными шутками?

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Михаил Журавлев

Не понял? Я вообще-то русский. ЧЕ ЗА РУСОФОБИЯ? ВЫ НЕ ОСТАВИЛИ НАМ ВЫБОРА

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Михаил Журавлев

И вообще чёт русских у вас обижают… А Байконур чей вообще, ммм??!!!?????!???? Не слышу

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Валера спас Россию

Через них теперь всё и пойдёт. А Китай как гарант.

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александр александр

только казахов-педофилов, это биомусор

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Михаил Журавлев

Ну вот — пожалуйста — нападки на братское русскоязычное казахское население. Надо их защитить

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Валера спас Россию

Что ты несешь, бот? Хотя бы уже сверялся с контекстом.

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13ea480e-58d9-4f6e-a251-e5495e
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Зарегистрировался только что

а причем тут белорусы?

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Василий Герасимов

потому что традиционная схема - если что-то запрещают ввозить в РФ, то рядом есть белорусы, которые оформляют все на себя, выдают как свое и отправляют это в РФ)

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Зарегистрировался только что

белорусы красавчики

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Василий Герасимов

Ну жизненный опыт, полученный мной в РБ пригождается в жизни - хранить бабло в валюте, например и в случае какого шухера, даже минимального, снимать со счетов)

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Qwe

А раньше они какие технологии экспортировали в РФ?

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Ледяной корабль

Средняя Азия, Армения и Азербайджан передают привет

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Валера спас Россию

Без этих голожопых хватит каналов.

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fyjybv

От кино до самолетов: какие компании ушли из России после начала войны на Украине
https://www.bbc.com/russian/news-60588081

От кино до самолетов: какие компании ушли из…
Практически сразу после начала вторжения российских войск на территорию Украины западные компании…
www.bbc.com
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Миржан Досымбаев

Балииин ааа, главное казахов не трогайте

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