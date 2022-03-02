США ограничат экспорт технологий и ПО в Белоруссию, чтобы перекрыть их транзит в Россию Статьи редакции
А также введут санкции против российских оборонных предприятий и экспортный контроль оборудования для добычи нефти.
Белый дом объявил о новых экономических санкциях в отношении России и Белоруссии из-за вторжения на Украину.
В отношении России:
- введут блокирующие санкции против 22 оборонных предприятий. К каким именно, не объявлено. Белый дом рассчитывает «ограничить путинскую военную машину» и хочет, чтобы расходы России на разработку и производство оружия выросли. Среди санкционных предприятий — те, что производят боевые самолёты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты;
- введут экспортный контроль на оборудование для добычи нефти и газа. Белый дом указывает, что это «ключевой источник доходов» для российских военных. США заинтересованы в том, чтобы снизить роль России в мировых поставках;
- введут запрет для самолётов на использование воздушного пространства США. Российские авиакомпании в том числе не смогут выполнять пассажирские и грузовые рейсы в Штаты и из них. Так Белый дом намерен создать дополнительное давление на экономику. Джо Байден уже рассказывал об этой мере;
- введут санкции против организаций, которые, по версии Белого дома, оказывают поддержку вооружённым силам России и Белоруссии. Против каких именно, не указано, но уточняется, что речь идёт об аэрокосмическом, морском и высокотехнологичном секторах.
В отношении Белоруссии:
- распространится введённая в отношении России «политика строгого экспортного контроля» технологических товаров. Белый дом ставит целью «перекрыть импорт в ответ на поддержку путинской войны». По мнению Штатов, такие меры помогут предотвратить транзит технологий и ПО через Белоруссию в Россию. «Это серьёзно ограничит возможности России и Белоруссии в использовании материалов, необходимых для поддержки военной агрессии против Украины».
Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев (ц).
Это самая ебучая дичь за последнюю неделю. Одобряю!
Это, в который уже раз, подтверждает, что: всем всё похер.
Ебать, я думал ты так охуенно тонко пошутил, а это реальность!
как я понял за место байдена щас перерабатывает его премьер, а он так, дедушка старенький
Кто наместник? Там вроде тётка была бойкая, зам его. Или Димона железного отправят по линии экспортной, не просто же так его из шкафа достали.
Ну я не углублялся, но на найнгеге было куча шуток на тему что зам делает почти всю его работу
На самом деле, жаль деда. Вот чисто по человечески - жаль. Кресло качалка и плед, ну куда полез...
Он привык засыпать под мягкое шипение напалма.
создавать ситуации для мемов, смешить людей
Чёт не пойму: почему заплюсован непрозападный комментарий?
Ограничат экспорт картошки
посевной материал для картофана на 90% импортный )))))))))))
Бля... ну тогда... тогда... Арестуют дачи американце в Челябинске!
Блин, я на три минуты опоздал!
На те лайк, уъу
Через 3…2…1
А казахов?)
Нас не надо трогать! Мы тихо-мирно стоим в сторонке и стараемся не отсвечивать.
Давайте сразу все обговорим, чтобы без обид. Если казахи не хотят, чтобы их захватывал русский мир, то, пожалуйста — переезжайте в Россию и занимайтесь тут политикой. Вопросы?))))
А у меня другая идея. Как насчет того, чтобы заткнуть свой рот и не подстрекать неуместными шутками?
Не понял? Я вообще-то русский. ЧЕ ЗА РУСОФОБИЯ? ВЫ НЕ ОСТАВИЛИ НАМ ВЫБОРА
И вообще чёт русских у вас обижают… А Байконур чей вообще, ммм??!!!?????!???? Не слышу
Через них теперь всё и пойдёт. А Китай как гарант.
только казахов-педофилов, это биомусор
Ну вот — пожалуйста — нападки на братское русскоязычное казахское население. Надо их защитить
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Что ты несешь, бот? Хотя бы уже сверялся с контекстом.
а причем тут белорусы?
потому что традиционная схема - если что-то запрещают ввозить в РФ, то рядом есть белорусы, которые оформляют все на себя, выдают как свое и отправляют это в РФ)
белорусы красавчики
Ну жизненный опыт, полученный мной в РБ пригождается в жизни - хранить бабло в валюте, например и в случае какого шухера, даже минимального, снимать со счетов)
А раньше они какие технологии экспортировали в РФ?
Без этих голожопых хватит каналов.
От кино до самолетов: какие компании ушли из России после начала войны на Украине
https://www.bbc.com/russian/news-60588081
Балииин ааа, главное казахов не трогайте
Я русскоязычный харьковчанин, живу в области. Как вы все прекрасно знаете, у нас тут идет война на уничтожение, которую развязал спятивший дед несколько дней назад. В 5 утра мне позвонила плачущая сестра и сказала, что Харьков бомбят, что началась война. Внутри меня в тот момент всё застыло, но я не поддался панике и не поверил - полез читать…
Против выступили только пять стран, среди которых сама Россия.
Оракул написал в Твиторе, что уже прекратил деятельность в России. Поясню, что это значит:
Основная причина — сокрытие на главной странице поисковика новостей о военных действиях на Украине.