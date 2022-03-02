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Один из крупнейших в мире разработчиков программ Oracle объявила о приостановке всех операций в России Статьи редакции

Компания заявила о поддержке Украины в военном конфликте с РФ.

Oracle объявила о приостановке работы в России в ответ на обращение министра цифровой трансформации Украины Михаила Фёдорова в твиттере.

Mykhailo Fedorov @FedorovMykhailo
More sanctions imposed — faster peace restored in Ukraine! I’ve addressed to @SAP and @Oracle for support!
Oracle @Oracle
@FedorovMykhailo @SAP On behalf of Oracle’s 150,000 employees around the world and in support of both the elected government of Ukraine and for the people of Ukraine, Oracle Corporation has already suspended all operations in the Russian Federation.
От имени 150 тысяч сотрудников Oracle по всему миру и в поддержку избранного правительства и народа Украины корпорация Oracle уже приостановила все операции в России.
  • Oracle Corporation разрабатывает системы для управления базами данных, планирования ресурсов компаний, облачного ПО и поставляет серверное оборудование. Компания обслуживает 430 тысяч клиентов в 175 странах.
  • В 2018 году российские госкомпании и госструктуры потратили на лицензии и услуги техподдержки продуктов американской корпорации Oracle более 13,3 млрд рублей. Среди крупнейших заказчиков были «Сбербанк», «Ростелеком», Федеральная налоговая служба, ЦБ и «Росатом».
  • В 2020 году выручка компании в России и СНГ составила 6,3 млрд рублей, это на 38,7% больше, чем в 2019 году, по данныманалитического центра TAdviser.

#новости #санкции #по #войнасукраиной

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Явный клуб

Это на самом деле мощнейший удар. Оракл у гос контор в почёте. Почти везде их СУБД, это BI системы, системы финансового планирования и бюджетирования, это Джава. В 2015 (не знаю как сейчас) CRM от Оракла стояла в Сбере и МТС.

Теперь без поддержки все это начнёт загибаться, медленно и верно.

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флутер погромист

Сбер и ВТБ уехали на свои костыли

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2
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Aleksey Nope

ВТБ за последние 2 года успел свой бэк-офис с Sibel на что-то другое перевести? Звучит как фантастика.

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1
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Eva Dark

С их скоростью разработки вряд ли

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Никита Рогожин

Я прямо сейчас работаю QA на ВТБшном проекте (через подрядчика), все взаимодействия с их боевой СУБД у нас исключительно через Оракла

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Явный клуб

М, понял, спасибо. А про Терадату знаешь статус?

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Утконос

Нихуя они не уехали, их костыли падают при нагрузке в сто человек. CRM у них все ещё Оракловские, я работал в 21 году на их проектах.

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Al

Не знаю почему, но я теперь зачитываю в голове эти заголовки типа как на параде Победы.

"И вот выезжает из РФ компания Oracle" тун турнуууу тну турурун турун.

Да, я ебанулся.

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7
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Влад Козырь

Bruh

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Al
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3
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Dan

Лол. Украина тупо в реальном времени откручивает у России экономику. Молодцы ребята. Sony и Microsoft тоже попросили

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Роман Яремчук

вот что значит иметь сильных союзников

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Dan

Не зря Кулеба, Зеленский и Шмыгаль катались по всей Европе.

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4
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радиоприёмник

Ждём провославный костыль от Xyandex'а

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Тактический Абдужаббор

Зачем? Есть постгрес. Поддержку можно получать у "постгрес про".

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FireGrim

Всё равно что сравнить бентли и трактор

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Тактический Абдужаббор

Какое-то понимание ситуации на уровне 9.6 версии. Я в своих проектах уже несколько лет в сторону других баз и не смотрю.

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FireGrim

Так я для вспахивания поля тоже использую трактор.
Оракл нашпигован огромной командой по самое небалуй, для чего и нужна поддержка, без поллитра не разберёшься. А постгрес только для сайтиков держать.

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Eva Dark

Ламборгини тракторы огонь

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Evgeny Gladkikh

Поделка для пет проектов vs Oracle, ага

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Тактический Абдужаббор

Лол, ну ок.

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Влад Козырь

Спасибо

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Христианский корабль

А вот это уже Упс

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Итальянский историк

Последней каплей станет Майкрософт.

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Никита Павлов

Если не ошибаюсь во многих банках используют Siebel

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Aleksey Nope

И не только в банках. Опсосы, страховые, провайдеры, аэрофлот - огребают все.

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Александр Макеев

SAP могут уйти ?

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Mirch

Учитывая количество санкций от Германии возможным очень даже представляется. И если это произойдет то это будет нехуйственный такой кирдык рабочим процессам огромного количества предприятий.

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Сергей Степанов

С лысой головою
В робе полосатой
Чебурнет я строю
Ржавой перфокартой

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Ядерный татарин
Спасибо, TJ

Просто хочу сказать спасибо редакции и всем активным пользователям. Не знаю, сколько еще продержится этот сайт, но вы уже сделали очень много.

У меня все, пойду обратно в ридонли, пытаться удержать свою неумолимо уезжающую кукуху. Всем мира.

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