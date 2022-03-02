Один из крупнейших в мире разработчиков программ Oracle объявила о приостановке всех операций в России Статьи редакции
Компания заявила о поддержке Украины в военном конфликте с РФ.
Oracle объявила о приостановке работы в России в ответ на обращение министра цифровой трансформации Украины Михаила Фёдорова в твиттере.
- Oracle Corporation разрабатывает системы для управления базами данных, планирования ресурсов компаний, облачного ПО и поставляет серверное оборудование. Компания обслуживает 430 тысяч клиентов в 175 странах.
- В 2018 году российские госкомпании и госструктуры потратили на лицензии и услуги техподдержки продуктов американской корпорации Oracle более 13,3 млрд рублей. Среди крупнейших заказчиков были «Сбербанк», «Ростелеком», Федеральная налоговая служба, ЦБ и «Росатом».
- В 2020 году выручка компании в России и СНГ составила 6,3 млрд рублей, это на 38,7% больше, чем в 2019 году, по данныманалитического центра TAdviser.
Это на самом деле мощнейший удар. Оракл у гос контор в почёте. Почти везде их СУБД, это BI системы, системы финансового планирования и бюджетирования, это Джава. В 2015 (не знаю как сейчас) CRM от Оракла стояла в Сбере и МТС.
Теперь без поддержки все это начнёт загибаться, медленно и верно.
Сбер и ВТБ уехали на свои костыли
ВТБ за последние 2 года успел свой бэк-офис с Sibel на что-то другое перевести? Звучит как фантастика.
С их скоростью разработки вряд ли
Я прямо сейчас работаю QA на ВТБшном проекте (через подрядчика), все взаимодействия с их боевой СУБД у нас исключительно через Оракла
Нихуя они не уехали, их костыли падают при нагрузке в сто человек. CRM у них все ещё Оракловские, я работал в 21 году на их проектах.
Не знаю почему, но я теперь зачитываю в голове эти заголовки типа как на параде Победы.
"И вот выезжает из РФ компания Oracle" тун турнуууу тну турурун турун.
Да, я ебанулся.
Bruh
Лол. Украина тупо в реальном времени откручивает у России экономику. Молодцы ребята. Sony и Microsoft тоже попросили
вот что значит иметь сильных союзников
Не зря Кулеба, Зеленский и Шмыгаль катались по всей Европе.
Ждём провославный костыль от Xyandex'а
Всё равно что сравнить бентли и трактор
Так я для вспахивания поля тоже использую трактор.
Оракл нашпигован огромной командой по самое небалуй, для чего и нужна поддержка, без поллитра не разберёшься. А постгрес только для сайтиков держать.
Ламборгини тракторы огонь
Поделка для пет проектов vs Oracle, ага
Спасибо
Если не ошибаюсь во многих банках используют Siebel
И не только в банках. Опсосы, страховые, провайдеры, аэрофлот - огребают все.
SAP могут уйти ?
Учитывая количество санкций от Германии возможным очень даже представляется. И если это произойдет то это будет нехуйственный такой кирдык рабочим процессам огромного количества предприятий.
С лысой головою
В робе полосатой
Чебурнет я строю
Ржавой перфокартой
Американские разведчики, эксперты, и советники крайне обеспокоены паранойей, элементы которой заметны у российского президента, и разительными изменениями в его поведении за последние три года.
Против выступили только пять стран, среди которых сама Россия.
Основная причина — сокрытие на главной странице поисковика новостей о военных действиях на Украине.
Оракул написал в Твиторе, что уже прекратил деятельность в России. Поясню, что это значит: