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DTF

Valve ограничила для пользователей из России способы оплаты игр в Steam Статьи редакции

Ни один тип банковской карты не принимается: доступны только PayPal и кошелёк магазина.

41 41 комментарий
2127 просмотров

Компания-разработчик игр Valve, судя по всему, ввела ограничения вечером 2 марта. Ранее у пользователей проходили не все платежи, а чаще всего при попытке оплатить покупку банковской картой сервис выдавал ошибку с объяснением, что компания-эмитент «отклонила запрос».

На момент публикации заметки Steam не позволяет выбрать для оплаты ни один из вариантов, показанных в списке, кроме «Мой кошелёк Steam», «Мой кошелёк PayPal» и «PayPal». При попытке выбрать какой-то другой, появляется сообщение о невозможности провести платёж.

С чем именно это связано, пока что неясно, однако вполне возможно, что дело в отключении от системы SWIFT части российских банков из санкционного списка.

Поддержка Steam к этому моменту не делала никаких заявлений и не объясняла ситуацию.

  • 28 февраля Nintendo приостановила обработку платежей в рублях внутри своего eShop. Совершать покупки можно с помощью средств на кошельке.
  • 2 марта сервис GOG перестал обрабатывать платежи в рублях. Пользователям из России предлагают переключить валюту на доллары, либо совершать покупки, используя средства из внутреннего кошелька.
  • Аналогичные трудности в настоящее время испытывают и пользователи других игровых сервисов. К примеру, оплатить покупку картой не позволяют и в PS Store — магазин принимает только карты оплаты или платежи с помощью PayPal.

#новости #санкции #войнасукраиной

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41 комментарий
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Pavel Zamyatin

Не советую ходить за комментариями на DTF, там в этом виноваты все, кроме России.

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41
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Пропитанный картон

если кратко

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8
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Законодательный якорь

Ну следом адекватный коммент-то

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17
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Al

Почему габен молчал 8 лет...ах да, 8 лет - типичный возраст дтфера...

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13
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vibe

Ну это выглядит как рофл ведь

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Вредный Петя

Да кто такой этот ваш габен?

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Granger

Так ведь про Габена это шутка, лол)

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Тюремный надзиратель

После вчерашнего дня я вообще не уверен) Там дегрод на дегроде и дегродом погоняет и все "вне политики".

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Тактический Абдужаббор

А кинь ссылку. Почитаю.

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3
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still better than you
Steam ограничил способы оплаты для пользователей…
Ни один тип банковской карты на данный момент не принимается.
dtf.ru
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4
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Владислав Васильев
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15
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Al

Пяточек, неси тротил...(шутка блядь, это шутка, специально помечаю для дебилов)

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0
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Alex Jian

После этой новости на dtf начался сущий кошмар…

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3
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nokks

И это ведь школьники и студенты. я вообще нифига не понимаю

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1
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Вредный Петя

Такие маленькие а уже тупые

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1
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KingOfTheDivan

Ну кстати это пиздеж, если на самом деле зайти и почитать, то большинство поддерживает мнение о вине России

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Плотный

Чтож. Тут можно сказать только одно...

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11
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Частный холод

А сделайте бота, который под всеми новостями сейчас будет эту картинку постить просто

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1
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Михаил Желтухин

"Кто, если не он" уже не популярный тезис?

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Плотный

Кто, если не он
 За такие тезисы 15 лет дают.

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Al

Не зашкварно

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Заминусуй если сможешь
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3
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Гражданский колос

а к палке карту не привязать. поленился месяц назад это сделать блядь

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vibe

Ищи человека который тебе обменяет по норм курсу с палки на твою карту.
Пока еще есть возможность это сделать, но если ты хочешь залить деньги на стим то лучше повремени, вдруг заблочат вообще

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Гражданский колос

я на палке никогда деньги не держал, а вот как платежный шлюз иногда использовал.

а со стимом нужно подождать, да.
непонятно зачем они вебмани еще удалили, теперь там только баксы и к россии вообще отношения не имеют

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Dan

Скоро Галенкин отключит Россию от ЕГС и UE4. Вообще заживут.

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Тактический Абдужаббор

ЕГС
 Отберут игры, полученные бесплатно.

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Candy Boy

Заставят за них заплатить!

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Dan

Могут просто заблокировать магазин

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WZN

Не говори такое

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Oldfag TV

да, не говори, ты его расстраиваешь

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отображаемое имя

а ведь прошла только неделя

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Photuum

Стоит ждать на улицах красноглазых бледных людей?

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Михаил Желтухин

Успел купить total war warhammer 3, надеюсь успею поиграть

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Ведущий корабль

Успеешь

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Влад Козырь

Только выиграли

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vibe

Рыночек еще и этот убили, сколько трейдеров из рашки которые живут за счет перепродажи стим валета
Гейб, пофикси эту хуйню

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Hermann Haller

Сочувствую обычным гражданам, впрочем хотя бы еще не поздно купить ключи на сторонних площадках

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AleXXX

Опять свифт приплетают… хоть почитайте, для чего оно и что это.

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Шапку мама дала

Габен виноват, очевидно.

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Вредный Петя

Я не очень разбираюсь в этом, а если аккаунты детишкам заблочат они смогут играть? Или там как-то по другому все устроено?

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