Valve ограничила для пользователей из России способы оплаты игр в Steam Статьи редакции
Ни один тип банковской карты не принимается: доступны только PayPal и кошелёк магазина.
Компания-разработчик игр Valve, судя по всему, ввела ограничения вечером 2 марта. Ранее у пользователей проходили не все платежи, а чаще всего при попытке оплатить покупку банковской картой сервис выдавал ошибку с объяснением, что компания-эмитент «отклонила запрос».
На момент публикации заметки Steam не позволяет выбрать для оплаты ни один из вариантов, показанных в списке, кроме «Мой кошелёк Steam», «Мой кошелёк PayPal» и «PayPal». При попытке выбрать какой-то другой, появляется сообщение о невозможности провести платёж.
С чем именно это связано, пока что неясно, однако вполне возможно, что дело в отключении от системы SWIFT части российских банков из санкционного списка.
Поддержка Steam к этому моменту не делала никаких заявлений и не объясняла ситуацию.
- 28 февраля Nintendo приостановила обработку платежей в рублях внутри своего eShop. Совершать покупки можно с помощью средств на кошельке.
- 2 марта сервис GOG перестал обрабатывать платежи в рублях. Пользователям из России предлагают переключить валюту на доллары, либо совершать покупки, используя средства из внутреннего кошелька.
- Аналогичные трудности в настоящее время испытывают и пользователи других игровых сервисов. К примеру, оплатить покупку картой не позволяют и в PS Store — магазин принимает только карты оплаты или платежи с помощью PayPal.
Не советую ходить за комментариями на DTF, там в этом виноваты все, кроме России.
если кратко
Почему габен молчал 8 лет...ах да, 8 лет - типичный возраст дтфера...
Ну это выглядит как рофл ведь
Так ведь про Габена это шутка, лол)
После вчерашнего дня я вообще не уверен) Там дегрод на дегроде и дегродом погоняет и все "вне политики".
Пяточек, неси тротил...(шутка блядь, это шутка, специально помечаю для дебилов)
После этой новости на dtf начался сущий кошмар…
И это ведь школьники и студенты. я вообще нифига не понимаю
Ну кстати это пиздеж, если на самом деле зайти и почитать, то большинство поддерживает мнение о вине России
Чтож. Тут можно сказать только одно...
"Кто, если не он" уже не популярный тезис?
Кто, если не он
За такие тезисы 15 лет дают.
Не зашкварно
Ищи человека который тебе обменяет по норм курсу с палки на твою карту.
Пока еще есть возможность это сделать, но если ты хочешь залить деньги на стим то лучше повремени, вдруг заблочат вообще
Скоро Галенкин отключит Россию от ЕГС и UE4. Вообще заживут.
Заставят за них заплатить!
Могут просто заблокировать магазин
Не говори такое
да, не говори, ты его расстраиваешь
а ведь прошла только неделя
Стоит ждать на улицах красноглазых бледных людей?
Успел купить total war warhammer 3, надеюсь успею поиграть
Только выиграли
Рыночек еще и этот убили, сколько трейдеров из рашки которые живут за счет перепродажи стим валета
Гейб, пофикси эту хуйню
Сочувствую обычным гражданам, впрочем хотя бы еще не поздно купить ключи на сторонних площадках
Опять свифт приплетают… хоть почитайте, для чего оно и что это.
Габен виноват, очевидно.
Оракул написал в Твиторе, что уже прекратил деятельность в России. Поясню, что это значит:
Основная причина — сокрытие на главной странице поисковика новостей о военных действиях на Украине.
Против выступили только пять стран, среди которых сама Россия.
Американские разведчики, эксперты, и советники крайне обеспокоены паранойей, элементы которой заметны у российского президента, и разительными изменениями в его поведении за последние три года.