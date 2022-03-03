Фото: Обложка Time с цитатой Зеленского на украинском языке Статьи редакции
«Жизнь победит смерть, а свет — тьму», — это фраза из выступления президента Украины в Европарламенте.
Комик, клоун и наркоман говорили чекисты.
А он оказался человеком с большим сердцем, стальными яйцами.
А чекисты оказались без первого и второго.
А пацаны не спят, пацаны мониторят
Подождите пару недель и после победы на обложке будет его лицо.
Похуй, Слава Украине!
Интересно, Шойгу уже застрелился? Они ведь ТОЖЕ ЭТО ПОНЯЛИ - про свет и тьму и кто кого победил.
Война открыло его настоящее призвание.
Война открыло его настоящее призвание.
Победить Антихриста, предотвратив ядерный Арамагеддон, пока все другие лидеры дрожат в страхе?
Тут можно писать "Слава Украине", если ты русский?
Я дозволяю.
Как-то расхотелось после столь снисходительного тона, знаешь ли.
Шкода
Яка сумна новина
Мне хочется ошибиться и сделать хоть одну относительно смелую, хоть и бесполезную (скорее вредную для себя) вещь в своей жизни.
Выше уже написал на КОАП или на уголовку (хуй знает).
Американские разведчики, эксперты, и советники крайне обеспокоены паранойей, элементы которой заметны у российского президента, и разительными изменениями в его поведении за последние три года.
Все, друзья. Пора спать. Во сне хорошо. Обнимете любимую и засыпайте. если такой нет рядом или нет вообще - обнимаю тебя. Вот лично тебя. Вот да, тебя который это читает. Крепко, даже немного больно обнимаю, щекочу бородой твою шею.
Надо отдыхать, надо спать, надо беречь свой рассудок. Во время сна организм хоть как-то приходит в себя.
Против выступили только пять стран, среди которых сама Россия.