Новости
Сергей Звезда

Фото: Обложка Time с цитатой Зеленского на украинском языке Статьи редакции

«Жизнь победит смерть, а свет — тьму», — это фраза из выступления президента Украины в Европарламенте.

How Volodymyr Zelensky Defended Ukraine and…
Ukraine and its leader seemed to transcend their roles as victims of Russia's aggression
ti.me

#войнасукраиной

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19 комментариев
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Денис Онищенко

Комик, клоун и наркоман говорили чекисты.

А он оказался человеком с большим сердцем, стальными яйцами.

А чекисты оказались без первого и второго.

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5
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Принудительный Женя

У вас уже ночные смены ввели?? Чего не спишь?

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Сергей Звезда

А пацаны не спят, пацаны мониторят

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15
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Интеллектуальный клуб

Тебя это ебать не должно

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Selfish Ledger

Подождите пару недель и после победы на обложке будет его лицо.

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3
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Leonid Jukov

Похуй, Слава Украине!

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3
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П

Интересно, Шойгу уже застрелился? Они ведь ТОЖЕ ЭТО ПОНЯЛИ - про свет и тьму и кто кого победил.

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2
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Nikolai Shtennikov

Война открыло его настоящее призвание.

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Hermann Haller

Война открыло его настоящее призвание.
 Победить Антихриста, предотвратив ядерный Арамагеддон, пока все другие лидеры дрожат в страхе?

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Leonid Jukov

Тут можно писать "Слава Украине", если ты русский?

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Orange apple

Я дозволяю.

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Leonid Jukov

Как-то расхотелось после столь снисходительного тона, знаешь ли.

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Orange apple

Шкода

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Шапку мама дала

Яка сумна новина

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Неизменный кот

пиши слава Руси, не ошибешься)

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Leonid Jukov

Мне хочется ошибиться и сделать хоть одну относительно смелую, хоть и бесполезную (скорее вредную для себя) вещь в своей жизни.

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Неизменный кот

тогда допиши киевской

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Leonid Jukov

Выше уже написал на КОАП или на уголовку (хуй знает).

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Интеллектуальный клуб

Зеленский пиздец 💪

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Читать все 19 комментариев
Мнения
Вадим Набиев
Почему эту страну ничего не спасёт

Подойдя к маме, которой 40 лет, я у неё спросил, как она относится к запрету "Эхо Москвы и "Дождь" на что она мне ответила: ну запретили и запретили.

185 185 комментариев
243
Офтоп
Буржуазный хичхакер
Держу в курсе

Мать сегодня решила сходить в церковь.
Заходит значит.
А там проходит молебен во славу российских вооруженных сил и президента российской федерации владимира владимировича путина.
Больше в церковь она не пойдёт.

17 17 комментариев
48
Мнения
Никита
Депутат, я прошу Вас стать героем

Я написал обращения 14 депутатам Госдумы. Вот пример текста:

25 25 комментариев
28
Новости
Социалистический кавалер
The Hill: В Вашингтоне обеспокоены состоянием «душевного здоровья» Владимира Путина

Американские разведчики, эксперты, и советники крайне обеспокоены паранойей, элементы которой заметны у российского президента, и разительными изменениями в его поведении за последние три года.

319 319 комментариев
607
Социалистический кавалер
Всю жизнь мне было интересно

Кто были те немцы, которые молча смотрели как их соседей и друзей евреев выводили на площадь, и увозили навсегда. Почему они молчали, что думали.

Теперь я знаю ответ.

39 39 комментариев
195
Twitter
пёся 🐶 @beschutzemich
плачу
26 26 комментариев
272
Чувак против войны

Все, друзья. Пора спать. Во сне хорошо. Обнимете любимую и засыпайте. если такой нет рядом или нет вообще - обнимаю тебя. Вот лично тебя. Вот да, тебя который это читает. Крепко, даже немного больно обнимаю, щекочу бородой твою шею.

Надо отдыхать, надо спать, надо беречь свой рассудок. Во время сна организм хоть как-то приходит в себя.

18 18 комментариев
32
Новости
Сергей Звезда
Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием от России вывести войска из Украины Статьи редакции

Против выступили только пять стран, среди которых сама Россия.

Голосование по резолюции со списком из всех стран
143 143 комментария
146
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