Все, друзья. Пора спать. Во сне хорошо. Обнимете любимую и засыпайте. если такой нет рядом или нет вообще - обнимаю тебя. Вот лично тебя. Вот да, тебя который это читает. Крепко, даже немного больно обнимаю, щекочу бородой твою шею.