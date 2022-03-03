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Сергей Исенеков

Variety: Spotify закрыл «на неопределённый срок» офис в России из-за войны на Украине Статьи редакции

При этом сервис останется доступен российским пользователям.

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Стриминговый сервис Spotify сообщил о закрытии офиса в России на фоне военных действий на территории Украины. Об этом пишет Variety со ссылкой сообщение компании.

Мы закрываем офис Spotify в России на неопределённый срок, но сервис по-прежнему будет доступен для российских пользователей. Мы считаем крайне важным попытаться сохранить работоспособность Spotify в России, чтобы обеспечить глобальный поток информации.

из заявления Spotify

Spotify также ограничил и удалил из сервиса весь контент, принадлежащий российским государственным СМИ — RT и Sputnik.

Мы глубоко потрясены и опечалены нападением России на Украину. Нашим главным приоритетом на прошлой неделе была безопасность наших сотрудников и обеспечение того, чтобы Spotify продолжал служить важным источником мировых и региональных новостей в то время, когда доступ к информации важен как никогда.

из заявления Spotify

Pitchfork отмечает, что в заявлении Spotify также сказано об «индивидуальной поддержке сотрудников на Украине и глобальному сообществу украинских сотрудников».

На момент публикации заметки в пресс-службе Spotify не ответили на запрос TJ прокомментировать ситуацию.

#новости #войнасукраиной #spotify

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Старший единорожек88

Я уже неделю музыку не слушаю. Вообще не до этого. Только подкасты.
Когда же выйду из чувства мрака.

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Подробный кубок

Это же очень хорошая новость. Типа нет офиса в России, можно не сливать данные. Хоть это и музыка.

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Николай Николаевич

Лучше бы они все доходы от России направили Украине

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3
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norm

Ты первый.

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2
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Николай Николаевич

А я честно перевёл

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1
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Maxim Donika

НЕДОЛГО МУЗЫЧКА ИГРАЛА

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Подробный кубок

а что-то произошло? Вроде ничего не изменилось. Твои данные в большей сохранности, при этом всё доступно.

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Maxim Donika

Я в контексте того, что открытия офиса так ждали, а он оставался открыт очень недолго, в сравнении с тем, сколько его ждали)

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Ivar Ragnarsson

Спотифай просто знают, что их продуктом пользуются только адекватные россияне. Ватники сидят на бумах, яндексах и вк музыке. Спасибо, Спотифай.

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2
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ornstein n4m3

надеюсь оплата с номера мобильного будет доступна

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ВTopHuk
Сегодня видел машину с наклейкой Z

Мне чуть за 40. Я родился и почти всю жизнь прожил на Дальнем Востоке России. Я гражданин РФ. Я украинец. Я против подлой войны сумасшедшего узурпатора, которую не называют войной

21 21 комментарий
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Мнения
Никита
Депутат, я прошу Вас стать героем

Я написал обращения 14 депутатам Госдумы. Вот пример текста:

38 38 комментариев
148
Офтоп
Стася Хи
Фраза дня
17 17 комментариев
318
Вопросы
Кузькин отец
Как вы собираетесь эвакуироваться из РФ? Даже не спрашиваю, собираетесь ли. Способ меня интересует (для себя)

Максим Миронов: Меня многие просят прокомментировать санкции. Если вкратце, то мое научное заключение, как профессора финансов, доктора Чикагского Университета - это ПИЗДЕЦ. И двойной пиздец, что жители России, даже образованные, в большинстве своем не понимают, что их ждёт. Объясняю на пальцах.

Очень скоро россиян ждёт дефицит базовых продуктов. Я говорю не про всякие айфоны, импорт которых уже запретили, а про еду, одежду, автомобили, бытовую технику, и т.д.

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Ведомости»: «АвтоВАЗ» прекратит сборку LADA из-за недостатка микрочипов Статьи редакции

По словам источников издания, остановка автоконцерна плановая и никак не связана с санкциями против России со стороны Европы и США из-за войны на Украине.

Фото РБК
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Мнения
Фёдор Поляков
Только мы можем остановить эту войну

Привет,

53 53 комментария
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Николай Николаевич
Fucked around and found out
16 16 комментариев
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Сергей Звезда
Фото: Обложка Time с цитатой Зеленского на украинском языке Статьи редакции

«Жизнь победит смерть, а свет — тьму», — это фраза из выступления президента Украины в Европарламенте.

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Labian4ik .
Пленных артиллеристов больше в Украине не будет

Братство ССО Украины передает привет русским артиллеристам! Мы вас поздравляем: после того как вы накрыли жесточайшими обстрелами наши мирные города, наших родных, детей, близких - вы, черви, стали нашей целью номер один. Объясняем вам, Ваньки: вы вроде бы далеко и стреляете по целям которых не видите. Не видите маленьких деток, стариков, дома, детские садики, школы и больницы - все это для вас просто цели. Стельнули, полетело, попали - за*бись, правильно пацаны?А теперь смотрите, червяки: вы своих целей не видите и вам оттого вроде бы как легче. Но поверьте: легче вам мразям уже не будет никогда. Информация по вам - уже у нас. А если по кому-то еще нет, то это вопрос считанных минут.

Отныне никаких пленных русских артиллеристов больше не будет. Никакой пощады, никакое "пожалуйста не убивайте, я сдаюсь" уже не пройдет.Каждый расчет, неважно: командир, водитель, наводчик, заряжающий - будут зарезаны как свиньи. Ссыте в штаны, мы за вами уже пришли. Позвони маме в последний раз. Скажи, что скоро сдохнешь, шакал. Мы не смерть, мы хуже!

Командування Сил спеціальних операцій ЗС України
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