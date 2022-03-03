Variety: Spotify закрыл «на неопределённый срок» офис в России из-за войны на Украине Статьи редакции
При этом сервис останется доступен российским пользователям.
Стриминговый сервис Spotify сообщил о закрытии офиса в России на фоне военных действий на территории Украины. Об этом пишет Variety со ссылкой сообщение компании.
Spotify также ограничил и удалил из сервиса весь контент, принадлежащий российским государственным СМИ — RT и Sputnik.
Pitchfork отмечает, что в заявлении Spotify также сказано об «индивидуальной поддержке сотрудников на Украине и глобальному сообществу украинских сотрудников».
На момент публикации заметки в пресс-службе Spotify не ответили на запрос TJ прокомментировать ситуацию.
Лучше бы они все доходы от России направили Украине
Ты первый.
А я честно перевёл
НЕДОЛГО МУЗЫЧКА ИГРАЛА
Я в контексте того, что открытия офиса так ждали, а он оставался открыт очень недолго, в сравнении с тем, сколько его ждали)
Спотифай просто знают, что их продуктом пользуются только адекватные россияне. Ватники сидят на бумах, яндексах и вк музыке. Спасибо, Спотифай.
надеюсь оплата с номера мобильного будет доступна
Максим Миронов: Меня многие просят прокомментировать санкции. Если вкратце, то мое научное заключение, как профессора финансов, доктора Чикагского Университета - это ПИЗДЕЦ. И двойной пиздец, что жители России, даже образованные, в большинстве своем не понимают, что их ждёт. Объясняю на пальцах.
Очень скоро россиян ждёт дефицит базовых продуктов. Я говорю не про всякие айфоны, импорт которых уже запретили, а про еду, одежду, автомобили, бытовую технику, и т.д.
По словам источников издания, остановка автоконцерна плановая и никак не связана с санкциями против России со стороны Европы и США из-за войны на Украине.
«Жизнь победит смерть, а свет — тьму», — это фраза из выступления президента Украины в Европарламенте.