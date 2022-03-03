ОБСЕ сообщила о гибели члена мониторинговой миссии при обстреле в Харькове Статьи редакции
В организации отметили, что неоднократно призывали Россию прекратить боевые действия и начать конструктивный диалог.
Сотрудница Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марина Фенина погибла в Харькове. Это произошло в результате обстрела. Об этом сообщили в секретариате ОБСЕ.
Соболезнования близким погибшей выразили действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид. В ОБСЕ также отметили, что, несмотря на неоднократные призывы всего международного сообщества, неспровоцированная военная операция против Украины продолжается.
Это тот самый русский мир, о котором всем говорят?
Ну так это, значит она была бандеровцем, или наркоманом, или нацистом, или военным формированием, или милитаризованным сооружением, или нацифицированным персонажем, или Харьковским пациентом.
так что мешает хоть всё ОБСЕ там накрыть? санкции уже вводят все возможные, воевать прямо с Россией тоже заявили никто не хочет из-за ядерного оружия
Когда ЯО сидит в жопе мира и тихонько попердывает (КНДР, Пакистан, Индия) это одно,
а когда (РФ) планирует "освободить от нацизма" ещё и Прибалтику и страны соцлагеря - это уже совсем другое
Лишь бы Франц Фердинанда не убили.
Марина была убита, когда доставляла продукты для своей семьи в городе, ставшем зоной боевых действий.
Соболезную семье, но идет война, город херачат не первый день, наверно когда ты выходишь, ответственность ты берешь на себя.
Когда много человек стреляют, в городских условиях, любое движение = враг. Это не киношки про спецназ который держит палец не на курке. Хотя нет никаких данных, как была убита.
По словам источников издания, остановка автоконцерна плановая и никак не связана с санкциями против России со стороны Европы и США из-за войны на Украине.
«Жизнь победит смерть, а свет — тьму», — это фраза из выступления президента Украины в Европарламенте.