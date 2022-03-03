Новости
Сергей Исенеков

ОБСЕ сообщила о гибели члена мониторинговой миссии при обстреле в Харькове Статьи редакции

В организации отметили, что неоднократно призывали Россию прекратить боевые действия и начать конструктивный диалог.

Сотрудница Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марина Фенина погибла в Харькове. Это произошло в результате обстрела. Об этом сообщили в секретариате ОБСЕ.

Марина была убита, когда доставляла продукты для своей семьи в городе, ставшем зоной боевых действий. Марина была ценным членом команды мониторинговой миссии, и наши коллеги на Украине поддерживают тесный контакт с её семьей, чтобы предложить нашу поддержку.

из заявления ОБСЕ

Соболезнования близким погибшей выразили действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид. В ОБСЕ также отметили, что, несмотря на неоднократные призывы всего международного сообщества, неспровоцированная военная операция против Украины продолжается.

Мы решительно осуждаем усиление обстрелов городских центров, в результате которых гибнут и получают ранения мирные жители, и вновь обращаемся к России с призывом о немедленном прекращении боевых действий и вступить в конструктивный диалог.

из заявления ОБСЕ

#новости #войнасукраиной

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benny

Это тот самый русский мир, о котором всем говорят?

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Илья Синица

Ну так это, значит она была бандеровцем, или наркоманом, или нацистом, или военным формированием, или милитаризованным сооружением, или нацифицированным персонажем, или Харьковским пациентом.

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9
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HL3 confirmed

так что мешает хоть всё ОБСЕ там накрыть? санкции уже вводят все возможные, воевать прямо с Россией тоже заявили никто не хочет из-за ядерного оружия

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6
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Редкий Натр

Когда ЯО сидит в жопе мира и тихонько попердывает (КНДР, Пакистан, Индия) это одно,
а когда (РФ) планирует "освободить от нацизма" ещё и Прибалтику и страны соцлагеря - это уже совсем другое

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Sergei Timofeyev

Лишь бы Франц Фердинанда не убили.

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НечеловеческаяЛогика

Марина была убита, когда доставляла продукты для своей семьи в городе, ставшем зоной боевых действий.
Соболезную семье, но идет война, город херачат не первый день, наверно когда ты выходишь, ответственность ты берешь на себя.

Когда много человек стреляют, в городских условиях, любое движение = враг. Это не киношки про спецназ который держит палец не на курке. Хотя нет никаких данных, как была убита.

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Labian4ik .
Пленных артиллеристов больше в Украине не будет

Братство ССО Украины передает привет русским артиллеристам! Мы вас поздравляем: после того как вы накрыли жесточайшими обстрелами наши мирные города, наших родных, детей, близких - вы, черви, стали нашей целью номер один. Объясняем вам, Ваньки: вы вроде бы далеко и стреляете по целям которых не видите. Не видите маленьких деток, стариков, дома, детские садики, школы и больницы - все это для вас просто цели. Стельнули, полетело, попали - за*бись, правильно пацаны?А теперь смотрите, червяки: вы своих целей не видите и вам оттого вроде бы как легче. Но поверьте: легче вам мразям уже не будет никогда. Информация по вам - уже у нас. А если по кому-то еще нет, то это вопрос считанных минут.

Отныне никаких пленных русских артиллеристов больше не будет. Никакой пощады, никакое "пожалуйста не убивайте, я сдаюсь" уже не пройдет.Каждый расчет, неважно: командир, водитель, наводчик, заряжающий - будут зарезаны как свиньи. Ссыте в штаны, мы за вами уже пришли. Позвони маме в последний раз. Скажи, что скоро сдохнешь, шакал. Мы не смерть, мы хуже!

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