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Артём Мазанов

Прямая трансляция: Война с Украиной — хроника восьмого дня Статьи редакции

Международный суд в Гааге начал расследование действий России, разведка Украины рассказала о возможном военном положении в РФ с 4 марта, международные агентства снизили кредитные рейтинги России.

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Последствия обстрела в посёлке Бородянка в Киевской области. Фото Максима Левина, Reuters

TJ продолжает следить за войной с Украиной в прямом эфире.

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11:16 Новые цены на технику Apple после открытия re:Store.

10:39 МИД РФ считает, что трудно судить, насколько долгосрочными окажутся санкционные меры Запада, «всё ещё может вернуться в нормальное русло».

10:24 Совет Директоров Эха Москвы решил ликвидировать радио и сайт Эхо Москвы.

10:12 «Эхо Москвы» сообщило, Google поступило требование от Роскомнадзора об удалении приложения

10:09 Международный паралимпийский комитет изменил решение и запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпиаде.

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10:06 Курсы доллара и евро на открытии торгов Мосбиржи: 99 рублей и 103,72 рубля.

10:04 Новый брифинг Минобороны России:

  • российские вооруженные силы взяли под контроль Чистополье, Новополтавку и Жовтневое.

  • выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве.

10:00 Международная федерация кошек (FIFE) запретила котам и кошкам из России участвовать в международных выставках.

Что случилось за ночь

  • Международный уголовный суд ООН в Гааге начал расследование возможных военных преступлений России в Украине. Суд рассмотрит нынешние и прошлые обвинения в военных преступлениях, преступлениях против человечности и в геноциде.
  • Украинская разведка считает, что 4 марта Кремль объявит о военном положении в стране. В этот день запланированы внеплановые заседания Госдумы и Совфеда.
  • Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта России в иностранной валюте с уровня «BBB» до «B». Такой же рейтинг у Белоруссии, Ливии, Монголии, Нигерии.
  • Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило долгосрочные рейтинги России по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте на шесть ступеней — с «Baa3» до «B3». Это объяснили повышенным риском срыва погашения суверенного долга из-за санкций. Теперь рейтинги перешли из инвестиционной категории в категорию высокорискованных.
  • По данным ООН, за неделю миллион украинцев стали беженцами.
  • Всемирный банк прекратил все свои программы в России и Белоруссии.

  • Минобороны РФ объяснило значение символов на технике: Z — За победу, V — Сила V правде, Другая V (на технике это △) — Задача будет выполнена.

  • Mercedes-Benz приостановит поставки машин в Россию и их производство на территории страны.
  • YouTube разблокировал канал «Эха Москвы» на территории Европы.

#войнасукраиной #прямаятрансляция

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Предельный рубин

Прямая трансляция: Усугубление моей апатии и депрессии - хроники восьмого дня

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71
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Dan

Когда в России тебе не было плохо от новостей?

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3
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Прохладный Паша

До войны как-то смехуечки спасали

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10
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Виталя Вентилятор

лучше ужасный конец, чем ужас без конца
потерпите, скоро все закончится

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0
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Tony Soprano

Терпели раньше, потерпите ещё.

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1
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Нефтяной звук

нервный срыв случился у меня сегодня утром в ванной. всю жизнь была внутренняя шутка с парнями про "плакать в душе", и сегодня воплотил эту шутку в реальность, рыдал как сука

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43
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Соседа собака

Держись, обнял

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11
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Главный аналитик

Линда, мужик! Крепись!!!

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4
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Виктор Ганелес

Правильно, это помогает выплеснуться

Ещё помогает обниматься

Может быть помогает секс, но эта опция сейчас недоступна

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3
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Мегионские приправычи

Сделайте ее доступной вместе

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0
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Candy Boy

10:00 Международная федерация кошек (FIFE) запретила котам и кошкам из России участвовать в международных выставках.

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35
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Ramierl

По самому больному бьют. Вот тут-то режим и зашатается.

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7
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Греческий Гоша
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4
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Старший единорожек88

Я надеюсь Путина ебанут свои же. Если там не все поехавшие милитаристы-анатизападники.

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17
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Nike RossXP

Если пофантазировать: западу достаточно объявить "Отрезаная голова сами-знаете-кого и мы всё вернём как было".

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8
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Инвестор

Ну он в ответ начнет просто россиян расстреливать, хули ты думаешь.

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3
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Хинкаль

Боюсь, других он уже на пушечный выстрел к себе не подпускает, как раз по этой причине.

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3
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sergjjj

Ну да, там многолетняя отборная селекция отбитых на голову.

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6
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Цкуро Бесцветный

Вчера же была новость, что "доступ к телу" есть только у "милитаристов", а всем экономистам, с кем знаком с молодости перестал доверять.

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0
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CкайримдляНордов

Честно говоря, все эти санкции, отстранения идут только на руку карлику. Для ваты всё это только подтверждает слова пропагандонов о том, что против россиян весь мир, сплочает итд. Это большая ошибка, имхо.

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12
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Тайлер Дерден

Нет. Пропаганда говорит, что против России выступает руководство США и EU под давлением жидомассонов и рептилоидов, а простые люди любят Путина и ненавидят "мировое правительство". Мелкие санкции от любителей кошек и дзюдо говорят обратное. Нас уже весь мир боится и ненавидит.

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0
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Виктор Ганелес

А может быть удар по холодильнику поможет

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2
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Mikhail

А как по другому ? Остается только полномасштабная война.

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Частный украинец

Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта России в иностранной валюте с уровня «жопа» до «пиздец»

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7
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Ленинский браслет

Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта России до уровня "Россия? Это вообще что?"

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IvanDurov

Zеленский Vладимир △лександрович

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6
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Сочувствую

Запрещать участвовать в Паралимпиаде это низко, или они предлагают "постоять на митингах?" людей, которые не могут это физически?

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4
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Погибший бас

Это пиздец, конечно. Главное, ведь подождал, чтобы главная олимпиада прошла, а вот на паралимпийскую ему пох.

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–1
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Классный Данила

Артём, как дела?

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Классный Данила

Если тебя привязали к батарее, отправь пуш два раза

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Dan

Совет Директоров Эха Москвы решил ликвидировать радио и сайт Эхо Москвы.
 Земля бетоном

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Странный фермер

Ввели комиссию 30% за покупку баксов на бирже

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0
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испанский смех

И что?

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1
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Странный фермер

Всё! Парам-парам-пам!

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1
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Инвестор

Доллары невыгодно покупать! (покупайте франки и йены)

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Коммунистический ГОСТ

Там тоже 30% комиссия

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Инвестор

нет

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испанский смех

Как их снять потом

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Инвестор

это не для снятия, а для защиты рублевых сбережений

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испанский смех

Чьих?

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Зянон

Как теперь Россию на кредиты доить? Непонятно.

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Никита Королькевич

Во сколько сегодня переговоры будут? Говорили мол утром 3 марта, и с тех пор ничего нового

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Инвестиционный блик

Чет подозрение, что они ни к чему не приведут

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Виктор Ганелес

Позиция россии «выходите с поднятыми руками» врядли будет с восторгом принята украинцами на переговорах

Если бы переговоры должны были бы привести к снижению напряжения, на время переговоров прекращалась бы война
А она только активнее фигачит

Не надейся на них в ближайшие месяцы

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Действующий крюк

Ну она примерно соответствует позиции украины "полное прекращение вами боевых действий и полный отвод ваших ВС со всей территории страны, включая территорию лднр, вот тогда и поговорим". То есть стороны переговоров изначально занимают эклектические, взаимоисключающие позиции, что сводит смысл этих переговоров к 0.

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Солёная Капля

Прикольно украинская разведка слила данные по военному положению)

Обычно эту инфу не афишируют просто так.

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Действующий крюк

Четвёртое завтра уже. Посмотрим, фейк, или правда.

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Дед Макар

Какие ограничения будут в случае военного положения? Передвигаться между городами РФ можно? А в другие страны?

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Синьёр Помидор

Разрушенные и горящие дома на фото, это военные цели?

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Международный уголовный суд в Гааге начал расследование возможных военных преступлений России на Украине Статьи редакции

Суд в Гааге рассмотрит и прошлые обвинения в военных действиях, начиная с 2013 года до сегодняшнего дня.

28 28 комментариев
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Labian4ik .
Пленных артиллеристов больше в Украине не будет

Братство ССО Украины передает привет русским артиллеристам! Мы вас поздравляем: после того как вы накрыли жесточайшими обстрелами наши мирные города, наших родных, детей, близких - вы, черви, стали нашей целью номер один. Объясняем вам, Ваньки: вы вроде бы далеко и стреляете по целям которых не видите. Не видите маленьких деток, стариков, дома, детские садики, школы и больницы - все это для вас просто цели. Стельнули, полетело, попали - за*бись, правильно пацаны?А теперь смотрите, червяки: вы своих целей не видите и вам оттого вроде бы как легче. Но поверьте: легче вам мразям уже не будет никогда. Информация по вам - уже у нас. А если по кому-то еще нет, то это вопрос считанных минут.

Отныне никаких пленных русских артиллеристов больше не будет. Никакой пощады, никакое "пожалуйста не убивайте, я сдаюсь" уже не пройдет.Каждый расчет, неважно: командир, водитель, наводчик, заряжающий - будут зарезаны как свиньи. Ссыте в штаны, мы за вами уже пришли. Позвони маме в последний раз. Скажи, что скоро сдохнешь, шакал. Мы не смерть, мы хуже!

Командування Сил спеціальних операцій ЗС України
39 39 комментариев
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ВTopHuk
Сегодня видел машину с наклейкой Z

Мне чуть за 40. Я родился и почти всю жизнь прожил на Дальнем Востоке России. Я гражданин РФ. Я украинец. Я против подлой войны сумасшедшего узурпатора, которую не называют войной

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Как вы собираетесь эвакуироваться из РФ? Даже не спрашиваю, собираетесь ли. Способ меня интересует (для себя)

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