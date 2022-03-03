Прямая трансляция: Война с Украиной — хроника восьмого дня Статьи редакции
Международный суд в Гааге начал расследование действий России, разведка Украины рассказала о возможном военном положении в РФ с 4 марта, международные агентства снизили кредитные рейтинги России.
TJ продолжает следить за войной с Украиной в прямом эфире.
11:16 Новые цены на технику Apple после открытия re:Store.
10:39 МИД РФ считает, что трудно судить, насколько долгосрочными окажутся санкционные меры Запада, «всё ещё может вернуться в нормальное русло».
10:24 Совет Директоров Эха Москвы решил ликвидировать радио и сайт Эхо Москвы.
10:12 «Эхо Москвы» сообщило, Google поступило требование от Роскомнадзора об удалении приложения
10:09 Международный паралимпийский комитет изменил решение и запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпиаде.
10:06 Курсы доллара и евро на открытии торгов Мосбиржи: 99 рублей и 103,72 рубля.
10:04 Новый брифинг Минобороны России:
российские вооруженные силы взяли под контроль Чистополье, Новополтавку и Жовтневое.
выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве.
10:00 Международная федерация кошек (FIFE) запретила котам и кошкам из России участвовать в международных выставках.
Что случилось за ночь
- Международный уголовный суд ООН в Гааге начал расследование возможных военных преступлений России в Украине. Суд рассмотрит нынешние и прошлые обвинения в военных преступлениях, преступлениях против человечности и в геноциде.
- Украинская разведка считает, что 4 марта Кремль объявит о военном положении в стране. В этот день запланированы внеплановые заседания Госдумы и Совфеда.
- Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта России в иностранной валюте с уровня «BBB» до «B». Такой же рейтинг у Белоруссии, Ливии, Монголии, Нигерии.
- Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило долгосрочные рейтинги России по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте на шесть ступеней — с «Baa3» до «B3». Это объяснили повышенным риском срыва погашения суверенного долга из-за санкций. Теперь рейтинги перешли из инвестиционной категории в категорию высокорискованных.
- По данным ООН, за неделю миллион украинцев стали беженцами.
- Всемирный банк прекратил все свои программы в России и Белоруссии.
Минобороны РФ объяснило значение символов на технике: Z — За победу, V — Сила V правде, Другая V (на технике это △) — Задача будет выполнена.
- Mercedes-Benz приостановит поставки машин в Россию и их производство на территории страны.
- YouTube разблокировал канал «Эха Москвы» на территории Европы.
Когда в России тебе не было плохо от новостей?
лучше ужасный конец, чем ужас без конца
потерпите, скоро все закончится
Терпели раньше, потерпите ещё.
Держись, обнял
Линда, мужик! Крепись!!!
Правильно, это помогает выплеснуться
Ещё помогает обниматься
Может быть помогает секс, но эта опция сейчас недоступна
Сделайте ее доступной вместе
10:00 Международная федерация кошек (FIFE) запретила котам и кошкам из России участвовать в международных выставках.
По самому больному бьют. Вот тут-то режим и зашатается.
Если пофантазировать: западу достаточно объявить "Отрезаная голова сами-знаете-кого и мы всё вернём как было".
Ну он в ответ начнет просто россиян расстреливать, хули ты думаешь.
Боюсь, других он уже на пушечный выстрел к себе не подпускает, как раз по этой причине.
Ну да, там многолетняя отборная селекция отбитых на голову.
Вчера же была новость, что "доступ к телу" есть только у "милитаристов", а всем экономистам, с кем знаком с молодости перестал доверять.
Честно говоря, все эти санкции, отстранения идут только на руку карлику. Для ваты всё это только подтверждает слова пропагандонов о том, что против россиян весь мир, сплочает итд. Это большая ошибка, имхо.
Нет. Пропаганда говорит, что против России выступает руководство США и EU под давлением жидомассонов и рептилоидов, а простые люди любят Путина и ненавидят "мировое правительство". Мелкие санкции от любителей кошек и дзюдо говорят обратное. Нас уже весь мир боится и ненавидит.
А может быть удар по холодильнику поможет
А как по другому ? Остается только полномасштабная война.
Zеленский Vладимир △лександрович
Запрещать участвовать в Паралимпиаде это низко, или они предлагают "постоять на митингах?" людей, которые не могут это физически?
Совет Директоров Эха Москвы решил ликвидировать радио и сайт Эхо Москвы.
Земля бетоном
Ввели комиссию 30% за покупку баксов на бирже
И что?
Всё! Парам-парам-пам!
Доллары невыгодно покупать! (покупайте франки и йены)
нет
Как их снять потом
это не для снятия, а для защиты рублевых сбережений
Чьих?
Как теперь Россию на кредиты доить? Непонятно.
Во сколько сегодня переговоры будут? Говорили мол утром 3 марта, и с тех пор ничего нового
Позиция россии «выходите с поднятыми руками» врядли будет с восторгом принята украинцами на переговорах
Если бы переговоры должны были бы привести к снижению напряжения, на время переговоров прекращалась бы война
А она только активнее фигачит
Не надейся на них в ближайшие месяцы
Ну она примерно соответствует позиции украины "полное прекращение вами боевых действий и полный отвод ваших ВС со всей территории страны, включая территорию лднр, вот тогда и поговорим". То есть стороны переговоров изначально занимают эклектические, взаимоисключающие позиции, что сводит смысл этих переговоров к 0.
Прикольно украинская разведка слила данные по военному положению)
Обычно эту инфу не афишируют просто так.
Какие ограничения будут в случае военного положения? Передвигаться между городами РФ можно? А в другие страны?
Разрушенные и горящие дома на фото, это военные цели?
Суд в Гааге рассмотрит и прошлые обвинения в военных действиях, начиная с 2013 года до сегодняшнего дня.
По словам источников издания, остановка автоконцерна плановая и никак не связана с санкциями против России со стороны Европы и США из-за войны на Украине.
Максим Миронов: Меня многие просят прокомментировать санкции. Если вкратце, то мое научное заключение, как профессора финансов, доктора Чикагского Университета - это ПИЗДЕЦ. И двойной пиздец, что жители России, даже образованные, в большинстве своем не понимают, что их ждёт. Объясняю на пальцах.
Очень скоро россиян ждёт дефицит базовых продуктов. Я говорю не про всякие айфоны, импорт которых уже запретили, а про еду, одежду, автомобили, бытовую технику, и т.д.
«Жизнь победит смерть, а свет — тьму», — это фраза из выступления президента Украины в Европарламенте.