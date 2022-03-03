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Сергей Исенеков

Ведомости»: «АвтоВАЗ» прекратит сборку LADA из-за недостатка микрочипов Статьи редакции

По словам источников издания, остановка автоконцерна плановая и никак не связана с санкциями против России со стороны Европы и США из-за войны на Украине.

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Фото РБК

С 5-го марта «АвтоВАЗ» приостановит производство автомобилей на заводе в Тольятти на неопределённый срок из-за недостатка компонентов. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в компании.

Источник издания рассказал, что точный срок простоя не ясен. По его словам, изначально шла речь о нескольких днях, но с учётом текущей ситуации загадывать очень сложно.

Приостановку конвейера также подтвердил один из крупных региональных дилеров Lada. По его словам, понимание по отгрузкам машин в марте есть, но что будет в апреле, неизвестно. «Блоков от ключевого поставщика микроэлектронники для «АвтоВАЗа» Bosch может и не быть. Боюсь, что они могут приостановить производство в России», — сказал он.

«Интерфакс» отмечает, что автоконцерн остановит сборку автомобилей на четыре дня. На производствах в Тольятти и Ижевске 5 марта объявляется днем простоя с сохранением заработной платы. Период с 9 марта по 11 марта — днями простоя с оплатой в размере двух третей от среднемесячного заработка. Сотрудники также могут оформить эти дни как отпуск — с полной оплатой.

Ведомости отмечают, что европейские компании с начала военных действий на территории Украины и последовавших санкций США и Евросоюза сокращают сотрудничество с российскими партнёрами. Например, немецкий акционер Daimler AG «Камаза» сообщил о приостановке сотрудничества с компанией и поставке комплектующих в Россию.

Среди тех, кто уже сообщил о приостановке отгрузок или производства автомобилей в России, — Volkswagen Group Rus (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Lamborghini, Bentley и мотоциклы Ducati), General Motors (Chevrolet и Cadillac), Jaguar Land Rover, BMW, Renault, Hyundai, Toyota и Lexus.

Это уже не первая приостановка конвейера «АвтоВАЗа» в Тольятти. В ноябре 2021 года компания приостановила на один день сборку автомобилей из-за дефицита электронных компонентов. Тогда в компании заявили, что периодически останавливают часть производства из-за мирового кризиса, который затронул «всех производителей автомобилей».

#новости #автомобили #автоваз

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Нефтяной звук

простой плановый, но сроков у плана не было. понятно

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Злобный Капитан Немо

Все идёт по плану

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2
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Злобный Капитан Немо

Честно-пречестно

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Старший единорожек88

А велосипеды-то хоть делают?

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16
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Имя Фамилия

такие только

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3
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Ka39

Пора возрождать производство ВАЗ 2106 - там микрочипов нет вообще.
Впрочем, удобств особо тоже нет

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14
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Максим Графов

Читал, что в случае чего будут делать уазики и самые простые нивы, упростят там до предела электронику и в путь

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2
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Ka39

...зато будут модные цвета, вроде этого

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8
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Odhr

Приусловии что краски в России делают

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Максоний

Ура, нахуй электрогаз

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Вялый Осьминог

Когда проходил обучение в автошколе в далеком 2009 году, мне кстати нравилась классика, ВАЗ 2107. Хороший обзор, большой ход педалей, чувствуешь машину на 100%. Только ты и тачка, абсолютно ничего лишнего)))

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Служебный чувак

Даже абс нет

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1
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Owlie

Ага, и АБС, и подушки безопасности, и жёсткость кузова, и мощность двигателя - всё лишнее.
Вернёмся к показателям смертности на дорогах нулевых годов

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Служебный чувак

Яка сумна новина

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Speedwagon MMXXII

простой плановый и никак не связан с санкциями против России со стороны Европы и США из-за войны на Украине
 Блоков от ключевого поставщика микроэлектронники для «АвтоВАЗа» Bosch может и не быть. Боюсь, что они могут приостановить производство в России
 Никак не связан простой с санкциями, да, а почему Бош вдруг решил перестать работать в РФ?

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5
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Owlie

Не подсказывай, слишком сложная логическая цепочка, пусть сами подумают

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Gedevan

Ха-ха-ха. Путин все просчитал!) Ебаное посмешище.

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4
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Данила Романов

я маме пытался объяснить какое же убогое это нападение, а она мне "у них больше информации", "раз напали - значит нужно" и такое прочее чВ

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3
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Dmitry Smirnoff

Самое время начать производить классику 👍

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3
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Синдром зашторанца

Ждём когда на плановую остановку уйдут остальные автозаводы

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Mikhail

Даже корыто сами не могут собрать.

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Данила Романов

Какие повозки у нас будут? Тройки?

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George Jejeya

Тройки будут. Но другие

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Взаимный парфюмер

хотел было сказать, что попрут прули с дальнего востока, но там тоже могут обложить санкциями

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Рыжий

Уже обложили, всякие Хонды прекратили поставки

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1
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Bender Rodriguez

у хонды были в продаже только crv и газонокосилки

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Rond

Вроде был еще Pilot, но без локализации он стоил как сраный X7

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Макс Зубрейчук

Да кому нахер и поставки нужны, когда основной поток прулей с аукционов поддержанный идёт?
Условно год назад друг купил Ниссан Ноут за 650к, 60к пробег, 2017 года.

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DpaHuk

В выпуск танков переквалифицируют?

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Предельный рубин

Скорее всего чайников и металической посуды.

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Ігор Лазарук

Никак не связан, точно.

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Дамі Ст

Запрягайте лошадь ,лаврова.

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George Jejeya

Работы, я так понимаю, люди тоже лишились.

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Принятый супер_стар

Уже встали с колен или всё ещё нет?

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Dmitry Smirnoff

Встали с колен, чтобы налить ещё.

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Oldfag TV

на четвереньки

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Руководящий холод

Даже говна теперь не пожрать

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Labian4ik .
Пленных артиллеристов больше в Украине не будет

Братство ССО Украины передает привет русским артиллеристам! Мы вас поздравляем: после того как вы накрыли жесточайшими обстрелами наши мирные города, наших родных, детей, близких - вы, черви, стали нашей целью номер один. Объясняем вам, Ваньки: вы вроде бы далеко и стреляете по целям которых не видите. Не видите маленьких деток, стариков, дома, детские садики, школы и больницы - все это для вас просто цели. Стельнули, полетело, попали - за*бись, правильно пацаны?А теперь смотрите, червяки: вы своих целей не видите и вам оттого вроде бы как легче. Но поверьте: легче вам мразям уже не будет никогда. Информация по вам - уже у нас. А если по кому-то еще нет, то это вопрос считанных минут.

Отныне никаких пленных русских артиллеристов больше не будет. Никакой пощады, никакое "пожалуйста не убивайте, я сдаюсь" уже не пройдет.Каждый расчет, неважно: командир, водитель, наводчик, заряжающий - будут зарезаны как свиньи. Ссыте в штаны, мы за вами уже пришли. Позвони маме в последний раз. Скажи, что скоро сдохнешь, шакал. Мы не смерть, мы хуже!

Командування Сил спеціальних операцій ЗС України
19 19 комментариев
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Мнения
Никита
Депутат, я прошу Вас стать героем

Я написал обращения 14 депутатам Госдумы. Вот пример текста:

38 38 комментариев
148
Николай Николаевич
Fucked around and found out
16 16 комментариев
27
Вопросы
Кузькин отец
Как вы собираетесь эвакуироваться из РФ? Даже не спрашиваю, собираетесь ли. Способ меня интересует (для себя)

Максим Миронов: Меня многие просят прокомментировать санкции. Если вкратце, то мое научное заключение, как профессора финансов, доктора Чикагского Университета - это ПИЗДЕЦ. И двойной пиздец, что жители России, даже образованные, в большинстве своем не понимают, что их ждёт. Объясняю на пальцах.

Очень скоро россиян ждёт дефицит базовых продуктов. Я говорю не про всякие айфоны, импорт которых уже запретили, а про еду, одежду, автомобили, бытовую технику, и т.д.

42 42 комментария
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Стася Хи
Фраза дня
17 17 комментариев
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Сергей Звезда
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«Жизнь победит смерть, а свет — тьму», — это фраза из выступления президента Украины в Европарламенте.

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Фёдор Поляков
Только мы можем остановить эту войну

Привет,

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Кузькин отец
Какой дебил в РФ придумал этот лозунг? Это ж как раз означает, что есть чего стыдиться. Просто совести нет
24 24 комментария
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