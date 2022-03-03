Ведомости»: «АвтоВАЗ» прекратит сборку LADA из-за недостатка микрочипов Статьи редакции
По словам источников издания, остановка автоконцерна плановая и никак не связана с санкциями против России со стороны Европы и США из-за войны на Украине.
С 5-го марта «АвтоВАЗ» приостановит производство автомобилей на заводе в Тольятти на неопределённый срок из-за недостатка компонентов. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в компании.
Источник издания рассказал, что точный срок простоя не ясен. По его словам, изначально шла речь о нескольких днях, но с учётом текущей ситуации загадывать очень сложно.
Приостановку конвейера также подтвердил один из крупных региональных дилеров Lada. По его словам, понимание по отгрузкам машин в марте есть, но что будет в апреле, неизвестно. «Блоков от ключевого поставщика микроэлектронники для «АвтоВАЗа» Bosch может и не быть. Боюсь, что они могут приостановить производство в России», — сказал он.
«Интерфакс» отмечает, что автоконцерн остановит сборку автомобилей на четыре дня. На производствах в Тольятти и Ижевске 5 марта объявляется днем простоя с сохранением заработной платы. Период с 9 марта по 11 марта — днями простоя с оплатой в размере двух третей от среднемесячного заработка. Сотрудники также могут оформить эти дни как отпуск — с полной оплатой.
Ведомости отмечают, что европейские компании с начала военных действий на территории Украины и последовавших санкций США и Евросоюза сокращают сотрудничество с российскими партнёрами. Например, немецкий акционер Daimler AG «Камаза» сообщил о приостановке сотрудничества с компанией и поставке комплектующих в Россию.
Среди тех, кто уже сообщил о приостановке отгрузок или производства автомобилей в России, — Volkswagen Group Rus (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Lamborghini, Bentley и мотоциклы Ducati), General Motors (Chevrolet и Cadillac), Jaguar Land Rover, BMW, Renault, Hyundai, Toyota и Lexus.
Это уже не первая приостановка конвейера «АвтоВАЗа» в Тольятти. В ноябре 2021 года компания приостановила на один день сборку автомобилей из-за дефицита электронных компонентов. Тогда в компании заявили, что периодически останавливают часть производства из-за мирового кризиса, который затронул «всех производителей автомобилей».
Все идёт по плану
Честно-пречестно
такие только
Пора возрождать производство ВАЗ 2106 - там микрочипов нет вообще.
Впрочем, удобств особо тоже нет
Читал, что в случае чего будут делать уазики и самые простые нивы, упростят там до предела электронику и в путь
...зато будут модные цвета, вроде этого
Приусловии что краски в России делают
Ура, нахуй электрогаз
Когда проходил обучение в автошколе в далеком 2009 году, мне кстати нравилась классика, ВАЗ 2107. Хороший обзор, большой ход педалей, чувствуешь машину на 100%. Только ты и тачка, абсолютно ничего лишнего)))
Ага, и АБС, и подушки безопасности, и жёсткость кузова, и мощность двигателя - всё лишнее.
Вернёмся к показателям смертности на дорогах нулевых годов
простой плановый и никак не связан с санкциями против России со стороны Европы и США из-за войны на Украине
Блоков от ключевого поставщика микроэлектронники для «АвтоВАЗа» Bosch может и не быть. Боюсь, что они могут приостановить производство в России
Никак не связан простой с санкциями, да, а почему Бош вдруг решил перестать работать в РФ?
Не подсказывай, слишком сложная логическая цепочка, пусть сами подумают
Ха-ха-ха. Путин все просчитал!) Ебаное посмешище.
я маме пытался объяснить какое же убогое это нападение, а она мне "у них больше информации", "раз напали - значит нужно" и такое прочее чВ
Самое время начать производить классику 👍
Ждём когда на плановую остановку уйдут остальные автозаводы
Даже корыто сами не могут собрать.
Какие повозки у нас будут? Тройки?
Тройки будут. Но другие
Уже обложили, всякие Хонды прекратили поставки
у хонды были в продаже только crv и газонокосилки
Вроде был еще Pilot, но без локализации он стоил как сраный X7
Да кому нахер и поставки нужны, когда основной поток прулей с аукционов поддержанный идёт?
Условно год назад друг купил Ниссан Ноут за 650к, 60к пробег, 2017 года.
В выпуск танков переквалифицируют?
Никак не связан, точно.
Запрягайте лошадь ,лаврова.
Работы, я так понимаю, люди тоже лишились.
Встали с колен, чтобы налить ещё.
на четвереньки
Максим Миронов: Меня многие просят прокомментировать санкции. Если вкратце, то мое научное заключение, как профессора финансов, доктора Чикагского Университета - это ПИЗДЕЦ. И двойной пиздец, что жители России, даже образованные, в большинстве своем не понимают, что их ждёт. Объясняю на пальцах.
Очень скоро россиян ждёт дефицит базовых продуктов. Я говорю не про всякие айфоны, импорт которых уже запретили, а про еду, одежду, автомобили, бытовую технику, и т.д.
«Жизнь победит смерть, а свет — тьму», — это фраза из выступления президента Украины в Европарламенте.