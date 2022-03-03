ЦБ предписал брокерам брать комиссию от 30% при покупке валюты для физлиц Статьи редакции
В Центробанке отметили, что комиссия выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами
- С 9:00 мск 3 марта 2022 года российские брокеры обязаны взимать комиссию при исполнении поручений физлиц на покупку иностранной валюты — долларов США, евро и фунтов стерлингов, говорится в сообщениях ВТБ и «БКС Мир инвестиций».
- Размер комиссии — не менее 30% от суммы сделки. Комиссия вводится по предписанию ЦБ и будет действовать до отмены этого документа.
- В пресс-службе регулятора сообщили vc.ru, что 30%-ная комиссия, которую брокеры должны брать с физлиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки могут использовать спред между курсом покупки и продажи валюты.
Ни себе, ни людям
Е бать
этож запрет доллара
Какие ваши аргументы, что завтра не запретят снимать физикам выше определённой суммы?
Главное, чтоб не химикам
Ещё можно в другие валюты переходить
ублюдки
Получай Обама
«Жизнь победит смерть, а свет — тьму», — это фраза из выступления президента Украины в Европарламенте.
Максим Миронов: Меня многие просят прокомментировать санкции. Если вкратце, то мое научное заключение, как профессора финансов, доктора Чикагского Университета - это ПИЗДЕЦ. И двойной пиздец, что жители России, даже образованные, в большинстве своем не понимают, что их ждёт. Объясняю на пальцах.
Очень скоро россиян ждёт дефицит базовых продуктов. Я говорю не про всякие айфоны, импорт которых уже запретили, а про еду, одежду, автомобили, бытовую технику, и т.д.
По словам источников издания, остановка автоконцерна плановая и никак не связана с санкциями против России со стороны Европы и США из-за войны на Украине.