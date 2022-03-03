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vc.ru

ЦБ предписал брокерам брать комиссию от 30% при покупке валюты для физлиц Статьи редакции

В Центробанке отметили, что комиссия выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами

  • С 9:00 мск 3 марта 2022 года российские брокеры обязаны взимать комиссию при исполнении поручений физлиц на покупку иностранной валюты — долларов США, евро и фунтов стерлингов, говорится в сообщениях ВТБ и «БКС Мир инвестиций».
  • Размер комиссии — не менее 30% от суммы сделки. Комиссия вводится по предписанию ЦБ и будет действовать до отмены этого документа.
  • В пресс-службе регулятора сообщили vc.ru, что 30%-ная комиссия, которую брокеры должны брать с физлиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки могут использовать спред между курсом покупки и продажи валюты.

#новости #инвестиции #деньги

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мирный житель

Ни себе, ни людям

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Unusual Activity

Е бать

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Unusual Activity

этож запрет доллара

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Пышный диод

Ну всё, здравствуй чёрный рынок и фарцовщики, через пару дней всем будет похер на официальный курс и бесполезные обменники где не купишь и не продашь бакс по вменяемой цене.

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Пышный диод

Мы на космической скорости минуя 90е падаем в совок

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Навальнята спасают Фермана

Какие ваши аргументы, что завтра не запретят снимать физикам выше определённой суммы?

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Печенег

Главное, чтоб не химикам

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Парижский Филипп

Советую покупать аппаратные криптокошельки

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Photuum

Ещё можно в другие валюты переходить

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Наука

ублюдки

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Photuum

Получай Обама

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Вопросы
Кузькин отец
Какой дебил в РФ придумал этот лозунг? Это ж как раз означает, что есть чего стыдиться. Просто совести нет
27 27 комментариев
48
Николай Николаевич
Fucked around and found out
16 16 комментариев
27
ВTopHuk
Сегодня видел машину с наклейкой Z

Мне чуть за 40. Я родился и почти всю жизнь прожил на Дальнем Востоке России. Я гражданин РФ. Я украинец. Я против подлой войны сумасшедшего узурпатора, которую не называют войной

21 21 комментарий
18
Новости
Сергей Звезда
Фото: Обложка Time с цитатой Зеленского на украинском языке Статьи редакции

«Жизнь победит смерть, а свет — тьму», — это фраза из выступления президента Украины в Европарламенте.

37 37 комментариев
139
Офтоп
Стася Хи
Фраза дня
18 18 комментариев
318
Вопросы
Кузькин отец
Как вы собираетесь эвакуироваться из РФ? Даже не спрашиваю, собираетесь ли. Способ меня интересует (для себя)

Максим Миронов: Меня многие просят прокомментировать санкции. Если вкратце, то мое научное заключение, как профессора финансов, доктора Чикагского Университета - это ПИЗДЕЦ. И двойной пиздец, что жители России, даже образованные, в большинстве своем не понимают, что их ждёт. Объясняю на пальцах.

Очень скоро россиян ждёт дефицит базовых продуктов. Я говорю не про всякие айфоны, импорт которых уже запретили, а про еду, одежду, автомобили, бытовую технику, и т.д.

43 43 комментария
37
Новости
Сергей Исенеков
Ведомости»: «АвтоВАЗ» прекратит сборку LADA из-за недостатка микрочипов Статьи редакции

По словам источников издания, остановка автоконцерна плановая и никак не связана с санкциями против России со стороны Европы и США из-за войны на Украине.

Фото РБК
38 38 комментариев
25
Мнения
Фёдор Поляков
Только мы можем остановить эту войну

Привет,

54 54 комментария
52
Мнения
Никита
Депутат, я прошу Вас стать героем

Я написал обращения 14 депутатам Госдумы. Вот пример текста:

38 38 комментариев
148
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