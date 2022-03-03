Как вы собираетесь эвакуироваться из РФ? Даже не спрашиваю, собираетесь ли. Способ меня интересует (для себя)

Максим Миронов: Меня многие просят прокомментировать санкции. Если вкратце, то мое научное заключение, как профессора финансов, доктора Чикагского Университета - это ПИЗДЕЦ. И двойной пиздец, что жители России, даже образованные, в большинстве своем не понимают, что их ждёт. Объясняю на пальцах.