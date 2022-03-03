Новости
Сергей Исенеков

Международный уголовный суд в Гааге начал расследование возможных военных преступлений России на Украине Статьи редакции

Суд в Гааге рассмотрит и прошлые обвинения в военных действиях, начиная с 2013 года до сегодняшнего дня.

28 28 комментариев
4317 просмотров

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан сообщил начале сбора доказательств военных действий России на территории Украины. Об этом сообщили в суде.

Предварительное расследование показало, что в Украине были совершены преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС. «Конкретные случаи, которые потенциально могут считаться таковыми, уже выявлены и лягут в основу расследования», — заявил главный прокурор.

Мы приступаем к расследованию ситуации на Украине, начиная с 21 ноября 2013 года и далее. Тем самым мы охватим любые прошлые и настоящие заявления о военных преступлениях, преступлениях против человечности или геноциде, совершенных на любой части территории Украины.

Карим Хан

главный прокурор МУС

Украина подала иск против России 27 февраля. Зеленский потребовал привлечь российские власти «к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии» и попросил суд «немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе».

Россия отказалась стать участником МУСа в 2016 году. В МИДе такую позицию объясняли тем, что гаагский суд «не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым, авторитетным органом международного правосудия».

#новости #войнасукраиной #право #суды

28 28 комментариев
48
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
28 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Jonny Odyssey

я бы еще обратил внимание Гаагского суда на вот этот адрес в Петербурге: улица Оптиков, д. 4, корпус 3.
Вот где мордер. Судить надо в первую очередь этих ублюдков

Ответить
17
Развернуть ветку
Al

Еще есть Останкино. Всех. Всех поголовно.

Ответить
15
Развернуть ветку
Квазикоманда

А что там такое?

Ответить
0
Развернуть ветку
Ленинский браслет

Лахтаботная

Ответить
11
Развернуть ветку
Jonny Odyssey

хуесосы, строчащие хвалебные оды кремлю в соц.сетях

Ответить
0
Развернуть ветку
Ленинский браслет

начиная с 21 ноября 2013 года
 Вот и будет ответ про 8 лет, о которых верещат путинцы

Ответить
13
Развернуть ветку
Leopold Malkovich

Ля, а если об этом говорят люди которые это переживали? Ну беженцы с ДНР/ЛНР? Они тоже путинцы? Я че заметил вы все время верещите про кремлеботов и вату, при этом ярлыки ебашите не хуже советской власти с ее врагом народа.

Ответить
–4
Развернуть ветку
Глеб Ворончихин

Так чё теперь из-за локального конфликта устраивать мировую войну?

Ответить
6
Развернуть ветку
Alexey Shirshov

Бойцы интернета. Результат: мир расколот

Ответить
0
Развернуть ветку
Слава Инженеров

Ну беженцы с ДНР/ЛНР? Они тоже путинцы?
 Разве нет?

Ответить
0
Развернуть ветку
Человек кусает собаку

Удачи достать его из бункера

Ответить
1
Развернуть ветку
Ленинский браслет

Вариант оставить его в бункере навсегда, отключив коммуникации, тоже неплох

Ответить
20
Развернуть ветку
nik antonov

Хороший вариант, кста. Сказать деду, что началась ядерная война и спрятать его в бункер поглубже, напичканный камерами. Крутить ему там нон стоп новости по телеку, что вся земля стёрта в пепел, что у англосаксов и Европы все плохо и еды нет. Пусть сидит довольный под предлогом того, что уровень радиации снаружи очень высокий. Ему всё равно не привыкать в бункере сидеть. А самим строить ПРБ и наблюдать за ним в рамках реалити шоу.

Ответить
8
Развернуть ветку
nik antonov

Бля, я ебанулся походу...

Ответить
5
Развернуть ветку
Vitalii Lepeshev
Ответить
1
Развернуть ветку
Ленинский браслет
Ответить
0
Развернуть ветку
Добро и позитив

Он вообще давно выезжал за границу?

Ответить
0
Развернуть ветку
alexferman

За границу добра и зла он давно выехал)

Ответить
4
Развернуть ветку
Ленинский браслет

Не помню от кого услышал недавно, что по сути он очень давно не был заграницей. Даже если формально он покидает страну, он все свое везет с собой, вплоть до ночного горшка.

Ответить
3
Развернуть ветку
Данила Романов

В Китае был двойник?

Ответить
0
Развернуть ветку
Слава Инженеров

ну не оригинал же

Ответить
3
Развернуть ветку
Richie Vell

Удмурт

Ответить
0
Развернуть ветку
Современный американец

Достанут холодным, уже проходили

Ответить
1
Развернуть ветку
Глеб Ворончихин

Хорошо то хорошо
Но с каждой санкцией, с каждым таким ходом, я начинаю все больше бояться что дед ебанется совсем, что ему станет нечего терять и он нажмёт на эту долбанную красную кнопку...

Ответить
3
Развернуть ветку
Частный украинец

раб на Гааглерах

Ответить
1
Развернуть ветку
Кусок Бордюра

Рубикон пройден, мы никогда не простим вам этого! 💔

Ответить
1
Развернуть ветку
Должен Паша

Отсюда один клик до кика рашки из СБ ООН

Ответить
0
Развернуть ветку
Будущий Паша

Ну это они надолго там

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 28 комментариев
ВTopHuk
Сегодня видел машину с наклейкой Z

Мне чуть за 40. Я родился и почти всю жизнь прожил на Дальнем Востоке России. Я гражданин РФ. Я украинец. Я против подлой войны сумасшедшего узурпатора, которую не называют войной

38 38 комментариев
38
Новости
Сергей Звезда
Фото: Обложка Time с цитатой Зеленского на украинском языке Статьи редакции

«Жизнь победит смерть, а свет — тьму», — это фраза из выступления президента Украины в Европарламенте.

42 42 комментария
182
Новости
Артём Мазанов
Прямая трансляция: Война с Украиной — хроника восьмого дня Статьи редакции

Международный суд в Гааге начал расследование действий России, разведка Украины рассказала о возможном военном положении в РФ с 4 марта, международные агентства снизили кредитные рейтинги России.

Последствия обстрела в посёлке Бородянка в Киевской области. Фото Максима Левина, Reuters
Статья дополняется
49 49 комментариев
37
Новости
Sasha Shambilova
Совет директоров «Эха Москвы» решил ликвидировать радио и сайт издания Статьи редакции

Их отключили от эфира из-за «фейков» о войне с Украиной.

148 148 комментариев
95
Labian4ik .
Пленных артиллеристов больше в Украине не будет

Братство ССО Украины передает привет русским артиллеристам! Мы вас поздравляем: после того как вы накрыли жесточайшими обстрелами наши мирные города, наших родных, детей, близких - вы, черви, стали нашей целью номер один. Объясняем вам, Ваньки: вы вроде бы далеко и стреляете по целям которых не видите. Не видите маленьких деток, стариков, дома, детские садики, школы и больницы - все это для вас просто цели. Стельнули, полетело, попали - за*бись, правильно пацаны?А теперь смотрите, червяки: вы своих целей не видите и вам оттого вроде бы как легче. Но поверьте: легче вам мразям уже не будет никогда. Информация по вам - уже у нас. А если по кому-то еще нет, то это вопрос считанных минут.

Отныне никаких пленных русских артиллеристов больше не будет. Никакой пощады, никакое "пожалуйста не убивайте, я сдаюсь" уже не пройдет.Каждый расчет, неважно: командир, водитель, наводчик, заряжающий - будут зарезаны как свиньи. Ссыте в штаны, мы за вами уже пришли. Позвони маме в последний раз. Скажи, что скоро сдохнешь, шакал. Мы не смерть, мы хуже!

Командування Сил спеціальних операцій ЗС України
39 39 комментариев
41
Вопросы
Кузькин отец
Как вы собираетесь эвакуироваться из РФ? Даже не спрашиваю, собираетесь ли. Способ меня интересует (для себя)

Максим Миронов: Меня многие просят прокомментировать санкции. Если вкратце, то мое научное заключение, как профессора финансов, доктора Чикагского Университета - это ПИЗДЕЦ. И двойной пиздец, что жители России, даже образованные, в большинстве своем не понимают, что их ждёт. Объясняю на пальцах.

Очень скоро россиян ждёт дефицит базовых продуктов. Я говорю не про всякие айфоны, импорт которых уже запретили, а про еду, одежду, автомобили, бытовую технику, и т.д.

105 105 комментариев
67
Новости
Сергей Исенеков
«Ведомости»: «АвтоВАЗ» прекратит сборку LADA из-за недостатка микрочипов Статьи редакции

По словам источников издания, остановка автоконцерна плановая и никак не связана с санкциями против России со стороны Европы и США из-за войны на Украине.

Фото РБК
60 60 комментариев
72
Офтоп
Стася Хи
Фраза дня
23 23 комментария
439
Больше статей
null