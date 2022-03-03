Международный уголовный суд в Гааге начал расследование возможных военных преступлений России на Украине Статьи редакции
Суд в Гааге рассмотрит и прошлые обвинения в военных действиях, начиная с 2013 года до сегодняшнего дня.
Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан сообщил начале сбора доказательств военных действий России на территории Украины. Об этом сообщили в суде.
Предварительное расследование показало, что в Украине были совершены преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС. «Конкретные случаи, которые потенциально могут считаться таковыми, уже выявлены и лягут в основу расследования», — заявил главный прокурор.
Украина подала иск против России 27 февраля. Зеленский потребовал привлечь российские власти «к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии» и попросил суд «немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе».
Россия отказалась стать участником МУСа в 2016 году. В МИДе такую позицию объясняли тем, что гаагский суд «не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым, авторитетным органом международного правосудия».
я бы еще обратил внимание Гаагского суда на вот этот адрес в Петербурге: улица Оптиков, д. 4, корпус 3.
Вот где мордер. Судить надо в первую очередь этих ублюдков
Еще есть Останкино. Всех. Всех поголовно.
А что там такое?
хуесосы, строчащие хвалебные оды кремлю в соц.сетях
Ля, а если об этом говорят люди которые это переживали? Ну беженцы с ДНР/ЛНР? Они тоже путинцы? Я че заметил вы все время верещите про кремлеботов и вату, при этом ярлыки ебашите не хуже советской власти с ее врагом народа.
Так чё теперь из-за локального конфликта устраивать мировую войну?
Бойцы интернета. Результат: мир расколот
Ну беженцы с ДНР/ЛНР? Они тоже путинцы?
Разве нет?
Удачи достать его из бункера
Хороший вариант, кста. Сказать деду, что началась ядерная война и спрятать его в бункер поглубже, напичканный камерами. Крутить ему там нон стоп новости по телеку, что вся земля стёрта в пепел, что у англосаксов и Европы все плохо и еды нет. Пусть сидит довольный под предлогом того, что уровень радиации снаружи очень высокий. Ему всё равно не привыкать в бункере сидеть. А самим строить ПРБ и наблюдать за ним в рамках реалити шоу.
Бля, я ебанулся походу...
Он вообще давно выезжал за границу?
За границу добра и зла он давно выехал)
В Китае был двойник?
ну не оригинал же
Удмурт
Хорошо то хорошо
Но с каждой санкцией, с каждым таким ходом, я начинаю все больше бояться что дед ебанется совсем, что ему станет нечего терять и он нажмёт на эту долбанную красную кнопку...
Рубикон пройден, мы никогда не простим вам этого! 💔
«Жизнь победит смерть, а свет — тьму», — это фраза из выступления президента Украины в Европарламенте.
Международный суд в Гааге начал расследование действий России, разведка Украины рассказала о возможном военном положении в РФ с 4 марта, международные агентства снизили кредитные рейтинги России.
Их отключили от эфира из-за «фейков» о войне с Украиной.
Максим Миронов: Меня многие просят прокомментировать санкции. Если вкратце, то мое научное заключение, как профессора финансов, доктора Чикагского Университета - это ПИЗДЕЦ. И двойной пиздец, что жители России, даже образованные, в большинстве своем не понимают, что их ждёт. Объясняю на пальцах.
Очень скоро россиян ждёт дефицит базовых продуктов. Я говорю не про всякие айфоны, импорт которых уже запретили, а про еду, одежду, автомобили, бытовую технику, и т.д.
По словам источников издания, остановка автоконцерна плановая и никак не связана с санкциями против России со стороны Европы и США из-за войны на Украине.