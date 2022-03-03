Международный паралимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам выступать на Паралимпиаде в Пекине Статьи редакции
В комитете отметили, что многие спортсмены угрожают не участвовать в соревнованиях, и это ставит под угрозу Паралимпийские игры.
Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине. Об этом сказано на сайте комитета.
В IPC также отметили, что ситуация в олимпийских деревнях обостряется и обеспечение безопасности спортсменов становится невозможным. В Паралимпийском комитете России посчитали решение комитета о недопуске российских спортсменов к участию в Играх необоснованным.
2 марта IPC принял решение допустить до участия в Паралимпийских играх российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. При этом их награды должны учитываться в неофициальном медальном зачёте Игр.
Потому что инвалиды сидят дома, а должны были встать и пойти на митинг
К слову о том, насколько всем похуй на инвалидов.
Почему, к ним отнеслись как к равным
Я к тому, что Путин словно ждал, чтобы олимпиада закончилась. Но дожидаться конца паралимпиады не стал, хотя люди, возможно, готовились не меньше.
В этом плане да
Идите теперь Путина свергайте на своих костылях
Те кто сидят в комитете скорее всего не на костылях. А те кто на костылях могут и должны не от рф выступать
Да, чувствую тяжко нам будет... Налоги поднимут теперь ? Отберут последнее?
«Жизнь победит смерть, а свет — тьму», — это фраза из выступления президента Украины в Европарламенте.
Их отключили от эфира из-за «фейков» о войне с Украиной.
Максим Миронов: Меня многие просят прокомментировать санкции. Если вкратце, то мое научное заключение, как профессора финансов, доктора Чикагского Университета - это ПИЗДЕЦ. И двойной пиздец, что жители России, даже образованные, в большинстве своем не понимают, что их ждёт. Объясняю на пальцах.
Очень скоро россиян ждёт дефицит базовых продуктов. Я говорю не про всякие айфоны, импорт которых уже запретили, а про еду, одежду, автомобили, бытовую технику, и т.д.
Суд в Гааге рассмотрит и прошлые обвинения в военных действиях, начиная с 2013 года до сегодняшнего дня.
По словам источников издания, остановка автоконцерна плановая и никак не связана с санкциями против России со стороны Европы и США из-за войны на Украине.