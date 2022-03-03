Новости
Сергей Исенеков

Международный паралимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам выступать на Паралимпиаде в Пекине Статьи редакции

В комитете отметили, что многие спортсмены угрожают не участвовать в соревнованиях, и это ставит под угрозу Паралимпийские игры.

Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине. Об этом сказано на сайте комитета.

В IPC также отметили, что ситуация в олимпийских деревнях обостряется и обеспечение безопасности спортсменов становится невозможным. В Паралимпийском комитете России посчитали решение комитета о недопуске российских спортсменов к участию в Играх необоснованным.

2 марта IPC принял решение допустить до участия в Паралимпийских играх российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. При этом их награды должны учитываться в неофициальном медальном зачёте Игр.

#новости

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Старший единорожек88

А зря. Скоро прибавится потенциальных участников.

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Классный Данила

Это уже как в 90ых? Или ещё держимся?

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Алексей Михайлов

Потому что инвалиды сидят дома, а должны были встать и пойти на митинг

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Dmitry Smirnoff

К слову о том, насколько всем похуй на инвалидов.

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Dmitry

Почему, к ним отнеслись как к равным

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Dmitry Smirnoff

Я к тому, что Путин словно ждал, чтобы олимпиада закончилась. Но дожидаться конца паралимпиады не стал, хотя люди, возможно, готовились не меньше.

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Dmitry

В этом плане да

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Сеня

Идите теперь Путина свергайте на своих костылях

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asdasd asd

Те кто сидят в комитете скорее всего не на костылях. А те кто на костылях могут и должны не от рф выступать

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DpaHuk

Да, чувствую тяжко нам будет... Налоги поднимут теперь ? Отберут последнее?

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Сергей Звезда
Фото: Обложка Time с цитатой Зеленского на украинском языке Статьи редакции

«Жизнь победит смерть, а свет — тьму», — это фраза из выступления президента Украины в Европарламенте.

42 42 комментария
182
Labian4ik .
Пленных артиллеристов больше в Украине не будет

Братство ССО Украины передает привет русским артиллеристам! Мы вас поздравляем: после того как вы накрыли жесточайшими обстрелами наши мирные города, наших родных, детей, близких - вы, черви, стали нашей целью номер один. Объясняем вам, Ваньки: вы вроде бы далеко и стреляете по целям которых не видите. Не видите маленьких деток, стариков, дома, детские садики, школы и больницы - все это для вас просто цели. Стельнули, полетело, попали - за*бись, правильно пацаны?А теперь смотрите, червяки: вы своих целей не видите и вам оттого вроде бы как легче. Но поверьте: легче вам мразям уже не будет никогда. Информация по вам - уже у нас. А если по кому-то еще нет, то это вопрос считанных минут.

Отныне никаких пленных русских артиллеристов больше не будет. Никакой пощады, никакое "пожалуйста не убивайте, я сдаюсь" уже не пройдет.Каждый расчет, неважно: командир, водитель, наводчик, заряжающий - будут зарезаны как свиньи. Ссыте в штаны, мы за вами уже пришли. Позвони маме в последний раз. Скажи, что скоро сдохнешь, шакал. Мы не смерть, мы хуже!

Командування Сил спеціальних операцій ЗС України
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Sasha Shambilova
Совет директоров «Эха Москвы» решил ликвидировать радио и сайт издания Статьи редакции

Их отключили от эфира из-за «фейков» о войне с Украиной.

148 148 комментариев
93
ВTopHuk
Сегодня видел машину с наклейкой Z

Мне чуть за 40. Я родился и почти всю жизнь прожил на Дальнем Востоке России. Я гражданин РФ. Я украинец. Я против подлой войны сумасшедшего узурпатора, которую не называют войной

38 38 комментариев
38
Николай Николаевич
Fucked around and found out
22 22 комментария
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Кузькин отец
Как вы собираетесь эвакуироваться из РФ? Даже не спрашиваю, собираетесь ли. Способ меня интересует (для себя)

Максим Миронов: Меня многие просят прокомментировать санкции. Если вкратце, то мое научное заключение, как профессора финансов, доктора Чикагского Университета - это ПИЗДЕЦ. И двойной пиздец, что жители России, даже образованные, в большинстве своем не понимают, что их ждёт. Объясняю на пальцах.

Очень скоро россиян ждёт дефицит базовых продуктов. Я говорю не про всякие айфоны, импорт которых уже запретили, а про еду, одежду, автомобили, бытовую технику, и т.д.

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Сергей Исенеков
Международный уголовный суд в Гааге начал расследование возможных военных преступлений России на Украине Статьи редакции

Суд в Гааге рассмотрит и прошлые обвинения в военных действиях, начиная с 2013 года до сегодняшнего дня.

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«Ведомости»: «АвтоВАЗ» прекратит сборку LADA из-за недостатка микрочипов Статьи редакции

По словам источников издания, остановка автоконцерна плановая и никак не связана с санкциями против России со стороны Европы и США из-за войны на Украине.

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