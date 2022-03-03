Кошкам из России запретили участвовать в международных выставках в других странах из-за войны на Украине Статьи редакции
«Правление FIFE считает, что не может просто стать свидетелем этих зверств и ничего не делать».
Международная федерация кошек FIFE ввела санкции против России из-за войны с Украиной. Ограничения будут действовать с 1 марта по 1 мая. Среди них:
- кошкам, хозяева которых проживают в России, запретили участвовать в международных выставках за пределами РФ;
- животных, выведенных в России, запретили вывозить из страны и регистрировать в родословных книгах FIFE.
Также правление FIFE выделит часть бюджета на поддержку и заводчиков и любителей кошек на Украине. Они пожелали «своим украинским друзьям» мужества и удачи.
Судя по трендам, уже скоро:
Евросоюз запретил перелётным птицам из России перелетать.
Котарсис.
Это уже чересчур (нет)
Да.
Потому что (чересчур)
Ля редачер
Не, ну хоть котики же должны остаться вне политики?
Как тот кто управляет миром может быть "вне политики"?
Нет.
странно, что бот не сработал, тоже похоже уже рухнул
Или хотя бы онлайн...
кошки такие "нуда пашли мы нахуй"
Саша, я тебя опередил
https://dtf.ru/s/auf/1105075-mezhdunarodnaya-federaciya-koshek-fife-zapretila-kotam-i-koshkam-iz-rossii-uchastvovat-v-mezhdunarodnyh-vystavkah
Отслеживаю кошачий вопрос
Ещё одна новость для радио.
Которого больше нет
Ёшкин кот, хотя в данной ситуаций думаю русскому человеку лучше дома сидеть пока это всё не закончится.
На DTF под такой же новостью просто перепись дегенератов вопящих про культуру отмены и прочую чушь
После этой новости на пикабу начался сущий кошмар
Ссущий?
За чтооо???
Их отключили от эфира из-за «фейков» о войне с Украиной.
По словам источников издания, остановка автоконцерна плановая и никак не связана с санкциями против России со стороны Европы и США из-за войны на Украине.
Максим Миронов: Меня многие просят прокомментировать санкции. Если вкратце, то мое научное заключение, как профессора финансов, доктора Чикагского Университета - это ПИЗДЕЦ. И двойной пиздец, что жители России, даже образованные, в большинстве своем не понимают, что их ждёт. Объясняю на пальцах.
Очень скоро россиян ждёт дефицит базовых продуктов. Я говорю не про всякие айфоны, импорт которых уже запретили, а про еду, одежду, автомобили, бытовую технику, и т.д.
Международный суд в Гааге начал расследование действий России, разведка Украины рассказала о возможном военном положении в РФ с 4 марта, международные агентства снизили кредитные рейтинги России.
Суд в Гааге рассмотрит и прошлые обвинения в военных действиях, начиная с 2013 года до сегодняшнего дня.