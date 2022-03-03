Новости
Sasha Shambilova

Кошкам из России запретили участвовать в международных выставках в других странах из-за войны на Украине Статьи редакции

«Правление FIFE считает, что не может просто стать свидетелем этих зверств и ничего не делать».

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Международная федерация кошек FIFE ввела санкции против России из-за войны с Украиной. Ограничения будут действовать с 1 марта по 1 мая. Среди них:

  • кошкам, хозяева которых проживают в России, запретили участвовать в международных выставках за пределами РФ;
  • животных, выведенных в России, запретили вывозить из страны и регистрировать в родословных книгах FIFE.

Также правление FIFE выделит часть бюджета на поддержку и заводчиков и любителей кошек на Украине. Они пожелали «своим украинским друзьям» мужества и удачи.

Исполнительный совет FIFE шокирован и в ужасе от того, что армия Российской Федерации вторглась на Украина и начала войну. Многие невинные люди погибли, многие другие получили ранения, а сотни тысяч украинцев вынуждены покинуть свои дома, чтобы спасти жизни. Мы все можем стать свидетелями разрушений и хаоса, вызванных этим беспрецедентным актом агрессии.

FIFE
Новости
Артём Мазанов
Прямая трансляция: Война с Украиной — хроника восьмого дня Статьи редакции

Международный суд в Гааге начал расследование действий России, разведка Украины рассказала о возможном военном положении в РФ с 4 марта, международные агентства снизили кредитные рейтинги России.

Последствия обстрела в посёлке Бородянка в Киевской области. Фото Максима Левина, Reuters
Статья дополняется

#новости #войнасукраиной

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Интеллектуальный клуб
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Прохладный Паша

В России будет свой аналог

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Котан Котаныч
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Chikk

Судя по трендам, уже скоро:
Евросоюз запретил перелётным птицам из России перелетать.

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Timber Dolphin

Котарсис.

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Сеня
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Мамин сибиряк

Это уже чересчур (нет)

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Антоний

Да.

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Richie Vell

Потому что (чересчур)

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Richie Vell

Ля редачер

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Burakku Soru

Не, ну хоть котики же должны остаться вне политики?

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Задумчивой Кот

Как тот кто управляет миром может быть "вне политики"?

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Интернет

Нет.

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Деревянный Валера

расчехляйте мемы с котиками

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Слава Инженеров

странно, что бот не сработал, тоже похоже уже рухнул

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Деревянный Валера

что за бот?

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Тонкий спрей

А ведь кто-то планировал свою киску вывезти за границу и показать ее другим...

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Igor Kalinin

Или хотя бы онлайн...

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Trade Scum

кошки такие "нуда пашли мы нахуй"

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Кузькин отец

https://www.fontanka.ru/2022/02/28/70476995/

Наше собачье дело. Федерация кинологов запретила…
Международная кинологическая федерация (FCI) решила не проводить мероприятия на территории России…
www.fontanka.ru
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Argumenta Ambigua

Саша, я тебя опередил
https://dtf.ru/s/auf/1105075-mezhdunarodnaya-federaciya-koshek-fife-zapretila-kotam-i-koshkam-iz-rossii-uchastvovat-v-mezhdunarodnyh-vystavkah

Отслеживаю кошачий вопрос

Международная федерация кошек (FIFe) запретила…
С 1 марта ни одна кошка, выведенная в России, не может быть ввезена и зарегистрирована в любой…
dtf.ru
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Старорег

Ещё одна новость для радио.

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Николай Николаевич

Которого больше нет

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Merx S. Mesi

Ёшкин кот, хотя в данной ситуаций думаю русскому человеку лучше дома сидеть пока это всё не закончится.

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Задумчивой Кот

На DTF под такой же новостью просто перепись дегенератов вопящих про культуру отмены и прочую чушь

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Dmitry

После этой новости на пикабу начался сущий кошмар

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Николай Николаевич

Ссущий?

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Зомби съели моих коллег
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DpaHuk

За чтооо???

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Своеобразный глобус

Большой русский кот Шлёпа — военный преступник. Что ещё можно было ожидать?

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Новости
Sasha Shambilova
Совет директоров «Эха Москвы» решил ликвидировать радио и сайт издания Статьи редакции

Их отключили от эфира из-за «фейков» о войне с Украиной.

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Сергей Исенеков
«Ведомости»: «АвтоВАЗ» прекратит сборку LADA из-за недостатка микрочипов Статьи редакции

По словам источников издания, остановка автоконцерна плановая и никак не связана с санкциями против России со стороны Европы и США из-за войны на Украине.

Фото РБК
57 57 комментариев
71
Вопросы
Кузькин отец
Как вы собираетесь эвакуироваться из РФ? Даже не спрашиваю, собираетесь ли. Способ меня интересует (для себя)

Максим Миронов: Меня многие просят прокомментировать санкции. Если вкратце, то мое научное заключение, как профессора финансов, доктора Чикагского Университета - это ПИЗДЕЦ. И двойной пиздец, что жители России, даже образованные, в большинстве своем не понимают, что их ждёт. Объясняю на пальцах.

Очень скоро россиян ждёт дефицит базовых продуктов. Я говорю не про всякие айфоны, импорт которых уже запретили, а про еду, одежду, автомобили, бытовую технику, и т.д.

105 105 комментариев
67
ВTopHuk
Сегодня видел машину с наклейкой Z

Мне чуть за 40. Я родился и почти всю жизнь прожил на Дальнем Востоке России. Я гражданин РФ. Я украинец. Я против подлой войны сумасшедшего узурпатора, которую не называют войной

38 38 комментариев
38
Labian4ik .
Пленных артиллеристов больше в Украине не будет

Братство ССО Украины передает привет русским артиллеристам! Мы вас поздравляем: после того как вы накрыли жесточайшими обстрелами наши мирные города, наших родных, детей, близких - вы, черви, стали нашей целью номер один. Объясняем вам, Ваньки: вы вроде бы далеко и стреляете по целям которых не видите. Не видите маленьких деток, стариков, дома, детские садики, школы и больницы - все это для вас просто цели. Стельнули, полетело, попали - за*бись, правильно пацаны?А теперь смотрите, червяки: вы своих целей не видите и вам оттого вроде бы как легче. Но поверьте: легче вам мразям уже не будет никогда. Информация по вам - уже у нас. А если по кому-то еще нет, то это вопрос считанных минут.

Отныне никаких пленных русских артиллеристов больше не будет. Никакой пощады, никакое "пожалуйста не убивайте, я сдаюсь" уже не пройдет.Каждый расчет, неважно: командир, водитель, наводчик, заряжающий - будут зарезаны как свиньи. Ссыте в штаны, мы за вами уже пришли. Позвони маме в последний раз. Скажи, что скоро сдохнешь, шакал. Мы не смерть, мы хуже!

Командування Сил спеціальних операцій ЗС України
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Новости
Артём Мазанов
Прямая трансляция: Война с Украиной — хроника восьмого дня Статьи редакции

Международный суд в Гааге начал расследование действий России, разведка Украины рассказала о возможном военном положении в РФ с 4 марта, международные агентства снизили кредитные рейтинги России.

Последствия обстрела в посёлке Бородянка в Киевской области. Фото Максима Левина, Reuters
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Международный уголовный суд в Гааге начал расследование возможных военных преступлений России на Украине Статьи редакции

Суд в Гааге рассмотрит и прошлые обвинения в военных действиях, начиная с 2013 года до сегодняшнего дня.

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